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Индивидуальная экскурсия в Музей Шопена

DariaTour
DariaTour – Гид из Варшавы
Приглашаем вас отправиться на экскурсию ⛳ в музей 🖼 классика фортепианной музыки Фредерика Шопена.

Жизнь самого известного польского композитора неразрывно связана с Варшавой, а после смерти сердце Шопена было захоронено в одном из костелов этого города.

Музей Шопена сейчас — это современное интерактивное пространство, в котором можно не только послушать его произведения, но и увидеть нотные записи, личные письма композитора, его фортепиано.
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Индивидуальная экскурсия в Музей Шопена
Индивидуальная экскурсия в Музей Шопена

Что вы увидите

  • Музей Шопена
Индивидуальная автомобильная экскурсия ⛳ в Музей 🖼 Шопена.
Имя самого знаменитого польского композитора Фредерика Шопена неразрывно связано с Варшавой. Поэтому музей композитора обязателен к посещению. Вы увидите личные вещи Шопена, его письма, нотные записи, пианино. Узнаете интересные детали его жизни.
Что входит
  • услуга русскоговорящего гида
Что не входит
  • входные билеты
Начало и место завершения
🚩 по договоренности
Индивидуальная экскурсия в Музей Шопена
Индивидуальная экскурсия в Музей Шопена
Индивидуальная экскурсия в Музей Шопена

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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DariaTour
DariaTour
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