Индивидуальная автомобильная экскурсия ⛳ в Музей 🖼 Шопена.
Имя самого знаменитого польского композитора Фредерика Шопена неразрывно связано с Варшавой. Поэтому музей композитора обязателен к посещению. Вы увидите личные вещи Шопена, его письма, нотные записи, пианино. Узнаете интересные детали его жизни.
Что входит
услуга русскоговорящего гида
Что не входит
входные билеты
Начало и место завершения
🚩 по договоренности
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.