DariaTour – Гид из Варшавы

Приглашаем вас отправиться на экскурсию ⛳ в музей 🖼 классика фортепианной музыки Фредерика Шопена.



Жизнь самого известного польского композитора неразрывно связана с Варшавой, а после смерти сердце Шопена было захоронено в одном из костелов этого города.



Музей Шопена сейчас — это современное интерактивное пространство, в котором можно не только послушать его произведения, но и увидеть нотные записи, личные письма композитора, его фортепиано.