7 отзывов оставили туристы

Варшава — красивейший город 🏙️, отстроенный заново жителями Польши, не оставит равнодушным никого. Нескучная прогулка 👣 по городу позволит полюбоваться популярными достопримечательности 🏛️ Варшавы и посетить любимые места варшавян. Вы узнаете о национальных традициях поляков, их привычках и кулинарных пристрастиях. Услышите городские легенды Варшавы и истории 📖 любви знаменитых Варшавян.
Во время экскурсии 🧭 Вы увидите:
лучшие панорамы Варшавы для фотосессий;
Старый город с красочным Старым рынком, уютными кафе и сувенирными лавочками;
символ Варшавы Русалочку и услышите ее легенду;
крепостные стены Старого города и Барбакан;
Новый город, которому уже 610 лет;
Замковую площадь и колонну Сигизмунда;
узнаете почему улица называется Краковское предместье;
Президентский дворец в котором живет и работает президент;
самые известные и красивые 🤩 храмы Варшавы;
На экскурсии вы узнаете:
почему король Польши перенес столицу из Кракова в Варшаву;
где отобедал Далай-лама;
почему Русалочка держит в руке меч;
где находится любимое место встреч варшавян;
где находятся места, запечатленные на картинах знаменитого художника Каналетто;
где похоронено сердце Шопена;
как загадать желание, чтобы оно обязательно сбылось;
где находится самый узкий дом в Варшаве;
где спряталась улица-лестница, и многое другого.
Подскажу, где находятся другие достойные внимания места в Варшаве, и посоветую, как к ним доехать. А также выдам секрет варшавян и расскажу, где можно выпить 🍹 вкуснейший горячий шоколад и попробовать «русские пироги».
Варшава, как птица Феникс, возродилась из пепла и продолжает влюблять в себя всех своих гостей. Надеюсь, и вас она не оставит равнодушными!
Что входит
Услуги гида
Карта города
Мини-путеводитель для самостоятельных прогулок
Начало и место завершения
🚩 Колонна Сигизмунда на Замковой площади
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Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.