7 отзывов оставили туристы

Варшава — красивейший город 🏙️, отстроенный заново жителями Польши, не оставит равнодушным никого. Нескучная прогулка 👣 по городу позволит полюбоваться популярными достопримечательности 🏛️ Варшавы и посетить любимые места варшавян. Вы узнаете о национальных традициях поляков, их привычках и кулинарных пристрастиях. Услышите городские легенды Варшавы и истории 📖 любви знаменитых Варшавян.

Во время экскурсии 🧭 Вы увидите:

лучшие панорамы Варшавы для фотосессий;

Старый город с красочным Старым рынком, уютными кафе и сувенирными лавочками;

символ Варшавы Русалочку и услышите ее легенду;

крепостные стены Старого города и Барбакан;

Новый город, которому уже 610 лет;

Замковую площадь и колонну Сигизмунда;

узнаете почему улица называется Краковское предместье;

Президентский дворец в котором живет и работает президент;

самые известные и красивые 🤩 храмы Варшавы;

На экскурсии вы узнаете:

почему король Польши перенес столицу из Кракова в Варшаву;

где отобедал Далай-лама;

почему Русалочка держит в руке меч;

где находится любимое место встреч варшавян;

где находятся места, запечатленные на картинах знаменитого художника Каналетто;

где похоронено сердце Шопена;

как загадать желание, чтобы оно обязательно сбылось;

где находится самый узкий дом в Варшаве;

где спряталась улица-лестница, и многое другого.

Подскажу, где находятся другие достойные внимания места в Варшаве, и посоветую, как к ним доехать. А также выдам секрет варшавян и расскажу, где можно выпить 🍹 вкуснейший горячий шоколад и попробовать «русские пироги».

Варшава, как птица Феникс, возродилась из пепла и продолжает влюблять в себя всех своих гостей. Надеюсь, и вас она не оставит равнодушными!