7 отзывов оставили туристы

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Самое интересное в Варшаве

5
7 отзывов
Яна
Яна – Гид из Варшавы
Самое интересное в Варшаве
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-5 человек

  • €78 за экскурсию

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Самое интересное в Варшаве
Самое интересное в Варшаве
Варшава — красивейший город 🏙️, отстроенный заново жителями Польши, не оставит равнодушным никого. Нескучная прогулка 👣 по городу позволит полюбоваться популярными достопримечательности 🏛️ Варшавы и посетить любимые места варшавян. Вы узнаете о национальных традициях поляков, их привычках и кулинарных пристрастиях. Услышите городские легенды Варшавы и истории 📖 любви знаменитых Варшавян.

Во время экскурсии 🧭 Вы увидите:

  • лучшие панорамы Варшавы для фотосессий;
  • Старый город с красочным Старым рынком, уютными кафе и сувенирными лавочками;
  • символ Варшавы Русалочку и услышите ее легенду;
  • крепостные стены Старого города и Барбакан;
  • Новый город, которому уже 610 лет;
  • Замковую площадь и колонну Сигизмунда;
  • узнаете почему улица называется Краковское предместье;
  • Президентский дворец в котором живет и работает президент;
  • самые известные и красивые 🤩 храмы Варшавы;

На экскурсии вы узнаете:

  • почему король Польши перенес столицу из Кракова в Варшаву;
  • где отобедал Далай-лама;
  • почему Русалочка держит в руке меч;
  • где находится любимое место встреч варшавян;
  • где находятся места, запечатленные на картинах знаменитого художника Каналетто;
  • где похоронено сердце Шопена;
  • как загадать желание, чтобы оно обязательно сбылось;
  • где находится самый узкий дом в Варшаве;
  • где спряталась улица-лестница, и многое другого.
  • Подскажу, где находятся другие достойные внимания места в Варшаве, и посоветую, как к ним доехать. А также выдам секрет варшавян и расскажу, где можно выпить 🍹 вкуснейший горячий шоколад и попробовать «русские пироги».
Варшава, как птица Феникс, возродилась из пепла и продолжает влюблять в себя всех своих гостей. Надеюсь, и вас она не оставит равнодушными!
Что входит
  • Услуги гида
  • Карта города
  • Мини-путеводитель для самостоятельных прогулок
Начало и место завершения
🚩 Колонна Сигизмунда на Замковой площади
Самое интересное в Варшаве
Самое интересное в Варшаве
Самое интересное в Варшаве

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Яна
Яна
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7 отзывов оставили туристы

Яна проводит ещё 2 экскурсии

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