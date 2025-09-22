Найдено 3 экскурсии в категории « Экскурсии на русском языке » в Вроцлаве на русском языке, цены от €87. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2025 году

1 чел. По популярности Пешая 2.5 часа 49 отзывов Индивидуальная до 6 чел. Мистический Вроцлав Прогуляться по самым загадочным уголкам города и услышать мрачные местные легенды €100 за всё до 6 чел. Пешая 2.5 часа 59 отзывов Индивидуальная до 5 чел. По следам тайн и легенд Вроцлава Очаровательный Вроцлав приглашает вас на индивидуальную экскурсию по его тайнам и легендам. Погрузитесь в атмосферу средневековья и магии Начало: У входа в отель The Bridge Wroclaw €100 за всё до 5 чел. Пешая 1.5 часа 1 отзыв Индивидуальная до 5 чел. Старый город. Жемчужина Вроцлава: индивидуальная экскурсия Начнём у памятника Болеславу Храброму, пройдём мимо немецких торговых домов и оперного театра, посетим Рыночную площадь и Соляную площадь €87 за всё до 5 чел. Другие экскурсии Вроцлава

Ответы на вопросы от путешественников по Вроцлаву в категории «Экскурсии на русском языке»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Вроцлаве Мистический Вроцлав По следам тайн и легенд Вроцлава Старый город. Жемчужина Вроцлава В сентябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3 Сколько стоит экскурсия по Вроцлаву в сентябре 2025 Сейчас в Вроцлаве в категории "Экскурсии на русском языке" можно забронировать 3 экскурсии от 87 до 100. Туристы уже оставили гидам 109 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.98 из 5

Экскурсии на русском языке в Вроцлаве (Польша 🇵🇱) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Экскурсии на русском языке», 109 ⭐ отзывов, цены от €87. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Польши. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь