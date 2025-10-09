Найдено 4 экскурсии в категории « Городские экскурсии » в Вроцлаве на русском языке, цены от €25. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2025 году

1 чел. По популярности Пешая 2.5 часа 49 отзывов Индивидуальная до 6 чел. Мистический Вроцлав Прогуляться по самым загадочным уголкам города и услышать мрачные местные легенды €100 за всё до 6 чел. Пешая 2.5 часа 59 отзывов Индивидуальная до 5 чел. По следам тайн и легенд Вроцлава Очаровательный Вроцлав приглашает вас на индивидуальную экскурсию по его тайнам и легендам. Погрузитесь в атмосферу средневековья и магии Начало: У входа в отель The Bridge Wroclaw €100 за всё до 5 чел. Пешая 2.5 часа 43 отзыва Индивидуальная до 6 чел. ВроцLOVE: узнать и влюбиться Прогулка по Вроцлаву раскроет его историю и традиции. Вы увидите главные достопримечательности и укромные уголки, услышите легенды и советы по городу €100 за всё до 6 чел. Пешая 2 часа 44 отзыва Мини-группа до 10 чел. Свидание с Вроцлавом каждый день Погрузитесь в атмосферу Вроцлава, гуляя по его мостам и улицам, открывая для себя тайны и легенды города. Уникальные истории ждут вас Начало: На Соляной площади Расписание: ежедневно в 15:15 €25 за человека Другие экскурсии Вроцлава

Ответы на вопросы от путешественников по Вроцлаву в категории «Городские экскурсии»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Вроцлаве Мистический Вроцлав По следам тайн и легенд Вроцлава ВроцLOVE: узнать и влюбиться Свидание с Вроцлавом каждый день В октябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4 Сколько стоит экскурсия по Вроцлаву в октябре 2025 Сейчас в Вроцлаве в категории "Городские экскурсии" можно забронировать 4 экскурсии от 25 до 100. Туристы уже оставили гидам 195 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.98 из 5

Экскурсии на русском языке в Вроцлаве (Польша 🇵🇱) – у нас можно купить 4 экскурсии на 2025 год по теме «Городские экскурсии», 195 ⭐ отзывов, цены от €25. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Польши. Сегодня можно забронировать на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь