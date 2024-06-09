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моя профессия, но и большая страсть. А ещё я люблю путешествия! В 2016 я переехала в Лиссабон. Это была словно встреча с мужчиной моей мечты — у него безупречный вкус, чуть небрежный стиль и невероятное жизнелюбие. Теперь я пишу о выставках, галереях и музеях Лиссабона, современном и классическом португальском искусстве, провожу экскурсии по городу и музеям. Мне хочется поделиться с вами своими профессиональными знаниями и личным восприятием Лиссабона, по-европейски элегантного и эстетского, по-восточному гостеприимного и мультикультурного, живописного и просто ужасно красивого города!