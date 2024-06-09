Я познакомлю вас с творчеством современных уличных художников — Bordalo II, Add Fuel, Mario Belem и других.
Вы разберётесь в их идеях и стилях и к концу прогулки сможете определить автора, только взглянув на работу. Проведу вас по самым классным галереям и покажу книжный с нереально высокими полками. Расскажу про азулежу, аниме, Кандинского и Пессоа.
Вы разберётесь в их идеях и стилях и к концу прогулки сможете определить автора, только взглянув на работу. Проведу вас по самым классным галереям и покажу книжный с нереально высокими полками. Расскажу про азулежу, аниме, Кандинского и Пессоа.
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Вы посетите несколько галерей современного искусства, культурный центр и книжный магазин с самыми высокими полками. Пройдётесь по винтажным лавкам и сувенирным магазинам. По желанию заглянете в кафе бразильских сладостей и, конечно, рассмотрите муралы уличных художников.
Я расскажу:
- Почему на LX Factory так много уличного искусства и звёздных имён
- Как художник Василий Кандинский и писатель Фернандо Пессоа вдохновляют современных художников
- Что из себя представляет неожиданная версия бело-голубой классики азулежу с персонажами аниме
- Как современные авторы интерпретируют историю Португалии
- И многое другое!
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Возле LX Factory
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Olia — ваш гид в Лиссабоне
Меня зовут Ольга, я искусствовед из Москвы, училась на кафедре теории и истории искусств в Московском государственном академическом художественном институте им В. И. Сурикова. Музеи и галереи — не толькоЗадать вопрос
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