11 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Уличное искусство Лиссабона: на тук-туке по центру и окраинам, обсуждая шедевры стрит-арта и философию городской культуры
Индивидуальная экскурсия «Диалог с Лиссабоном на языке стрит-арта» предлагает уникальное путешествие по уличному искусству города.
На тук-туке участники отправятся в исторический центр и районы Беато и Марвила, чтобы увидеть работы знаменитого Bordalo II и других мастеров. Экскурсия раскрывает философию португальского стрит-арта, обсуждая темы экологии и политики. Это отличный выбор для ценителей андеграунда и тех, кто хочет узнать Лиссабон с новой стороны
Сливки стрит-арта в центре и на окраинах Лиссабона
На тук-туке мы прокатимся по историческому центру и периферии Лиссабона и исследуем город с ракурса уличного искусства. От площади Луиша Камоэнса отправимся в Беато, где вы увидите творения легендарного лиссабонца Bordalo II, который с помощью красивейших инсталляций из мусора разговаривает с обществом об экологических проблемах и загрязнении, которое создает человек. Затем отправимся в Марвилу, тихое место с впечатляющим видом на реку Тежу, где проходит городской фестиваль стрит-арта. А главными объектами нашего внимания станут работы Bordalo II из серии Big Trash Animals, Посейдон, охраняющий городской порт, и другие знаковые граффити Лиссабона.
Философия португальского уличного искусства
Исследуя красочные улицы, вы убедитесь, насколько тесно и органично стрит-арт интегрирован в городское пространство Лиссабона. Мы поговорим о месте уличного искусства в современной культуре Португалии. Затронем актуальные темы, от политики до экологии, которым посвящены лиссабонские граффити. Кроме того, я расскажу о проекте Crono, который побуждает художников превращать заброшенные здания в городские галереи и приближает Лиссабон к званию европейской столицы стрит-арта.
Кому подойдет прогулка
Всем, кто хочет увидеть живое лицо Лиссабона, а также ценителям андеграунда и уличного искусства.
Организационные детали
Экскурсия проходит на тук-туке: такой способ передвижения позволит охватить нам как центр Лиссабона, так и его окраины.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Largo Luis de Camões
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Роман — ваш гид в Лиссабоне
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 1 час 10 минут
Провёл экскурсии для 2005 туристов
Вместе с командой гидов показываем настоящий, небанальный Лиссабон. Приглашаем вас на драйвовую прогулку на тук-туках — идеальном транспорте, чтобы покорять крутые лиссабонские холмы и забираться в самые секретные улочки.
Никаких нудных лекций: только живые истории, локации «для своих» и головокружительные виды.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 15 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Kseniia
Тур по стрит-арту Лиссабона очень понравился — в комфортном темпе объездили разные районы, я увидела впечатляющие муралы и узнала немного об их авторах. Для меня, как иллюстратора, это было особенно вдохновляюще и полезно — настоящий источник идей и визуальных образов.
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Oxana
Убежали на три для от трескучих морозов в Лиссабон и попали в настоящее лето в декабре. Было интересно познакомится не только историей города, но и узнать современный Лиссабон. Экскурсию по читать дальшеуменьшить
стрит арту нам провел Роман. Прокатились на тук-туке по тем местам, где навряд ли ступала нога туриста. Было очень интересно и увлекательно посмотреть настенную живопись Лиссабона. А еще мы узнали о Bordello II, оказывается известная личность в современной Европе. По всему Лиссабону можно встретить его инсталляции из мусора. Получили много положительных эмоций от экскурсии. Было интересно пообщаться с Романом, говорили на разные темы, не только о Лиссабоне.
Игорь и Оксана
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И
Инесса
Были на экскурсии Романа "Street Art по Лиссабону" на электрическом Тук-туке. Экскурсия оправдала наши ожидания и 2 часа прошли для нас очень быстро и интересно…. тема экскурсии не традициональна…. последнее читать дальшеуменьшить
время туристы ищут что-то необычное…. простая обзорная поездка по городу уже не всех устраивает. Вот мы и есть такие туристы, что нам хочется что-то необычного, но в меру наших физических возможностей, так как один из участников нашей группы из 3 человек, не мог свободно передвигаться. Мы остались довольны от увиденного и узнали новые факты о этом искусстве и также о зоне Лиссабона, которая обычно не входит в маршрут обзорной экскурсии. Надо иметь в виду, что электрический тук-тук высокий, забираться в него достаточно просто, но вот для того чтобы спуститься из него на землю, нужна сноровка…. но так как вся экскурсии проходит абсолютно индивидуально, то в итоге нет причин для беспокойства, спускаться и подниматься можно абсолютно не спеша, да и Роман с собой имел специальный стульчик, вроде дополнительной ступеньки, который очень даже был кстати. Мы жили в центре, в Alfama. Роман очень любезно нас забрал перед экскурсией буквально в 5 шагах от нашего места проживания. Закончили экскурсию в альтернативном районе Alcántara под мостом 25 апреля, где если захочеться можно покушать, или купить какой нибудь странный сувенир, либо просто погулять и пофотографировать.
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Ольга
Всегда приятно иметь дело с человеком, влюблённым в свою работу. Наш гид - Роман - как раз из таких. В ходе нашего тура было бесконечно приятно наблюдать, с каким упоением читать дальшеуменьшить
и любовью Рома рассказывал нам о Лиссабон и его уличном искусстве, как он с восторгом ребёнка ищет новые «экспонаты» для своих туров, как щедро делится полезной информацией, как он вежлив, галантен, открыт к своим гостям. Экскурсия покажет вам тот Лиссабон, до которого вы сами вряд ли бы добрались - совершенно нетуристический, но от этого не менее интересный. Не пожалейте времени - подарите себе удовольствие провести время в компании Ромы и уличного искусства Португалии. Поверьте, вы будете в восторге. И кстати, совершенно не устанете, ведь Экскурсия проходит на юрком тут-туке, что позволяет не думать о жаре и усталых ногах. Наслаждайтесь! Рома, спасибо тебе огромное! Это было незабываемо:)
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A
Anna
Можно прочитать в интернете обо всех достопримечательностях, но никогда сам не осмотришь все, что запланировал, без человека, который точно знает, как быстрее и лучше добраться до нужных мест. Особенно, если читать дальшеуменьшить
есть лимит времени. Стрит-арт, как часть современного искусства, занимает особое место. Это невозможно посмотреть в одном музее. Поэтому мы были рады возможности объехать значимые объекты стрит-арта за довольно небольшое время. Роман забрал нас из отеля и за полтора часа мы успели посмотреть все, что было запланировано. С учетом расположения Лиссабона на холмах и разбросанности рисунков по разным районам города, очень удачно, что экскурсия проводится на тук-туке. Получили большое удовольствие не только от осмотра граффити, но и от общения с Романом. Рекомендуется всем, у кого есть интерес к стрит-арту
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Н
Наталья
Всем рекомендую экскурсии вместе с Романом на его тук-туке. Была вместе с ним на экскурсии "Диалог с Лиссабоном на языке стрит-вит". Время пролетело, как один миг. Посмотрели удивительные места, Роман читать дальшеуменьшить
очень хорошо знает стрит-арт Лиссабона. Очень хотела посмотреть произведения из промышленного мусора художника Бордало2, насладилась не только его лисой и лягушкой, но благодаря Роману смогла посмотрела его произведения в отеле "1908" и его мастерскую. в следующий раз безусловно, закажу еще большее время экскурсии, посвященное стрит-арту Лиссабона.
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