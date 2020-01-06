11 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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  4. Диалог с Лиссабоном на языке стрит-арта

Проехать на тук-туке по самым ярким районам города, погружаясь в атмосферу уличного искусства

Роман
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Роман – ваш гид
Уличное искусство Лиссабона — это не запретный андеграунд, а динамичная среда, которая формирует облик города наравне с желтыми трамваями и плиткой азулежу.

На тук-туке мы объедем избранные шедевры стрит-арта в центре Лиссабона и труднодоступных кварталах Беато и Марвила, а по пути поговорим об этом феномене городской культуры.
64 за экскурсию
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Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 2 друзей
Продолжительность 1.5 часа
До 3 человек
Можно с детьми
Встреча Largo Luis de Camões - Lisboa
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У этой экскурсии11 отзывов
4.91
Диалог с Лиссабоном на языке стрит-арта
Диалог с Лиссабоном на языке стрит-арта

Что вас ожидает

Сливки стрит-арта в центре и на окраинах Лиссабона
На тук-туке мы прокатимся по историческому центру и периферии Лиссабона и исследуем город с ракурса уличного искусства. От площади Луиша Камоэнса отправимся в Беато, где вы увидите творения легендарного лиссабонца Bordalo II, который с помощью красивейших инсталляций из мусора разговаривает с обществом об экологических проблемах и загрязнении, которое создает человек. Затем отправимся в Марвилу, тихое место с впечатляющим видом на реку Тежу, где проходит городской фестиваль стрит-арта. А главными объектами нашего внимания станут работы Bordalo II из серии Big Trash Animals, Посейдон, охраняющий городской порт, и другие знаковые граффити Лиссабона.

Философия португальского уличного искусства
Исследуя красочные улицы, вы убедитесь, насколько тесно и органично стрит-арт интегрирован в городское пространство Лиссабона. Мы поговорим о месте уличного искусства в современной культуре Португалии. Затронем актуальные темы, от политики до экологии, которым посвящены лиссабонские граффити. Кроме того, я расскажу о проекте Crono, который побуждает художников превращать заброшенные здания в городские галереи и приближает Лиссабон к званию европейской столицы стрит-арта.

Кому подойдет прогулка

Всем, кто хочет увидеть живое лицо Лиссабона, а также ценителям андеграунда и уличного искусства.

Организационные детали

Экскурсия проходит на тук-туке: такой способ передвижения позволит охватить нам как центр Лиссабона, так и его окраины.

Диалог с Лиссабоном на языке стрит-арта
Диалог с Лиссабоном на языке стрит-арта
Диалог с Лиссабоном на языке стрит-арта
Диалог с Лиссабоном на языке стрит-арта
Диалог с Лиссабоном на языке стрит-арта
Диалог с Лиссабоном на языке стрит-арта
Диалог с Лиссабоном на языке стрит-арта
Диалог с Лиссабоном на языке стрит-арта
Диалог с Лиссабоном на языке стрит-арта
Диалог с Лиссабоном на языке стрит-арта

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура Largo Luis de Camões - Lisboa.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Роман
Роман
Здравствуйте! Меня зовут Роман. Приглашаю вас прокатиться по небанальным местам и достопримечательностям Лиссабона на необычном транспорте под названием тук-тук, который стремительно набирает популярность во всем мире. Гарантирую вам сказочные виды города, заманчивые истории о Лиссабоне и интересно проведённое время в моей компании. А еще я увлекаюсь фотографией, так что могу быть не только вашим гидом, но и фотографом.
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11 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

6 января 2020
Это на любителя - мне понравилось, моим друзьям это может быть не интересно
30 ноября 2019
Были на экскурсии Романа "Street Art по Лиссабону" на электрическом Тук-туке. Экскурсия оправдала наши ожидания и 2 часа прошли для нас очень быстро и интересно.... тема экскурсии не традициональна.... последнее время туристы ищут что-то необычное.... простая обзорная поездка по городу уже не всех устраивает. Вот мы и есть такие туристы, что нам хочется что-то необычного, но в меру наших физических возможностей, так как один из участников нашей группы из 3 человек, не мог свободно передвигаться. Мы остались довольны от увиденного и узнали новые факты о этом искусстве и также о зоне Лиссабона, которая обычно не входит в маршрут обзорной экскурсии.
Надо иметь в виду, что электрический тук-тук высокий, забираться в него достаточно просто, но вот для того чтобы спуститься из него на землю, нужна сноровка.... но так как вся экскурсии проходит абсолютно индивидуально, то в итоге нет причин для беспокойства, спускаться и подниматься можно абсолютно не спеша, да и Роман с собой имел специальный стульчик, вроде дополнительной ступеньки, который очень даже был кстати.
Мы жили в центре, в Alfama. Роман очень любезно нас забрал перед экскурсией буквально в 5 шагах от нашего места проживания. Закончили экскурсию в альтернативном районе Alcántara под мостом 25 апреля, где если захочеться можно покушать, или купить какой нибудь странный сувенир, либо просто погулять и пофотографировать.
27 сентября 2019
Лиссабон был последней станцией в нашем свадебном путешествии и я случайно нашла эту экскурсию. Роман встретит нас в центре, бы приветлив, и рассказал много интересного.
Мы остались очень довольны!
23 сентября 2019
Очень интересная и красивая экскурсия! Роман показал нам необычный и красивый Лиссабон, который мы бы сами не увидели. Ну и покатал на необычном транспорте заодно) Спасибо большое!
22 августа 2019
Отлично проведённый день с Романом. Начали утром с экскурсии по стрит-арту, так как нас интересовали работы Bordalo II и закончили вечерне-ночной экскурсией по смотровым площадкам города когда нет жары, нет уже толп туристов, когда город в ночной подсветке. Все прошло просто отлично! Роман очень увлечён и вы также не будете скучать и экскурсия вам не надоест.
12 августа 2019
Всем рекомендую экскурсии вместе с Романом на его тук-туке. Была вместе с ним на экскурсии "Диалог с Лиссабоном на языке стрит-вит". Время пролетело, как один миг. Посмотрели удивительные места, Роман очень хорошо знает стрит-арт Лиссабона. Очень хотела посмотреть произведения из промышленного мусора художника Бордало2, насладилась не только его лисой и лягушкой, но благодаря Роману смогла посмотрела его произведения в отеле "1908" и его мастерскую. в следующий раз безусловно, закажу еще большее время экскурсии, посвященное стрит-арту Лиссабона.
Ольга
30 июня 2019
Всегда приятно иметь дело с человеком, влюблённым в свою работу. Наш гид - Роман - как раз из таких. В ходе нашего тура было бесконечно приятно наблюдать, с каким упоением и любовью Рома рассказывал нам о Лиссабон и его уличном искусстве, как он с восторгом ребёнка ищет новые «экспонаты» для своих туров, как щедро делится полезной информацией, как он вежлив, галантен, открыт к своим гостям. Экскурсия покажет вам тот Лиссабон, до которого вы сами вряд ли бы добрались - совершенно нетуристический, но от этого не менее интересный. Не пожалейте времени - подарите себе удовольствие провести время в компании Ромы и уличного искусства Португалии. Поверьте, вы будете в восторге. И кстати, совершенно не устанете, ведь Экскурсия проходит на юрком тут-туке, что позволяет не думать о жаре и усталых ногах. Наслаждайтесь! Рома, спасибо тебе огромное! Это было незабываемо:)
Елена
25 июня 2019
Наконец-то я добралась до интернета, чтобы сказать, что Роман - прекрасный гид и экскурсия по граффити - это идеальный способ увидеть Лиссабон не таким, каким его привыкли видеть большинство туристов, а с другой стороны, со стороны творчества и свободы! Красивейшие арты, интересные рассказы про город и исторические достопримечательности, ответ на любой вопрос и атмосфера дружеской беседы - вот то, что вас ждет на экскурсии с Романом. Искренне рекомендую!
25 июня 2019
Любопытная экскурсия, интересный и активный гид! Тук-тук идеальный способ передвижения в таком формате, так как позволяет посетить достаточно удаленные районы.
По содержанию хотелось бы побольше точек в центре Лиссабона, и сократить количество остановок в Марвиле
23 июня 2019
Экскурсия открывает город совершенно с другой стороны. Очень небанально, ярко, впечатляет. Роман очень внимательный гид, его рассказ не был ограничен основной темой тура. Это приятно. Рекомендую!
Ещё 1 отзыв

Роман проводит ещё 5 экскурсий

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