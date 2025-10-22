11 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Индивидуальная экскурсия «Диалог с Лиссабоном на языке стрит-арта» предлагает уникальное путешествие по уличному искусству города. На тук-туке участники отправятся в исторический центр и районы Беато и Марвила, чтобы увидеть работы знаменитого Bordalo II и других мастеров. Экскурсия раскрывает философию португальского стрит-арта, обсуждая темы экологии и политики. Это отличный выбор для ценителей андеграунда и тех, кто хочет узнать Лиссабон с новой стороны

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Сливки стрит-арта в центре и на окраинах Лиссабона

На тук-туке мы прокатимся по историческому центру и периферии Лиссабона и исследуем город с ракурса уличного искусства. От площади Луиша Камоэнса отправимся в Беато, где вы увидите творения легендарного лиссабонца Bordalo II, который с помощью красивейших инсталляций из мусора разговаривает с обществом об экологических проблемах и загрязнении, которое создает человек. Затем отправимся в Марвилу, тихое место с впечатляющим видом на реку Тежу, где проходит городской фестиваль стрит-арта. А главными объектами нашего внимания станут работы Bordalo II из серии Big Trash Animals, Посейдон, охраняющий городской порт, и другие знаковые граффити Лиссабона.

Философия португальского уличного искусства

Исследуя красочные улицы, вы убедитесь, насколько тесно и органично стрит-арт интегрирован в городское пространство Лиссабона. Мы поговорим о месте уличного искусства в современной культуре Португалии. Затронем актуальные темы, от политики до экологии, которым посвящены лиссабонские граффити. Кроме того, я расскажу о проекте Crono, который побуждает художников превращать заброшенные здания в городские галереи и приближает Лиссабон к званию европейской столицы стрит-арта.

Кому подойдет прогулка

Всем, кто хочет увидеть живое лицо Лиссабона, а также ценителям андеграунда и уличного искусства.

Организационные детали

Экскурсия проходит на тук-туке: такой способ передвижения позволит охватить нам как центр Лиссабона, так и его окраины.