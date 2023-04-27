Роман проводит ещё 5 экскурсий

Экскурс в историю поможет лучше понять национальный менталитет, а колорит старинных домов, украшенных плиткой
5 причин купить эту экскурсию
- 🚀 Уникальный маршрут
- 🏰 Исторические достопримечательности
- 🎨 Искусство мануэлину
- 🍰 Знаменитые пирожные Pasteis
- 🌊 Панорамные виды на реку Тежу
Что можно увидеть
- Башня Торре-де-Белен
- Церковь Святой Марии Вифлеемской
- Монастырь Жеронимуш
- Памятник Первооткрывателям
- Мраморная роза ветров
Описание экскурсии
Морская держава
Мы заглянем в особенный район города — Вифлиемский квартал, где происходили главные события Эпохи Великих Открытий. Вы посетите башню Торре-де-Белен, возведенную в честь открытия морского пути в Индию, церковь Святой Марии Вифлеемской и, при желании, монастырь Жеронимуш, выполненный в национальном стиле «мануэлино», где в в июле 1497-го года Васко Да Гама с экипажем в молитве провели ночь перед отплытием. В конце XIX века местные монахи придумали лакомство Pasteis — Паштейш — корзиночку из слоеного теста со сладким заварным кремом, которую вы сможете попробовать кафе-пекарне.
Героический пейзаж
На берегу реки Тежу возвышается Памятник Первооткрывателям. На носу каравеллы — фигура вдохновителя географических открытий, инфанта Генриха Мореплавателя, а по обе стороны за ним 32 фигуры выдающихся португальцев. Я расскажу о героях монумента, а вы сможете подняться на смотровую площадку, откуда открывается панорамный вид на старинный квартал и реку. На площади у подножия памятника мы рассмотрим мраморную розу ветров — мозаичную карту мира с маршрутами и датами морских экспедиций XV–XVI веков.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на тук-туке: такой способ передвижения позволит охватить нам как центр Лиссабона, так и его окраины
- Дополнительные расходы: билеты в Башню Торре-де-Белен (6€) и в Монастырь Жеронимуш (10€)
- По желанию возможно включить в маршрут Музей Карет, Морской Музей и Дворец Ажуда