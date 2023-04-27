Роман проводит ещё 5 экскурсий

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его с разных точек, увидеть ключевые места, связанные с его великой и драматической историей. Сын, признаюсь, не большой любитель одолевать километры по городу, а муж накануне повредил ногу, так что я решила поискать экскурсию на тук-туке. Экскурсии Романа мне сразу приглянулись по описаниям, и я выбрала одну из них - ту, что, на мой взгляд иногда больше заинтересовать сынишку историями о мореплавателях.

И тут я должна выразить огромную благодарность Роману: уже встретившись с нами и поняв наши интересы и возможности, он предложил изменить маршрут и провез нас по самым старым районам города, вверх-вниз по узким улочкам от одного исторического места до другого, не забывая о прекрасных панорамных площадках.

Если вы планируете первое знакомство с городом, рекомендую именно такой маршрут в первый день, а когда потом в следующие дни будете сами гулять по районам Альфама, Граса или Кайша, будете вспоминать истории Романа о городе, его героях и обитателях, научитесь отличать самые старые дома и будете знать, какие музеи именно вам стоит посетить!

А также будете знать, что заказывать в ресторанчике и как поблагодарить местного жителя, объяснившего вам дорогу.

Роман давно живёт в Португалии, и вы можете узнать от него, как живут люди в Лиссабоне и за его пределами, отличаются ли темпераментом выходцы из Бразилии и многое другое.

Его советы, как организовать наш отдых после экскурсии, тоже оказались бесценными!

А ещё Роман прекрасный фотограф, и от поездки у вас останутся отличные снимки в уникальных ракурсах.

Как человек с университетским историческим образованием и как человек, связанный с экскурсионным делом, ставлю содержанию экскурсии Романа пятёрку с плюсом!