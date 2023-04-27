Роман проводит ещё 5 экскурсий

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Самобытный Белен на тук-туке

Проедетесь по воспетым местам Лиссабона, увидите мануэлину и азулежу, услышите легенды о моряках и попробуете секретные пирожные
Проедетесь по местам, воспетым знаменитыми португальскими поэтами, увидите образцы искусства мануэлину и услышите легенды о героических моряках.

Экскурс в историю поможет лучше понять национальный менталитет, а колорит старинных домов, украшенных плиткой
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азулежу, и секретные пирожные оставят приятное послевкусие от прогулки.

Вифлиемский квартал, башня Торре-де-Белен, церковь Святой Марии Вифлеемской и монастырь Жеронимуш - все это и многое другое ждет вас на этой увлекательной экскурсии

5
4 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🚀 Уникальный маршрут
  • 🏰 Исторические достопримечательности
  • 🎨 Искусство мануэлину
  • 🍰 Знаменитые пирожные Pasteis
  • 🌊 Панорамные виды на реку Тежу
Самобытный Белен на тук-туке
Самобытный Белен на тук-туке
Самобытный Белен на тук-туке

Что можно увидеть

  • Башня Торре-де-Белен
  • Церковь Святой Марии Вифлеемской
  • Монастырь Жеронимуш
  • Памятник Первооткрывателям
  • Мраморная роза ветров

Описание экскурсии

Морская держава

Мы заглянем в особенный район города — Вифлиемский квартал, где происходили главные события Эпохи Великих Открытий. Вы посетите башню Торре-де-Белен, возведенную в честь открытия морского пути в Индию, церковь Святой Марии Вифлеемской и, при желании, монастырь Жеронимуш, выполненный в национальном стиле «мануэлино», где в в июле 1497-го года Васко Да Гама с экипажем в молитве провели ночь перед отплытием. В конце XIX века местные монахи придумали лакомство Pasteis — Паштейш — корзиночку из слоеного теста со сладким заварным кремом, которую вы сможете попробовать кафе-пекарне.

Героический пейзаж

На берегу реки Тежу возвышается Памятник Первооткрывателям. На носу каравеллы — фигура вдохновителя географических открытий, инфанта Генриха Мореплавателя, а по обе стороны за ним 32 фигуры выдающихся португальцев. Я расскажу о героях монумента, а вы сможете подняться на смотровую площадку, откуда открывается панорамный вид на старинный квартал и реку. На площади у подножия памятника мы рассмотрим мраморную розу ветров — мозаичную карту мира с маршрутами и датами морских экспедиций XV–XVI веков.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на тук-туке: такой способ передвижения позволит охватить нам как центр Лиссабона, так и его окраины
  • Дополнительные расходы: билеты в Башню Торре-де-Белен (6€) и в Монастырь Жеронимуш (10€)
  • По желанию возможно включить в маршрут Музей Карет, Морской Музей и Дворец Ажуда

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
возле станции Кайш-ду-Содре
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Роман
Роман — ваш гид в Лиссабоне
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 1 час 10 минут
Провёл экскурсии для 2005 туристов
Вместе с командой гидов показываем настоящий, небанальный Лиссабон. Приглашаем вас на драйвовую прогулку на тук-туках — идеальном транспорте, чтобы покорять крутые лиссабонские холмы и забираться в самые секретные улочки. Никаких нудных лекций: только живые истории, локации «для своих» и головокружительные виды.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
4
3
2
1
Ольга
Мы приехали в Лиссабон втроем: я, муж и наш десятилетий сын. К поездке мы нотоатлись: читали, смотрели видео, учились читать по-португальски. Хотелось начать знакомство с городом с общей картины, увидеть
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его с разных точек, увидеть ключевые места, связанные с его великой и драматической историей. Сын, признаюсь, не большой любитель одолевать километры по городу, а муж накануне повредил ногу, так что я решила поискать экскурсию на тук-туке. Экскурсии Романа мне сразу приглянулись по описаниям, и я выбрала одну из них - ту, что, на мой взгляд иногда больше заинтересовать сынишку историями о мореплавателях.
И тут я должна выразить огромную благодарность Роману: уже встретившись с нами и поняв наши интересы и возможности, он предложил изменить маршрут и провез нас по самым старым районам города, вверх-вниз по узким улочкам от одного исторического места до другого, не забывая о прекрасных панорамных площадках.
Если вы планируете первое знакомство с городом, рекомендую именно такой маршрут в первый день, а когда потом в следующие дни будете сами гулять по районам Альфама, Граса или Кайша, будете вспоминать истории Романа о городе, его героях и обитателях, научитесь отличать самые старые дома и будете знать, какие музеи именно вам стоит посетить!
А также будете знать, что заказывать в ресторанчике и как поблагодарить местного жителя, объяснившего вам дорогу.
Роман давно живёт в Португалии, и вы можете узнать от него, как живут люди в Лиссабоне и за его пределами, отличаются ли темпераментом выходцы из Бразилии и многое другое.
Его советы, как организовать наш отдых после экскурсии, тоже оказались бесценными!
А ещё Роман прекрасный фотограф, и от поездки у вас останутся отличные снимки в уникальных ракурсах.
Как человек с университетским историческим образованием и как человек, связанный с экскурсионным делом, ставлю содержанию экскурсии Романа пятёрку с плюсом!

Мы приехали в Лиссабон втроем: я, муж и наш десятилетий сын. К поездке мы нотоатлись: читали,
Мы приехали в Лиссабон втроем: я, муж и наш десятилетий сын. К поездке мы нотоатлись: читали,
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В
Экскурсия на тук-туке по Лиссабону была просто великолепной! Гид оказался не только профессионалом, но и очень увлечённым рассказчиком. Мы брали две экскурсии, маршруты охватывали самые красивые и знаковые места города,
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с потрясающими видами.

Тук-тук позволил нам проехать по узким улочкам, куда невозможно попасть на автомобиле, а открытый транспорт сделал экскурсию особенно атмосферной. Гид подробно рассказывал об истории города, культуре и местных традициях, а также давал полезные советы о том, куда сходить и что попробовать.

Экскурсии оказалась удобными, насыщенными и очень увлекательными. Это отличный способ быстро познакомиться с Лиссабоном, почувствовать его уникальную атмосферу и насладиться потрясающими видами. Очень рекомендую!

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V
Роман 👍
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Влад
Спасибо вам, Роман за проведенную экскурсию и за то, что выполнили мою мини-просьбу, было интересно послушать про португальцев и про достопримечательности района Белем.
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Входит в следующие категории Лиссабона

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