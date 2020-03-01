Роман проводит ещё 5 экскурсий

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Открыть роскошь и подвиги Лиссабона и погрузиться в атмосферу золотой эпохи Португалии

Роман
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Роман – ваш гид
Вы проедетесь по местам, воспетым знаменитыми португальскими поэтами, увидите образцы искусства мануэлину и услышите легенды о героических моряках.

Экскурс в историю поможет лучше понять национальный менталитет, а колорит старинных домов, украшенных плиткой азулежу, и секретные пирожные оставят приятное послевкусие от прогулки.
80 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 2 друзей
Продолжительность 2 часа
До 3 человек
Можно с детьми
Встреча — возле станции Кайш-ду-Содре
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Самобытный Белен на тук-туке
Самобытный Белен на тук-туке

Что вас ожидает

Морская держава
Мы заглянем в особенный район города — Вифлиемский квартал, где происходили главные события Эпохи Великих Открытий. Вы посетите башню Торре-де-Белен, возведенную в честь открытия морского пути в Индию, церковь Святой Марии Вифлеемской и, при желании, монастырь Жеронимуш, выполненный в национальном стиле «мануэлино», где в в июле 1497-го года Васко Да Гама с экипажем в молитве провели ночь перед отплытием. В конце XIX века местные монахи придумали лакомство Pasteis — Паштейш — корзиночку из слоеного теста со сладким заварным кремом, которую вы сможете попробовать кафе-пекарне.

Героический пейзаж
На берегу реки Тежу возвышается Памятник Первооткрывателям. На носу каравеллы — фигура вдохновителя географических открытий, инфанта Генриха Мореплавателя, а по обе стороны за ним 32 фигуры выдающихся португальцев. Я расскажу о героях монумента, а вы сможете подняться на смотровую площадку, откуда открывается панорамный вид на старинный квартал и реку. На площади у подножия памятника мы рассмотрим мраморную розу ветров — мозаичную карту мира с маршрутами и датами морских экспедиций XV–XVI веков.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на тук-туке: такой способ передвижения позволит охватить нам как центр Лиссабона, так и его окраины.
  • Дополнительные расходы: билеты в Башню Торре-де-Белен ( 6€) и в Монастырь Жеронимуш (10€).
  • По желанию возможно включить в маршрут Музей Карет, Морской Музей и Дворец Ажуда.
Самобытный Белен на тук-туке
Самобытный Белен на тук-туке
Самобытный Белен на тук-туке
Самобытный Белен на тук-туке
Самобытный Белен на тук-туке
Самобытный Белен на тук-туке
Самобытный Белен на тук-туке
Самобытный Белен на тук-туке
Самобытный Белен на тук-туке
Самобытный Белен на тук-туке

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура — возле станции Кайш-ду-Содре.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Роман
Роман
Здравствуйте! Меня зовут Роман. Приглашаю вас прокатиться по небанальным местам и достопримечательностям Лиссабона на необычном транспорте под названием тук-тук, который стремительно набирает популярность во всем мире. Гарантирую вам сказочные виды города, заманчивые истории о Лиссабоне и интересно проведённое время в моей компании. А еще я увлекаюсь фотографией, так что могу быть не только вашим гидом, но и фотографом.
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Роман проводит ещё 5 экскурсий

Знакомство с Лиссабоном на тук-тукеЗнакомство с Лиссабоном на тук-тукеЗнакомство с Лиссабоном на тук-туке
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Покорить мыс РокаПокорить мыс РокаПокорить мыс Рока
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Из знойного Лиссабона мы отправимся на свидание с Атлантикой к мысу Рока — в место, где «заканчивается земля и начинается океан». Вы прогуляетесь по западной кромке Европы, полюбуетесь волнами океана и прибрежной природой Португалии. А по пути оцените пляжи Кашкайша и даже заглянете в Пасть Дьявола.
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Дайвинг в окрестностях ЛиссабонаДайвинг в окрестностях ЛиссабонаДайвинг в окрестностях Лиссабона
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Район Белен

Ажурный БеленАжурный БеленАжурный Белен
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Лиссабон. Глава вторая: БеленЛиссабон. Глава вторая: БеленЛиссабон. Глава вторая: Белен
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