Роман проводит ещё 5 экскурсий

Что вас ожидает

Морская держава

Мы заглянем в особенный район города — Вифлиемский квартал, где происходили главные события Эпохи Великих Открытий. Вы посетите башню Торре-де-Белен, возведенную в честь открытия морского пути в Индию, церковь Святой Марии Вифлеемской и, при желании, монастырь Жеронимуш, выполненный в национальном стиле «мануэлино», где в в июле 1497-го года Васко Да Гама с экипажем в молитве провели ночь перед отплытием. В конце XIX века местные монахи придумали лакомство Pasteis — Паштейш — корзиночку из слоеного теста со сладким заварным кремом, которую вы сможете попробовать кафе-пекарне.

Героический пейзаж

На берегу реки Тежу возвышается Памятник Первооткрывателям. На носу каравеллы — фигура вдохновителя географических открытий, инфанта Генриха Мореплавателя, а по обе стороны за ним 32 фигуры выдающихся португальцев. Я расскажу о героях монумента, а вы сможете подняться на смотровую площадку, откуда открывается панорамный вид на старинный квартал и реку. На площади у подножия памятника мы рассмотрим мраморную розу ветров — мозаичную карту мира с маршрутами и датами морских экспедиций XV–XVI веков.