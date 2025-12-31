Экскурсия в Лиссабоне перенесёт вас в эпоху Великих географических открытий и XVIII век. Посетители увидят Беленьскую башню и монастырь Жеронимуш, узнают о стиле мануэлино и диктатуре Салазара. Вторая часть экскурсии посвящена музею карет с обширной коллекцией парадных экипажей. Также можно попробовать знаменитые беленьские пирожные. Это путешествие позволит окунуться в богатую историю Португалии и насладиться уникальными достопримечательностями

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При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-8 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

По следам бесстрашных мореплавателей

Одна из тем экскурсии — погружение в эпоху Великих географических открытий: вы узнаете о выдающихся мореплавателях и увидите гробницу великого Васко да Гамы. А также прогуляетесь по набережной, с которой открывается прекрасный вид на мост «25 апреля», статую Христа и памятник Первооткрывателям, а с другой стороны — на выход в Атлантику.

Золотой век и стиль мануэлино

Вы перенесётесь в эпоху расцвета Португалии, когда Лиссабон становится богатейшим рынком Европы. Об этом историческом периоде расскажет величественная Беленьская башня, один из символов Лиссабона, и церковь монастыря иеронимитов, ставшая пантеоном португальских королей Авишской династии и великих сынов Португалии — Камоенса и Васко да Гамы. Эти же памятники познакомят вас со стилем мануэлино — «морской готикой» — в котором отразилась история Великих географических открытий.

Музей карет — память о XVIII веке

XVI век пряностей, шелков, фарфора и серебра сменился XVIII веком экспорта алмазов и золота. Память об этом хранит музей карет — собрание экипажей, среди которых особое место занимают парадные кареты посольства, отправленных Португалией Ватикану. В музее вы рассмотрите разнообразные транспортные средства с XVI века до начала XX века.

По желанию вы заглянете в кондитерскую, где делают знаменитые беленьские пирожные.

Организационные детали

В стоимость не включены билеты в музей карет — 8€.