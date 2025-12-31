Погрузитесь в историю Португалии: эпоха Великих открытий и XVIII век. Беленьская башня, монастырь Жеронимуш и музей карет ждут вас
Экскурсия в Лиссабоне перенесёт вас в эпоху Великих географических открытий и XVIII век.
Посетители увидят Беленьскую башню и монастырь Жеронимуш, узнают о стиле мануэлино и диктатуре Салазара. Вторая часть экскурсии посвящена музею карет с обширной коллекцией парадных экипажей. Также можно попробовать знаменитые беленьские пирожные.
Это путешествие позволит окунуться в богатую историю Португалии и насладиться уникальными достопримечательностями
🌍 Погружение в эпоху Великих географических открытий
🏰 Посещение Беленьской башни и монастыря Жеронимуш
🚍 Обширная коллекция в музее карет
🎨 Знакомство со стилем мануэлино
🍰 Возможность попробовать беленьские пирожные
Что можно увидеть
Беленьская башня
Монастырь Жеронимуш
Музей карет
Памятник Первооткрывателям
Мост 25 апреля
Статуя Христа
Описание экскурсии
По следам бесстрашных мореплавателей
Одна из тем экскурсии — погружение в эпоху Великих географических открытий: вы узнаете о выдающихся мореплавателях и увидите гробницу великого Васко да Гамы. А также прогуляетесь по набережной, с которой открывается прекрасный вид на мост «25 апреля», статую Христа и памятник Первооткрывателям, а с другой стороны — на выход в Атлантику.
Золотой век и стиль мануэлино
Вы перенесётесь в эпоху расцвета Португалии, когда Лиссабон становится богатейшим рынком Европы. Об этом историческом периоде расскажет величественная Беленьская башня, один из символов Лиссабона, и церковь монастыря иеронимитов, ставшая пантеоном португальских королей Авишской династии и великих сынов Португалии — Камоенса и Васко да Гамы. Эти же памятники познакомят вас со стилем мануэлино — «морской готикой» — в котором отразилась история Великих географических открытий.
Музей карет — память о XVIII веке
XVI век пряностей, шелков, фарфора и серебра сменился XVIII веком экспорта алмазов и золота. Память об этом хранит музей карет — собрание экипажей, среди которых особое место занимают парадные кареты посольства, отправленных Португалией Ватикану. В музее вы рассмотрите разнообразные транспортные средства с XVI века до начала XX века.
По желанию вы заглянете в кондитерскую, где делают знаменитые беленьские пирожные.
Организационные детали
В стоимость не включены билеты в музей карет — 8€.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна и Марина — ваш гид в Лиссабоне
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провела экскурсии для 4239 туристов
Мы — профессиональные гиды, для которых работа — любимое дело. Мы живем в одном из самых красивых городов Европы — Лиссабоне, и работаем уже больше 10 лет с самыми интересными читать дальшеуменьшить
людьми — путешественниками. Уже имея высшее образование, в Португалии мы закончили институт по специальности гид-переводчик. Давно уже проводим экскурсии по стране и хотим показать вам Португалию глазами тех, кто здесь ЖИВЁТ, поэтому решили сделать что-то СВОЁ. Любим то, чем занимаемся. Любим страну, в которой живем. И любим людей, с которыми работаем.
Пишите, звоните, приезжайте!
И, надеемся, до скорой встречи!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Ю
Юлия
Экскурсия, несмотря на то, что Беленская башня и пол монастыря стояли в лесах (но мы заранее про это знали), была очень интересная и познавательная. Однозначно стоит сходить. 👍
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н
наталья
Были на экскурсии с Татьяной. Любовались Беленом. Отличная экскурсия. Профессиональный экскурсовод. Было очень интересно, познавательно и совсем неутомительно. Татьяна легко общается, любит свое дело, делает прекрасные фото, а рассказывает так, читать дальшеуменьшить
что погружается в средневековье, сопереживаешь морякам и понимаешь величие их подвигов. Татьяна знает ответы на все вопросы, очень доброжелательна и открыта, очень любит Португалию и нас туристов, которые для себя открывают эту маленькую, но такую красивую, с богатым прошлом страну. Спасибо большое Татьяне, экскурсия прошла замечательно. Мы с сыном очень довольны.
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Ю
Юрий
Экскурсовод Марина, провела для нас очень интересную экскурсию. Рассказала много интересного, о чем не написано в путеводителях. Нам всё очень понравилось. Общаться было комфортно.
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