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  4. Белень: два расцвета Лиссабона

От эпохи Васко да Гамы до великолепия Жуана V на экскурсии по историческому району и музею карет

Татьяна и Марина
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Татьяна и Марина – ваш гид
На три часа вы перенесётесь в два периода расцвета Португалии: эпоху Великих географических открытий и XVIII век экспорта алмазов и золота.

Вы увидите белоснежную Беленьскую башню и побываете в монастыре Жеронимуш.

Познакомитесь со стилем мануэлино, существующем только в Португалии, а также услышите о периоде диктатуры Салазара.

Во второй части экскурсии — музей карет, известный обширной коллекцией парадных экипажей.
98 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 7 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3 часа
До 8 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии1 отзыв
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Белень: два расцвета Лиссабона
Белень: два расцвета Лиссабона

Что вас ожидает

По следам бесстрашных мореплавателей
Одна из тем экскурсии — погружение в эпоху Великих географических открытий: вы узнаете о выдающихся мореплавателях и увидите гробницу великого Васко да Гамы. А также прогуляетесь по набережной, с которой открывается прекрасный вид на мост «25 апреля», статую Христа и памятник Первооткрывателям, а с другой стороны — на выход в Атлантику.

Золотой век и стиль мануэлино
Вы перенесётесь в эпоху расцвета Португалии, когда Лиссабон становится богатейшим рынком Европы. Об этом историческом периоде расскажет величественная Беленьская башня, один из символов Лиссабона, и церковь монастыря иеронимитов, ставшая пантеоном португальских королей Авишской династии и великих сынов Португалии — Камоенса и Васко да Гамы. Эти же памятники познакомят вас со стилем мануэлино — «морской готикой» — в котором отразилась история Великих географических открытий.

Музей карет — память о XVIII веке
XVI век пряностей, шелков, фарфора и серебра сменился XVIII веком экспорта алмазов и золота. Память об этом хранит музей карет — собрание экипажей, среди которых особое место занимают парадные кареты посольства, отправленных Португалией Ватикану. В музее вы рассмотрите разнообразные транспортные средства с XVI века до начала XX века.

По желанию вы заглянете в кондитерскую, где делают знаменитые беленьские пирожные.

Организационные детали

В стоимость не включены билеты в музей карет — 8€.

Белень: два расцвета Лиссабона
Белень: два расцвета Лиссабона
Белень: два расцвета Лиссабона
Белень: два расцвета Лиссабона
Белень: два расцвета Лиссабона

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Татьяна и Марина
Татьяна и Марина
Мы — профессиональные гиды, для которых работа — любимое дело. Мы живем в одном из самых красивых городов Европы — Лиссабоне, и работаем уже больше 10 лет с самыми интересными людьми — путешественниками. Уже имея высшее образование, в Португалии мы закончили институт по специальности гид-переводчик. Давно уже проводим экскурсии по стране и хотим показать вам Португалию глазами тех, кто здесь ЖИВЁТ, поэтому решили сделать что-то СВОЁ. Любим то, чем занимаемся. Любим страну, в которой живем. И любим людей, с которыми работаем. Пишите, звоните, приезжайте! И, надеемся, до скорой встречи!
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1 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

17 июля 2019
Экскурсовод Марина, провела для нас очень интересную экскурсию. Рассказала много интересного, о чем не написано в путеводителях. Нам всё очень понравилось. Общаться было комфортно.

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