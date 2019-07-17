По следам бесстрашных мореплавателей
Одна из тем экскурсии — погружение в эпоху Великих географических открытий: вы узнаете о выдающихся мореплавателях и увидите гробницу великого Васко да Гамы. А также прогуляетесь по набережной, с которой открывается прекрасный вид на мост «25 апреля», статую Христа и памятник Первооткрывателям, а с другой стороны — на выход в Атлантику.
Золотой век и стиль мануэлино
Вы перенесётесь в эпоху расцвета Португалии, когда Лиссабон становится богатейшим рынком Европы. Об этом историческом периоде расскажет величественная Беленьская башня, один из символов Лиссабона, и церковь монастыря иеронимитов, ставшая пантеоном португальских королей Авишской династии и великих сынов Португалии — Камоенса и Васко да Гамы. Эти же памятники познакомят вас со стилем мануэлино — «морской готикой» — в котором отразилась история Великих географических открытий.
Музей карет — память о XVIII веке
XVI век пряностей, шелков, фарфора и серебра сменился XVIII веком экспорта алмазов и золота. Память об этом хранит музей карет — собрание экипажей, среди которых особое место занимают парадные кареты посольства, отправленных Португалией Ватикану. В музее вы рассмотрите разнообразные транспортные средства с XVI века до начала XX века.
По желанию вы заглянете в кондитерскую, где делают знаменитые беленьские пирожные.
В стоимость не включены билеты в музей карет — 8€.