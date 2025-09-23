Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Отправьтесь в путешествие на автомобиле в Эвору и к близлежащим достопримечательностям: вы увидите дольмен Сан-Бриссуш, который сейчас является католической часовней, кромлех Альмендриш, Римский храм, Кафедральный собор и церковь Святого Франсишку.

Описание экскурсии Сквозь тысячелетия, мифы и легенды доисторических времён Сан-Бриссуш — очень интересное по ощущениям место. Дольмен (приблизительно 5000 до н. э.), позднее перестроенный в католическую часовню Богоматери Освобождающей (Nossa Senhora do Livramento). Находится среди бескрайних полей, между деревнями Вальверде (Valverde) и Эшкурал (Escoural) в округе Бежа в Португалии. Энергетику словами не передать, можно только почувствовать… Ещё одна загадка на пути нашего путешествия — Кромлех Алмендриш. Он расположен в 14-ти километрах от одного из красивейших городов Португалии — знаменитого города-музея Эворы. На этой экскурсии мы увидим культово-ритуальные сооружения, которые относят к эпохе неолита. Что это? Древние обсерватории? Храмы? Границы владений? О чём молчат уже восьмое тысячелетие эти камни? О чём рассказывают символы, высеченные на них? Существует ли мост сквозь бездну времён? Нам представится потрясающая возможность поразмыслить об этом, воочию увидев одно из самых загадочных мест на планете. Следующей нашей остановкой на пути размышлений в путешествии по времени станет Римский Храм, посвящённый Богине Диане. Этот ритуальный комплекс считается одной из главных достопримечательностей в Эворе. Это единственный хорошо сохранившийся римский храм в Португалии. В Эворе также мы посетим Кафедральный собор, в котором сохранился самый старый в Португалии орган, и зайдём в построенную на рубеже XV и XVI веков церковь Святого Франсишку с таинственной Часовней из костей, насчитывающей в своём убранстве 5000 черепов монахов.

