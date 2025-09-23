Отправьтесь в путешествие на автомобиле в Эвору и к близлежащим достопримечательностям: вы увидите дольмен Сан-Бриссуш, который сейчас является католической часовней, кромлех Альмендриш, Римский храм, Кафедральный собор и церковь Святого Франсишку.
Описание экскурсииСквозь тысячелетия, мифы и легенды доисторических времён Сан-Бриссуш — очень интересное по ощущениям место. Дольмен (приблизительно 5000 до н. э.), позднее перестроенный в католическую часовню Богоматери Освобождающей (Nossa Senhora do Livramento). Находится среди бескрайних полей, между деревнями Вальверде (Valverde) и Эшкурал (Escoural) в округе Бежа в Португалии. Энергетику словами не передать, можно только почувствовать… Ещё одна загадка на пути нашего путешествия — Кромлех Алмендриш. Он расположен в 14-ти километрах от одного из красивейших городов Португалии — знаменитого города-музея Эворы. На этой экскурсии мы увидим культово-ритуальные сооружения, которые относят к эпохе неолита. Что это? Древние обсерватории? Храмы? Границы владений? О чём молчат уже восьмое тысячелетие эти камни? О чём рассказывают символы, высеченные на них? Существует ли мост сквозь бездну времён? Нам представится потрясающая возможность поразмыслить об этом, воочию увидев одно из самых загадочных мест на планете. Следующей нашей остановкой на пути размышлений в путешествии по времени станет Римский Храм, посвящённый Богине Диане. Этот ритуальный комплекс считается одной из главных достопримечательностей в Эворе. Это единственный хорошо сохранившийся римский храм в Португалии. В Эворе также мы посетим Кафедральный собор, в котором сохранился самый старый в Португалии орган, и зайдём в построенную на рубеже XV и XVI веков церковь Святого Франсишку с таинственной Часовней из костей, насчитывающей в своём убранстве 5000 черепов монахов.
Любой свободный день с 09:00 утра.
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Эвора
- Сан-Бриссуш
- Кромлех Алмендриш
- Римский храм
- Кафедральный собор
- Церковь Святого Франсишку
Что включено
- Экскурсионное сопровождение
- Услуги гида
- Организационный сервис
- Трансфер
- Wi-Fi в автобусе
- Детские кресла
Что не входит в цену
- Питание
- Входные билеты в достопримечательности
Где начинаем и завершаем?
Начало: Любой адрес в Лиссабоне/Аэропорт
Завершение: Любой адрес в Лиссабоне
Когда и сколько длится?
Когда: Любой свободный день с 09:00 утра.
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 78 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Лиссабона
Похожие экскурсии из Лиссабона
Индивидуальная
до 4 чел.
Экскурсия в Эвору и Кромлех Алмедреш: в глубь веков из Лиссабона
Погрузитесь в атмосферу древнего мира и средневековья, посетив уникальные памятники Эворы и Кромлеха
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€450 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Южные сказки Португалии: Эвора и Монсараш
Путешествие в Алентежу: Эвора, Монсараш и лучшие вина региона. Откройте для себя историю, культуру и гастрономию Португалии в одном туре
Начало: Ваш отель
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:00
от €350 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Из Лиссабона в Эвору: тайны древних культов и средневековья
Загадочная Эвора ждет вас: от костницы монахов до древних мегалитов, каждый шаг расскажет уникальную историю
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€1200 за всё до 8 чел.