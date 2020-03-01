Юлия проводит ещё 6 экскурсий

Что вас ожидает

Добро пожаловать в Алентежу, или «торопитесь медленно»!

Вы посетите крупнейший регион страны, где равнины, начинающиеся у берегов реки Тежу, теряются из вида далеко на горизонте. Я познакомлю вас с краем палящего солнца, самых плодородных земель, обширных виноградников и километров диких пляжей. Расскажу об особенных жителях региона — невероятно трудолюбивых и, в то же время, самых неторопливых португальцев, благодаря которым Алентежу славится изумительной выпечкой, сырами, оливковым маслом, вином и гастрономией. И, конечно, вы откроете местные города с богатой, таинственной и загадочной историей.

Эвора — столица региона и город-музей

ЮНЕСКО описал его как ярчайший пример города золотого века Португалии после разрушения Лиссабона во время землетрясения 1755 года. На прогулке по историческому центру вы узнаете, как сформировался его архитектурный облик под влиянием римлян, мавров и средневековых королей. Осмотрите античные храмы, римские термы, церковь святого Франциска и Часовню костей. Услышите о ярких вспышках процветания и черных пятнах кровожадных историй, а также поймете, почему Эвору считают португальской столицей миролюбия.

Живописный Монсараш

Далее вы посетите крохотный городок, гордо раскинувшийся на холме у испанской границы. Именно здесь, гуляя среди колоритных пейзажей крепостных стен и белых средневековых улочек, вы почувствуете истинную жизнь региона — неторопливую и размеренную. Со смотровых площадок откроете великолепные виды на бескрайние просторы Алентежу — виноградники, оливковые рощи и заросли пробковых дубов. Не обойдем вниманием и историю Монсараша, ведь многие века город был неприступной твердыней, защищавшей границы и независимость королевства.

Семейная винодельня

Без посещения винного хозяйства знакомство с регионом было бы неполным, ведь вина Алентежу — большая гордость всей Португалии. Вы услышите о традициях, уходящих во времена римской колонизации. В гостях у одного из лучших виноделов познакомитесь с уникальными технологиями производства, узнаете об исконном способе ферментации вин и, конечно, продегустируете напиток.