Юлия проводит ещё 6 экскурсий

  1. Португалия
  2. Лиссабон
  3. Экскурсии

  4. Южные сказки Португалии: Эвора и Монсараш

Влюбиться в край бесконечных равнин, виноградников, особенных португальцев и поразительных городов

Юлия
Задать вопрос
Юлия – представитель гидов
В крупнейшем регионе страны, Алентежу, вы откроете ту часть Португалии, которая живет в своем размеренном ритме, храня воспоминания о богатой и загадочной истории.

Узнаете о наследии римлян, мавров и средневековых королей в городе-музее Эвора.

Оцените живописный Монсараш у испанской границы и побываете в гостях у одного из лучших местных виноделов.
60 за человека
🙋‍♀️
Это групповая экскурсия
На автобусе
Продолжительность 8 часов
До 8 человек
Можно с детьми
Встреча на площади Маркиза Помбала
Забронировать экскурсию
Южные сказки Португалии: Эвора и Монсараш
Южные сказки Португалии: Эвора и Монсараш

Что вас ожидает

Добро пожаловать в Алентежу, или «торопитесь медленно»!
Вы посетите крупнейший регион страны, где равнины, начинающиеся у берегов реки Тежу, теряются из вида далеко на горизонте. Я познакомлю вас с краем палящего солнца, самых плодородных земель, обширных виноградников и километров диких пляжей. Расскажу об особенных жителях региона — невероятно трудолюбивых и, в то же время, самых неторопливых португальцев, благодаря которым Алентежу славится изумительной выпечкой, сырами, оливковым маслом, вином и гастрономией. И, конечно, вы откроете местные города с богатой, таинственной и загадочной историей.

Эвора — столица региона и город-музей
ЮНЕСКО описал его как ярчайший пример города золотого века Португалии после разрушения Лиссабона во время землетрясения 1755 года. На прогулке по историческому центру вы узнаете, как сформировался его архитектурный облик под влиянием римлян, мавров и средневековых королей. Осмотрите античные храмы, римские термы, церковь святого Франциска и Часовню костей. Услышите о ярких вспышках процветания и черных пятнах кровожадных историй, а также поймете, почему Эвору считают португальской столицей миролюбия.

Живописный Монсараш
Далее вы посетите крохотный городок, гордо раскинувшийся на холме у испанской границы. Именно здесь, гуляя среди колоритных пейзажей крепостных стен и белых средневековых улочек, вы почувствуете истинную жизнь региона — неторопливую и размеренную. Со смотровых площадок откроете великолепные виды на бескрайние просторы Алентежу — виноградники, оливковые рощи и заросли пробковых дубов. Не обойдем вниманием и историю Монсараша, ведь многие века город был неприступной твердыней, защищавшей границы и независимость королевства.

Семейная винодельня
Без посещения винного хозяйства знакомство с регионом было бы неполным, ведь вина Алентежу — большая гордость всей Португалии. Вы услышите о традициях, уходящих во времена римской колонизации. В гостях у одного из лучших виноделов познакомитесь с уникальными технологиями производства, узнаете об исконном способе ферментации вин и, конечно, продегустируете напиток.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном микроавтобусе в мини-группах до 8 человек
  • Дополнительные расходы — дегустация на винодельне (10 евро) и входной билет в музей «Часовня костей» (5 евро)
Южные сказки Португалии: Эвора и Монсараш
Южные сказки Португалии: Эвора и Монсараш
Южные сказки Португалии: Эвора и Монсараш
Южные сказки Португалии: Эвора и Монсараш
Южные сказки Португалии: Эвора и Монсараш
Южные сказки Португалии: Эвора и Монсараш
Южные сказки Португалии: Эвора и Монсараш
Южные сказки Португалии: Эвора и Монсараш
Южные сказки Португалии: Эвора и Монсараш
Южные сказки Португалии: Эвора и Монсараш
Южные сказки Португалии: Эвора и Монсараш
Южные сказки Португалии: Эвора и Монсараш
Южные сказки Португалии: Эвора и Монсараш

Экскурсия проводится в пятницу в 09:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 8 человек.
  • Местов встречи для начала тура на площади Маркиза Помбала.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Март 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Апрель 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Май 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Июнь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Июль 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Август 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Сентябрь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Юлия
Юлия
Привет, меня зовут Юлия. Я лицензированный русскоговорящий гид в Португалии. На своих экскурсиях я предлагаю посетить знаменитые достопримечательности, а также интересные места вдали от стандартных туристических дорог. Такие места помогают понять и почувствовать страну по-настоящему. Я работаю в команде с несколькими коллегами — профессиональными гидами. За качество экскурсий «команды» ручаюсь, как за качество своей работы. Мы гарантируем профессионализм и интересные, познавательные, увлекательные экскурсии.
Напишите мнеВыберите дату и оставьте комментарий в форме

Юлия проводит ещё 6 экскурсий

Такой разный ЛиссабонТакой разный ЛиссабонТакой разный Лиссабон
12 за человека
3.5 часа
289 отзывов
Проникнуться особым ритмом столицы Португалии на обзорной прогулке по Алфаме, Байше и Шиаду
Лиссабон пьянит и увлекает, берет под крыло и делится магической энергией океана. На этой прогулке вы проникнитесь очарованием таинственных и удивительно контрастных районов Лиссабона и начнете лучше понимать португальцев. Вы побываете в Алфаме и узнаете, почему здесь можно перекидывать соль из окна в окно, а не ходить к соседу. Пройдете сквозь арку Августа и увидите пристань Кайш-даш-Колунаш, принимавшей королей и великих мореплавателей. И, конечно, прогуляетесь по роскошному району Шиаду, где в старинной кондитерской продают знаменитые «паштел де ната».
Дворец Пена и тысяча оттенков АтлантикиДворец Пена и тысяча оттенков АтлантикиДворец Пена и тысяча оттенков Атлантики
50 за человека
7 часов
10 отзывов
Побывать на краю света на закате, посетить сказочный замок и насладиться океаном на пляже Гиньшу
В этой увлекательной поездке соединились волнующие панорамы Атлантического океана, уютные улочки Кашкайша и яркие башни дворца Пена. Вы проедете вдоль красивейших пляжей Лиссабонской Ривьеры, услышите, как бушует стихия в Пасти Дьявола, поднимете бокал зеленого вина на краю Европы и проникнете во владения португальских монархов.
Обидуш, Назаре, Алкобаса, Баталья — истории СредневековьяОбидуш, Назаре, Алкобаса, Баталья — истории СредневековьяОбидуш, Назаре, Алкобаса, Баталья — истории Средневековья
70 за человека
8 часов
16 отзывов
Подняться на крепостную стену, увидеть «волны-убийцы» и прогуляться по великолепному аббатству
Приготовьтесь к погружению вглубь столетий — мы едем в старинные португальские городки, хранящие легенды о королях, рыцарях и монахах. Милый Обидуш, спрятанный за оборонительными стенами, красивейший Назаре, привлекающий самых смелых серферов мира, а также Алкобаса и Баталья, хранящие великолепные сокровища, очаруют вас своим провинциальным шармом.
Белен: время открытийБелен: время открытийБелен: время открытий
12 за человека
3 часа
2 отзыва
Побывать на западе Лиссабона, нырнуть в эпоху мореплавателей и понять характер португальцев
Белен расположен далеко от исторического центра Лиссабона, но именно здесь находятся одни из самых ярких памятников столицы. На прогулке вы полюбуетесь архитектурой Беленской башни и монастыря Жеронимуш, через погружение в эпоху географических открытий раскроете менталитет местных жителей. Без очереди посетите старинную кондитерскую, где продегустируете знаменитый паштейш — и в подарок получите рецепт португальской сладости.
По Лиссабону с детьми: экскурсия-квест!По Лиссабону с детьми: экскурсия-квест!По Лиссабону с детьми: экскурсия-квест!
20 за человека
3.5 часа
Подружиться с городом, исследуя его самобытные районы
Лиссабон — шкатулка знаний, которая откроет вашей семье сюжеты о мудрых королях и королевах, сильных рыцарях и бесстрашных мореплавателях. Без дат, сложных слов и названий, но с веселыми заданиями дети прикоснутся к богатой истории города, узнают о его уникальной архитектуре и традициях Португалии, найдут клад и получат подарки!
Секреты заповедных гор АррабидаСекреты заповедных гор АррабидаСекреты заповедных гор Аррабида
50 за человека
8 часов
Продегустировать вино Мушкатель, побывать в мастерской азулежу и встретить закат на мысе Эспишел
Пригороды Лиссабона ничуть не уступают столице количеством культурных, архитектурных и природных шедевров — и вы убедитесь в этом, покорив горы Аррабида. На левом берегу Тежу вам откроются вкусы португальских мускатных вин, особенности традиционной плитки азулежу и волшебные пейзажи уединенных бухточек побережья Атлантики.

Экскурсии из Лиссабона

Закат на мысе РокаЗакат на мысе РокаЗакат на мысе Рока
скидка30%
€75
53 за человека
5 часов
348 отзывов
Посетить сказочную Синтру и проводить день на краю континента
Это путешествие для тех, кто хочет насладиться мощью океана и первозданной красотой мыса Рока, самой западной точки континента. За один вечер вы прогуляетесь по улочкам Синтры, сможете продегустировать вкуснейший вишневый ликер, увидеть дворец Пена со смотровой площадки на вершине горы и посетить живописную рыбацкую деревушку на берегу океана. А после полюбуетесь роскошным закатом на мысе Рока с лучшим португальским вином и сладостями!
Синтра, мыс Рока и Кашкаиш: магия по-португальскиСинтра, мыс Рока и Кашкаиш: магия по-португальскиСинтра, мыс Рока и Кашкаиш: магия по-португальски
220 за экскурсию
7 часов
6 отзывов
Погрузиться в атмосферу мистических замков, открыть обаяние элитных курортов и ощутить власть стихий
В «кукольном» дворцовом городке, полностью внесенном в Юнеско, вы услышите истории об алхимиках и масонах, писателях, меценатах и королях. Узнаете о знаковой эпохе мореплавателей, прогуляетесь по эвкалиптовым лесам и знаменитым пляжам. А также побываете на самой западной точке Европы с грандиозной панорамой и сногсшибательными природными спецэффектами.
Волшебный ОбидушВолшебный ОбидушВолшебный Обидуш
скидка10%
€55
50 за экскурсию
2 часа
Главные достопримечательности и скрытые уголки очаровательного средневекового города
Окруженный могучими оборонительными стенами, Обидуш покорит вас идиллическими белыми домиками с оранжевыми черепичными крышами, старинными церквями, цветущими улицами и величественным замком. А я расскажу о мавританском и христианском прошлом города и его современной жизни.
Средневековые города Португалии: Томар, Баталья, Назарэ и ОбидушСредневековые города Португалии: Томар, Баталья, Назарэ и ОбидушСредневековые города Португалии: Томар, Баталья, Назарэ и Обидуш
200 за экскурсию
8 часов
28 отзывов
Автомобильный тур — история и богатство Португалии в ее знаменитых поселениях
Во время тура мы посетим четыре из шести городов центрального региона Португалии на ваш выбор. Вы насладитесь великолепными видами страны, услышите рассказы о важных исторических событиях и познакомитесь с архитектурным и культурным наследием.
Из Лиссабона — в живописный Сетубал!Из Лиссабона — в живописный Сетубал!Из Лиссабона — в живописный Сетубал!
105 за экскурсию
8 часов
4 отзыва
Погулять по очаровательному портовому городу и услышать о местной жизни на дружеской экскурсии
Приглашаю в путешествие по настоящей Португалии, где нет толп туристов и обязательных достопримечательностей для галочки. Вы посетите не только знаковые места Сетубала, но и тайные уголки, о которых знают только местные. А вместо заученных текстов из путеводителей услышите искренние рассказы о португальских традициях и привычках.
Волшебная СинтраВолшебная СинтраВолшебная Синтра
150 за экскурсию
8 часов
14 отзывов
История, зодчество и потрясающие пейзажи самого колоритного пригорода Лиссабона
Синтра — это живописный средневековый городок на склонах невысоких гор, он знаменит своим микроклиматом, изобилием зелени, экзотических растений и источников воды. В средние века Синтра превратилась в любимую летнюю резиденцию португальских королей и аристократов. Вам она тоже понравится.

Выбирайте и другие экскурсии в Лиссабоне

За городомСинтраМузеи и искусствоВ другой городНеобычные маршрутыСетубалГастрономическиеТрансферыБашня БеленДля детейОбзорныеМыс РокаМонастырь ЖеронимушКашкайшПлощадь КоммерцииФотосессииГрупповыеДворец КелушМонастырь КармелитовКрыши и панорамыИндивидуальныеЗамок Святого ГеоргияРайон БеленМонсантоПлощадь РоссиуВсеАлфамаИстория и архитектураПешкомДворец АжудаНа автомобилеСо скидкойОбидушНа корабликеМузей КаретАугуштаНа автобусе