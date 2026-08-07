Экскурсия в Эвору откроет вам двери в прошлое Португалии.Величественные мегалиты, загадочные кромлехи и дольмены - эти древние памятники хранят в себе нераскрытые тайны древних цивилизаций. Вас ждет прогулка по узким

улочкам Старого города Эворы, где каждый камень дышит историей. Вы посетите знаменитую Костницу монахов, где ощутите дух времен, и Кафедральный собор, где Васко да Гама получал благословение перед своими путешествиями. Не упустите шанс увидеть римский храм Дианы, который поражает своим величием. А обед в средневековом ресторане добавит колорита вашему путешествию. Эта экскурсия создана для тех, кто хочет глубже понять историю и культуру Португалии, ведь она разработана совместно с историками и археологами Археологического музея Лиссабона. В стоимость включен комфортный транспорт, а входные билеты и обед оплачиваются отдельно. Погрузитесь в атмосферу древности и откройте для себя удивительный мир Эворы

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-8 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Прогулка по Старому городу

Мы пройдём по настоящим средневековым улицам когда-то великого города. Вы осмотрите сделанную из костей монахов церковь Святого Франциска и расшифруете странную символику на её стенах. Посетите величественный Кафедральный собор, в котором освящал флаги Васко Да Гама. Полюбуетесь прекрасно сохранившимся римским храмом Дианы и пообедаете в традиционном ресторане, расположенном в доме средневековой ведьмы.

Путешествие на тысячи лет назад

Вы узнаете подробности проведённых нами исследований древних мегалитических обсерваторий, гигантских мегалитов и менгиров. Увидите второй по значимости кромлех в мире и христианскую капеллу, возведённую на основании мегалита. Проникнете в крупнейший дольмен Европы и в сопровождении моей коллеги-археолога спуститесь в пещеру Эшкурал для осмотра наскальной живописи неолитического периода.

Организационные детали