Эвора — настоящее сокровище для археологов и всех любознательных путешественников. Вокруг неё разбросаны важнейшие свидетели древних культов Португалии: кромлехи, дольмены и мегалиты. Вы обязательно их увидите! А также погуляете по Старому городу, посетите знаменитую пещеру Эшкурал, Кафедральный собор и церковь из костей монахов. Я поделюсь их сказаниями и легендами.

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Описание

Что вас ожидает

Прогулка по Старому городу

Мы пройдём по настоящим средневековым улицам когда-то великого города. Вы осмотрите сделанную из костей монахов церковь Святого Франциска и расшифруете странную символику на её стенах. Посетите величественный Кафедральный собор, в котором освящал флаги Васко Да Гама. Полюбуетесь прекрасно сохранившимся римским храмом Дианы и пообедаете в традиционном ресторане, расположенном в доме средневековой ведьмы.

Путешествие на тысячи лет назад

Вы узнаете подробности проведённых нами исследований древних мегалитических обсерваторий, гигантских мегалитов и менгиров. Увидите второй по значимости кромлех в мире и христианскую капеллу, возведённую на основании мегалита. Проникнете в крупнейший дольмен Европы и в сопровождении моей коллеги-археолога спуститесь в пещеру Эшкурал для осмотра наскальной живописи неолитического периода.

Организационные детали