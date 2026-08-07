Загадочная Эвора ждет вас: от костницы монахов до древних мегалитов, каждый шаг расскажет уникальную историю
Экскурсия в Эвору откроет вам двери в прошлое Португалии.
Величественные мегалиты, загадочные кромлехи и дольмены - эти древние памятники хранят в себе нераскрытые тайны древних цивилизаций. Вас ждет прогулка по узким читать дальшеуменьшить
улочкам Старого города Эворы, где каждый камень дышит историей.
Вы посетите знаменитую Костницу монахов, где ощутите дух времен, и Кафедральный собор, где Васко да Гама получал благословение перед своими путешествиями. Не упустите шанс увидеть римский храм Дианы, который поражает своим величием. А обед в средневековом ресторане добавит колорита вашему путешествию.
Эта экскурсия создана для тех, кто хочет глубже понять историю и культуру Португалии, ведь она разработана совместно с историками и археологами Археологического музея Лиссабона. В стоимость включен комфортный транспорт, а входные билеты и обед оплачиваются отдельно. Погрузитесь в атмосферу древности и откройте для себя удивительный мир Эворы
5 причин купить эту экскурсию
🗺️ Уникальный маршрут по древним мегалитам
🏛️ Посещение исторических памятников
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🚗 Комфортный транспорт включён
📚 Экскурсия с профессиональным гидом
Что можно увидеть
Кафедральный собор
Церковь Святого Франциска
Римский храм Дианы
Пещера Эшкурал
Описание экскурсии
Прогулка по Старому городу
Мы пройдём по настоящим средневековым улицам когда-то великого города. Вы осмотрите сделанную из костей монахов церковь Святого Франциска и расшифруете странную символику на её стенах. Посетите величественный Кафедральный собор, в котором освящал флаги Васко Да Гама. Полюбуетесь прекрасно сохранившимся римским храмом Дианы и пообедаете в традиционном ресторане, расположенном в доме средневековой ведьмы.
Путешествие на тысячи лет назад
Вы узнаете подробности проведённых нами исследований древних мегалитических обсерваторий, гигантских мегалитов и менгиров. Увидите второй по значимости кромлех в мире и христианскую капеллу, возведённую на основании мегалита. Проникнете в крупнейший дольмен Европы и в сопровождении моей коллеги-археолога спуститесь в пещеру Эшкурал для осмотра наскальной живописи неолитического периода.
Организационные детали
Это глубокая интересная экскурсия, разработанная совместно с историками и консультантами Археологического музея Лиссабона
Транспорт включён в стоимость. Также мы можем поехать на вашем автомобиле — в этом случае цена ниже на 100€.
Входные билеты не включены в стоимость: Кафедральный собор — 6€, Костница — 6€, Эшкурал — 5€
Обед оплачивается дополнительно — около 20€ с человека
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Никита — ваш гид в Лиссабоне
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провёл экскурсии для 11 туристов
Я родился в Москве, вырос в Канаде, живу в Португалии. После многих лет изучения истории религиозных культов и символики Средневековья отправился в путешествие по Европе в поисках ответов на вечные читать дальшеуменьшить
вопросы жизни. В итоге стал одним из самых молодых специалистов по средневековой символике в Иберии (Португалия и Испания). Ghostwriter и колумнист в ведущих исторических журналах, являюсь хранителем знаний не только португальской, но и всей иберийской истории. В настоящее время работаю консультантом по символизму и средневековой культуре в лиссабонских музеях и учреждениях. Консультирую Министерство культуры Португалии по вопросам сохранения культурного наследия страны.
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