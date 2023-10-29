Прикоснуться к многовековой истории одного из самых интересных городов Португалии
Вы обязательно их увидите! А также погуляете по Старому городу, посетите знаменитую пещеру Эшкурал, Кафедральный собор и церковь из костей монахов. Я поделюсь их сказаниями и легендами.
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Описание
Что вас ожидает
Прогулка по Старому городу
Мы пройдём по настоящим средневековым улицам когда-то великого города. Вы осмотрите сделанную из костей монахов церковь Святого Франциска и расшифруете странную символику на её стенах. Посетите величественный Кафедральный собор, в котором освящал флаги Васко Да Гама. Полюбуетесь прекрасно сохранившимся римским храмом Дианы и пообедаете в традиционном ресторане, расположенном в доме средневековой ведьмы.
Путешествие на тысячи лет назад
Вы узнаете подробности проведённых нами исследований древних мегалитических обсерваторий, гигантских мегалитов и менгиров. Увидите второй по значимости кромлех в мире и христианскую капеллу, возведённую на основании мегалита. Проникнете в крупнейший дольмен Европы и в сопровождении моей коллеги-археолога спуститесь в пещеру Эшкурал для осмотра наскальной живописи неолитического периода.
Организационные детали
- Это глубокая интересная экскурсия, разработанная совместно с историками и консультантами Археологического музея Лиссабона
- Транспорт включён в стоимость. Также мы можем поехать на вашем автомобиле — в этом случае цена ниже на 100€.
- Входные билеты не включены в стоимость: Кафедральный собор — 6€, Костница — 6€, Эшкурал — 5€
- Обед оплачивается дополнительно — около 20€ с человека
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 8 часовБронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.