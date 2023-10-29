Из Лиссабона - в древнюю таинственную Эвору

Прикоснуться к многовековой истории одного из самых интересных городов Португалии

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Ответы на вопросы
Эвора — настоящее сокровище для археологов и всех любознательных путешественников. Вокруг неё разбросаны важнейшие свидетели древних культов Португалии: кромлехи, дольмены и мегалиты.

Вы обязательно их увидите! А также погуляете по Старому городу, посетите знаменитую пещеру Эшкурал, Кафедральный собор и церковь из костей монахов. Я поделюсь их сказаниями и легендами.
Из Лиссабона - в древнюю таинственную Эвору
Из Лиссабона - в древнюю таинственную Эвору
Из Лиссабона - в древнюю таинственную Эвору
Из Лиссабона - в древнюю таинственную Эвору
Из Лиссабона - в древнюю таинственную Эвору
Из Лиссабона - в древнюю таинственную Эвору
Из Лиссабона - в древнюю таинственную Эвору
Из Лиссабона - в древнюю таинственную Эвору
Из Лиссабона - в древнюю таинственную Эвору
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Прогулка по Старому городу

Мы пройдём по настоящим средневековым улицам когда-то великого города. Вы осмотрите сделанную из костей монахов церковь Святого Франциска и расшифруете странную символику на её стенах. Посетите величественный Кафедральный собор, в котором освящал флаги Васко Да Гама. Полюбуетесь прекрасно сохранившимся римским храмом Дианы и пообедаете в традиционном ресторане, расположенном в доме средневековой ведьмы.

Путешествие на тысячи лет назад

Вы узнаете подробности проведённых нами исследований древних мегалитических обсерваторий, гигантских мегалитов и менгиров. Увидите второй по значимости кромлех в мире и христианскую капеллу, возведённую на основании мегалита. Проникнете в крупнейший дольмен Европы и в сопровождении моей коллеги-археолога спуститесь в пещеру Эшкурал для осмотра наскальной живописи неолитического периода.

Организационные детали

  • Это глубокая интересная экскурсия, разработанная совместно с историками и консультантами Археологического музея Лиссабона
  • Транспорт включён в стоимость. Также мы можем поехать на вашем автомобиле — в этом случае цена ниже на 100€.
  • Входные билеты не включены в стоимость: Кафедральный собор — 6€, Костница — 6€, Эшкурал — 5€
  • Обед оплачивается дополнительно — около 20€ с человека

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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