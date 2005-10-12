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Фатима — духовная святыня Португалии

Oльга Г.
Oльга Г. – Гид из Лиссабона
Приглашаю Вас окунуться в атмосферу веры и отправиться в самое намоленное место Португалии, куда стекаются миллионы паломников со всего мира.
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  • 🎩Индивидуальная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 👣Пешеходная
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 8 часов
  • 👫 Для 1-7 человек

  • €300 за экскурсию

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Фатима — духовная святыня Португалии
Фатима — духовная святыня Португалии

Что вы увидите

  • Базилика Богородицы Розарии
  • Троицкая церковь
  • Деревушка Алжуштрел
  • Посёлок Назаре
Именно в городе Фатима (Fátima) 13 мая в 1917 году произошло явление Богородицы трем сельским пастушкам. Это явление признано Католической церковью подлинным чудом.
  • Сначала мы с Вами посетим Базилику Богородицы Розарии (Базилика-ди-Носса-Сеньора-ду-Розариу), в которой находятся могилы детей-очевидцев явления Богородицы.
  • Потом мы отправимся к Капелле Явления (Капелинья-даш-Апарисоинш) — основному месту паломничества, рядом с дубом, где и произошло это чудесное событие.
  • А также, обязательно побываем в новой грандиозной Троицкой церкви (Игрежа-да-Сантиссима-Триндаде) — четвертом по величине христианском храме в мире, способному вместить до 8500 человек.
  • Затем мы с Вами отправимся в маленькую деревушку под названием Алжуштрел (Aljustrel), где выросли дети-пастушки, а их дома сохранены в том виде, в каком они были в момент явления Богородицы.
  • На обратном пути мы заедем в живописную рыбацкую деревушку Назаре (Nazaré), которая, благодаря чудотворным свойствам образа Черной Мадонны, была и остается еще одним местом паломничества в Португалии.
  • Во время этой экскурсии 🧭 Вы узнаете об удивительных событиях, произошедших в этих местах и о трех секретах Фатимы, которые и по сей день потрясают мир.
Что входит
  • Услуги гида
  • Комфортабельный минивен с водителем
  • Транспортные расходы (бензин, платные дороги, платные парковки)
Что не входит
  • Стоимость входных билетов
  • Питание и дегустация
Начало и место завершения
🚩 Ваш отель
Фатима — духовная святыня Португалии
Фатима — духовная святыня Португалии
Фатима — духовная святыня Португалии
Фатима — духовная святыня Португалии

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Oльга Г.
Oльга Г.
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