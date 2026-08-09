Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Приглашаю Вас окунуться в атмосферу веры и отправиться в самое намоленное место Португалии, куда стекаются миллионы паломников со всего мира.

Ольга Ваш гид в Лиссабоне Задать вопрос Индивидуальная экскурсия €150 за экскурсию Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты. 🇷🇺 русский 8 часов 1-6 человек Пешком Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание экскурсии Именно в городе Фатима (Fátima) 13 мая в 1917 году произошло явление Богородицы трем сельским пастушкам. Это явление признано Католической церковью подлинным чудом. Обратите внимание: стоимость 150€ указана за экскурсию на вашем автомобиле. Стоимость экскурсии на нашем автомобиле составит 550€ - Сначала мы с Вами посетим Базилику Богородицы Розарии (Базилика-ди-Носса-Сеньора-ду-Розариу), в которой находятся могилы детей-очевидцев явления Богородицы. - Потом мы отправимся к Капелле Явления (Капелинья-даш-Апарисоинш) — основному месту паломничества, рядом с дубом, где и произошло это чудесное событие. - А также, обязательно побываем в новой грандиозной Троицкой церкви (Игрежа-да-Сантиссима-Триндаде) — четвертом по величине христианском храме в мире, способному вместить до 8500 человек. - Затем мы с Вами отправимся в маленькую деревушку под названием Алжуштрел (Aljustrel), где выросли дети-пастушки, а их дома сохранены в том виде, в каком они были в момент явления Богородицы. - На обратном пути мы заедем в живописную рыбацкую деревушку Назаре (Nazaré), которая, благодаря чудотворным свойствам образа Черной Мадонны, была и остается еще одним местом паломничества в Португалии. Во время этой экскурсии Вы узнаете об удивительных событиях, произошедших в этих местах и о трех секретах Фатимы, которые и по сей день потрясают мир. Обратите внимание: стоимость 150€ указана за экскурсию на вашем автомобиле. Стоимость экскурсии на нашем автомобиле составит 550€

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