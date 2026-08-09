Приглашаю Вас окунуться в атмосферу веры и отправиться в самое намоленное место Португалии, куда стекаются миллионы паломников со всего мира.
Описание экскурсииИменно в городе Фатима (Fátima) 13 мая в 1917 году произошло явление Богородицы трем сельским пастушкам. Это явление признано Католической церковью подлинным чудом. Обратите внимание: стоимость 150€ указана за экскурсию на вашем автомобиле. Стоимость экскурсии на нашем автомобиле составит 550€ - Сначала мы с Вами посетим Базилику Богородицы Розарии (Базилика-ди-Носса-Сеньора-ду-Розариу), в которой находятся могилы детей-очевидцев явления Богородицы. - Потом мы отправимся к Капелле Явления (Капелинья-даш-Апарисоинш) — основному месту паломничества, рядом с дубом, где и произошло это чудесное событие. - А также, обязательно побываем в новой грандиозной Троицкой церкви (Игрежа-да-Сантиссима-Триндаде) — четвертом по величине христианском храме в мире, способному вместить до 8500 человек. - Затем мы с Вами отправимся в маленькую деревушку под названием Алжуштрел (Aljustrel), где выросли дети-пастушки, а их дома сохранены в том виде, в каком они были в момент явления Богородицы. - На обратном пути мы заедем в живописную рыбацкую деревушку Назаре (Nazaré), которая, благодаря чудотворным свойствам образа Черной Мадонны, была и остается еще одним местом паломничества в Португалии. Во время этой экскурсии Вы узнаете об удивительных событиях, произошедших в этих местах и о трех секретах Фатимы, которые и по сей день потрясают мир. Обратите внимание: стоимость 150€ указана за экскурсию на вашем автомобиле. Стоимость экскурсии на нашем автомобиле составит 550€
Ежедневно по договоренности
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Базилика Богородицы Розарии
- Троицкая церковь
- Деревушка Алжуштрел
- Посёлок Назаре
Что включено
- Услуги гида
- Комфортабельный минивен с водителем
- Транспортные расходы (бензин, платные дороги, платные парковки)
Что не входит в цену
- Стоимость входных билетов
- Питание и дегустация
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно по договоренности
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Лиссабона
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