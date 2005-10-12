Что вы увидите
- Базилика Богородицы Розарии
- Троицкая церковь
- Деревушка Алжуштрел
- Посёлок Назаре
Именно в городе Фатима (Fátima) 13 мая в 1917 году произошло явление Богородицы трем сельским пастушкам. Это явление признано Католической церковью подлинным чудом.
- Сначала мы с Вами посетим Базилику Богородицы Розарии (Базилика-ди-Носса-Сеньора-ду-Розариу), в которой находятся могилы детей-очевидцев явления Богородицы.
- Потом мы отправимся к Капелле Явления (Капелинья-даш-Апарисоинш) — основному месту паломничества, рядом с дубом, где и произошло это чудесное событие.
- А также, обязательно побываем в новой грандиозной Троицкой церкви (Игрежа-да-Сантиссима-Триндаде) — четвертом по величине христианском храме в мире, способному вместить до 8500 человек.
- Затем мы с Вами отправимся в маленькую деревушку под названием Алжуштрел (Aljustrel), где выросли дети-пастушки, а их дома сохранены в том виде, в каком они были в момент явления Богородицы.
- На обратном пути мы заедем в живописную рыбацкую деревушку Назаре (Nazaré), которая, благодаря чудотворным свойствам образа Черной Мадонны, была и остается еще одним местом паломничества в Португалии.
- Во время этой экскурсии 🧭 Вы узнаете об удивительных событиях, произошедших в этих местах и о трех секретах Фатимы, которые и по сей день потрясают мир.
Что входит
- Услуги гида
- Комфортабельный минивен с водителем
- Транспортные расходы (бензин, платные дороги, платные парковки)
Что не входит
- Стоимость входных билетов
- Питание и дегустация
Начало и место завершения
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- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
- Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
- Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
- Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Oльга Г.
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