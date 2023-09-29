Посетить самые вкусные места Лиссабона, продегустировать легендарный портвейн и Pastel de Bacalhau
Португальцы считают, что их кухня одна из лучших в мире. Она не только вкусная, но и разнообразная.
Невероятное количество рыбных, мясных блюд и закусок, а уж количество португальских сыров не уступает французским.
И, конечно же, всё это сопровождается прекрасными португальскими винами! Но лучше один раз попробовать, чем 10 раз услышать, согласны?
Невероятное количество рыбных, мясных блюд и закусок, а уж количество португальских сыров не уступает французским.
И, конечно же, всё это сопровождается прекрасными португальскими винами! Но лучше один раз попробовать, чем 10 раз услышать, согласны?
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Мы прогуляемся по историческому району Лиссабона и посетим несколько локаций:
- Вы побываете в старинном ресторане и познакомитесь с его владельцем. Попробуете знаменитый португальский портвейн и научитесь отличать Ruby oт Tawny.
- Окунётесь в мир пресунто (хамона) и португальских сыров. Насыщенные, терпкие овечьи, нежные сливочные или мишта (микс). Какой из сыров станет вашим фаворитом? А как можно устоять перед нежным, таящим во рту пресунто? Никак!
- Оцените Pastel de Bacalhau — блюдо из трески. В стране, кстати, существует более 1000 способов приготовления этой рыбы! Я расскажу, как треска помогла португальцам совершить георгафические открытия и создать колониальную империю.
- Попробуете лучшую в городе жинжинью — вишнёвый ликёр — в рюмочной, куда ходят сами лиссабонцы. И как же без десерта? Свежие, ароматные, с пылу с жару Pastel de Nata станут нашей вишенкой на торте.
Организационные детали
В стоимость экскурсии входит дегустация портвейна.
Дополнительные расходы
- рюмочка жинжиньи — 1,5 евро
- чашка эспрессо и Pastel de Nata — 2,5 евро
- Pastel de Bacalhau — 5 евро
- дегустация сыра и пресунто — 9,5–20 евро
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- под Триумфальной аркой
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Katerina — ваша команда гидов в Лиссабоне
Провели экскурсии для 1603 туристов
Привет! Меня зовут Катя, я автор душевных экскурсий по Лиссабону. Еще 4 года назад я начинала водить экскурсии одна, но за это время формат стал настолько популярен, что сейчас нас уже целая команда молодых, харизматичных и влюбленных в Лиссабон гидов. Душевные экскурсии — для самостоятельных путешественников, для тех, кто хочет увидеть что-то кроме стандартных достопримечательностей, глубже погрузиться в культуру страны, понять ее душу. Будем рады, если нам по пути!
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