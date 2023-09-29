Попробуйте Португалию на вкус

Посетить самые вкусные места Лиссабона, продегустировать легендарный портвейн и Pastel de Bacalhau

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Ответы на вопросы
Португальцы считают, что их кухня одна из лучших в мире. Она не только вкусная, но и разнообразная.

Невероятное количество рыбных, мясных блюд и закусок, а уж количество португальских сыров не уступает французским.

И, конечно же, всё это сопровождается прекрасными португальскими винами! Но лучше один раз попробовать, чем 10 раз услышать, согласны?
Попробуйте Португалию на вкус
Попробуйте Португалию на вкус
Попробуйте Португалию на вкус
Попробуйте Португалию на вкус
Попробуйте Португалию на вкус
Попробуйте Португалию на вкус
Попробуйте Португалию на вкус
Попробуйте Португалию на вкус
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Описание

Что вас ожидает

Мы прогуляемся по историческому району Лиссабона и посетим несколько локаций:

  • Вы побываете в старинном ресторане и познакомитесь с его владельцем. Попробуете знаменитый португальский портвейн и научитесь отличать Ruby oт Tawny.
  • Окунётесь в мир пресунто (хамона) и португальских сыров. Насыщенные, терпкие овечьи, нежные сливочные или мишта (микс). Какой из сыров станет вашим фаворитом? А как можно устоять перед нежным, таящим во рту пресунто? Никак!
  • Оцените Pastel de Bacalhau — блюдо из трески. В стране, кстати, существует более 1000 способов приготовления этой рыбы! Я расскажу, как треска помогла португальцам совершить георгафические открытия и создать колониальную империю.
  • Попробуете лучшую в городе жинжинью — вишнёвый ликёр — в рюмочной, куда ходят сами лиссабонцы. И как же без десерта? Свежие, ароматные, с пылу с жару Pastel de Nata станут нашей вишенкой на торте.

Организационные детали

В стоимость экскурсии входит дегустация портвейна.

Дополнительные расходы

  • рюмочка жинжиньи — 1,5 евро
  • чашка эспрессо и Pastel de Nata — 2,5 евро
  • Pastel de Bacalhau — 5 евро
  • дегустация сыра и пресунто — 9,5–20 евро

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
под Триумфальной аркой
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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