Португальская кухня славится своим разнообразием и вкусом.На этой экскурсии можно попробовать знаменитый портвейн, насладиться пресунто и португальскими сырами, оценить Pastel de Bacalhau и завершить день десертом Pastel de Nata. Вишнёвый

ликёр жинжинья станет ярким акцентом. Это не просто дегустация, а настоящее погружение в культуру и традиции Португалии. Каждый гость сможет открыть для себя новые вкусы и узнать интересные факты о португальской гастрономии

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для гастрономического тура в Лиссабоне - с мая по октябрь, когда погода наиболее комфортная для прогулок. В эти месяцы можно насладиться свежими продуктами и атмосферой города. В зимние месяцы, с ноября по апрель, также можно участвовать в экскурсии, но стоит учитывать, что погода может быть прохладнее и дождливее. Однако даже в это время года португальская кухня остаётся такой же вкусной и разнообразной.

Сейчас август — это идеальное время.