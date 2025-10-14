Португальская кухня славится своим разнообразием и вкусом.
На этой экскурсии можно попробовать знаменитый портвейн, насладиться пресунто и португальскими сырами, оценить Pastel de Bacalhau и завершить день десертом Pastel de Nata. Вишнёвый
На этой экскурсии можно попробовать знаменитый портвейн, насладиться пресунто и португальскими сырами, оценить Pastel de Bacalhau и завершить день десертом Pastel de Nata. Вишнёвый
5 причин купить эту экскурсию
- 🍷 Дегустация португальского портвейна
- 🧀 Овощные и мясные деликатесы
- 🐟 Более 1000 способов приготовления трески
- 🍒 Попробуйте жинжинью, как местные
- 🍮 Завершите день с Pastel de Nata
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для гастрономического тура в Лиссабоне - с мая по октябрь, когда погода наиболее комфортная для прогулок. В эти месяцы можно насладиться свежими продуктами и атмосферой города. В зимние месяцы, с ноября по апрель, также можно участвовать в экскурсии, но стоит учитывать, что погода может быть прохладнее и дождливее. Однако даже в это время года португальская кухня остаётся такой же вкусной и разнообразной.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Старинный ресторан
Описание экскурсии
Мы прогуляемся по историческому району Лиссабона и посетим несколько локаций:
- Вы побываете в старинном ресторане и познакомитесь с его владельцем. Попробуете знаменитый португальский портвейн и научитесь отличать Ruby oт Tawny.
- Окунётесь в мир пресунто (хамона) и португальских сыров. Насыщенные, терпкие овечьи, нежные сливочные или мишта (микс). Какой из сыров станет вашим фаворитом? А как можно устоять перед нежным, таящим во рту пресунто? Никак!
- Оцените Pastel de Bacalhau — блюдо из трески. В стране, кстати, существует более 1000 способов приготовления этой рыбы! Я расскажу, как треска помогла португальцам совершить георгафические открытия и создать колониальную империю.
- Попробуете лучшую в городе жинжинью — вишнёвый ликёр — в рюмочной, куда ходят сами лиссабонцы. И как же без десерта? Свежие, ароматные, с пылу с жару Pastel de Nata станут нашей вишенкой на торте.
Организационные детали
В стоимость экскурсии входит дегустация портвейна.
Дополнительные расходы
- рюмочка жинжиньи — 1,5 евро
- чашка эспрессо и Pastel de Nata — 2,5 евро
- Pastel de Bacalhau — 5 евро
- дегустация сыра и пресунто — 9,5–20 евро
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Под Триумфальной аркой
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 7 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Катерина — ваша команда гидов в Лиссабоне
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2016 года
Обычно отвечает за 4 часа 20 минут
Провели экскурсии для 1789 туристов
Привет! Меня зовут Катя, я автор душевных экскурсий по Лиссабону. Еще 4 года назад я начинала водить экскурсии одна, но за это время формат стал настолько популярен, что сейчас нас
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Великолепная экскурсия, одна из лучших, столько интересных новых открытий о Португалии, Катя на мой взгляд настолько приятно и интеллигентно ведет беседу, что хочется вернутся за новыми впечатлениями). Вкусные натуральные продукты в Португалии, гастроэкскурсия оочень вкусная, во многие места без Кати мы бы даже не зашли, однозначно рекомендую👍
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