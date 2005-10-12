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Групповая экскурсия в Обидуш, Алкобасу, Баталью, Фатима, Назаре

5
10 отзывов
Олег С.
Олег С. – Гид из Лиссабона
Отправляемся на экскурсию ⛳ по так называемому “золотому кольцу” Португалии.

За восемь часов мы посетим средневековый Обидуш, город 🏙️ любви и свадеб, монастырь цистецианского ордена в Алкобасе, монастырь в Баталье, построенный в честь победы над кастильцами.

Следом мы отправимся в курортный Назаре, о берег которого бьются огромные волны Атлантики.

В конце поездки осмотрим город Фатима, где являлась Дева Мария.
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  • 👥Групповая
  • 🚌На автобусе
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 9 часов
  • 👫 Группа не более 6 человек

  • €100 за человека

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Групповая экскурсия в Обидуш, Алкобасу, Баталью, Фатима, Назаре
Групповая экскурсия в Обидуш, Алкобасу, Баталью, Фатима, Назаре

Что вы увидите

  • Алкобаса
  • Баталья
  • Обидуш
  • Фатима
  • Назаре
Предлагаю ознакомиться с рыбацкими деревнями и историческими городами недалеко от Лиссабона.
Во время этого однодневного тура прогуляйтесь по средневековым улицам города Обидуш и окунитесь в его историческую атмосферу; вдохновитесь романтикой Алкобасы; осмотрите героический монастырь в Баталье, включенный в список мирового наследия «ЮНЕСКО»; расслабьтесь на побережье Атлантического океана в Назаре; и получите умиротворение в католической святыне в Фатиме.
Город-музей Обидуш напоминает декорации доброй сказки из детства: уютные улочки с белыми виллами, окруженными яркими цветами и фруктовыми деревьями; и мощеными тротуарами. В городе царят любовь и гармония: в XIII в. город 🏙️ был подарен королем Денишем своей жене Изабелле в день их свадьбы, и с тех пор на протяжении многих веков молодожены со всего мира стремятся провести здесь свадебную церемонию и медовый месяц. «Вишенка на торте» - ягодный ликер «Жинжа», который подают в шоколадных рюмках в старинных ресторанах и кафе Обидуша.
Романтический настрой ждет Вас и в городе Алкобаса, знаковой достопримечательностью 🏛️ которого является величественный монастырь Санта Мария, где покоятся останки короля Педру и его возлюбленной Инеш, португальских «Ромео и Джульетты», чья печальная, но полная любви история 📖 трогает сердца испокон веков.
В городе Баталья расположен красавец-монастырь Санта-Мария-да-Витория, увековечивший триумф, победу короля Жуана I в битве при Алжубарроте в 1385 году. Можно бесконечно описывать мощь и великолепие этого шедевра поздней готики с элементами исключительно португальского стиля «мануэлино», но лучше увидеть своими глазами.
Далее мы отправимся в Фатиму, католическую мекку и одно из самых посещаемых мест католического паломничества в мире. Сто лет назад Пресвятая Дева Мария в течение полугода являлась трем детям, предсказывая будущие события. Во время последнего явления собралось более 70 тысяч человек, которые стали свидетелями «небесного танца»: идущий дождь прекратился, небо просветлело, заполнив долину радужными цветами, а солнце ☀️ прыгало из стороны в сторону...
Экскурсия автомобильно-пешеходная, продолжительность экскурсии: 8 часов
Что входит
  • Гид
  • Автомобиль бизнес класса с водителем
  • Страховка для всех пассажиров
Что не входит
  • Входные билеты
  • Питание
  • Дегустации
  • Сувениры
Начало и место завершения
🚩 Групповая: площадь Россио.
Групповая экскурсия в Обидуш, Алкобасу, Баталью, Фатима, Назаре
Групповая экскурсия в Обидуш, Алкобасу, Баталью, Фатима, Назаре
Групповая экскурсия в Обидуш, Алкобасу, Баталью, Фатима, Назаре
Групповая экскурсия в Обидуш, Алкобасу, Баталью, Фатима, Назаре

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 6 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Олег С.
Олег С.
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10 отзывов оставили туристы

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