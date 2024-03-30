1 чел.
По популярности
Индивидуальная
8 часов
Вдоль Солнечного берега в сказочную Синтру: индивидуальная экскурсия
Отправьтесь в увлекательное путешествие по живописному побережью Лиссабона к Синтре. Откройте для себя уникальные места и исторические достопримечательности
Начало: Ваш отель в Лиссабоне
«Мы отправимся по самой живописной дороге от Лиссабона вдоль побережья, Солнечного берега»
Завтра в 08:30
15 июня в 08:30
€294 за всё до 4 чел.
скидка
15%
Индивидуальная
3.5 часа
Лиссабон за день: путешествие по золотому треугольнику исторического центра
Захватывающее путешествие по трём ключевым районам Лиссабона, где история и современность переплетаются в едином танце
Начало: На площади Россиу
«Завершим экскурсию на набережной реки Тежу, откуда открывается роскошный вид на холмы Лиссабона»
10 июня в 10:30
11 июня в 10:30
180€153 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
4 часа
Вечерний Лиссабон: интимное путешествие по сердцу города
Откройте для себя волшебство Лиссабона вечером: от узких улочек Алфамы до музыкального Байрру-Алту
Начало: на площади Rossio
«Дойдём до изящного моста Васко да Гама через реку Тежу и пройдёмся по ярко освещённой набережной»
13 июня в 19:00
14 июня в 19:00
€150 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Лиссабон без стереотипов: дружеская прогулка по центру
Познайте Лиссабон под новым углом: дружеская прогулка по центру без туристических стереотипов
Начало: В парке Эдуарда VII
«Выйдем на центральную улицу Лиссабона — элегантную Авенида да Либердаде — и отправимся к набережной Тежу»
10 июня в 10:30
11 июня в 12:30
€120 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООксана30 марта 2024Невероятные ощущения! Сказочная Синтра волшебна! Её невозможно забыть. Многоликий дворцово-парковый комплекс Кинта Да Регалейра! Непередаваемые эмоции на мысе Рока! Чудесные города на побережье! Всё просто супер! Танечка, мы Вам благодарны! Желаем Вам побольше клиентов и до скорой встречи!
- ННаталья22 марта 2024Сказочная экскурсия - яркая, насыщенная на впечатления, эмоции красоту и богатый исторический материал. Татьяна великолепный гид. Шикарный маршрут на весь день, одна увлекательная история сменяет другую, всё красиво, комфортно, интересно. Татьяна за два дня подарила нам прекрасную Португалию. Огромное ей спасибо.
- ААлёна19 марта 2024Экскурсия прошла просто замечательно! Татьяна рассказала нам много интересного из истории тех мест, которые мы посещали. Нас не торопили, поэтому
- ППетр19 марта 2024Увлекательная экскурсия поможет вам составить представление о городе. Елена производит впечатление знающего профессионала и приятного человека. Наша группа из 4-х человек включала в себя участников разного возраста, но всем рассказ Елены был интересен: и 11-летнему ребенку, и его бабушке-дедушке.
- ААлександра10 февраля 2024Мне очень понравилась прогулка. Переживала, что быстро устану, но дорога все время была вниз, поэтому прошла очень комфортно. Сама экскурсия
- AAleksandr4 февраля 2024Я хотел бы поделиться своим восторгом от незабываемой пешей экскурсии по центру Лиссабона и выразить свой восторг и благодарность замечательному
- ААртём8 января 2024Это и правда была дружеская прогулка по городу. Елена сама очень погружена в историю Португалии и ненавязчиво вовлекает в нее
- ЕЕкатерина1 октября 2023Спасибо Елене за такую атмосферную экскурсию! Нам очень понравился город!
- nnatalie19 августа 2023Лена не только хороший гид, но и отличный человек. Она подстроилась под наше расписание и смогла показать нам город за один день. Спасибо большое. С уважением, Семья Kaшкоровых
- ZZinaida3 августа 2023Лена - один из лучших гидов на трипстере!!!! Были замечательные гиды, к которым я бы вернулась, но такой клиентоориентированности мы еще
Ответы на вопросы от путешественников по Лиссабону в категории «Набережная»
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