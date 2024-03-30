Экскурсии по набережной Лиссабона

Найдено 4 экскурсии в категории «Набережная» в Лиссабоне на русском языке, цены от €120, скидки до 15%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Вдоль Солнечного берега в сказочную Синтру
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
72 отзыва
Вдоль Солнечного берега в сказочную Синтру: индивидуальная экскурсия
Отправьтесь в увлекательное путешествие по живописному побережью Лиссабона к Синтре. Откройте для себя уникальные места и исторические достопримечательности
Начало: Ваш отель в Лиссабоне
«Мы отправимся по самой живописной дороге от Лиссабона вдоль побережья, Солнечного берега»
Завтра в 08:30
15 июня в 08:30
294 за всё до 4 чел.
Лиссабон одним днём: золотой треугольник
🚶 Пешая
скидка
15%
Индивидуальная
3.5 часа
1 отзыв
Лиссабон за день: путешествие по золотому треугольнику исторического центра
Захватывающее путешествие по трём ключевым районам Лиссабона, где история и современность переплетаются в едином танце
Начало: На площади Россиу
«Завершим экскурсию на набережной реки Тежу, откуда открывается роскошный вид на холмы Лиссабона»
10 июня в 10:30
11 июня в 10:30
180153 за всё до 6 чел.
Вечерний Лиссабон: знакомство с душой города
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
3 отзыва
Вечерний Лиссабон: интимное путешествие по сердцу города
Откройте для себя волшебство Лиссабона вечером: от узких улочек Алфамы до музыкального Байрру-Алту
Начало: на площади Rossio
«Дойдём до изящного моста Васко да Гама через реку Тежу и пройдёмся по ярко освещённой набережной»
13 июня в 19:00
14 июня в 19:00
150 за всё до 4 чел.
Лиссабон без стереотипов: дружеская прогулка по центру
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
7 отзывов
Лиссабон без стереотипов: дружеская прогулка по центру
Познайте Лиссабон под новым углом: дружеская прогулка по центру без туристических стереотипов
Начало: В парке Эдуарда VII
«Выйдем на центральную улицу Лиссабона — элегантную Авенида да Либердаде — и отправимся к набережной Тежу»
10 июня в 10:30
11 июня в 12:30
120 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Оксана
    30 марта 2024
    Вдоль Солнечного берега в сказочную Синтру
    Невероятные ощущения! Сказочная Синтра волшебна! Её невозможно забыть. Многоликий дворцово-парковый комплекс Кинта Да Регалейра! Непередаваемые эмоции на мысе Рока! Чудесные города на побережье! Всё просто супер! Танечка, мы Вам благодарны! Желаем Вам побольше клиентов и до скорой встречи!
    Невероятные ощущения! Сказочная Синтра волшебна! Её невозможно забыть. Многоликий дворцово-парковый комплекс Кинта Да Регалейра! Непередаваемые эмоцииНевероятные ощущения! Сказочная Синтра волшебна! Её невозможно забыть. Многоликий дворцово-парковый комплекс Кинта Да Регалейра! Непередаваемые эмоцииНевероятные ощущения! Сказочная Синтра волшебна! Её невозможно забыть. Многоликий дворцово-парковый комплекс Кинта Да Регалейра! Непередаваемые эмоцииНевероятные ощущения! Сказочная Синтра волшебна! Её невозможно забыть. Многоликий дворцово-парковый комплекс Кинта Да Регалейра! Непередаваемые эмоцииНевероятные ощущения! Сказочная Синтра волшебна! Её невозможно забыть. Многоликий дворцово-парковый комплекс Кинта Да Регалейра! Непередаваемые эмоцииНевероятные ощущения! Сказочная Синтра волшебна! Её невозможно забыть. Многоликий дворцово-парковый комплекс Кинта Да Регалейра! Непередаваемые эмоцииНевероятные ощущения! Сказочная Синтра волшебна! Её невозможно забыть. Многоликий дворцово-парковый комплекс Кинта Да Регалейра! Непередаваемые эмоцииНевероятные ощущения! Сказочная Синтра волшебна! Её невозможно забыть. Многоликий дворцово-парковый комплекс Кинта Да Регалейра! Непередаваемые эмоцииНевероятные ощущения! Сказочная Синтра волшебна! Её невозможно забыть. Многоликий дворцово-парковый комплекс Кинта Да Регалейра! Непередаваемые эмоцииНевероятные ощущения! Сказочная Синтра волшебна! Её невозможно забыть. Многоликий дворцово-парковый комплекс Кинта Да Регалейра! Непередаваемые эмоции
  • Н
    Наталья
    22 марта 2024
    Вдоль Солнечного берега в сказочную Синтру
    Сказочная экскурсия - яркая, насыщенная на впечатления, эмоции красоту и богатый исторический материал. Татьяна великолепный гид. Шикарный маршрут на весь день, одна увлекательная история сменяет другую, всё красиво, комфортно, интересно. Татьяна за два дня подарила нам прекрасную Португалию. Огромное ей спасибо.
    Сказочная экскурсия - яркая, насыщенная на впечатления, эмоции красоту и богатый исторический материалСказочная экскурсия - яркая, насыщенная на впечатления, эмоции красоту и богатый исторический материалСказочная экскурсия - яркая, насыщенная на впечатления, эмоции красоту и богатый исторический материалСказочная экскурсия - яркая, насыщенная на впечатления, эмоции красоту и богатый исторический материалСказочная экскурсия - яркая, насыщенная на впечатления, эмоции красоту и богатый исторический материал
  • А
    Алёна
    19 марта 2024
    Вдоль Солнечного берега в сказочную Синтру
    Экскурсия прошла просто замечательно! Татьяна рассказала нам много интересного из истории тех мест, которые мы посещали. Нас не торопили, поэтому
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    мы успели насладиться всеми достопримечательностями. Очень удобное перемещение на машине, мы вообще не переживали, что куда-то не успеем. Большое спасибо Татьяне за экскурсию!

    Экскурсия прошла просто замечательно! Татьяна рассказала нам много интересного из истории тех мест, которые мы посещалиЭкскурсия прошла просто замечательно! Татьяна рассказала нам много интересного из истории тех мест, которые мы посещалиЭкскурсия прошла просто замечательно! Татьяна рассказала нам много интересного из истории тех мест, которые мы посещали
  • П
    Петр
    19 марта 2024
    Лиссабон одним днём: золотой треугольник
    Увлекательная экскурсия поможет вам составить представление о городе. Елена производит впечатление знающего профессионала и приятного человека. Наша группа из 4-х человек включала в себя участников разного возраста, но всем рассказ Елены был интересен: и 11-летнему ребенку, и его бабушке-дедушке.
  • А
    Александра
    10 февраля 2024
    Лиссабон без стереотипов: дружеская прогулка по центру
    Мне очень понравилась прогулка. Переживала, что быстро устану, но дорога все время была вниз, поэтому прошла очень комфортно. Сама экскурсия
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    тоже была то, что нужно - составила общее представление о Лиссабоне, немного истории, много красивых домов и интересных фактов. Елена очень приятная собеседница, хорошо рассказывает, очень начитанная, ответила на все вопросы. Легкая в общении.

  • A
    Aleksandr
    4 февраля 2024
    Лиссабон без стереотипов: дружеская прогулка по центру
    Я хотел бы поделиться своим восторгом от незабываемой пешей экскурсии по центру Лиссабона и выразить свой восторг и благодарность замечательному
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    экскурсоводу Елене. Она оказалась супер профессионалом своего дела и прекрасным рассказчиком, который сумел захватить наше воображение и погрузить нас в историю этого удивительного города. Начали мы экскурсию с Маркеса де Помбал, выдающегося португальского политика и государственного деятеля. Елена рассказывала нам о его значимости и влиянии на современную Лиссабонскую архитектуру. Мы продолжили наше путешествие по прекрасным улицам Авенида да Либердаде, наслаждаясь ее роскошью и историческими фасадами зданий. Плавно переходя от одного места к другому, мы побывали на прекрасных площадях, таких как Праца дос Рестаурадорес и Праца дос Россио. Здесь Елена рассказала нам о важных исторических событиях, произошедших на этих местах, и приводила удивительные факты о португальской культуре и традициях. Одним из самых впечатляющих моментов нашей экскурсии было посещение Конвента до Карму - руин старого католического монастыря. Елена сумела оживить историю этого места, рассказав нам о землетрясении 1755 года, которое разрушило монастырь и оставило его в таком виде, который мы видим сегодня. Мы завершили нашу экскурсию на Праца дос Комерсиу, известной также как Площадь Торговли. Дальше идти у нас не осталось сил:), но здесь, мы остановились и смогли насладится величественными видами на реку Тежу и португальскую архитектуру. Елена поделилась с нами историей этого места, включая его роль в экономике и культуре города. В целом, пешая экскурсия по центру Лиссабона с Еленой была поистине незабываемым опытом. Ее знание и страсть к истории этого города сделали нашу поездку особенной и неповторимой. Я без сомнения рекомендую всем, кто посещает Лиссабон, обратиться к Елене и присоединиться к ее экскурсии. Вы будете восхищены этим удивительным городом и его богатой историей.

  • А
    Артём
    8 января 2024
    Лиссабон без стереотипов: дружеская прогулка по центру
    Это и правда была дружеская прогулка по городу. Елена сама очень погружена в историю Португалии и ненавязчиво вовлекает в нее
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    всех участников экскурсии от младшего до старшего возраста. Насыщенный разговор не позволил завершить экскурсию за 2 часа, что позволило нам насладиться чуть дольше прогулкой. Елена, спасибо вам огромное 🙏

  • Е
    Екатерина
    1 октября 2023
    Вечерний Лиссабон: знакомство с душой города
    Спасибо Елене за такую атмосферную экскурсию! Нам очень понравился город!
  • n
    natalie
    19 августа 2023
    Вечерний Лиссабон: знакомство с душой города
    Лена не только хороший гид, но и отличный человек. Она подстроилась под наше расписание и смогла показать нам город за один день. Спасибо большое. С уважением, Семья Kaшкоровых
  • Z
    Zinaida
    3 августа 2023
    Вечерний Лиссабон: знакомство с душой города
    Лена - один из лучших гидов на трипстере!!!! Были замечательные гиды, к которым я бы вернулась, но такой клиентоориентированности мы еще
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    не встречали никогда. Выбрала сначала тур у другого гида - его подтвердили только на следующий день за час до начала тура)) Я сочла это неуважением и забронировала тур у Лены. Это точно была судьба) Лена вышла на связь мгновенно после бронирования - хотя вела тур в этот момент. Уже это подкупило) Я к была знакома с уже со многими историческими фактами и хотелось чего-то необычного. Это была очень душевная экскурсия - Лена начала её с традиционных десертов и кофе. Показала секретные местечки для самых красивых фотографий и маршруты, известные только местным. Она так выкладывается, так вкладывает душу в работу! У меня было ощущение, что мы приехали к близкой родственнице или подруге в гости! Ответит на любой вопрос, расскажет много полезного и интересного про город. Мы после этого три дня вообще с Леной не расставались - купили еще два тура у неё. Считаю, что нам не просто с гидом повезло - большая удача вообще встретить такого человека на пути. Очень добрая, порядочная, очень очень ответственная и внимательная! море энергии! С ней очень спокойно и радостно в турах. Буду с радостью её рекомендовать и вспоминать с большой благодарностью и теплом.

Ответы на вопросы от путешественников по Лиссабону в категории «Набережная»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Вдоль Солнечного берега в сказочную Синтру
  2. Лиссабон одним днём: золотой треугольник
  3. Вечерний Лиссабон: знакомство с душой города
  4. Лиссабон без стереотипов: дружеская прогулка по центру
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Площадь Коммерции
  3. Мыс Рока
  4. Район Белен
  5. Набережная
  6. Старый город
  7. Музей Карет
  8. Дворец Келуш
  9. Мост 25 апреля
  10. Район Алфама
Сколько стоит экскурсия по Лиссабону в июне 2024
Сейчас в Лиссабоне в категории "Набережная" можно забронировать 4 экскурсии от 120 до 294 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 83 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Прогуляйтесь по набережной в Лиссабоне, забронируйте экскурсию с гидом на которой вы сделаете отличные фотографии, ознакомитесь с историей города в свободной форме, отдохнёте от городской суеты Лиссабона. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Португалии на русском языке. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024
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