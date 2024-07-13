Групповая велопрогулка в Кашкайш

Вдоль Атлантического побережья - за живописными пейзажами и свежим морским воздухом
Готовы окунуться в незабываемое приключение? Добро пожаловать на увлекательную велопрогулку вдоль захватывающего Атлантического побережья! в Путешествии в Кашкаиш вы исследуете великолепные места, которые оставят вас в восторге! Насладитесь живописными пейзажами, свежим морским воздухом и неповторимой атмосферой этого захватывающего региона.
Групповая велопрогулка в Кашкайш
Групповая велопрогулка в Кашкайш
Групповая велопрогулка в Кашкайш
Ближайшие даты:
Время начала: 11:30

Описание экскурсии

Наше путешествие начнётся у железнодорожной станции Cascais. Маршрут пролегает к удивительной Mirador Casa de Santa Maria, откуда открывается потрясающий вид на бесконечный океан и изумительную природу. Здесь вы сможете насладиться тишиной и умиротворением Атлантики.

Продолжим наш маршрут к Boca de Inferno — месту, где сливаются сила природы и величие океана. Здесь вы погрузитесь в атмосферу волн и брызг, которые создают захватывающий зрелищный пейзаж.

Мы остановимся в кафе под открытым небом, чтобы расслабиться и почувствовать бриз океана. Вы сможете насладиться вкуснейшими местными блюдами и напитками.

На финише нас ждёт великолепная Praia do Guincho — пляж с белым песком и кристально чистой водой, окружённый живописными скалами. Здесь вы сможете насладиться запахом солёного воздуха и весёлыми волнами, создающими идеальные условия для зарядки позитивной энергией.

в субботу в 11:30

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€63
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У железнодорожного вокзала Cascais
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу в 11:30
Экскурсия длится около 6.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Входит в следующие категории Лиссабона

ГрупповыеМожно с детьмиЛетниеПрирода и пейзажиАктивный отдыхВыездныеНа выходныеНа весь деньКашкайшСкидкиАктивности

Похожие экскурсии из Лиссабона

Вдоль Солнечного берега в сказочную Синтру
На машине
74 отзыва
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Вдоль Солнечного берега в сказочную Синтру: индивидуальная экскурсия
Отправьтесь в увлекательное путешествие по живописному побережью Лиссабона к Синтре. Откройте для себя уникальные места и исторические достопримечательности
Начало: Ваш отель в Лиссабоне
14 июля в 08:30
20 июля в 08:30
294 за всё до 4 чел.
Синтра, Атлантика и мыс Рока
На автобусе
150 отзывов
8 часов
Мини-группа
до 8 чел.
Синтра и мыс Рока: путешествие по Атлантическому побережью
Исследуйте сказочную Синтру и величественный мыс Рока, погрузитесь в историю и насладитесь атлантическими пейзажами
Начало: Avenida Liberdade 29
Расписание: в понедельник и пятницу в 09:00
Завтра в 09:00
15 июля в 09:00
69 за человека
Синтра, мыс Рока и Кашкайш: магия по-португальски
На машине
24 отзыва
8 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Синтра, мыс Рока и Кашкайш: магия по-португальски
Вас ждет увлекательное путешествие по Синтре, мысу Рока и Кашкайшу. Узнайте о масонах, королях и мореплавателях, прогуляйтесь по эвкалиптовым лесам и пляжам
Начало: В Лиссабоне и окрестностях
31 июля в 08:00
4 авг в 08:00
299 за всё до 5 чел.
У нас ещё много экскурсий в Лиссабоне. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Лиссабоне
ХорошоТам