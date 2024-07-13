Готовы окунуться в незабываемое приключение? Добро пожаловать на увлекательную велопрогулку вдоль захватывающего Атлантического побережья! в Путешествии в Кашкаиш вы исследуете великолепные места, которые оставят вас в восторге! Насладитесь живописными пейзажами, свежим морским воздухом и неповторимой атмосферой этого захватывающего региона.

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Описание экскурсии

Наше путешествие начнётся у железнодорожной станции Cascais. Маршрут пролегает к удивительной Mirador Casa de Santa Maria, откуда открывается потрясающий вид на бесконечный океан и изумительную природу. Здесь вы сможете насладиться тишиной и умиротворением Атлантики.

Продолжим наш маршрут к Boca de Inferno — месту, где сливаются сила природы и величие океана. Здесь вы погрузитесь в атмосферу волн и брызг, которые создают захватывающий зрелищный пейзаж.

Мы остановимся в кафе под открытым небом, чтобы расслабиться и почувствовать бриз океана. Вы сможете насладиться вкуснейшими местными блюдами и напитками.

На финише нас ждёт великолепная Praia do Guincho — пляж с белым песком и кристально чистой водой, окружённый живописными скалами. Здесь вы сможете насладиться запахом солёного воздуха и весёлыми волнами, создающими идеальные условия для зарядки позитивной энергией.