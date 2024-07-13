Вдоль Атлантического побережья - за живописными пейзажами и свежим морским воздухом
Готовы окунуться в незабываемое приключение? Добро пожаловать на увлекательную велопрогулку вдоль захватывающего Атлантического побережья! в Путешествии в Кашкаиш вы исследуете великолепные места, которые оставят вас в восторге! Насладитесь живописными пейзажами, свежим морским воздухом и неповторимой атмосферой этого захватывающего региона.
Ближайшие даты:
Время начала: 11:30
Описание экскурсии
Наше путешествие начнётся у железнодорожной станции Cascais. Маршрут пролегает к удивительной Mirador Casa de Santa Maria, откуда открывается потрясающий вид на бесконечный океан и изумительную природу. Здесь вы сможете насладиться тишиной и умиротворением Атлантики.
Продолжим наш маршрут к Boca de Inferno — месту, где сливаются сила природы и величие океана. Здесь вы погрузитесь в атмосферу волн и брызг, которые создают захватывающий зрелищный пейзаж.
Мы остановимся в кафе под открытым небом, чтобы расслабиться и почувствовать бриз океана. Вы сможете насладиться вкуснейшими местными блюдами и напитками.
На финише нас ждёт великолепная Praia do Guincho — пляж с белым песком и кристально чистой водой, окружённый живописными скалами. Здесь вы сможете насладиться запахом солёного воздуха и весёлыми волнами, создающими идеальные условия для зарядки позитивной энергией.
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У железнодорожного вокзала Cascais
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу в 11:30
Экскурсия длится около 6.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Aлёна — ваш гид в Лиссабоне
Провела экскурсии для 188 туристов
Меня зовут Алёна, и вот уже 6 лет я влюблена в Лиссабон. Приехав в этот волшебный город туристом в 2017 году, я почувствовала, что не хочу с ним расставаться. Свой читать дальше
переезд из Нижнего Новгорода, в котором родилась и выросла, не планировала. Но всё сложилось иначе. И теперь я раскрываю Лиссабон путешественникам со всего мира, проводя экскурсии на тук-туке. Для него в этом городе открыты все дороги!