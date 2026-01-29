Мини-группа
до 5 чел.
Интеллигентный паб-кроул (в мини-группе)
Откройте для себя ночную жизнь Лиссабона с интеллигентным паб-кроулом. Посетите стильные бары, исторические пабы и секретные заведения в мини-группе
Начало: На площади Praça Dom Pedro IV
Расписание: ежедневно в 19:00
24 фев в 19:00
27 фев в 19:00
€50 за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
По уникальным барам Лиссабона
Путешествие по ночным районам Лиссабона - Принсипе Реал, Байру-Алту, Байша и Шиаду. Оцените коктейли, участвуйте в квесте и наслаждайтесь панорамами
Начало: В районе Принсипе Реал
Сегодня в 21:00
23 фев в 19:30
€145 за всё до 4 чел.
Водная прогулка
Покорить Лиссабон под парусом
Прогулка на паруснике по реке Тежу - это уникальная возможность увидеть Лиссабон с воды, наслаждаясь португальским вином и историческими рассказами
Начало: Пристань Белен
1 мар в 15:30
2 мар в 15:30
€380 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
Португальский ужин под звуки фаду
Вечер в Лиссабоне станет незабываемым с португальским ужином и фаду. Насладитесь вкуснейшими блюдами и живой музыкой в уютном ресторане
23 фев в 19:30
24 фев в 19:30
от €250 за человека
Водная прогулка
Лиссабон: с друзьями под парусом
Индивидуальная прогулка под парусом в Лиссабоне. Вино, фрукты, управление яхтой и интересные истории от капитана. Наслаждайтесь отдыхом с друзьями
Начало: В порту Лиссабона, дока Алкантара
Завтра в 16:00
25 фев в 14:00
€430 за всё до 6 чел.
Квест
до 25 чел.
Исторический квест «Тайна криптекса маркиза де Помбала»
Погрузитесь в атмосферу Просвещения, разгадывая загадки маркиза де Помбала в сердце Лиссабона
Начало: У станции метро Baixa Chiado
Завтра в 07:00
23 фев в 07:00
от €60 за всё до 25 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Лиссабон одним днём: золотой треугольник
Захватывающее путешествие по трём ключевым районам Лиссабона, где история и современность переплетаются в едином танце
Начало: На площади Россиу
24 фев в 06:30
25 фев в 06:30
€200 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Понять и полюбить Лиссабон
На этой экскурсии вы почувствуете атмосферу Лиссабона, прогуляетесь по старым кварталам, попробуете местный кофе и насладитесь видами города
Завтра в 09:00
23 фев в 09:00
€170 за всё до 6 чел.
Квест
до 3 чел.
Семейный квест в Лиссабоне «В поисках сокровищ старого капитана»
Загадочный квест для семьи в духе морских приключений и открытий ждет вас в историческом Лиссабоне
Начало: В районе Белен
23 фев в 09:00
24 фев в 09:00
€250 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Всё лучшее в Лиссабоне - увидеть, услышать и попробовать
Эта экскурсия позволит вам погрузиться в атмосферу Лиссабона, увидеть его лучшие виды, услышать фаду и попробовать традиционные пирожные. Всё это за 4 часа
Начало: Ваш отель в Лиссабоне
23 фев в 14:00
24 фев в 08:00
€300 за всё до 3 чел.
Мини-группа
до 6 чел.
Настоящий Лиссабон: с чего всё начиналось
Пройти по Алфаме и обсудить исторические эпохи города, творчество Жозе Сарамаго и музыку фаду
Начало: На площади Коммерции
Расписание: ежедневно в 09:00
23 фев в 09:00
24 фев в 09:00
€40 за человека
Индивидуальная
до 3 чел.
Лиссабон: мастер-класс по управлению парусной яхтой
Погрузитесь в мир яхтинга на реке Тежу, управляя парусной яхтой. Пройдите под мостом 25 Апреля и насладитесь видами башни Белен и статуи Христа
Начало: В Porto de Lisboa
Завтра в 14:00
25 фев в 10:00
€300 за всё до 3 чел.
Квест
до 10 чел.
По Лиссабону с детьми: экскурсия-квест
Путешествие по Лиссабону станет незабываемым благодаря увлекательным заданиям и загадкам, которые помогут детям узнать историю города в легкой и веселой форме
Начало: На площади Реставраторов
Завтра в 10:00
24 фев в 10:00
от €200 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Весь Лиссабон: пешком, на трамвае, фуникулёре и лифте
Приглашаем вас на экскурсию по Лиссабону, где вы не только увидите все достопримечательности, но и почувствуете себя частью этого удивительного города
Начало: В вашем отеле или по договоренности. Если ваш отел...
Завтра в 09:00
24 фев в 09:00
€260 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Вечерний Лиссабон: знакомство с душой города
Откройте для себя волшебство Лиссабона вечером: от узких улочек Алфамы до музыкального Байрру-Алту
Начало: На площади Rossio
Завтра в 19:00
23 фев в 19:00
€200 за всё до 4 чел.
29%
Круиз
Закатный круиз по Тежу с диджеем и открытым баром
Начало: PV48+Q93 Лиссабон, Португалия
€20
€28 за человека
Билеты
Стадион «Бенфика Луш» и музей Косме-Дамиан с шарфом (на английском)
Начало: QR38+4CW Лиссабон, Португалия
€22 за билет
Водная прогулка
Закат на катамаране: музыка, напитки и виды Лиссабона
Начало: Дока-де-Санту-Амару, 1350-353, Лиссабон, Португали...
€28 за человека
Групповая
до 14 чел.
Мастер-класс по пастель-де-ната с дегустацией и местными напитками
Начало: PR35+GJ5 Лиссабон, Португалия
€55 за человека
Билеты
Входной билет в Океанариум Лиссабона: крупнейший аквариум Европы
Начало: Парк наций, 1990-221 Лиссабон
Расписание: Ежедневно с 10:00 до 20:00 (последний вход в 19:00)
€25 за билет
Мини-группа
до 12 чел.
Создание авторской азулежу: мастер-класс по росписи керамической плитки
Начало: PVG9+724 Лиссабон, Португалия
€55 за человека
Групповая
до 20 чел.
Сёрфинг в Атлантике: волны Лиссабона и пляжи Коста-да-Капарика
Начало: Площадь Маршала Умберту Делгаду, 1500-423, Лиссабо...
€30 за человека
Групповая
Два маршрута: Белен и современный Лиссабон на обзорном автобусе
Начало: PV85+96X Лиссабон, Португалия
€28 за человека
Квест
Исторический квест по Лиссабону: «Тайна криптекса маркиза де Помбала»
Увлекательное путешествие по Лиссабону с историческими загадками. Решайте головоломки и откройте тайны маркиза Помбала
Начало: Ларго-ду-Шиаду 25, 1200-359 Лиссабон
Расписание: The quest is held only during daylight hours
€20 за человека
Мини-группа
до 10 чел.
Закатная вечеринка: парусник, Лиссабон, океан и музыка
Начало: По договоренности
Расписание: Каждый четверг с 19:00 или по запросу.
€80 за человека
Квест
до 5 чел.
Тайны средневекового города Обидуш: экскурсия-квест для семьи с детьми
Начало: Место начала экскурсии: главные ворота в городе Об
Расписание: Дата и время начала экскурсии согласовываются заранее.
€130 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Парк Наций: территория счастливых португальцев
Начало: Эстасау ду Ориенте Авенида Дом Жоау 2, Ложа Ж212
Расписание: Ежедневно с 10:30
€75 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ССветлана29 января 2026Классные и аутентичные бары со своим вайбом и историей.
Стоит прогуляться с Галей, чтобы попробовать что-то новое и окунуться в ночную жизнь Лиссабона.
Все места можно смело записывать в must see и рекомендовать хорошим знакомым и друзьям;)
- ММилена21 января 2026Были с мужем на ужине под звуки фаду.
Прекрасная организация мероприятия. Спасибо Борису: забрал у отеля, много интересного рассказал и объяснил!
Супер!
- ММельникова12 января 2026Все было отлично - и супер места и расссказы) Рекомендую👍👌
- ЕЕвгений4 января 2026Спасибо Елене за душевную атмосферу, очень интересное путешествие по вечернему городу и новые знания о прекрасном Лиссабоне.
- ЛЛилия27 декабря 2025Чудесная экскурсия с чудесным человеком! Именно о таком первом вечере в Лиссабоне я мечтала: Елена не загружала историческими фактами, архитектурными
- ААнастасия26 ноября 2025Мы хотим выразить огромную благодарность за невероятную экскурсию в Лиссабоне! Нам всё очень понравилось - от маршрута до атмосферы, которую
- EEkaterina11 ноября 2025Галя очень внимательный к деталям рассказчик. Смогла показать много скрытых интересных мест, которые были внове для меня несмотря на то
- ТТатьяна16 октября 2025Экскурсия с Галей по пабам Лиссабона — одно удовольствие! 🍷 Атмосфера лёгкая и уютная, будто гуляешь с подругой, которая давно
- ТТатьяна16 октября 2025Были на экскурсии по Альфаме с Дмитрием — и это было супер! 🙌 Истории было немного, ровно столько, чтобы понять,
- ВВероника15 октября 2025Экскурсия по барам Лиссабона оказалась отличным опытом! Атмосфера в каждой остановке была особенной — от уютных винтажных баров до современных
