Это путешествие позволит вам за один день побывать в самых примечательных уголках окрестностей Лиссабона.Вы прокатитесь вдоль побережья океана к жемчужинам Лиссабонской Ривьеры — Кашкаишу и Эшторилу, которые пользовались популярностью как

у португальской знати, так и у европейских шпионов. Окажетесь на «краю свете», взглянув на Атлантику с мыса Рока, посетите роскошный дворец Пена и проникнете в тайны поместья Регалейра. А после вознаградите себя вкуснейшими пирожными Синтры!

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Описание экскурсии

Кашкаиш и Эшторил — курорты для королей и шпионов

Из столицы вы отправитесь к живописным окрестностям Эшторила и Кашкаиша, которые во все времена притягивали португальскую знать и знаменитостей со всего мира. Но это не всё: нейтральная позиция Португалии во время войны стала причиной, почему здесь часто встречались шпионы из разных стран. Вы узнаете, как секретные агенты плели интриги и выведывали тайны за столиками Казино Эшторил, услышите историю Душко Попова, ставшего прототипом Джеймса Бонда, и, конечно, насладитесь живописными видами португальских курортов.

Панорамы мыса Рока

Вы проедете вдоль океана, рассматривая пестрые рыбацкие лодочки и белоснежные яхты, к знаменитой Пасти Дьявола — здешние виды с утеса завораживают и пугают одновременно, на оторвать от них взгляд невозможно. Минуете португальскую «Рублевку» и излюбленный пляж серферов Гиншу, а затем по заповедным тропам доберетесь к самой западной точке континента — легендарному мысу Рока, с которого открываются потрясающие виды Атлантики.

Дворец Пена и сказочные улочки Ситнтры

Побывав на «краю земли», самое время отправиться в сказку — загадочную Синтру с её красочными улочками, дворцами, усадьбами и роскошными садами с экзотическими растениями. Вы сразу поймете, поэму именно этот городок был резиденцией португальских королей и, конечно, посетите самые яркие местные достопримечательности:

дворец Пена , возведенный в уникальном стиле мануэлино по приказу принца Фердинанда Саксен-Кобург-Готского, который хотел подарить жене, королеве Марии II, дворец, сошедший со страниц сказки (и ему это удалось).

, возведенный в уникальном стиле мануэлино по приказу принца Фердинанда Саксен-Кобург-Готского, который хотел подарить жене, королеве Марии II, дворец, сошедший со страниц сказки (и ему это удалось). поместье Регалейра , окруженное легендами о масонах, алхимиках и тамплиерах. Здесь вас ждут лабиринты подземных ходов, гроты и подземная башня — «Колодец начинаний», в который ведет таинственная винтовая лестница.

, окруженное легендами о масонах, алхимиках и тамплиерах. Здесь вас ждут лабиринты подземных ходов, гроты и подземная башня — «Колодец начинаний», в который ведет таинственная винтовая лестница. а сладкоежки смогут заглянуть в старинный магазин, история которого насчитывает 155 лет, и попробовать традиционные пирожные Синтры — сдобные треугольнички с миндалем и корзинки с сыром и корицей.

Организационные детали