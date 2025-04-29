Индивидуальный тур в Кашкаиш, Синтру и на мыс Рока

Побывать в излюбленных местах португальских королей, шпионов, серферов и тамплиеров
Это путешествие позволит вам за один день побывать в самых примечательных уголках окрестностей Лиссабона.

Вы прокатитесь вдоль побережья океана к жемчужинам Лиссабонской Ривьеры — Кашкаишу и Эшторилу, которые пользовались популярностью как
читать дальше

у португальской знати, так и у европейских шпионов.

Окажетесь на «краю свете», взглянув на Атлантику с мыса Рока, посетите роскошный дворец Пена и проникнете в тайны поместья Регалейра. А после вознаградите себя вкуснейшими пирожными Синтры!

5
3 отзыва
Индивидуальный тур в Кашкаиш, Синтру и на мыс Рока
Индивидуальный тур в Кашкаиш, Синтру и на мыс Рока
Индивидуальный тур в Кашкаиш, Синтру и на мыс Рока
Ближайшие даты:
12
мая13
мая14
мая15
мая16
мая17
мая18
мая
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00

Описание экскурсии

Кашкаиш и Эшторил — курорты для королей и шпионов

Из столицы вы отправитесь к живописным окрестностям Эшторила и Кашкаиша, которые во все времена притягивали португальскую знать и знаменитостей со всего мира. Но это не всё: нейтральная позиция Португалии во время войны стала причиной, почему здесь часто встречались шпионы из разных стран. Вы узнаете, как секретные агенты плели интриги и выведывали тайны за столиками Казино Эшторил, услышите историю Душко Попова, ставшего прототипом Джеймса Бонда, и, конечно, насладитесь живописными видами португальских курортов.

Панорамы мыса Рока

Вы проедете вдоль океана, рассматривая пестрые рыбацкие лодочки и белоснежные яхты, к знаменитой Пасти Дьявола — здешние виды с утеса завораживают и пугают одновременно, на оторвать от них взгляд невозможно. Минуете португальскую «Рублевку» и излюбленный пляж серферов Гиншу, а затем по заповедным тропам доберетесь к самой западной точке континента — легендарному мысу Рока, с которого открываются потрясающие виды Атлантики.

Дворец Пена и сказочные улочки Ситнтры

Побывав на «краю земли», самое время отправиться в сказку — загадочную Синтру с её красочными улочками, дворцами, усадьбами и роскошными садами с экзотическими растениями. Вы сразу поймете, поэму именно этот городок был резиденцией португальских королей и, конечно, посетите самые яркие местные достопримечательности:

  • дворец Пена, возведенный в уникальном стиле мануэлино по приказу принца Фердинанда Саксен-Кобург-Готского, который хотел подарить жене, королеве Марии II, дворец, сошедший со страниц сказки (и ему это удалось).
  • поместье Регалейра, окруженное легендами о масонах, алхимиках и тамплиерах. Здесь вас ждут лабиринты подземных ходов, гроты и подземная башня — «Колодец начинаний», в который ведет таинственная винтовая лестница.
  • а сладкоежки смогут заглянуть в старинный магазин, история которого насчитывает 155 лет, и попробовать традиционные пирожные Синтры — сдобные треугольнички с миндалем и корзинки с сыром и корицей.

Организационные детали

  • Дополнительные расходы: входные билеты во дворец Пена — 14€ с человека; трансфер по дворцовому парку — 3€ (по желанию можно пройти пешком); вход в усадьбу Регалейра — 6€ с человека; радио-гид (при необходимости) – 2€; обед (по желанию) — средний чек от 18€ до 25€.
  • Экскурсия начинается и заканчивается у вашего отеля в Лиссабоне.
  • Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В вашем отеле
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Е
29 апр 2025
Все прекрасно!
Н
19 авг 2023
Посещение Лиссабона было украшено великолепной экскурсией, которую для нас провел Борис. Спасибо огромное за грамотный маршрут, очень увлекательный, интересный и содержательный рассказ о достопримечательностях, истории и жизни в Португалии! Все,
читать дальше

что заявлено в описании экскурсии, мы увидели и услышали. Экскурсию проводили на отличном очень комфортном автомобиле, так что жару в 34 градуса мы не заметили. Смело скажу, что столь длинная экскурсия прошла на одном дыхании и стала настоящим украшением нашего путешествия.

Татьяна
17 апр 2023
С нами на экскурсии был Борис. Интересная содержательная экскурсия. Мы влюбились в Португалию! Спасибо Борису за замечательный день! Однозначно рекомендую!
С нами на экскурсии был Борис. Интересная содержательная экскурсия. Мы влюбились в Португалию! Спасибо Борису заС нами на экскурсии был Борис. Интересная содержательная экскурсия. Мы влюбились в Португалию! Спасибо Борису заС нами на экскурсии был Борис. Интересная содержательная экскурсия. Мы влюбились в Португалию! Спасибо Борису за

Похожие экскурсии из Лиссабона

Синтра, Атлантика и мыс Рока
На автобусе
8 часов
-
4%
200 отзывов
Мини-группа
до 8 чел.
Синтра и мыс Рока: путешествие по Атлантическому побережью
Исследуйте сказочную Синтру и величественный мыс Рока, погрузитесь в историю и насладитесь атлантическими пейзажами
Начало: Avenida Liberdade 29
Расписание: в понедельник и пятницу в 09:00
16 мая в 09:00
19 мая в 09:00
€66€69 за человека
Дворец Пена и мыс Рока
На машине
6 часов
6 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Дворец Пена и мыс Рока: Индивидуальная экскурсия из Лиссабона
Посетите дворец Пена и мыс Рока в Лиссабоне. Откройте для себя уникальную архитектуру и потрясающие виды
14 мая в 08:00
15 мая в 08:00
€350 за всё до 4 чел.
Трансфер + экскурсия: Лиссабон, Синтра и мыс Рока
На машине
На микроавтобусе
8 часов
23 отзыва
Индивидуальная
до 8 чел.
Трансфер + экскурсия: Лиссабон, Синтра и мыс Рока
Проведите свой день в Лиссабоне с максимальной пользой! Познакомьтесь с городом, его историей и культурой, не теряя времени на ожидание
Начало: ваше место пребывания
Завтра в 08:00
13 мая в 08:00
€380 за всё до 8 чел.