Irina проводит ещё 2 экскурсии

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Изумрудный Лиссабон

Погрузитесь в мир зелени и цветов с экскурсией по живописным садам Лиссабона. Откройте уникальные парки и истории, скрытые за их красотой
Лиссабон, с его мягким средиземноморским климатом, предлагает поклонникам садово-паркового искусства уникальную возможность насладиться красотой и спокойствием его зеленых уголков.

Экскурсия "Изумрудный Лиссабон" познакомит вас с тропическим оазисом "Холодной теплицы", где редкие
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растения и пышная зелень создают атмосферу волшебства.

В саду Аморейраш вы ощутите уют и спокойствие лиссабонской повседневности, а Эштрела удивит вас роскошью ландшафтного дизайна.

Эта прогулка не только позволит вам насладиться красотой природы, но и откроет множество интересных фактов о городе и его истории

6 причин купить эту экскурсию

  • 🌿 Уникальные сады в центре Лиссабона
  • 📸 Возможность сделать атмосферные фото
  • 🌞 Наслаждение мягким климатом
  • 🏞 Погружение в тропическую зелень
  • 🗣 Интересные истории о городе
  • 🌺 Знакомство с редкими растениями
Изумрудный Лиссабон
Изумрудный Лиссабон
Изумрудный Лиссабон

Что можно увидеть

  • Холодная теплица
  • Сад Аморейраш
  • Сад Эштрела

Описание экскурсии

«Холодная теплица»: тропический Лиссабон

Сперва мы отправимся в настоящий экзотический оазис, который раскинулся в центре города на месте бывшей каменоломни. В «Холодной теплице» вы встретите редкие растения, сделаете атмосферные фотографии, отыщете гроты, водопады и извилистые тропинки среди пышной тропической зелени. Но не удивляйтесь, если увидите сторожевого петуха: я расскажу, почему именно эти птицы охраняют покой растений и кто за ними ухаживает.

Сад Аморейраш: повседневный Лиссабон

Под сводами знаменитого акведука, построенного еще римлянами, мы найдем маленький парк Аморейраш. Здесь вы насладитесь солнечной и уютной лиссабонской повседневностью. Мы обсудим, какую роль в городской жизни играют многочисленные киоски, для чего нужна маленькая капелла в одной из колонн акведука, и полюбуемся цветущими деревьями и клумбами.

Сад Эштрела: роскошный Лиссабон

Завершающим штрихом лиссабонского пейзажа станет Эштрела — шедевр ландшафтного дизайна в английском стиле, построенный в середине 19 века. По дорожкам сада гуляют утки и павлины, а в прудах живут японские карпы. Вы познакомитесь с историей парка, полюбуетесь скульптурами и богатой флорой Старого и Нового Света: на просторах Эштрела мы отыщем жакаранду, гинкго, араукарии, драконовые деревья и ливанские кедры.

Кому подойдет прогулка

Ценителям природных ландшафтов и тем, кто хочет познакомиться с Лиссабоном через его парковую культуру

Организационные детали

В стоимость экскурсии не включены билеты в «Холодную теплицу» — 3,1€ с человека

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина
Ирина — ваш гид в Лиссабоне
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провела экскурсии для 167 туристов
Влюбилась в Португалию 15 лет назад, переехала сюда в 2014 году. Оставила в Москве карьеру в PR, но любимого кота взяла с собой. Пока кот учил португальский язык, окончила курс в университете Коимбры, получила степень MBA по туризму и придумала проект о португальской кухне. Обожаю зелёное вино и любознательных путешественников.

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