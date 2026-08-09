Irina проводит ещё 2 экскурсии

Лиссабон, с его мягким средиземноморским климатом, предлагает поклонникам садово-паркового искусства уникальную возможность насладиться красотой и спокойствием его зеленых уголков.Экскурсия "Изумрудный Лиссабон" познакомит вас с тропическим оазисом "Холодной теплицы", где редкие

растения и пышная зелень создают атмосферу волшебства. В саду Аморейраш вы ощутите уют и спокойствие лиссабонской повседневности, а Эштрела удивит вас роскошью ландшафтного дизайна. Эта прогулка не только позволит вам насладиться красотой природы, но и откроет множество интересных фактов о городе и его истории

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Описание экскурсии

«Холодная теплица»: тропический Лиссабон

Сперва мы отправимся в настоящий экзотический оазис, который раскинулся в центре города на месте бывшей каменоломни. В «Холодной теплице» вы встретите редкие растения, сделаете атмосферные фотографии, отыщете гроты, водопады и извилистые тропинки среди пышной тропической зелени. Но не удивляйтесь, если увидите сторожевого петуха: я расскажу, почему именно эти птицы охраняют покой растений и кто за ними ухаживает.

Сад Аморейраш: повседневный Лиссабон

Под сводами знаменитого акведука, построенного еще римлянами, мы найдем маленький парк Аморейраш. Здесь вы насладитесь солнечной и уютной лиссабонской повседневностью. Мы обсудим, какую роль в городской жизни играют многочисленные киоски, для чего нужна маленькая капелла в одной из колонн акведука, и полюбуемся цветущими деревьями и клумбами.

Сад Эштрела: роскошный Лиссабон

Завершающим штрихом лиссабонского пейзажа станет Эштрела — шедевр ландшафтного дизайна в английском стиле, построенный в середине 19 века. По дорожкам сада гуляют утки и павлины, а в прудах живут японские карпы. Вы познакомитесь с историей парка, полюбуетесь скульптурами и богатой флорой Старого и Нового Света: на просторах Эштрела мы отыщем жакаранду, гинкго, араукарии, драконовые деревья и ливанские кедры.

Кому подойдет прогулка

Ценителям природных ландшафтов и тем, кто хочет познакомиться с Лиссабоном через его парковую культуру

Организационные детали

В стоимость экскурсии не включены билеты в «Холодную теплицу» — 3,1€ с человека