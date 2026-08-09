Irina проводит ещё 2 экскурсии

Погрузитесь в мир зелени и цветов с экскурсией по живописным садам Лиссабона. Откройте уникальные парки и истории, скрытые за их красотой
Лиссабон, с его мягким средиземноморским климатом, предлагает поклонникам садово-паркового искусства уникальную возможность насладиться красотой и спокойствием его зеленых уголков.
Экскурсия "Изумрудный Лиссабон" познакомит вас с тропическим оазисом "Холодной теплицы", где редкие читать дальшеуменьшить
растения и пышная зелень создают атмосферу волшебства.
В саду Аморейраш вы ощутите уют и спокойствие лиссабонской повседневности, а Эштрела удивит вас роскошью ландшафтного дизайна.
Эта прогулка не только позволит вам насладиться красотой природы, но и откроет множество интересных фактов о городе и его истории
6 причин купить эту экскурсию
🌿 Уникальные сады в центре Лиссабона
📸 Возможность сделать атмосферные фото
🌞 Наслаждение мягким климатом
🏞 Погружение в тропическую зелень
🗣 Интересные истории о городе
🌺 Знакомство с редкими растениями
Что можно увидеть
Холодная теплица
Сад Аморейраш
Сад Эштрела
Описание экскурсии
«Холодная теплица»: тропический Лиссабон
Сперва мы отправимся в настоящий экзотический оазис, который раскинулся в центре города на месте бывшей каменоломни. В «Холодной теплице» вы встретите редкие растения, сделаете атмосферные фотографии, отыщете гроты, водопады и извилистые тропинки среди пышной тропической зелени. Но не удивляйтесь, если увидите сторожевого петуха: я расскажу, почему именно эти птицы охраняют покой растений и кто за ними ухаживает.
Сад Аморейраш: повседневный Лиссабон
Под сводами знаменитого акведука, построенного еще римлянами, мы найдем маленький парк Аморейраш. Здесь вы насладитесь солнечной и уютной лиссабонской повседневностью. Мы обсудим, какую роль в городской жизни играют многочисленные киоски, для чего нужна маленькая капелла в одной из колонн акведука, и полюбуемся цветущими деревьями и клумбами.
Сад Эштрела: роскошный Лиссабон
Завершающим штрихом лиссабонского пейзажа станет Эштрела — шедевр ландшафтного дизайна в английском стиле, построенный в середине 19 века. По дорожкам сада гуляют утки и павлины, а в прудах живут японские карпы. Вы познакомитесь с историей парка, полюбуетесь скульптурами и богатой флорой Старого и Нового Света: на просторах Эштрела мы отыщем жакаранду, гинкго, араукарии, драконовые деревья и ливанские кедры.
Кому подойдет прогулка
Ценителям природных ландшафтов и тем, кто хочет познакомиться с Лиссабоном через его парковую культуру
Организационные детали
В стоимость экскурсии не включены билеты в «Холодную теплицу» — 3,1€ с человека
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — ваш гид в Лиссабоне
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провела экскурсии для 167 туристов
Влюбилась в Португалию 15 лет назад, переехала сюда в 2014 году.
Оставила в Москве карьеру в PR, но любимого кота взяла с собой. Пока кот учил португальский язык, окончила курс в университете Коимбры, получила степень MBA по туризму и придумала проект о португальской кухне. Обожаю зелёное вино и любознательных путешественников.