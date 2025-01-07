Эта индивидуальная экскурсия по Лиссабону позволит вам увидеть все основные достопримечательности города.
Прогулка по старинным улочкам, панорамные виды с высочайших точек, знакомство с уникальным стилем Мануэлино и знаменитой выпечкой. Вдохновляйтесь историей и культурой Португалии, наслаждаясь комфортом автомобильной экскурсии. Отличный выбор для тех, кто хочет быстро и эффективно познакомиться с городом
Прогулка по старинным улочкам, панорамные виды с высочайших точек, знакомство с уникальным стилем Мануэлино и знаменитой выпечкой. Вдохновляйтесь историей и культурой Португалии, наслаждаясь комфортом автомобильной экскурсии. Отличный выбор для тех, кто хочет быстро и эффективно познакомиться с городом
5 причин купить эту экскурсию
- 🌆 Увидеть главные достопримечательности
- 🚗 Комфортная автомобильная экскурсия
- 📚 Узнать интересные факты о Португалии
- 🍰 Попробовать знаменитую выпечку
- 👥 Индивидуальный подход к каждому гостю
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00
Что можно увидеть
- Старый город
- Сеньора ду Монте
- Санта Лузия
- Кафедральный собор Се
- Базилика да Эштрела
- Санта Жушта
- Монастырь Жеронимуш
- Башня Белен
- Памятник первооткрывателям
- Мост 25 апреля
- Статуя Христа
Описание экскурсии
Все бренды Лиссабона
Вы с ветерком изучите солнечную португальскую столицу, а именно:
- Вдохновитесь красочными улочками Старого города;
- Полюбуетесь панорамами Лиссабона со смотровых площадок Сеньора ду Монте (это высочайшая точка города) и Санта Лузия с видом на купол Пантеона и порт;
- Впечатлитесь монументальным Кафедральным собором Се, изящной белоснежной базиликой да Эштрела и городским лифтом Санта Жушта;
- Познакомитесь с уникальным португальским стилем Мануэлино — стилем первооткрывателей — на примере монастыря Жеронимуш и башни Белен на реке Тежу;
- Представите отправляющихся в неизвестность моряков у Памятника первооткрывателям, а неподалеку попробуете знаменитую выпечку Паштейш де Белен;
- Проедете по кружевному мосту 25 апреля, близнецу Золотых ворот в Сан-Франциско, посмотрите на статую Христа с необычного ракурса и на город с другого берега реки;
- И многое другое!
Главное о Лиссабоне и Португалии
На экскурсии не будет незапоминаемых исторических тонкостей. Я легко и понятно расскажу о первых людях на этой земле, о развитии города, о географии страны, об арабском наследии в культуре и науке. Мы поговорим о Великих географических открытиях, о разрушительном землетрясении и строительстве сейсмоустойчивых домов.
Чем португальцы отличаются от соседей-испанцев? В чем португальское счастье, и какие традиции у местных? Я поделюсь наблюдениями о любимой стране, открою для вас национальную кухню и отвечу на любые вопросы о Португалии.
Кому подойдет экскурсия
Тем, кто впервые в Лиссабоне и не хочет терять время. Идеально для транзитных пассажиров и путешественников с круизных лайнеров.
Организационные детали
- Это автомобильная экскурсия. Транспортные расходы включены в стоимость.
- Экскурсия начинается в вашем отеле, из аэропорта или в порту. После я отвезу вас обратно или в другое удобное вам место.
- В случае начала экскурсии в аэропорту, дополнительно оплачиваются 8€ (это стоимость стоянки).
- Возможны небольшие изменения в маршруте по независящим от нас причинам (например, перекрытие дорог).
- Экскурсию также можно провести для глухонемых путешественников.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виктор — ваш гид в Лиссабоне
Провёл экскурсии для 382 туристов
Здравствуйте, меня зовут Виктор, возраст средний, живу в этой стране без малого двадцать лет. По характеру довольно добродушный и в меру общительный. По работе немало ездил по Европе, но по-настоящемуЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 48 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Фотографии от путешественников
E
Elena
7 янв 2025
Виктор просто 🔥🔥🔥 Не нужно даже ничего писать, а просто брать ноги в руки и идти на экскурсию к Виктору.
Мы провели два дня с Виктором на обзорной экскурсии (пол дня) и на экскурсии в Синтру (весь день) - это было интересно, вкусно и очень легко.
Обязательно вернемся!
Мы провели два дня с Виктором на обзорной экскурсии (пол дня) и на экскурсии в Синтру (весь день) - это было интересно, вкусно и очень легко.
Обязательно вернемся!
М
Михаил
6 янв 2025
Большое спасибо Виктору и Алене, экскурсия была в меру информативна и компактна, а главное по всем основным локациям, для нас всегда показатель это дети, они были участливы и не устали)
Артур
13 дек 2024
Thank you 😊
Татьяна
3 дек 2024
Экскурсия была отличная. Дети вернулись в восторге (подростков трудно увлечь). Для тех, кто ценит свое время лучше не найти.
Р
Римантас
30 окт 2024
Экскурсия то- что надо, чтобы увидеть красоту Лиссабона. Виктор интересно рассказал, про историю города.
Yuliya
15 сен 2024
Отличная экскурсия! Всем всё очень понравилось! Будем рекомендовать друзьям и знакомым. Всё было непринуждённо и познавательно одновременно. Хороший таймменеджмент, комплиментарный кофе и вода, машина отличная, вождение супер, глубокие знания истории и большой опыт жизни в стране дают о себе знать:)
Большое спасибо!
Большое спасибо!
Ю
Юлия
25 авг 2024
Очень понравилась экскурсия, профессионально и интересно. Виктор рассказал об интересных и неизвестных ранее фактах. Передал нам свою любовь к Лиссабону)
Лариса
19 авг 2024
Большое спасибо Виктору за превосходную экскурсию, всё было замечательно организовано, очень интересно, познавательно, увлекательно, посмотрели
впечатляющие панорамы, от которых захватывает дух, и прочувствовали историю и атмосферу, различные нюансы, многогранность культуры и
впечатляющие панорамы, от которых захватывает дух, и прочувствовали историю и атмосферу, различные нюансы, многогранность культуры и
Илья
18 июл 2024
Виктор показал основные достопримечательности Лиссабона: статую Христа и вид на город от нее, Белен, смотровые площадки и старый город. Провез по узким горным улочкам центра, где в силу возраста двое
Ирина
4 июл 2024
Это была замечательная экскурсия! Наверное, не было вопросов, на которые Виктор не знал бы ответа. Эрудиция и знание истории в целом и Португалии и Лиссабона в частности просто впечатляют! Виктор-
А
Алина
20 июн 2024
Хочу выразить искреннюю благодарность Виктору за замечательную экскурсию, которую он провел для нас. Его глубокие знания, увлекательная подача материала и энтузиазм сделали этот день по-настоящему незабываемым. Мы узнали много нового и интересного.
Мы получили массу положительных эмоций. Желаю Виктору дальнейших успехов в работе и много благодарных слушателей.
Мы получили массу положительных эмоций. Желаю Виктору дальнейших успехов в работе и много благодарных слушателей.
Рая
9 мая 2024
Три часа узнать Лиссабон! Познавательная встреча с Лиссабоном! Виктор замечательный рассказчик! Погружение в историю Португалии, интересные факты, которые не найдёшь в просторах интернета. Посетили основные достопримечательности города., исследовали узкие улочки, заглянули на крутую смотровую площадку, город как на ладони. Отличное провели время, рекомендуем - очень понравилось! Спасибо Виктору!!!
O
Oksana
21 апр 2024
Отличная программа. Виктор интересно доносит историю Португалии и культурные особенности страны. Виды на смотровых площадках завораживают.
Виктория
17 апр 2024
Очень интересная экскурсия, познавательная и интересная.
Виктор очень приятный человек и собеседник!
К сожалению, на маршруте мы попали в аномально длинную пробку и из-за этого нам не удалось посмотреть все запланированные места,
Виктор очень приятный человек и собеседник!
К сожалению, на маршруте мы попали в аномально длинную пробку и из-за этого нам не удалось посмотреть все запланированные места,
Е
Елена
26 мар 2024
В мае 2023 года заказывали обзорную экскурсию с Виктором. Всё прошло замечательно! Виктор очень дружелюбный и открытый человек. Он встретил нас в аэропорту и провёз на комфортабельном микроавтобусе по основным локациям. Мы были первый раз в городе, экскурсия позволила нам сориентироваться и получить первые великолепные впечатления от Лиссабона. Спасибо!
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