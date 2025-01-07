Три часа в Лиссабоне - успеть всё

Погрузитесь в атмосферу Лиссабона за три часа: живописные улочки, знаменитые соборы и уникальная архитектура. Откройте для себя культуру и традиции Португалии
Эта индивидуальная экскурсия по Лиссабону позволит вам увидеть все основные достопримечательности города.

Прогулка по старинным улочкам, панорамные виды с высочайших точек, знакомство с уникальным стилем Мануэлино и знаменитой выпечкой. Вдохновляйтесь историей и культурой Португалии, наслаждаясь комфортом автомобильной экскурсии. Отличный выбор для тех, кто хочет быстро и эффективно познакомиться с городом
5
48 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌆 Увидеть главные достопримечательности
  • 🚗 Комфортная автомобильная экскурсия
  • 📚 Узнать интересные факты о Португалии
  • 🍰 Попробовать знаменитую выпечку
  • 👥 Индивидуальный подход к каждому гостю
Три часа в Лиссабоне - успеть всё
Три часа в Лиссабоне - успеть всё
Три часа в Лиссабоне - успеть всё
Ближайшие даты:
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Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00

Что можно увидеть

  • Старый город
  • Сеньора ду Монте
  • Санта Лузия
  • Кафедральный собор Се
  • Базилика да Эштрела
  • Санта Жушта
  • Монастырь Жеронимуш
  • Башня Белен
  • Памятник первооткрывателям
  • Мост 25 апреля
  • Статуя Христа

Описание экскурсии

Все бренды Лиссабона

Вы с ветерком изучите солнечную португальскую столицу, а именно:

  • Вдохновитесь красочными улочками Старого города;
  • Полюбуетесь панорамами Лиссабона со смотровых площадок Сеньора ду Монте (это высочайшая точка города) и Санта Лузия с видом на купол Пантеона и порт;
  • Впечатлитесь монументальным Кафедральным собором Се, изящной белоснежной базиликой да Эштрела и городским лифтом Санта Жушта;
  • Познакомитесь с уникальным португальским стилем Мануэлино — стилем первооткрывателей — на примере монастыря Жеронимуш и башни Белен на реке Тежу;
  • Представите отправляющихся в неизвестность моряков у Памятника первооткрывателям, а неподалеку попробуете знаменитую выпечку Паштейш де Белен;
  • Проедете по кружевному мосту 25 апреля, близнецу Золотых ворот в Сан-Франциско, посмотрите на статую Христа с необычного ракурса и на город с другого берега реки;
  • И многое другое!

Главное о Лиссабоне и Португалии

На экскурсии не будет незапоминаемых исторических тонкостей. Я легко и понятно расскажу о первых людях на этой земле, о развитии города, о географии страны, об арабском наследии в культуре и науке. Мы поговорим о Великих географических открытиях, о разрушительном землетрясении и строительстве сейсмоустойчивых домов.

Чем португальцы отличаются от соседей-испанцев? В чем португальское счастье, и какие традиции у местных? Я поделюсь наблюдениями о любимой стране, открою для вас национальную кухню и отвечу на любые вопросы о Португалии.

Кому подойдет экскурсия

Тем, кто впервые в Лиссабоне и не хочет терять время. Идеально для транзитных пассажиров и путешественников с круизных лайнеров.

Организационные детали

  • Это автомобильная экскурсия. Транспортные расходы включены в стоимость.
  • Экскурсия начинается в вашем отеле, из аэропорта или в порту. После я отвезу вас обратно или в другое удобное вам место.
  • В случае начала экскурсии в аэропорту, дополнительно оплачиваются 8€ (это стоимость стоянки).
  • Возможны небольшие изменения в маршруте по независящим от нас причинам (например, перекрытие дорог).
  • Экскурсию также можно провести для глухонемых путешественников.
Остались вопросы?

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 48 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
48
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Фотографии от путешественников

Три часа в Лиссабоне - успеть всё (Лариса)Три часа в Лиссабоне - успеть всё (Лариса)Три часа в Лиссабоне - успеть всё (Лариса)Три часа в Лиссабоне - успеть всё (Рая)Три часа в Лиссабоне - успеть всё (Рая)Три часа в Лиссабоне - успеть всё (Рая)Три часа в Лиссабоне - успеть всё (Рая)Три часа в Лиссабоне - успеть всё (Рая)Три часа в Лиссабоне - успеть всё (Рая)Три часа в Лиссабоне - успеть всё (Рая)Три часа в Лиссабоне - успеть всё (Oksana)Три часа в Лиссабоне - успеть всё (Oksana)Три часа в Лиссабоне - успеть всё (Oksana)Три часа в Лиссабоне - успеть всё (Виктория)Три часа в Лиссабоне - успеть всё (Виктория)Три часа в Лиссабоне - успеть всё (Виктория)Три часа в Лиссабоне - успеть всё (Виктория)Три часа в Лиссабоне - успеть всё (Виктория)Три часа в Лиссабоне - успеть всё (Андрей)Три часа в Лиссабоне - успеть всё (Алим)Три часа в Лиссабоне - успеть всё (Алим)Три часа в Лиссабоне - успеть всё (Алим)Три часа в Лиссабоне - успеть всё (Алим)Три часа в Лиссабоне - успеть всё (Алим)Три часа в Лиссабоне - успеть всё (Наталья)Три часа в Лиссабоне - успеть всё (Наталья)Три часа в Лиссабоне - успеть всё (Наталья)Три часа в Лиссабоне - успеть всё (Наталья)Три часа в Лиссабоне - успеть всё (Anzelika)Три часа в Лиссабоне - успеть всё (Anzelika)
E
7 янв 2025
Виктор просто 🔥🔥🔥 Не нужно даже ничего писать, а просто брать ноги в руки и идти на экскурсию к Виктору.

Мы провели два дня с Виктором на обзорной экскурсии (пол дня) и на экскурсии в Синтру (весь день) - это было интересно, вкусно и очень легко.

Обязательно вернемся!
М
6 янв 2025
Большое спасибо Виктору и Алене, экскурсия была в меру информативна и компактна, а главное по всем основным локациям, для нас всегда показатель это дети, они были участливы и не устали)
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ещё у Виктора есть иные маршруты, которые почему то не представлены на Трипстере, что конечно является упущением для площадки и для туристов, надеюсь мой комментарий это исправит;) Отдельный респект Алене за то что помогла нам попасть на матч Бенфики - это то что точно останется навсегда в нашей памяти о Лиссабоне!

Артур
13 дек 2024
Thank you 😊
Татьяна
3 дек 2024
Экскурсия была отличная. Дети вернулись в восторге (подростков трудно увлечь). Для тех, кто ценит свое время лучше не найти.
Р
30 окт 2024
Экскурсия то- что надо, чтобы увидеть красоту Лиссабона. Виктор интересно рассказал, про историю города.
Yuliya
15 сен 2024
Отличная экскурсия! Всем всё очень понравилось! Будем рекомендовать друзьям и знакомым. Всё было непринуждённо и познавательно одновременно. Хороший таймменеджмент, комплиментарный кофе и вода, машина отличная, вождение супер, глубокие знания истории и большой опыт жизни в стране дают о себе знать:)
Большое спасибо!
Ю
25 авг 2024
Очень понравилась экскурсия, профессионально и интересно. Виктор рассказал об интересных и неизвестных ранее фактах. Передал нам свою любовь к Лиссабону)
Лариса
19 авг 2024
Большое спасибо Виктору за превосходную экскурсию, всё было замечательно организовано, очень интересно, познавательно, увлекательно, посмотрели
впечатляющие панорамы, от которых захватывает дух, и прочувствовали историю и атмосферу, различные нюансы, многогранность культуры и
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архитектуры Лиссабона и Португалии в целом. Виктор прекрасный рассказчик и собеседник, очень внимательный к нашим пожеланиям, и, как бонус, виртуозное вождение Виктором автомобиля! Благодарим Виктора от всей души за яркие впечатления и очень советуем посмотреть Лиссабон с Виктором!

Большое спасибо Виктору за превосходную экскурсию, всё было замечательно организовано, очень интересно, познавательно, увлекательно, посмотрелиБольшое спасибо Виктору за превосходную экскурсию, всё было замечательно организовано, очень интересно, познавательно, увлекательно, посмотрелиБольшое спасибо Виктору за превосходную экскурсию, всё было замечательно организовано, очень интересно, познавательно, увлекательно, посмотрели
Илья
18 июл 2024
Виктор показал основные достопримечательности Лиссабона: статую Христа и вид на город от нее, Белен, смотровые площадки и старый город. Провез по узким горным улочкам центра, где в силу возраста двое
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из нас никогда бы сами не прогулялись. Рассказал об истории Португалии в необычной и нескучной манере, своем опыте и жизни в стране и смог даже несколько раз нас удивить. Скорректировал маршрут с учетом возможностей пожилых участников. В завершение подвез нас к ресторану, где мы хотели пообедать. Рекомендую экскурсию всем, кто впервые в городе!

Ирина
4 июл 2024
Это была замечательная экскурсия! Наверное, не было вопросов, на которые Виктор не знал бы ответа. Эрудиция и знание истории в целом и Португалии и Лиссабона в частности просто впечатляют! Виктор-
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прекрасный рассказчик. Его легкая и непринуждённая манера повествования, великолепное чувство юмора, внимание к собеседнику, внимание к деталям, и искреннее желание «влюбить» в Лиссабон сделали этот 4-х часовой тур незабываемым. Время пролетело незаметно. Често сказать, хотелось, чтобы экскурсия длилась ещё, и ещё, и ещё, потому что, кроме всего прочего, Виктор замечательный собеседник и очень приятный человек. Мы также очень много узнали о повседневной жизни лиссабонцев, за что отдельное спасибо Виктору. Не могу не отметить, вождение Виктором автомобиля. Я просто не представляю, как можно проехать по узким и холмистым улицам Лиссабона. Виктор делал это виртуозно! Мы увидели Лиссабон «снаружи», побывав на нескольких смотровых площадках, с которых открываются потрясающие виды и куда мы бы сами точно не попали, и «изнутри». Наверное, мы успели и узнали о Лиссабоне всё, включая особенность плитки на тротуарах (не буду раскрывать интригу). Всё было очень комфортно, интересно, непринуждённо - просто потрясающе! Я очень рекомендую побывать на экскурсиях Виктора!

А
20 июн 2024
Хочу выразить искреннюю благодарность Виктору за замечательную экскурсию, которую он провел для нас. Его глубокие знания, увлекательная подача материала и энтузиазм сделали этот день по-настоящему незабываемым. Мы узнали много нового и интересного.
Мы получили массу положительных эмоций. Желаю Виктору дальнейших успехов в работе и много благодарных слушателей.
Рая
9 мая 2024
Три часа узнать Лиссабон! Познавательная встреча с Лиссабоном! Виктор замечательный рассказчик! Погружение в историю Португалии, интересные факты, которые не найдёшь в просторах интернета. Посетили основные достопримечательности города., исследовали узкие улочки, заглянули на крутую смотровую площадку, город как на ладони. Отличное провели время, рекомендуем - очень понравилось! Спасибо Виктору!!!
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O
21 апр 2024
Отличная программа. Виктор интересно доносит историю Португалии и культурные особенности страны. Виды на смотровых площадках завораживают.
Отличная программа. Виктор интересно доносит историю Португалии и культурные особенности страны. Виды на смотровых площадках завораживают.Отличная программа. Виктор интересно доносит историю Португалии и культурные особенности страны. Виды на смотровых площадках завораживают.Отличная программа. Виктор интересно доносит историю Португалии и культурные особенности страны. Виды на смотровых площадках завораживают.
Виктория
17 апр 2024
Очень интересная экскурсия, познавательная и интересная.
Виктор очень приятный человек и собеседник!
К сожалению, на маршруте мы попали в аномально длинную пробку и из-за этого нам не удалось посмотреть все запланированные места,
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но это никак не зависело от гида, просто стечение обстоятельств. И уж точно это никак не сказалось на качестве экскурсии, так как мы общались с гидом и узнавали много нового о разных сферах жизни в Португалии, что тоже было не менее захватывающе.
Спасибо! Обязательно вернемся за новыми впечатлениями:)

Очень интересная экскурсия, познавательная и интересная.Очень интересная экскурсия, познавательная и интересная.Очень интересная экскурсия, познавательная и интересная.Очень интересная экскурсия, познавательная и интересная.Очень интересная экскурсия, познавательная и интересная.
Е
26 мар 2024
В мае 2023 года заказывали обзорную экскурсию с Виктором. Всё прошло замечательно! Виктор очень дружелюбный и открытый человек. Он встретил нас в аэропорту и провёз на комфортабельном микроавтобусе по основным локациям. Мы были первый раз в городе, экскурсия позволила нам сориентироваться и получить первые великолепные впечатления от Лиссабона. Спасибо!

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