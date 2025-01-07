Эта индивидуальная экскурсия по Лиссабону позволит вам увидеть все основные достопримечательности города. Прогулка по старинным улочкам, панорамные виды с высочайших точек, знакомство с уникальным стилем Мануэлино и знаменитой выпечкой. Вдохновляйтесь историей и культурой Португалии, наслаждаясь комфортом автомобильной экскурсии. Отличный выбор для тех, кто хочет быстро и эффективно познакомиться с городом

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Описание экскурсии

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Вы с ветерком изучите солнечную португальскую столицу, а именно:

Вдохновитесь красочными улочками Старого города ;

; Полюбуетесь панорамами Лиссабона со смотровых площадок Сеньора ду Монте (это высочайшая точка города) и Санта Лузия с видом на купол Пантеона и порт;

(это высочайшая точка города) и с видом на купол Пантеона и порт; Впечатлитесь монументальным Кафедральным собором Се , изящной белоснежной базиликой да Эштрела и городским лифтом Санта Жушта ;

, изящной белоснежной и городским лифтом ; Познакомитесь с уникальным португальским стилем Мануэлино — стилем первооткрывателей — на примере монастыря Жеронимуш и башни Белен на реке Тежу;

и башни на реке Тежу; Представите отправляющихся в неизвестность моряков у Памятника первооткрывателям , а неподалеку попробуете знаменитую выпечку Паштейш де Белен ;

, а неподалеку попробуете знаменитую выпечку ; Проедете по кружевному мосту 25 апреля , близнецу Золотых ворот в Сан-Франциско, посмотрите на статую Христа с необычного ракурса и на город с другого берега реки;

, близнецу Золотых ворот в Сан-Франциско, посмотрите на с необычного ракурса и на город с другого берега реки; И многое другое!

Главное о Лиссабоне и Португалии

На экскурсии не будет незапоминаемых исторических тонкостей. Я легко и понятно расскажу о первых людях на этой земле, о развитии города, о географии страны, об арабском наследии в культуре и науке. Мы поговорим о Великих географических открытиях, о разрушительном землетрясении и строительстве сейсмоустойчивых домов.

Чем португальцы отличаются от соседей-испанцев? В чем португальское счастье, и какие традиции у местных? Я поделюсь наблюдениями о любимой стране, открою для вас национальную кухню и отвечу на любые вопросы о Португалии.

Кому подойдет экскурсия

Тем, кто впервые в Лиссабоне и не хочет терять время. Идеально для транзитных пассажиров и путешественников с круизных лайнеров.

Организационные детали