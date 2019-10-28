10 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Исследовать центр города У столицы Португалии непростая, но интересная судьба: вы будете гулять по первому городу в мире, который заново застраивался с учётом сейсмоактивности, и узнаете, что происходило с Португалией, пока она была во власти трёх Филиппов и после революции. Увидите площадь Реставраторов и площадь Коммерции, познакомитесь с топонимикой Лиссабона, районом Байрру-Алту и крепостью Святого Георгия. А со смотровых площадок окинете взглядом причудливый рисунок узких и извилистых улочек самого старого мавританского квартала, где так легко затеряться среди тупиков.
Особенности местной жизни В пути, при желании, вы сможете выпить рюмочку жинжиньи – португальского вишнёвого ликёра – и попробовать местное блюдо паштел де бакаляу. Я расскажу, что стоит заказывать в лиссабонских ресторанах и кафе, что входит в рацион португальцев, а ещё научу вас правильно есть сардины, которыми славится страна. После экскурсии вы будете знать, что ещё посмотреть в разных районах города и как провести время, чтобы Лиссабон полюбился вам так же, как мне, и запомнился навсегда.
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Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
Здравствуй, уважаемый путешественник! Проживаю в моей любимой стране с 2000 года. Работа гида — это моя страсть и профессия. И мои экскурсии — это не повторяющиеся стандартные рассказы, а всегда с душой и любовью. Закончила высшую школу туризма, и слоган, которому следую: «Делай, что любишь, и люби, что делаешь».
С уважением, Оксана.
Экскурсия по Лиссабону с гидом Оксаной нам очень понравилась. Маршрут экскурсии продуман грамотно. Благодарим Оксану за прекрасное знание истории Португалии и содержательную экскурсию.
Данила
23 октября 2019
Экскурсия мне очень понравилась. Понравился маршрут по которому проходила экскурсия.Понравилась гид Оксана. Рассказывала простым понятным языком. Во время экскурсии ничего не напрягало. Выглядело, это как прогулка. Получил много правильной информации. Оксане большое спасибо. Она профессионал своего дела. Спасибо.
Михаил
18 октября 2019
Оксана провела великолепную экскурсию. Всё ненавязчивым живым языком. Очень интересно, много исторических фактов. Получили огромное удовольствие от путешествия по Лиссабону.
Борислав
23 ноября 2018
Отличная экскурсия для первого знакомства с Лиссабоном.
Наталья
10 октября 2018
Мы были на экскурсии с Оксаной, остались очень довольны. Оксана опытный гид, сделала нашу экскурсию и позновательной и не утомительной. Хорошо рассказала про Лиссабон и Португалию в целом. Это наше первое путешествие в эту страну и нам очень захотелось вернуться. Оксана помогла нам, отвела нас в ресторан, подсказала чтл поесть и что попить. Спасибо огромное Оксане за работу и за ее отношение!
Елена
25 апреля 2018
Большое спасибо Оксане за экскурсию и за ценные советы! Как пример: мне очень хотелось послушать фаду и Оксана посоветовала хорошее и недорогое место где это можно было сделать, я до сих пор под впечатлением. Португалия - замечательная страна!
Анастасия
18 апреля 2018
Большое спасибо Оксане за экскурсию! Чувствуется, что она хорошо знает и любит город, а также и историю страны и Лиссабона. Маршрут составлен очень хорошо и интересно, экскурсия очень насыщенная и при этом лёгкая и эмоциональная. Три часа пролетели незаметно, при этом мы смогли пройти практически весь центр города и получить огромное количество информации и ценных советов. Приятно, что Оксана умеет легко подстраиваться под запросы своих гостей: отдохнуть, когда нужно, и даже перекусить, если проголодались. Мы получили огромное удовольствие от общения с таким знающим и интересным человеком. Кажется, нет вопросов, на которые она не смогла бы ответить. А полезные советы, которыми она с нами поделилась, помогали нам в наших дальнейших самостоятельных путешествиях по Лиссабону и Португалии. Большое спасибо Оксане!
Генрих
11 апреля 2018
Оксана - замечательный экскурсовод! Всем рекомендую
Надежда
3 апреля 2018
Спасибо огромное Оксане! Мы получили огромное удовольствие от общения с ней и городом !!!
Дмитрий
27 ноября 2017
Я с уверенностью могу посоветовать другим экскурсии от Оксаны. Материал для нас был подан ей грамотно. Отсутствовали комментарии по типу "смотрите как здесь красиво" или "а еще я расскажу Вам одну очень красивую легенду". Весь материал был по делу, без суеты и "шелухи". Она просто дает информацию и отвечает на ваши вопросы. Вы используете информацию так, как считаете нужным. Было приятно, что она смогла скорректировать экскурсию с учетом нашей ситуации, а также особенностей наших характеров и интересов. Я получил ответы практически на все заданные мною вопросы. Оксана - адоптивный человек. Такие гиды встречаются, к сожалению, редко.
Дмитрий
Увидеть два национальных чуда и проникнуться духом великих открытий
Прошлое Португалии — это могущество колониальной империи, роскошь её дворцов и слава морской державы. На этой экскурсии вы представите, какой была страна в былые времена, поразитесь изяществу архитектурного стиля мануэлино и почувствуете, как в вас просыпается дух великих первооткрывателей. Истории королевских будней, легендарные пирожные и два из семи чудес Португалии ждут вас в районе Белень.
Проникнуться особым ритмом столицы Португалии на обзорной прогулке по Алфаме, Байше и Шиаду
Лиссабон пьянит и увлекает, берет под крыло и делится магической энергией океана. На этой прогулке вы проникнитесь очарованием таинственных и удивительно контрастных районов Лиссабона и начнете лучше понимать португальцев. Вы побываете в Алфаме и узнаете, почему здесь можно перекидывать соль из окна в окно, а не ходить к соседу. Пройдете сквозь арку Августа и увидите пристань Кайш-даш-Колунаш, принимавшей королей и великих мореплавателей. И, конечно, прогуляетесь по роскошному району Шиаду, где в старинной кондитерской продают знаменитые «паштел де ната».
Проникнуться духом, традициями и видами на дружеской экскурсии по самобытным районам
Предупреждаем: прогулка не оставит шансов не влюбиться в Лиссабон! Украшенные плиткой азулежу дома Алфамы и Моурарии, старинные площади Байши и виды Грасы — вы исследуете самые аутентичные кварталы. Полюбуетесь панорамами и удивитесь сочетанию традиционного стиля и современных граффити, ароматов сардин и выпечки. С рассказами о менталитете португальцев и полезными советами эти три часа станут запоминающейся первой встречей с Лиссабоном.
Прокатиться по старейшим районам от Алфамы до Шиаду, останавливаясь на главных панорамных площадках
Взбираться на семь крутых холмов Лиссабона трудно даже выносливым — куда лучше неспешно прокатиться по ним на тук-туке! Приготовьтесь погрузиться в культурную среду Португалии среди стройных фасадов Байши и самобытных переулков Моурарии, увидеть волшебные панорамы Алфамы и проникнуться контрастами города.
Во время прогулки по Лиссабону мы поделимся с вами историческими фактами и расскажем о реалиях города, покажем яркие достопримечательности и нетуристические места. Выбирайте один из двух маршрутов — и вы увидите город со смотровых площадок, узнаете, где послушать фаду, в какие необычные бары стоит заглянуть и где попробовать типичные португальские блюда.
Ощутить колорит Старого города и навсегда влюбиться в Лиссабон с первого дня путешествия
Знакомство с Лиссабоном лучше всего начать с левой части города — районов Байша, Алфама, Моурария и Граса, по которым я зову вас прогуляться. Именно здесь вы почувствуете особый контраст между прошлыми эпохами города и современным укладом его жизни. Проникнете в историю фаду, услышите местные легенды, узнаете о блошиных рынках и модных кафешках. Лиссабон — это город постоянных открытий, и я буду счастлива влюбить в него вас!
Познакомиться с историей многоликого города на улицах блистательной Байши и старинной Алфамы
На этой прогулке вы погрузитесь в гущу исторических событий Лиссабона, исследуете многолюдные улицы Байши и извилистые переулочки Алфамы. Насладитесь волнующими панорамами города и чашечкой кофе с паштейш-де-ната. А главное, не только узнаете столицу Португалии — но и почувствуете её!