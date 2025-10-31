10 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Исследовать центр города У столицы Португалии непростая, но интересная судьба: вы будете гулять по первому городу в мире, который заново застраивался с учётом сейсмоактивности, и узнаете, что происходило с Португалией, пока она была во власти трёх Филиппов и после революции. Увидите площадь Реставраторов и площадь Коммерции, познакомитесь с топонимикой Лиссабона, районом Байрру-Алту и крепостью Святого Георгия. А со смотровых площадок окинете взглядом причудливый рисунок узких и извилистых улочек самого старого мавританского квартала, где так легко затеряться среди тупиков.
Особенности местной жизни В пути, при желании, вы сможете выпить рюмочку жинжиньи – португальского вишнёвого ликёра – и попробовать местное блюдо паштел де бакаляу. Я расскажу, что стоит заказывать в лиссабонских ресторанах и кафе, что входит в рацион португальцев, а ещё научу вас правильно есть сардины, которыми славится страна. После экскурсии вы будете знать, что ещё посмотреть в разных районах города и как провести время, чтобы Лиссабон полюбился вам так же, как мне, и запомнился навсегда.
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Оксана — ваша команда гидов в Лиссабоне
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 213 туристов
Я проживаю в моей любимой стране с 2000 года. Работа гида — это моя страсть и профессия. И мои экскурсии — это не повторяющиеся стандартные рассказы, а всегда с душой и любовью.
Окончила Высшую школу туризма, и слоган, которому следую: «Делай, что любишь, и люби, что делаешь».
Экскурсии веду я или мой партнёр Игорь.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 16 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Alisher
Очень рекомендую Оксану, вежливая культурная с приятным голосом, неспешная прогулка по Старой части, интересная информация о истории Португалии и Столицы Лиссабона, порекомендовала где сделать лучшие фотки на память с прекрасным видом, а также ресторан для перекуса после прогулки и вкусные блюда!
+1
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О
Ольга
Мы первый раз в Лиссабоне и хотелось бы узнать историю и жизнь португальцев от местного жителя. Оксана более 20 лет живет в Лиссабоне и прекрасно с этой задачей справилась. Маршрут читать дальшеуменьшить
продуман до мелочей, обзорная площадка с чудесным видом на город. Узнали много нового и интересного. И хотя в этот день не было солнца, морось весь день но Оксана провела шикарную эксурсию на все 100 %.. Нам все понравилось. Гуляли по городу часа 4.
+2
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Г
Геннадий
Прекрасная прогулка по Лиссабону в сопровождении знающего гида и хорошего рассказчика. Увидели все главные достопримечательности.
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Оксана
Маршрут хорошо спланирован. 3 часа пролетели интересно и незаметно.
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Анастасия
Большое спасибо Оксане за экскурсию! Чувствуется, что она хорошо знает и любит город, а также и историю страны и Лиссабона. Маршрут составлен очень хорошо и интересно, экскурсия очень насыщенная и читать дальшеуменьшить
при этом лёгкая и эмоциональная. Три часа пролетели незаметно, при этом мы смогли пройти практически весь центр города и получить огромное количество информации и ценных советов. Приятно, что Оксана умеет легко подстраиваться под запросы своих гостей: отдохнуть, когда нужно, и даже перекусить, если проголодались. Мы получили огромное удовольствие от общения с таким знающим и интересным человеком. Кажется, нет вопросов, на которые она не смогла бы ответить. А полезные советы, которыми она с нами поделилась, помогали нам в наших дальнейших самостоятельных путешествиях по Лиссабону и Португалии. Большое спасибо Оксане!
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Д
Дмитрий
Я с уверенностью могу посоветовать другим экскурсии от Оксаны. Материал для нас был подан ей грамотно. Отсутствовали комментарии по типу "смотрите как здесь красиво" или "а еще я расскажу Вам читать дальшеуменьшить
одну очень красивую легенду". Весь материал был по делу, без суеты и "шелухи". Она просто дает информацию и отвечает на ваши вопросы. Вы используете информацию так, как считаете нужным. Было приятно, что она смогла скорректировать экскурсию с учетом нашей ситуации, а также особенностей наших характеров и интересов. Я получил ответы практически на все заданные мною вопросы. Оксана - адоптивный человек. Такие гиды встречаются, к сожалению, редко. Дмитрий
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