10 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

За какие-то три часа вы узнаете про Лиссабон самое необходимое: как устроен город и что в нём особенного, вехи его истории и кое-что про португальцев — что они едят и пьют, как проводят время и каков их темперамент. Вам не придётся бродить по Лиссабону и знакомиться с ним наобум. Все древности и интересности откроются сами, чтобы дальше вы могли углубиться в этот город и почувствовать себя если не как дома, то, по крайней мере, — как в гостях у хорошего знакомого.

Что вас ожидает

Исследовать центр города

У столицы Португалии непростая, но интересная судьба: вы будете гулять по первому городу в мире, который заново застраивался с учётом сейсмоактивности, и узнаете, что происходило с Португалией, пока она была во власти трёх Филиппов и после революции. Увидите площадь Реставраторов и площадь Коммерции, познакомитесь с топонимикой Лиссабона, районом Байрру-Алту и крепостью Святого Георгия. А со смотровых площадок окинете взглядом причудливый рисунок узких и извилистых улочек самого старого мавританского квартала, где так легко затеряться среди тупиков.

Особенности местной жизни

В пути, при желании, вы сможете выпить рюмочку жинжиньи – португальского вишнёвого ликёра – и попробовать местное блюдо паштел де бакаляу. Я расскажу, что стоит заказывать в лиссабонских ресторанах и кафе, что входит в рацион португальцев, а ещё научу вас правильно есть сардины, которыми славится страна. После экскурсии вы будете знать, что ещё посмотреть в разных районах города и как провести время, чтобы Лиссабон полюбился вам так же, как мне, и запомнился навсегда.