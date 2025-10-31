10 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

За три часа экскурсии по Лиссабону вы узнаете, как устроен город, его историю и особенности. Площадь Реставраторов, площадь Коммерции, район Байрру-Алту и крепость Святого Георгия - все это вы увидите своими глазами. Узнайте, что едят и пьют португальцы, и как проводят время. В конце экскурсии вы будете знать, что еще посмотреть в Лиссабоне и как провести время, чтобы город запомнился вам навсегда

Описание экскурсии

Исследовать центр города

У столицы Португалии непростая, но интересная судьба: вы будете гулять по первому городу в мире, который заново застраивался с учётом сейсмоактивности, и узнаете, что происходило с Португалией, пока она была во власти трёх Филиппов и после революции. Увидите площадь Реставраторов и площадь Коммерции, познакомитесь с топонимикой Лиссабона, районом Байрру-Алту и крепостью Святого Георгия. А со смотровых площадок окинете взглядом причудливый рисунок узких и извилистых улочек самого старого мавританского квартала, где так легко затеряться среди тупиков.

Особенности местной жизни

В пути, при желании, вы сможете выпить рюмочку жинжиньи – португальского вишнёвого ликёра – и попробовать местное блюдо паштел де бакаляу. Я расскажу, что стоит заказывать в лиссабонских ресторанах и кафе, что входит в рацион португальцев, а ещё научу вас правильно есть сардины, которыми славится страна. После экскурсии вы будете знать, что ещё посмотреть в разных районах города и как провести время, чтобы Лиссабон полюбился вам так же, как мне, и запомнился навсегда.