1 чел.
По популярности
Индивидуальная
4.5 часа
Прекрасный Лиссабон: Пешая экскурсия по историческим районам
Откройте для себя уникальный Лиссабон в компании опытного гида. Познакомьтесь с историческими районами, фуникулерами и смотровыми площадками
Начало: Площадь Россиу/Rossio
«Мы поднимемся на знаменитом фуникулере да Глория до живописной смотровой площадки — мирадоуро Сан Педро де Алкантара, откуда как на ладони откроется восхитительный вид черепичных крыш Лиссабона, утопающих в зелени парков и садов»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
€130 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
6 часов
Авто-путешествие к яркой Синтре и мысу Рока: погружение в сказку
Исследуйте волшебство Синтры и величие мыса Рока, погрузитесь в мир португальской культуры и природы
Начало: Ваш отель
«Дворец Пена и посещение парка (по согласованию с гидом): взрослый — 14€, посетители старше 65 лет — 12,5€, дети с 6 до 17 лет — 12,5€»
14 июня в 08:00
18 июня в 08:00
€225 за всё до 6 чел.
Мини-группа
8 часов
Синтра и мыс Рока: путешествие по Атлантическому побережью
Исследуйте сказочную Синтру и величественный мыс Рока, погрузитесь в историю и насладитесь атлантическими пейзажами
Начало: Avenida Liberdade 29
«Во дворце Пена мы посещаем парк, террасы, все смотровые площадки и внутренние дворики»
Расписание: в понедельник и пятницу в 09:00
10 июня в 09:00
14 июня в 09:00
€69 за человека
Индивидуальная
8 часов
Неповторимое путешествие: Трансфер и экскурсия по Лиссабону, Синтре, мысу Рока
Проведите свой день в Лиссабоне с максимальной пользой! Познакомьтесь с городом, его историей и культурой, не теряя времени на ожидание
Начало: ваше место пребывания
«Сначала вы отправитесь к одной из лучших смотровых площадок столицы в парке Эдуарда VII»
1 июля в 08:00
2 июля в 08:00
€320 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
4 часа
Лиссабон: путешествие по лучшим панорамам и историческим районам
Погрузитесь в атмосферу Лиссабона, посетив его лучшие смотровые площадки. Откройте для себя уникальные районы и узнайте интересные факты о городе
Начало: По договоренности
«В парке Эдуарда VII, самом большом в городе, со смотровой площадки вы увидите, как разрастался и менялся Лиссабон»
2 июля в 09:00
3 июля в 09:00
€174 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
3 часа
Нетуристический Лиссабон: индивидуальная экскурсия по уникальным районам
Хотите увидеть Лиссабон с другой стороны? Прогуляйтесь по районам Estrela и Campo de Ourique, узнайте их историю и насладитесь местной атмосферой
«Я покажу вам места, в которых любят бывать местные, скверы, где они отдыхают, школы, парки — все то, что остается за рамками путеводителей»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€150 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
4 часа
Комфортный трансфер с экскурсией по знаковым местам Лиссабона
Прилетели в Лиссабон и хотите сразу погрузиться в атмосферу города? Начните свое путешествие с комфортного трансфера и захватывающей экскурсии
«Первым делом вы отправитесь к смотровой площадке парка Эдуарда VII, откуда открывается вид на весь город и реку Тежу, от которого у вас захватит дух»
1 июля в 08:30
2 июля в 08:30
€174 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
8 часов
Экскурсия в Синтру: замки, панорамы и легенды Португалии
Откройте для себя сказочную Синтру и её замки, погрузитесь в историю и культуру, насладитесь великолепными пейзажами
«Романтический дворец в стиле неоготики, часовня и парк с озерами, гротами, фонтанами и архитектурными капризами — все это Кинта да Регалейра»
Сегодня в 11:00
Завтра в 08:00
€255 за всё до 3 чел.
Фотопрогулка
1.5 часа
Фотопрогулка по Лиссабону и его окрестностям
Познакомиться с городом и получить профессиональные снимки с на фоне его красочных декораций
«А для любителей природы я предлагаю устроить незабываемую фотосессию на берегу Атлантического океана, в одном из живописных парков Синтры или на улочках популярного курорта Кашкаиш — излюбленного места португальской королевской семьи»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€220 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Тайны еврейского Лиссабона: от сефардов до современности
Откройте для себя уникальное наследие иудеев в Лиссабоне, их вклад в культуру и историю города
Начало: В парке Принсипе Реал
«Прогулка начнется в парке Принсипе Реал, где я расскажу, как много веков назад город получил второе имя — Новый Иерусалим, став сакральным местом паломничества, и покажу, где в 12-16 века жили и делали открытия великие сефарды»
10 июня в 12:00
11 июня в 14:00
от €65 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
9 часов
Природные сокровища Португалии
Почувствовать аутентичную португальскую самобытность
«Нетронутая природа парка Серраш-ди-Айри и Кандеейруш»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€600 за всё до 6 чел.
Мини-группа
4 часа
Загадки Кинта да Регалейра
Разведать тайны масонской усадьбы, пройти обряд посвящения и изучить центр Синтры
Начало: Вокзал Россио
«Таинственная усадьба вызывает у историков и любителей множество вопросов без ответа: куда ведут туннели от постройки, каким образом хозяин был связан с масонством, откуда в парке символы Ордена Тамплиеров, не посещавших эти земли»
Расписание: во вторник, четверг и пятницу в 14:00, в среду, субботу и воскресенье в 08:30 и 14:00
Сегодня в 14:00
Завтра в 14:00
€51 за человека
Индивидуальная
6 часов
Дворец Пена и мыс Рока: Индивидуальная экскурсия из Лиссабона
Посетите дворец Пена и мыс Рока в Лиссабоне. Откройте для себя уникальную архитектуру и потрясающие виды
«А после окажетесь в дворцовом парке эпохи романтизма с водопадами и беседками, скалами и валунами, покрытыми мхом, которые создают ощущение прикосновения к первозданной природе»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€350 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Лиссабон: инструкция по применению - путеводитель для будущих жителей
Откройте для себя Лиссабон с экспертом: от тихих районов до культурных традиций и гастрономических открытий
Начало: Районе Салданья
«Парки, улочки, кофейни: для разговоров и гастровпечатлений»
10 июня в 11:00
11 июня в 13:00
€150 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
5 часов
Заповедные уголки пригородов Лиссабона
Легендарный мыс Кабо-Эспичель, природный парк Серра да Аррабида, статуя Спасителя и винодельня
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€222 за всё до 3 чел.
Мини-группа
6 часов
Райские сады Будды
Путешествие из Лиссабона в, пожалуй, самое необычное место в Португалии
Начало: В районе метро Rossio
«На экскурсии я подробнее расскажу о биографии сеньора Берардо и о создании парка»
Расписание: ежедневно в 10:00
13 июня в 10:00
14 июня в 10:00
€150 за человека
Индивидуальная
8 часов
Секреты заповедных гор Аррабида
Продегустировать вино Мушкатель, побывать в мастерской азулежу и встретить закат на мысе Эспишел
Начало: Ваш отель
«Мы проедем сквозь национальный парк, вдохновляясь чудесными пейзажами и вдыхая ароматы средиземноморских растений»
Сегодня в 09:00
11 июня в 09:00
от €280 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
4 часа
По семи холмам Лиссабона
Проехать по колоритным историческим кварталам и взобраться на лучшие панорамные площадки города
Начало: ваш адрес в Лиссабоне
«Парк Эдуарда VII встретит вас роскошным видом на главную улицу Лиссабона, цветущие бульвары, Старый город и неспешную реку Тежу»
10 июня в 09:30
11 июня в 09:30
€280 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
7 часов
Нетривиальная Португалия
Райский сад Будды, старинная семейная винодельня и средневековый город-крепость
«Парк Buddha Eden Garden — 5 € с человека»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€500 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
4 часа
Вечерний Лиссабон: интимное путешествие по сердцу города
Откройте для себя волшебство Лиссабона вечером: от узких улочек Алфамы до музыкального Байрру-Алту
Начало: на площади Rossio
«Он может подстеречь у набережной Тежу или в парке Наций — заранее не предскажешь»
13 июня в 19:00
14 июня в 19:00
€150 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Лиссабон без стереотипов: дружеская прогулка по центру
Познайте Лиссабон под новым углом: дружеская прогулка по центру без туристических стереотипов
Начало: В парке Эдуарда VII
«В городе холмов мы встретимся на смотровой площадке в парке Эдуарда VII — чтобы полюбоваться панорамой всего города и охватить взглядом наш будущий маршрут»
10 июня в 10:30
11 июня в 12:30
€120 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
9 часов
Легендарная Синтра: дворцы, край земли и португальская Ривьера
Очароваться сказочными пейзажами Синтры, погулять по дворцовым паркам и подняться на мыс Рока
Начало: У вашего отеля
«В историческом центре Синтры вы посетите две жемчужины города — дворцы и их парки»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€400 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3 часа
Изумрудный Лиссабон: Живописные Сады и Парки Города
Погрузитесь в мир зелени и цветов с экскурсией по живописным садам Лиссабона. Откройте уникальные парки и истории, скрытые за их красотой
«Под сводами знаменитого акведука, построенного еще римлянами, мы найдем маленький парк Аморейраш»
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
€90 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлександр1 июня 2024Чудесная прогулка с Юлией по городу! Я увидел город с разных холмов, походил по старым улочкам, покатался на фуникулере и старинном
- ААлександр31 мая 2024Юлия - прекрасный рассказчик, эрудированный и глубоко погруженный в материал энтузиаст своего дела, любящий свою страну. Замечательная экскурсия, незабываемые впечатления!
- ООльга29 мая 2024Отличный гид, интересный рассказ и грамотно выстроенное время. Очень комфортно.
- ААлександр28 мая 2024Великолепная экскурсия. Анаит очень эрудирована, с прекрасными знаниями и чувством юмора. Настоятельно рекомендую экскурсию и организатора. Мы в восторге.
- AAleksei28 мая 2024Отличная экскурсия. Гид и водитель Наталья владеет глубокими знаниями о стране и предмете экскурсии. Важно взять что-то теплое на мыс Рока, ветра тут задувают знатные.
- ЕЕлена28 мая 2024Нашим гидом был Алексей. Фонтан интересной информации! Очень много знает и ему интересно то, о чем говорит! С таким человеком
- ССветлана27 мая 2024Лучшая экскурсия!!! Всё продумано,интересный материал,отлично выстроенный маршрут! Советую всем думающим,исследователям -путешественникам от всего сердца! Валерия,спасибо огромное! За то,что даёте пищу для размышлений,Спасибо за нестандартный подход и прекрасную подачу материала! Увидимся!
- ААнна27 мая 2024Нашим гидом был Алексей. Экскурсия была просто замечательная! Гид отлично знал материал и умело делился интересными фактами. Маршрут был хорошо продуман, мы ни куда не спешили и смогли увидеть все ключевые достопримечательности. Организация на высшем уровне. Остались только положительные впечатления!
- SSchulz25 мая 2024Очень довольны экскурсией,день прошел как мгновение,спасибо!
- ЯЯков19 мая 2024Очень интересная, познавательная, насыщенная экскурсия. Ярослав показал нам много интересных и неразгаданных мест. Большое спасибо!
Ответы на вопросы от путешественников по Лиссабону в категории «Парки»
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