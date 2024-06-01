Экскурсии по паркам Лиссабона

Найдено 23 экскурсии в категории «Парки» в Лиссабоне на русском языке, цены от €51. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Прекрасный Лиссабон
🚶 Пешая
Индивидуальная
4.5 часа
102 отзыва
Прекрасный Лиссабон: Пешая экскурсия по историческим районам
Откройте для себя уникальный Лиссабон в компании опытного гида. Познакомьтесь с историческими районами, фуникулерами и смотровыми площадками
Начало: Площадь Россиу/Rossio
«Мы поднимемся на знаменитом фуникулере да Глория до живописной смотровой площадки — мирадоуро Сан Педро де Алкантара, откуда как на ладони откроется восхитительный вид черепичных крыш Лиссабона, утопающих в зелени парков и садов»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
130 за всё до 5 чел.
Авто-путешествие к яркой Синтре и мысу Рока
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
66 отзывов
Авто-путешествие к яркой Синтре и мысу Рока: погружение в сказку
Исследуйте волшебство Синтры и величие мыса Рока, погрузитесь в мир португальской культуры и природы
Начало: Ваш отель
«Дворец Пена и посещение парка (по согласованию с гидом): взрослый — 14€, посетители старше 65 лет — 12,5€, дети с 6 до 17 лет — 12,5€»
14 июня в 08:00
18 июня в 08:00
225 за всё до 6 чел.
Синтра, Атлантика и мыс Рока
🚌 На автобусе
Мини-группа
8 часов
146 отзывов
Синтра и мыс Рока: путешествие по Атлантическому побережью
Исследуйте сказочную Синтру и величественный мыс Рока, погрузитесь в историю и насладитесь атлантическими пейзажами
Начало: Avenida Liberdade 29
«Во дворце Пена мы посещаем парк, террасы, все смотровые площадки и внутренние дворики»
Расписание: в понедельник и пятницу в 09:00
10 июня в 09:00
14 июня в 09:00
69 за человека
Трансфер + экскурсия: Лиссабон, Синтра и мыс Рока
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
8 часов
21 отзыв
Неповторимое путешествие: Трансфер и экскурсия по Лиссабону, Синтре, мысу Рока
Проведите свой день в Лиссабоне с максимальной пользой! Познакомьтесь с городом, его историей и культурой, не теряя времени на ожидание
Начало: ваше место пребывания
«Сначала вы отправитесь к одной из лучших смотровых площадок столицы в парке Эдуарда VII»
1 июля в 08:00
2 июля в 08:00
320 за всё до 6 чел.
Лиссабон: лучшие панорамы
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
27 отзывов
Лиссабон: путешествие по лучшим панорамам и историческим районам
Погрузитесь в атмосферу Лиссабона, посетив его лучшие смотровые площадки. Откройте для себя уникальные районы и узнайте интересные факты о городе
Начало: По договоренности
«В парке Эдуарда VII, самом большом в городе, со смотровой площадки вы увидите, как разрастался и менялся Лиссабон»
2 июля в 09:00
3 июля в 09:00
174 за всё до 8 чел.
Нетуристический Лиссабон
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
38 отзывов
Нетуристический Лиссабон: индивидуальная экскурсия по уникальным районам
Хотите увидеть Лиссабон с другой стороны? Прогуляйтесь по районам Estrela и Campo de Ourique, узнайте их историю и насладитесь местной атмосферой
«Я покажу вам места, в которых любят бывать местные, скверы, где они отдыхают, школы, парки — все то, что остается за рамками путеводителей»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
150 за всё до 3 чел.
Трансфер + экскурсия по центру Лиссабона
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
4 часа
16 отзывов
Комфортный трансфер с экскурсией по знаковым местам Лиссабона
Прилетели в Лиссабон и хотите сразу погрузиться в атмосферу города? Начните свое путешествие с комфортного трансфера и захватывающей экскурсии
«Первым делом вы отправитесь к смотровой площадке парка Эдуарда VII, откуда открывается вид на весь город и реку Тежу, от которого у вас захватит дух»
1 июля в 08:30
2 июля в 08:30
174 за всё до 8 чел.
Два замка и четыре панорамы сказочной Синтры
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
23 отзыва
Экскурсия в Синтру: замки, панорамы и легенды Португалии
Откройте для себя сказочную Синтру и её замки, погрузитесь в историю и культуру, насладитесь великолепными пейзажами
«Романтический дворец в стиле неоготики, часовня и парк с озерами, гротами, фонтанами и архитектурными капризами — все это Кинта да Регалейра»
Сегодня в 11:00
Завтра в 08:00
255 за всё до 3 чел.
Фотопрогулка по Лиссабону и его окрестностям
🚶 Пешая
Фотопрогулка
1.5 часа
10 отзывов
Фотопрогулка по Лиссабону и его окрестностям
Познакомиться с городом и получить профессиональные снимки с на фоне его красочных декораций
«А для любителей природы я предлагаю устроить незабываемую фотосессию на берегу Атлантического океана, в одном из живописных парков Синтры или на улочках популярного курорта Кашкаиш — излюбленного места португальской королевской семьи»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
220 за всё до 4 чел.
Тайны еврейского Лиссабона
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
13 отзывов
Тайны еврейского Лиссабона: от сефардов до современности
Откройте для себя уникальное наследие иудеев в Лиссабоне, их вклад в культуру и историю города
Начало: В парке Принсипе Реал
«Прогулка начнется в парке Принсипе Реал, где я расскажу, как много веков назад город получил второе имя — Новый Иерусалим, став сакральным местом паломничества, и покажу, где в 12-16 века жили и делали открытия великие сефарды»
10 июня в 12:00
11 июня в 14:00
от 65 за всё до 10 чел.
Природные сокровища Португалии
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
9 отзывов
Природные сокровища Португалии
Почувствовать аутентичную португальскую самобытность
«Нетронутая природа парка Серраш-ди-Айри и Кандеейруш»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
600 за всё до 6 чел.
Загадки Кинта да Регалейра
Мини-группа
4 часа
3 отзыва
Загадки Кинта да Регалейра
Разведать тайны масонской усадьбы, пройти обряд посвящения и изучить центр Синтры
Начало: Вокзал Россио
«Таинственная усадьба вызывает у историков и любителей множество вопросов без ответа: куда ведут туннели от постройки, каким образом хозяин был связан с масонством, откуда в парке символы Ордена Тамплиеров, не посещавших эти земли»
Расписание: во вторник, четверг и пятницу в 14:00, в среду, субботу и воскресенье в 08:30 и 14:00
Сегодня в 14:00
Завтра в 14:00
51 за человека
Дворец Пена и мыс Рока
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
6 отзывов
Дворец Пена и мыс Рока: Индивидуальная экскурсия из Лиссабона
Посетите дворец Пена и мыс Рока в Лиссабоне. Откройте для себя уникальную архитектуру и потрясающие виды
«А после окажетесь в дворцовом парке эпохи романтизма с водопадами и беседками, скалами и валунами, покрытыми мхом, которые создают ощущение прикосновения к первозданной природе»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
350 за всё до 4 чел.
Лиссабон: инструкция по применению
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
2 отзыва
Лиссабон: инструкция по применению - путеводитель для будущих жителей
Откройте для себя Лиссабон с экспертом: от тихих районов до культурных традиций и гастрономических открытий
Начало: Районе Салданья
«Парки, улочки, кофейни: для разговоров и гастровпечатлений»
10 июня в 11:00
11 июня в 13:00
150 за всё до 6 чел.
Заповедные уголки пригородов Лиссабона
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
1 отзыв
Заповедные уголки пригородов Лиссабона
Легендарный мыс Кабо-Эспичель, природный парк Серра да Аррабида, статуя Спасителя и винодельня
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
222 за всё до 3 чел.
Райские сады Будды
🚗 На машине
Мини-группа
6 часов
6 отзывов
Райские сады Будды
Путешествие из Лиссабона в, пожалуй, самое необычное место в Португалии
Начало: В районе метро Rossio
«На экскурсии я подробнее расскажу о биографии сеньора Берардо и о создании парка»
Расписание: ежедневно в 10:00
13 июня в 10:00
14 июня в 10:00
150 за человека
Секреты заповедных гор Аррабида
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
1 отзыв
Секреты заповедных гор Аррабида
Продегустировать вино Мушкатель, побывать в мастерской азулежу и встретить закат на мысе Эспишел
Начало: Ваш отель
«Мы проедем сквозь национальный парк, вдохновляясь чудесными пейзажами и вдыхая ароматы средиземноморских растений»
Сегодня в 09:00
11 июня в 09:00
от 280 за всё до 8 чел.
По семи холмам Лиссабона
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
9 отзывов
По семи холмам Лиссабона
Проехать по колоритным историческим кварталам и взобраться на лучшие панорамные площадки города
Начало: ваш адрес в Лиссабоне
«Парк Эдуарда VII встретит вас роскошным видом на главную улицу Лиссабона, цветущие бульвары, Старый город и неспешную реку Тежу»
10 июня в 09:30
11 июня в 09:30
280 за всё до 8 чел.
Нетривиальная Португалия
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
1 отзыв
Нетривиальная Португалия
Райский сад Будды, старинная семейная винодельня и средневековый город-крепость
«Парк Buddha Eden Garden — 5 € с человека»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
500 за всё до 7 чел.
Вечерний Лиссабон: знакомство с душой города
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
3 отзыва
Вечерний Лиссабон: интимное путешествие по сердцу города
Откройте для себя волшебство Лиссабона вечером: от узких улочек Алфамы до музыкального Байрру-Алту
Начало: на площади Rossio
«Он может подстеречь у набережной Тежу или в парке Наций — заранее не предскажешь»
13 июня в 19:00
14 июня в 19:00
150 за всё до 4 чел.
Лиссабон без стереотипов: дружеская прогулка по центру
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
7 отзывов
Лиссабон без стереотипов: дружеская прогулка по центру
Познайте Лиссабон под новым углом: дружеская прогулка по центру без туристических стереотипов
Начало: В парке Эдуарда VII
«В городе холмов мы встретимся на смотровой площадке в парке Эдуарда VII — чтобы полюбоваться панорамой всего города и охватить взглядом наш будущий маршрут»
10 июня в 10:30
11 июня в 12:30
120 за всё до 6 чел.
Легендарная Синтра: дворцы, край земли и португальская Ривьера
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
1 отзыв
Легендарная Синтра: дворцы, край земли и португальская Ривьера
Очароваться сказочными пейзажами Синтры, погулять по дворцовым паркам и подняться на мыс Рока
Начало: У вашего отеля
«В историческом центре Синтры вы посетите две жемчужины города — дворцы и их парки»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
400 за всё до 3 чел.
Изумрудный Лиссабон
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
Изумрудный Лиссабон: Живописные Сады и Парки Города
Погрузитесь в мир зелени и цветов с экскурсией по живописным садам Лиссабона. Откройте уникальные парки и истории, скрытые за их красотой
«Под сводами знаменитого акведука, построенного еще римлянами, мы найдем маленький парк Аморейраш»
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
90 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Александр
    1 июня 2024
    Прекрасный Лиссабон
    Чудесная прогулка с Юлией по городу! Я увидел город с разных холмов, походил по старым улочкам, покатался на фуникулере и старинном
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    лифте и наслушался интереснейших историй про Лиссабон. От средних веков до наших дней, для каждой эпохи у Юлии есть множество рассказов, которые слушаешь, открыв рот. Люди Лиссабона и сам город стали мне роднее после похода по городу с Юлией.

  • А
    Александр
    31 мая 2024
    Прекрасный Лиссабон
    Юлия - прекрасный рассказчик, эрудированный и глубоко погруженный в материал энтузиаст своего дела, любящий свою страну. Замечательная экскурсия, незабываемые впечатления!
  • О
    Ольга
    29 мая 2024
    Авто-путешествие к яркой Синтре и мысу Рока
    Отличный гид, интересный рассказ и грамотно выстроенное время. Очень комфортно.
  • А
    Александр
    28 мая 2024
    Трансфер + экскурсия: Лиссабон, Синтра и мыс Рока
    Великолепная экскурсия. Анаит очень эрудирована, с прекрасными знаниями и чувством юмора. Настоятельно рекомендую экскурсию и организатора. Мы в восторге.
  • A
    Aleksei
    28 мая 2024
    Синтра, Атлантика и мыс Рока
    Отличная экскурсия. Гид и водитель Наталья владеет глубокими знаниями о стране и предмете экскурсии. Важно взять что-то теплое на мыс Рока, ветра тут задувают знатные.
  • Е
    Елена
    28 мая 2024
    Авто-путешествие к яркой Синтре и мысу Рока
    Нашим гидом был Алексей. Фонтан интересной информации! Очень много знает и ему интересно то, о чем говорит! С таким человеком
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    никогда не будет скучно! Экскурсия выстроена грамотно. Всё по порядку. В конце ждал отличный не суетный ресторанчик. Алексей посоветовал его и забронировал нам столик. Еда вкуснейшая! Вино потрясающее! Потом Мыс Рока… Какая красота! Увиденное завораживает…. Это была одна из лучших наших экскурсий! Спасибо, Вам, Алексей за отличный, совсем не зря прожитый день!

  • С
    Светлана
    27 мая 2024
    Тайны еврейского Лиссабона
    Лучшая экскурсия!!! Всё продумано,интересный материал,отлично выстроенный маршрут! Советую всем думающим,исследователям -путешественникам от всего сердца! Валерия,спасибо огромное! За то,что даёте пищу для размышлений,Спасибо за нестандартный подход и прекрасную подачу материала! Увидимся!
  • А
    Анна
    27 мая 2024
    Авто-путешествие к яркой Синтре и мысу Рока
    Нашим гидом был Алексей. Экскурсия была просто замечательная! Гид отлично знал материал и умело делился интересными фактами. Маршрут был хорошо продуман, мы ни куда не спешили и смогли увидеть все ключевые достопримечательности. Организация на высшем уровне. Остались только положительные впечатления!
    Нашим гидом был Алексей. Экскурсия была просто замечательная! Гид отлично знал материал и умело делился интереснымиНашим гидом был Алексей. Экскурсия была просто замечательная! Гид отлично знал материал и умело делился интереснымиНашим гидом был Алексей. Экскурсия была просто замечательная! Гид отлично знал материал и умело делился интересными
  • S
    Schulz
    25 мая 2024
    Синтра, Атлантика и мыс Рока
    Очень довольны экскурсией,день прошел как мгновение,спасибо!
  • Я
    Яков
    19 мая 2024
    Два замка и четыре панорамы сказочной Синтры
    Очень интересная, познавательная, насыщенная экскурсия. Ярослав показал нам много интересных и неразгаданных мест. Большое спасибо!

Ответы на вопросы от путешественников по Лиссабону в категории «Парки»

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Какие места ещё посмотреть в Лиссабоне
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
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  2. Площадь Коммерции
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  5. Набережная
  6. Старый город
  7. Музей Карет
  8. Дворец Келуш
  9. Мост 25 апреля
  10. Район Алфама
Сколько стоит экскурсия по Лиссабону в июне 2024
Сейчас в Лиссабоне в категории "Парки" можно забронировать 23 экскурсии от 51 до 600. Туристы уже оставили гидам 511 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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