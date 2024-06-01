🚶 Пешая Индивидуальная 4.5 часа 102 отзыва Прекрасный Лиссабон: Пешая экскурсия по историческим районам Откройте для себя уникальный Лиссабон в компании опытного гида. Познакомьтесь с историческими районами, фуникулерами и смотровыми площадками Начало: Площадь Россиу/Rossio «Мы поднимемся на знаменитом фуникулере да Глория до живописной смотровой площадки — мирадоуро Сан Педро де Алкантара, откуда как на ладони откроется восхитительный вид черепичных крыш Лиссабона, утопающих в зелени парков и садов» € 130 за всё до 5 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 6 часов 66 отзывов Авто-путешествие к яркой Синтре и мысу Рока: погружение в сказку Исследуйте волшебство Синтры и величие мыса Рока, погрузитесь в мир португальской культуры и природы Начало: Ваш отель «Дворец Пена и посещение парка (по согласованию с гидом): взрослый — 14€, посетители старше 65 лет — 12,5€, дети с 6 до 17 лет — 12,5€» € 225 за всё до 6 чел.

🚌 На автобусе Мини-группа 8 часов 146 отзывов Синтра и мыс Рока: путешествие по Атлантическому побережью Исследуйте сказочную Синтру и величественный мыс Рока, погрузитесь в историю и насладитесь атлантическими пейзажами Начало: Avenida Liberdade 29 «Во дворце Пена мы посещаем парк, террасы, все смотровые площадки и внутренние дворики» Расписание: в понедельник и пятницу в 09:00 € 69 за человека

🚗 На машине 🚐 На микроавтобусе Индивидуальная 8 часов 21 отзыв Неповторимое путешествие: Трансфер и экскурсия по Лиссабону, Синтре, мысу Рока Проведите свой день в Лиссабоне с максимальной пользой! Познакомьтесь с городом, его историей и культурой, не теряя времени на ожидание Начало: ваше место пребывания «Сначала вы отправитесь к одной из лучших смотровых площадок столицы в парке Эдуарда VII» € 320 за всё до 6 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 4 часа 27 отзывов Лиссабон: путешествие по лучшим панорамам и историческим районам Погрузитесь в атмосферу Лиссабона, посетив его лучшие смотровые площадки. Откройте для себя уникальные районы и узнайте интересные факты о городе Начало: По договоренности «В парке Эдуарда VII, самом большом в городе, со смотровой площадки вы увидите, как разрастался и менялся Лиссабон» € 174 за всё до 8 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 38 отзывов Нетуристический Лиссабон: индивидуальная экскурсия по уникальным районам Хотите увидеть Лиссабон с другой стороны? Прогуляйтесь по районам Estrela и Campo de Ourique, узнайте их историю и насладитесь местной атмосферой «Я покажу вам места, в которых любят бывать местные, скверы, где они отдыхают, школы, парки — все то, что остается за рамками путеводителей» € 150 за всё до 3 чел.

🚗 На машине 🚐 На микроавтобусе Индивидуальная 4 часа 16 отзывов Комфортный трансфер с экскурсией по знаковым местам Лиссабона Прилетели в Лиссабон и хотите сразу погрузиться в атмосферу города? Начните свое путешествие с комфортного трансфера и захватывающей экскурсии «Первым делом вы отправитесь к смотровой площадке парка Эдуарда VII, откуда открывается вид на весь город и реку Тежу, от которого у вас захватит дух» € 174 за всё до 8 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 8 часов 23 отзыва Экскурсия в Синтру: замки, панорамы и легенды Португалии Откройте для себя сказочную Синтру и её замки, погрузитесь в историю и культуру, насладитесь великолепными пейзажами «Романтический дворец в стиле неоготики, часовня и парк с озерами, гротами, фонтанами и архитектурными капризами — все это Кинта да Регалейра» € 255 за всё до 3 чел.

🚶 Пешая Фотопрогулка 1.5 часа 10 отзывов Фотопрогулка по Лиссабону и его окрестностям Познакомиться с городом и получить профессиональные снимки с на фоне его красочных декораций «А для любителей природы я предлагаю устроить незабываемую фотосессию на берегу Атлантического океана, в одном из живописных парков Синтры или на улочках популярного курорта Кашкаиш — излюбленного места португальской королевской семьи» € 220 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 13 отзывов Тайны еврейского Лиссабона: от сефардов до современности Откройте для себя уникальное наследие иудеев в Лиссабоне, их вклад в культуру и историю города Начало: В парке Принсипе Реал «Прогулка начнется в парке Принсипе Реал, где я расскажу, как много веков назад город получил второе имя — Новый Иерусалим, став сакральным местом паломничества, и покажу, где в 12-16 века жили и делали открытия великие сефарды» от € 65 за всё до 10 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 9 часов 9 отзывов Природные сокровища Португалии Почувствовать аутентичную португальскую самобытность «Нетронутая природа парка Серраш-ди-Айри и Кандеейруш» € 600 за всё до 6 чел.

Мини-группа 4 часа 3 отзыва Загадки Кинта да Регалейра Разведать тайны масонской усадьбы, пройти обряд посвящения и изучить центр Синтры Начало: Вокзал Россио «Таинственная усадьба вызывает у историков и любителей множество вопросов без ответа: куда ведут туннели от постройки, каким образом хозяин был связан с масонством, откуда в парке символы Ордена Тамплиеров, не посещавших эти земли» Расписание: во вторник, четверг и пятницу в 14:00, в среду, субботу и воскресенье в 08:30 и 14:00 € 51 за человека

🚗 На машине Индивидуальная 6 часов 6 отзывов Дворец Пена и мыс Рока: Индивидуальная экскурсия из Лиссабона Посетите дворец Пена и мыс Рока в Лиссабоне. Откройте для себя уникальную архитектуру и потрясающие виды «А после окажетесь в дворцовом парке эпохи романтизма с водопадами и беседками, скалами и валунами, покрытыми мхом, которые создают ощущение прикосновения к первозданной природе» € 350 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 2 отзыва Лиссабон: инструкция по применению - путеводитель для будущих жителей Откройте для себя Лиссабон с экспертом: от тихих районов до культурных традиций и гастрономических открытий Начало: Районе Салданья «Парки, улочки, кофейни: для разговоров и гастровпечатлений» € 150 за всё до 6 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 5 часов 1 отзыв Заповедные уголки пригородов Лиссабона Легендарный мыс Кабо-Эспичель, природный парк Серра да Аррабида, статуя Спасителя и винодельня € 222 за всё до 3 чел.

🚗 На машине Мини-группа 6 часов 6 отзывов Райские сады Будды Путешествие из Лиссабона в, пожалуй, самое необычное место в Португалии Начало: В районе метро Rossio «На экскурсии я подробнее расскажу о биографии сеньора Берардо и о создании парка» Расписание: ежедневно в 10:00 € 150 за человека

🚗 На машине Индивидуальная 8 часов 1 отзыв Секреты заповедных гор Аррабида Продегустировать вино Мушкатель, побывать в мастерской азулежу и встретить закат на мысе Эспишел Начало: Ваш отель «Мы проедем сквозь национальный парк, вдохновляясь чудесными пейзажами и вдыхая ароматы средиземноморских растений» от € 280 за всё до 8 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 4 часа 9 отзывов По семи холмам Лиссабона Проехать по колоритным историческим кварталам и взобраться на лучшие панорамные площадки города Начало: ваш адрес в Лиссабоне «Парк Эдуарда VII встретит вас роскошным видом на главную улицу Лиссабона, цветущие бульвары, Старый город и неспешную реку Тежу» € 280 за всё до 8 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 7 часов 1 отзыв Нетривиальная Португалия Райский сад Будды, старинная семейная винодельня и средневековый город-крепость «Парк Buddha Eden Garden — 5 € с человека» € 500 за всё до 7 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 4 часа 3 отзыва Вечерний Лиссабон: интимное путешествие по сердцу города Откройте для себя волшебство Лиссабона вечером: от узких улочек Алфамы до музыкального Байрру-Алту Начало: на площади Rossio «Он может подстеречь у набережной Тежу или в парке Наций — заранее не предскажешь» € 150 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 7 отзывов Лиссабон без стереотипов: дружеская прогулка по центру Познайте Лиссабон под новым углом: дружеская прогулка по центру без туристических стереотипов Начало: В парке Эдуарда VII «В городе холмов мы встретимся на смотровой площадке в парке Эдуарда VII — чтобы полюбоваться панорамой всего города и охватить взглядом наш будущий маршрут» € 120 за всё до 6 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 9 часов 1 отзыв Легендарная Синтра: дворцы, край земли и португальская Ривьера Очароваться сказочными пейзажами Синтры, погулять по дворцовым паркам и подняться на мыс Рока Начало: У вашего отеля «В историческом центре Синтры вы посетите две жемчужины города — дворцы и их парки» € 400 за всё до 3 чел.