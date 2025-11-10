Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Прогулка по Парку Наций в Лиссабоне - это возможность увидеть современное лицо города. Маршрут включает посещение вокзала Ориенте, башен Сан Габриель и Сан Рафаель, а также Алтис Арены. Насладитесь видами с канатной дороги и изучите подводный мир в океанариуме. Завершите день в Саду Пальм, где царит гармония природы. Это путешествие позволит вам понять менталитет португальцев и насладиться их неспешной жизнью 5 причин купить эту экскурсию 🌉 Увидеть один из самых длинных мостов Европы

🚡 Прокатиться на канатной дороге

🐠 Посетить крупнейший океанариум

🏛️ Узнать историю Алтис Арены

🌿 Насладиться спокойствием Сада Пальм

Что можно увидеть Вокзал Ориенте

Башни Сан Габриель и Сан Рафаель

Алтис Арена

Башня Вашку да Гама

Мост Вашку да Гама

Океанариум

Павильон Науки

Сад Пальм

Описание экскурсии Приглашаю вас на экскурсию по современному Лиссабону. В центре маршрута — вокзал Ориенте, знаменующий собой архитектурное чудо города. Вы увидите башни Сан Габриель и Сан Рафаель, а также познакомитесь с историей и архитектурой Алтис Арены. Полюбуйтесь башней Вашку да Гама и пересеките одноимённый мост — инженерное достижение современности. Насладитесь панорамными видами Лиссабона с высоты, прокатившись на канатной дороге. Откройте для себя потрясающий подводный мир в одном из крупнейших океанариумов Европы и углубите свои знания в Павильоне Науки. Завершить экскурсию предлагаем в Саду Пальм, где царит умиротворение и гармония природы. Это путешествие откроет вам современное лицо Лиссабона, наполненное архитектурными шедеврами и передовыми технологиями.

