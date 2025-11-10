Мои заказы

Парк Наций: территория счастливых португальцев

Исследуйте современный Лиссабон, погрузитесь в атмосферу Парка Наций и насладитесь уникальными видами города. Откройте секреты местных жителей
Прогулка по Парку Наций в Лиссабоне - это возможность увидеть современное лицо города. Маршрут включает посещение вокзала Ориенте, башен Сан Габриель и Сан Рафаель, а также Алтис Арены. Насладитесь видами с канатной дороги и изучите подводный мир в океанариуме. Завершите день в Саду Пальм, где царит гармония природы. Это путешествие позволит вам понять менталитет португальцев и насладиться их неспешной жизнью

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌉 Увидеть один из самых длинных мостов Европы
  • 🚡 Прокатиться на канатной дороге
  • 🐠 Посетить крупнейший океанариум
  • 🏛️ Узнать историю Алтис Арены
  • 🌿 Насладиться спокойствием Сада Пальм
Время начала: 10:30

Что можно увидеть

  • Вокзал Ориенте
  • Башни Сан Габриель и Сан Рафаель
  • Алтис Арена
  • Башня Вашку да Гама
  • Мост Вашку да Гама
  • Океанариум
  • Павильон Науки
  • Сад Пальм

Описание экскурсии

Приглашаю вас на экскурсию по современному Лиссабону. В центре маршрута — вокзал Ориенте, знаменующий собой архитектурное чудо города. Вы увидите башни Сан Габриель и Сан Рафаель, а также познакомитесь с историей и архитектурой Алтис Арены. Полюбуйтесь башней Вашку да Гама и пересеките одноимённый мост — инженерное достижение современности. Насладитесь панорамными видами Лиссабона с высоты, прокатившись на канатной дороге. Откройте для себя потрясающий подводный мир в одном из крупнейших океанариумов Европы и углубите свои знания в Павильоне Науки. Завершить экскурсию предлагаем в Саду Пальм, где царит умиротворение и гармония природы. Это путешествие откроет вам современное лицо Лиссабона, наполненное архитектурными шедеврами и передовыми технологиями.

Ежедневно с 10:30

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
Что включено
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Проезд на канатной дороге: взрослый 4, 5 евро, ребёнок до 12 лет - 3 евро
  • Еда и напитки
Где начинаем и завершаем?
Начало: Estação do Oriente Avenida Dom João II, Loja G212
Завершение: Esplanada Dom Carlos I 1990-005 Lisboa Portugal
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно с 10:30
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Входит в следующие категории Лиссабона

