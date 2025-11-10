Прогулка по Парку Наций в Лиссабоне - это возможность увидеть современное лицо города. Маршрут включает посещение вокзала Ориенте, башен Сан Габриель и Сан Рафаель, а также Алтис Арены. Насладитесь видами с канатной дороги и изучите подводный мир в океанариуме. Завершите день в Саду Пальм, где царит гармония природы. Это путешествие позволит вам понять менталитет португальцев и насладиться их неспешной жизнью
5 причин купить эту экскурсию
- 🌉 Увидеть один из самых длинных мостов Европы
- 🚡 Прокатиться на канатной дороге
- 🐠 Посетить крупнейший океанариум
- 🏛️ Узнать историю Алтис Арены
- 🌿 Насладиться спокойствием Сада Пальм
Что можно увидеть
- Вокзал Ориенте
- Башни Сан Габриель и Сан Рафаель
- Алтис Арена
- Башня Вашку да Гама
- Мост Вашку да Гама
- Океанариум
- Павильон Науки
- Сад Пальм
Описание экскурсииПриглашаю вас на экскурсию по современному Лиссабону. В центре маршрута — вокзал Ориенте, знаменующий собой архитектурное чудо города. Вы увидите башни Сан Габриель и Сан Рафаель, а также познакомитесь с историей и архитектурой Алтис Арены. Полюбуйтесь башней Вашку да Гама и пересеките одноимённый мост — инженерное достижение современности. Насладитесь панорамными видами Лиссабона с высоты, прокатившись на канатной дороге. Откройте для себя потрясающий подводный мир в одном из крупнейших океанариумов Европы и углубите свои знания в Павильоне Науки. Завершить экскурсию предлагаем в Саду Пальм, где царит умиротворение и гармония природы. Это путешествие откроет вам современное лицо Лиссабона, наполненное архитектурными шедеврами и передовыми технологиями.
Ежедневно с 10:30
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Проезд на канатной дороге: взрослый 4, 5 евро, ребёнок до 12 лет - 3 евро
- Еда и напитки
Где начинаем и завершаем?
Начало: Estação do Oriente Avenida Dom João II, Loja G212
Завершение: Esplanada Dom Carlos I 1990-005 Lisboa Portugal
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно с 10:30
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
