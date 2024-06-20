Отправьтесь на встречу с могучим Атлантическим океаном! Обещаю сделать ее запоминающейся: вы попадете на мыс Рока в самое красивое время — на закате — и полюбуетесь этим местом с бокалом

знаменитого зеленого вина. А по дороге узнаете главное о прошлом величии Португалии и современной жизни страны, услышите полезные советы для своего путешествия, заглянете в ущелье «Пасть дьявола» и найдете дом из сказки.

Описание экскурсии

Красоты Лиссабонской Ривьеры

Путь к самой западной точке континента лежит через живописное португальское побережье. Минуя Эшторил с его роскошными отелями и казино, вы попадете в курортный Кашкайш: пофотографируетесь в гавани с множеством лодочек и увидите дом из сказки «Русалочка» Ганса Христиана Андерсена, куда во время прилива вода подходит к лестнице. Вблизи Кашкайша вы попадете в «Пасть дьявола» — таинственный грот, где я расскажу вам трагическую легенду.

Романтика мыса Рока

Главная цель путешествия — легендарный мыс Рока, где вы представите, как много лет мореплаватели покидали Европу, отправляясь к дальним берегам. Здесь, слушая шум Атлантического океана, вы попробуете Португалию на вкус — я угощу вас бокалом лучшего, по моему мнению, традиционного зеленого вина.

Помимо ярких визуальных впечатлений вас ждут полезные рекомендации. Я с радостью расскажу о других интересных местах, посоветую кафе и рестораны, где стоит попробовать блюда португальской кухни и местные вина.

Организационные детали