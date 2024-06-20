Проехать по Лиссабонской Ривьере и проводить день на самом западе Европы
Отправьтесь на встречу с могучим Атлантическим океаном! Обещаю сделать ее запоминающейся: вы попадете на мыс Рока в самое красивое время — на закате — и полюбуетесь этим местом с бокалом читать дальше
знаменитого зеленого вина.
А по дороге узнаете главное о прошлом величии Португалии и современной жизни страны, услышите полезные советы для своего путешествия, заглянете в ущелье «Пасть дьявола» и найдете дом из сказки.
Описание экскурсии
Красоты Лиссабонской Ривьеры
Путь к самой западной точке континента лежит через живописное португальское побережье. Минуя Эшторил с его роскошными отелями и казино, вы попадете в курортный Кашкайш: пофотографируетесь в гавани с множеством лодочек и увидите дом из сказки «Русалочка» Ганса Христиана Андерсена, куда во время прилива вода подходит к лестнице. Вблизи Кашкайша вы попадете в «Пасть дьявола» — таинственный грот, где я расскажу вам трагическую легенду.
Романтика мыса Рока
Главная цель путешествия — легендарный мыс Рока, где вы представите, как много лет мореплаватели покидали Европу, отправляясь к дальним берегам. Здесь, слушая шум Атлантического океана, вы попробуете Португалию на вкус — я угощу вас бокалом лучшего, по моему мнению, традиционного зеленого вина.
Помимо ярких визуальных впечатлений вас ждут полезные рекомендации. Я с радостью расскажу о других интересных местах, посоветую кафе и рестораны, где стоит попробовать блюда португальской кухни и местные вина.
Организационные детали
Экскурсия начинается в вашем отеле в Лиссабоне, Эшториле, Кашкайше или Синтре
Поедем на комфортабельном автомобиле Mercedes
Возможно проведение экскурсии для большего количества человек — уточняйте подробности в переписке
Транспортные расходы и вино (в расчете бутылка на 2 человек) включены в стоимость
В стоимость не включены закуски (вы можете взять их с собой или договориться со мной о покупке за дополнительную плату)
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Олег — Организатор в Лиссабоне
Провёл экскурсии для 823 туристов
Мы не просто гиды — а ваши друзья в Португалии, которые с радостью поделятся своими знаниями, покажут лучшие места, помогут с выбором отеля, ресторана и развлекательной программы. Мы можем встретить вас в аэропорту, быстро и комфортно отвезти в отель, помочь вам провести незабываемое путешествие с первой и до последней минуты в Португалии!
Отзывы и рейтинг
4.3
Основано на 12 отзывах
Виктория
20 июн 2024
Замечательно съездили на мыс Рока)) По пути слушали интересные рассказы о Португалии, Лиссабоне и пригородах
N
Nikolay
31 дек 2022
Отлично провели время, узнали много информации о Португалии, в целом было очень информативно и на все наши вопросы - были получены исчерпывающие ответы, в целом экскурсия превзошла ожидания, Спасибо огромное!
Светлана
5 авг 2022
Это была незабываемая экскурсия. Изначально- обсудили, что может быть нам немного расширить маршрут- конечно,это было очень правильное решение. Очень комфортно было передвигаться на Мерседесе, Борисй заранее позаботился о том, чтобы у нас читать дальше
была вода в дорогу. Гид, конечно же рассказал нам не только о теме тура, а обо всём, что нам было интересно о Португалии и Лиссабоне. Великолепный рассказчик, интеллигентный и позитивный. Сделал наш день и пребывание в Португалии незабываемым
Татьяна
30 авг 2019
Мы до сих пор под впечатлением! Хотели поехать на Мыс Рока после обеда, но Павел нас переубедил и не зря. Это было волшебно! Кто будет в Лиссабоне - обязательно побывайте в этом фантастическом месте!
И
Ирина
22 июн 2019
У нас была экскурсия с Олегом:Мыс Рока-вечер на краю мира. Олег очень хороший рассказчик и приятный собеседник. После основной экскурсии он с радостью порекомендовал и подвёз нас к хорошему бразильскому ресторану,за что ему отдельное спасибо. Всем рекомендую!
Е
Евгений
6 июн 2019
Вместо прибытия в 19-00 по договоренности, прибыл другой человек в 20-00. На закат (а это цель экскурсии) не успевали. При этом весь час ожиданий врал, что машина вот вот будет. Предложил другою экскурсию на следующий день. Прислал человека (вполне нормального), который опоздал на 40 мин, так как был поздно предупрежден. Не связывайтесь с Олегом!
О
Ольга
7 апр 2019
Наша экскурсия не задалась с самого начала: получили сообщение, что авто будет ждать нас в 18 часов у отеля, мы прождали 40 минут, решили вернуться в отель. Оказалось, нас ждут читать дальше
в холле. Вместо заявленного гида Олега приехал Володя. Не могу ничего сказать хорошего о нем как о гиде - это приятный доброжелательный вежливый молодой человек, но не гид. Мы надеялись на рассказ, а не просто на поездку в автомобиле (кстати, заявленного зеленого вина тоже не было). В общем, экскурсия не случилась. Володе спасибо за помощь в общении на рецепшене.
Alisher
6 апр 2019
Эта экскурсия должна быть обязательной при приезде в Лиссабон
Н
Наталия
2 апр 2019
Экскурсии не было. Была отличная Машина с водителем. Отвечал только на заданные вопросы и то на обратном пути.
Ю
Юрий
1 апр 2019
Все было отлично! Борис прекрасно провел экскурсию, скорректировал маршрут с учетом наших пожеланий и показал нам все что нас интересовало. Безусловно рекомендую.
Т
Татьяна
23 мар 2019
Огромное спасибо Борису. Интересно и позновательно. Мыс Рока очень красивое и рамонтичное место. Обязательно нужно посетить!!!!
O
Oleg
14 мар 2019
Нашего гида звали Борис. Не ожидал, что узнаю так много о Португалии и Лиссабоне за такую короткую поездку. Борис интересный собеседник и профессиональный водитель! Спасибо!