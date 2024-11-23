Посетите самые красивые уголки Португальской Ривьеры: от солнечных пляжей до захватывающего дух края Евразийского континента.
Описание экскурсии
Приглашение в путешествие
Приглашаю вас в незабываемое путешествие вдоль живописных берегов Атлантики. Вы сможете открыть для себя мощь и величие океана, насладиться потрясающими видами и свежим морским бризом.
Красоты Португальской Ривьеры
Мы посетим самые красивые уголки Португальской Ривьеры, включая:
- Солнечные пляжи
- Захватывающие дух края Евразийского континента
Во время нашего пути мы будем делать остановки, чтобы вы могли полностью насладиться великолепными пейзажами и сделать фотографии на память.
Особый сюрприз
Но это еще не всё — для вас я приготовила особый сюрприз, который сделает знакомство с Португалией еще более приятным и запоминающимся.
Изысканная португальская кухня
В завершение экскурсии (по вашему желанию) мы отправимся в один из лучших ресторанов, где вы сможете познакомиться с изысканной португальской кухней.
Подготовка к путешествию
Не упустите шанс стать частью этого волшебного приключения. Забронируйте своё место прямо сейчас и откройте для себя красоту Португалии.
Важная информация
Уважаемые гости, не забудьте взять с собой:
- Солнцезащитные очки
- Удобную обувь
- Куртку или теплую кофту (в зависимости от погоды)
Местами будет ветрено, поэтому будьте готовы к изменениям погоды.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Cascais
- Boca do Inferno
- Praia do Guincho
- Cabo da Roca
- Azenhas do Mar
Что включено
- Услуги гида
- Приятный сюрприз
Что не входит в цену
- Обед в ресторане
- Сувенирная продукция
- Еда и напитки по пути
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Важная информация
- Уважаемые гости
- Не забудьте взять с собой солнцезащитные очки
- Надеть удобную обувь и
- В зависимости от погоды
- Куртку или теплую кофту. Местами будет ветрено