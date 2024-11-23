Приглашаю вас в незабываемое путешествие вдоль живописных берегов Атлантики. Откройте для себя красоту и величие Атлантического океана. Насладитесь потрясающими видами и свежим морским воздухом. Посетите самые красивые уголки Португальской Ривьеры: от солнечных пляжей до захватывающего дух края Евразийского континента.

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Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

Приглашение в путешествие

Приглашаю вас в незабываемое путешествие вдоль живописных берегов Атлантики. Вы сможете открыть для себя мощь и величие океана, насладиться потрясающими видами и свежим морским бризом.

Красоты Португальской Ривьеры

Мы посетим самые красивые уголки Португальской Ривьеры, включая:

Солнечные пляжи

Захватывающие дух края Евразийского континента

Во время нашего пути мы будем делать остановки, чтобы вы могли полностью насладиться великолепными пейзажами и сделать фотографии на память.

Особый сюрприз

Но это еще не всё — для вас я приготовила особый сюрприз, который сделает знакомство с Португалией еще более приятным и запоминающимся.

Изысканная португальская кухня

В завершение экскурсии (по вашему желанию) мы отправимся в один из лучших ресторанов, где вы сможете познакомиться с изысканной португальской кухней.

Подготовка к путешествию

Не упустите шанс стать частью этого волшебного приключения. Забронируйте своё место прямо сейчас и откройте для себя красоту Португалии.

Важная информация

Уважаемые гости, не забудьте взять с собой:

Солнцезащитные очки

Удобную обувь

Куртку или теплую кофту (в зависимости от погоды)

Местами будет ветрено, поэтому будьте готовы к изменениям погоды.