Вино и Ветер Атлантики: Путешествие для Гурманов

Вино и Ветер Атлантики
Приглашаю вас в незабываемое путешествие вдоль живописных берегов Атлантики. Откройте для себя красоту и величие Атлантического океана. Насладитесь потрясающими видами и свежим морским воздухом.

Посетите самые красивые уголки Португальской Ривьеры: от солнечных пляжей до захватывающего дух края Евразийского континента.
Вино и Ветер Атлантики: Путешествие для Гурманов
Вино и Ветер Атлантики: Путешествие для Гурманов
Вино и Ветер Атлантики: Путешествие для Гурманов
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00

Описание экскурсии

Приглашение в путешествие

Приглашаю вас в незабываемое путешествие вдоль живописных берегов Атлантики. Вы сможете открыть для себя мощь и величие океана, насладиться потрясающими видами и свежим морским бризом.

Красоты Португальской Ривьеры

Мы посетим самые красивые уголки Португальской Ривьеры, включая:

  • Солнечные пляжи
  • Захватывающие дух края Евразийского континента

Во время нашего пути мы будем делать остановки, чтобы вы могли полностью насладиться великолепными пейзажами и сделать фотографии на память.

Особый сюрприз

Но это еще не всё — для вас я приготовила особый сюрприз, который сделает знакомство с Португалией еще более приятным и запоминающимся.

Изысканная португальская кухня

В завершение экскурсии (по вашему желанию) мы отправимся в один из лучших ресторанов, где вы сможете познакомиться с изысканной португальской кухней.

Подготовка к путешествию

Не упустите шанс стать частью этого волшебного приключения. Забронируйте своё место прямо сейчас и откройте для себя красоту Португалии.

Важная информация

Уважаемые гости, не забудьте взять с собой:

  • Солнцезащитные очки
  • Удобную обувь
  • Куртку или теплую кофту (в зависимости от погоды)

Местами будет ветрено, поэтому будьте готовы к изменениям погоды.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Cascais
  • Boca do Inferno
  • Praia do Guincho
  • Cabo da Roca
  • Azenhas do Mar
Что включено
  • Услуги гида
  • Приятный сюрприз
Что не входит в цену
  • Обед в ресторане
  • Сувенирная продукция
  • Еда и напитки по пути
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
  • Уважаемые гости
  • Не забудьте взять с собой солнцезащитные очки
  • Надеть удобную обувь и
  • В зависимости от погоды
  • Куртку или теплую кофту. Местами будет ветрено
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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