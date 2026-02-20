Мои заказы

Келуш: тайны и драмы королевского дворца

История Португалии оживает в Келуше. Узнайте о королевских интригах и судьбах, которые изменили ход истории, в окружении роскошного интерьера
Келуш - это не просто дворец, а место, где вершилась история Португалии.

Здесь вы пройдёте по залам, где королева Мария I укрепляла государство, а Карлота Жоакина создавала интриги. Вас ждут старинные
читать дальшеуменьшить

картины, мебель и фарфор, которые сохранили атмосферу той эпохи.

Узнайте, как связаны с дворцом Антониу ди Салазар и Амалия Родригес, и почему Мануэла де Брагансу называют дедушкой всей Европы.

Это уникальная возможность погрузиться в атмосферу королевских драм и понять, как они повлияли на мировую историю

5
1 отзыв

6 причин купить эту экскурсию

  • 🏰 Историческая атмосфера
  • 🖼️ Старинные картины и мебель
  • 👑 Королевские интриги
  • 📜 Уникальные исторические факты
  • 🎭 Драмы королевской семьи
  • 🎤 Связь с известными личностями

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для посещения Келуша - с апреля по октябрь, когда погода тёплая и комфортная для прогулок. В зимние месяцы, с ноября по март, дворец остаётся доступным, но может быть прохладнее. В любое время года вы сможете насладиться историей и атмосферой дворца, так как экскурсия проходит в помещении.
Сейчас август — это идеальное время.
Келуш: тайны и драмы королевского дворца
Келуш: тайны и драмы королевского дворца
Келуш: тайны и драмы королевского дворца

Что можно увидеть

  • Келуш

Описание экскурсии

Переходя из зала в зал, вы ощутите атмосферу дворца. Рассмотрите сохранившуюся мебель, фарфор и портреты. Узнаете печальные подробности жизни королевской семьи и поймёте, как страшная драма привела к новой странице в истории мировых государств.

Я расскажу, была ли Карлота Жоакина так ужасна, как о ней говорят, и почему она запомнилась людям как создательница алкогольного коктейля. А ещё поделюсь, как связны с Келушем государственный деятель Антониу ди Салазар и певица Амалия Родригес и из-за чего Мануэла де Брагансу называют дедушкой всей Европы.

Организационные детали

  • Дополнительные расходы: входные билеты в Келуш — €15/чел.
  • Экскурсия подойдёт взрослым и детям от 12 лет
  • По запросу я организую трансфер из Лиссабона до дворца Келуш. Детали уточняйте в переписке.

в среду, четверг и пятницу в 11:00

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Участник€70
Для бронирования достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Возле дворца Келуш
Когда и сколько длится?
Когда: в среду, четверг и пятницу в 11:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Валерия
Валерия — ваша команда гидов в Лиссабоне
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 1585 туристов
Bom dia! Наши дорогие путешественники. Мы — команда гидов, влюблённых в Португалию и её историю. Не перестаём искать новые факты и делаем открытия для себя и для вас. Португалия действительно
читать дальшеуменьшить

способна удивить даже самого искушённого туриста: историей, личностями, архитектурой, парками. Наша команда — это филологи и историки, для которых Лиссабон стал вторым домом больше десяти лет назад. «Жить с широко распахнутыми глазами» таков наш девиз и именно он не даёт нам останавливаться в наших поисках удивительных фактов. И это далеко не всё, что может для вас продемонстрировать маленькая страна. Ждём вас!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
Лариса
Великолепно! Гид Валерия очень профессиональна во всех отношениях! Добрая, мудрая, душевная! Замечательно прошла поездка в Келуш, потрясающее место! Очень-преочень благодарна гиду за этот незабываемый день, полный отличных эмоций и впечатлений!
Великолепно! Гид Валерия очень профессиональна во всех отношениях! Добрая, мудрая, душевная! Замечательно прошла поездка в Келуш,
Вам был полезен этот отзыв?

Входит в следующие категории Лиссабона

Похожие экскурсии на «Келуш: тайны и драмы королевского дворца»

Тайны королевского Лиссабона
Пешая
3 часа
25 отзывов
Индивидуальная
Тайны королевского Лиссабона
Погрузитесь в историю Лиссабона и его королей. Прогулка по красивым площадям, подъем на фуникулере и множество интересных фактов ждут вас
Начало: На площади Коммерции
Завтра в 11:00
14 авг в 11:00
от €65 за человека
Тайны еврейского Лиссабона
Пешая
3 часа
21 отзыв
Индивидуальная
Тайны еврейского Лиссабона
Откройте для себя уникальное наследие иудеев в Лиссабоне, их вклад в культуру и историю города
Начало: В парке Принсипе Реал
14 авг в 15:00
15 авг в 15:00
от €70 за человека
В мини-группе туда, где бьётся сердце Атлантики: сила океана и магия дворцов Синтры за 1 день
На машине
8 часов
7 отзывов
Мини-группа
до 4 чел.
В мини-группе туда, где бьётся сердце Атлантики: сила океана и магия дворцов Синтры за 1 день
Мыс Рока, дикие пляжи, рыбацкая деревня Азеньяш-ду-Мар и улочки мистического города - из Лиссабона
Начало: В центре Лиссабона
Расписание: ежедневно в 12:00
Завтра в 12:00
14 авг в 12:00
€250 за человека
Тайны португальского Вифлеема: Белен
Пешая
2.5 часа
5 отзывов
Мини-группа
до 10 чел.
Тайны португальского Вифлеема: Белен
Исследуйте Лиссабон через призму морских открытий, начиная с башни Белен и заканчивая дегустацией кофе и пирожных в кафе Морского музея
Начало: У башни Белен
Расписание: в понедельник, вторник, пятницу и субботу в 11:00, в воскресенье в 12:00
14 авг в 11:00
15 авг в 11:00
€65 за человека
У нас ещё много экскурсий в Лиссабоне. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Лиссабоне
€70 за человека