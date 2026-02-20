Келуш - это не просто дворец, а место, где вершилась история Португалии.Здесь вы пройдёте по залам, где королева Мария I укрепляла государство, а Карлота Жоакина создавала интриги. Вас ждут старинные

картины, мебель и фарфор, которые сохранили атмосферу той эпохи. Узнайте, как связаны с дворцом Антониу ди Салазар и Амалия Родригес, и почему Мануэла де Брагансу называют дедушкой всей Европы. Это уникальная возможность погрузиться в атмосферу королевских драм и понять, как они повлияли на мировую историю

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для посещения Келуша - с апреля по октябрь, когда погода тёплая и комфортная для прогулок. В зимние месяцы, с ноября по март, дворец остаётся доступным, но может быть прохладнее. В любое время года вы сможете насладиться историей и атмосферой дворца, так как экскурсия проходит в помещении.

Сейчас август — это идеальное время.