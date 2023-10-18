Келуш: тайны и драмы королевского дворца

В мини-группе узнать, что происходило в резиденции португальских королей и при чём тут коктейль

Описание
Фото
О гиде
Выбрать день
Ответы на вопросы
История Португалии начала 19 столетия писалась здесь, в Келуше. Здесь же разыгрывались семейные драмы и решалась судьба страны (даже не одной).

Вы пройдёте по комнатам дворца, рассматривая старинные картины и мебель, и узнаете, как королева Мария I создала сильную Португалию и почему против её невестки Карлоты Жоакины работал целый дипкорпус Англии.
Келуш: тайны и драмы королевского дворца
Келуш: тайны и драмы королевского дворца
Келуш: тайны и драмы королевского дворца
Келуш: тайны и драмы королевского дворца
Келуш: тайны и драмы королевского дворца
Келуш: тайны и драмы королевского дворца
Ближайшие даты:
18
окт
19
окт
20
окт
25
окт
26
окт
27
окт
1
ноя
Ещё
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Переходя из зала в зал, вы ощутите атмосферу дворца. Рассмотрите сохранившуюся мебель, фарфор и портреты. Узнаете печальные подробности жизни королевской семьи и поймёте, как страшная драма привела к новой странице в истории мировых государств.

Я расскажу, была ли Карлота Жоакина так ужасна, как о ней говорят, и почему она запомнилась людям как создательница алкогольного коктейля. А ещё поделюсь, как связны с Келушем государственный деятель Антониу ди Салазар и певица Амалия Родригес и из-за чего Мануэла де Брагансу называют дедушкой всей Европы.

Организационные детали

  • Дополнительные расходы: входные билеты в Келуш — €15/чел.
  • Экскурсия подойдёт взрослым и детям от 12 лет
  • По запросу я организую трансфер из Лиссабона до дворца Келуш. Детали уточняйте в переписке.

в среду, четверг и пятницу в 11:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
возле дворца Келуш
Когда и сколько длится?
Когда: в среду, четверг и пятницу в 11:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Лиссабона

Групповые
Можно с детьми
Летние
Популярные места
Дворцы, замки и особняки
Искусство

Похожие туры из Лиссабона

Тайны пяти районов Старого Лиссабона
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
18 отзывов
Тайны пяти районов Старого Лиссабона
Все, что нужно узнать, увидеть, попробовать и прочувствовать, чтобы влюбиться в город на семи холмах
под Триумфальной аркой
Сегодня
Завтра
18 окт
19 окт
92 за всё до 4 чел.
Такая разная Португалия: Келуш, Обидуш, Назаре, Алкобаса
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
8 отзывов
Такая разная Португалия: Келуш, Обидуш, Назаре, Алкобаса
Португальская культура в исторических местах, рыбацком поселке и старинной обители
18 окт
20 окт
21 окт
22 окт
345 за всё до 4 чел.
Тайны еврейского Лиссабона
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
5 отзывов
Тайны еврейского Лиссабона
Открыть наследие сефардов в истории, культуре, архитектуре и гастрономии португальской столицы
у парка Звезды (парк да Эштрела)
Завтра
19 окт
20 окт
21 окт
50 за человека
У нас ещё много экскурсий в Лиссабоне. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Лиссабоне
Дата и количество участников выбирается при бронировании
ХОРОШО
🧭
ТАМ