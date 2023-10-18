История Португалии начала 19 столетия писалась здесь, в Келуше. Здесь же разыгрывались семейные драмы и решалась судьба страны (даже не одной). Вы пройдёте по комнатам дворца, рассматривая старинные картины и мебель, и узнаете, как королева Мария I создала сильную Португалию и почему против её невестки Карлоты Жоакины работал целый дипкорпус Англии.

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Описание

Что вас ожидает

Переходя из зала в зал, вы ощутите атмосферу дворца. Рассмотрите сохранившуюся мебель, фарфор и портреты. Узнаете печальные подробности жизни королевской семьи и поймёте, как страшная драма привела к новой странице в истории мировых государств.

Я расскажу, была ли Карлота Жоакина так ужасна, как о ней говорят, и почему она запомнилась людям как создательница алкогольного коктейля. А ещё поделюсь, как связны с Келушем государственный деятель Антониу ди Салазар и певица Амалия Родригес и из-за чего Мануэла де Брагансу называют дедушкой всей Европы.

Организационные детали