Келуш - это не просто дворец, а место, где вершилась история Португалии.
Здесь вы пройдёте по залам, где королева Мария I укрепляла государство, а Карлота Жоакина создавала интриги. Вас ждут старинные
Здесь вы пройдёте по залам, где королева Мария I укрепляла государство, а Карлота Жоакина создавала интриги. Вас ждут старинные
6 причин купить эту экскурсию
- 🏰 Историческая атмосфера
- 🖼️ Старинные картины и мебель
- 👑 Королевские интриги
- 📜 Уникальные исторические факты
- 🎭 Драмы королевской семьи
- 🎤 Связь с известными личностями
Лучшее время для посещения
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Лучшее время для посещения Келуша - с апреля по октябрь, когда погода тёплая и комфортная для прогулок. В зимние месяцы, с ноября по март, дворец остаётся доступным, но может быть прохладнее. В любое время года вы сможете насладиться историей и атмосферой дворца, так как экскурсия проходит в помещении.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Келуш
Описание экскурсии
Переходя из зала в зал, вы ощутите атмосферу дворца. Рассмотрите сохранившуюся мебель, фарфор и портреты. Узнаете печальные подробности жизни королевской семьи и поймёте, как страшная драма привела к новой странице в истории мировых государств.
Я расскажу, была ли Карлота Жоакина так ужасна, как о ней говорят, и почему она запомнилась людям как создательница алкогольного коктейля. А ещё поделюсь, как связны с Келушем государственный деятель Антониу ди Салазар и певица Амалия Родригес и из-за чего Мануэла де Брагансу называют дедушкой всей Европы.
Организационные детали
- Дополнительные расходы: входные билеты в Келуш — €15/чел.
- Экскурсия подойдёт взрослым и детям от 12 лет
- По запросу я организую трансфер из Лиссабона до дворца Келуш. Детали уточняйте в переписке.
в среду, четверг и пятницу в 11:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|€70
Для бронирования достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Возле дворца Келуш
Когда и сколько длится?
Когда: в среду, четверг и пятницу в 11:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Валерия — ваша команда гидов в Лиссабоне
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 1585 туристов
Bom dia! Наши дорогие путешественники. Мы — команда гидов, влюблённых в Португалию и её историю. Не перестаём искать новые факты и делаем открытия для себя и для вас. Португалия действительно
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Великолепно! Гид Валерия очень профессиональна во всех отношениях! Добрая, мудрая, душевная! Замечательно прошла поездка в Келуш, потрясающее место! Очень-преочень благодарна гиду за этот незабываемый день, полный отличных эмоций и впечатлений!
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