В мини-группе узнать, что происходило в резиденции португальских королей и при чём тут коктейль
История Португалии начала 19 столетия писалась здесь, в Келуше. Здесь же разыгрывались семейные драмы и решалась судьба страны (даже не одной).
Вы пройдёте по комнатам дворца, рассматривая старинные картины и мебель, и узнаете, как королева Мария I создала сильную Португалию и почему против её невестки Карлоты Жоакины работал целый дипкорпус Англии.
Вы пройдёте по комнатам дворца, рассматривая старинные картины и мебель, и узнаете, как королева Мария I создала сильную Португалию и почему против её невестки Карлоты Жоакины работал целый дипкорпус Англии.
Ближайшие даты:
18
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Переходя из зала в зал, вы ощутите атмосферу дворца. Рассмотрите сохранившуюся мебель, фарфор и портреты. Узнаете печальные подробности жизни королевской семьи и поймёте, как страшная драма привела к новой странице в истории мировых государств.
Я расскажу, была ли Карлота Жоакина так ужасна, как о ней говорят, и почему она запомнилась людям как создательница алкогольного коктейля. А ещё поделюсь, как связны с Келушем государственный деятель Антониу ди Салазар и певица Амалия Родригес и из-за чего Мануэла де Брагансу называют дедушкой всей Европы.
Организационные детали
- Дополнительные расходы: входные билеты в Келуш — €15/чел.
- Экскурсия подойдёт взрослым и детям от 12 лет
- По запросу я организую трансфер из Лиссабона до дворца Келуш. Детали уточняйте в переписке.
в среду, четверг и пятницу в 11:00
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- возле дворца Келуш
- Когда и сколько длится?
- Когда: в среду, четверг и пятницу в 11:00Экскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Валерия — ваш гид в Лиссабоне
Провела экскурсии для 1242 туристов
Приветствую, вас, дорогие первооткрыватели! Да, каждый путешественник — первооткрыватель, согласны? А на что похожи страны? На книги, которые предстоит прочесть за несколько дней. Книга «Португалия» — увесистый том. Давайте откроем его! Меня зовут Валерия. Я писатель, гид и коренная одесситка в четвёртом поколении. Лиссабон стал моим вторым домом после Одессы. Люблю историю, люблю находить необычные факты в обычных вещах, люблю наблюдать и выискивать что-то новое там, где, казалось бы, всё давно известно и понятно. А ещё я обожаю любопытных путешественников. Вы такие? Тогда давайте прогуляемся вместе по Лиссабону! Авторские прогулки и нестандартные маршруты вам гарантированы.
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