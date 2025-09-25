В мини-группе туда, где бьётся сердце Атлантики: сила океана и магия Синтры за 1 день
Мыс Рока, дикие пляжи, рыбацкая деревня Азеньяш-ду-Мар и улочки мистического города - из Лиссабона
Мы не просто проедем по маршруту — мы увидим, как бушует океан, в прибрежных деревушках застыло время, а сказки Синтры оживают среди дворцов. Темп поездки комфортный: с остановками в самых живописных местах и вкусным обедом.
Это идеальный вариант как для первого знакомства с регионом, так и для тех, кто хочет увидеть больше, чем стандартные туристические программы.
Мыс Рока, где «земля заканчивается и начинается море»
Самая западная точка континентальной Европы. Почему португальцы называли это место краем земли? Какую роль играл мыс в эпоху Великих географических открытий? Вы узнаете на экскурсии. Полюбуетесь Атлантическим океаном с высоты 140 метров и увидите старый маяк 1772 года — он до сих пор служит ориентиром для моряков.
Уединённый пляж Praia das Maças
Одно из самых живописных мест побережья Синтры, где природа веками формировала неповторимые пейзажи со скалами и пещерами. Идеальное место для отдыха, прогулок и впечатляющих фотографий.
Аутентичная деревня Азеньяш-ду-Мар
Белые домики с красными крышами создают особый колорит. Вы услышите, почему дома здесь строили на краю утёса и как водяные мельницы определили судьбу местных жителей.
Пляж Praia do Magoito
Пляж с уникальным золотистым песком, который сформировался из мельчайших морских окаменелостей. Мы насладимся красотой скал, спокойной атмосферой и бескрайними морскими горизонтами.
Таинственная Синтра — город королей, загадок и садов
А ещё — древних легенд и романтиков 19 века. Погуляем по лабиринту старинных улочек, обсудим историю города и его мистические предания. Заглянем в лавки с сувенирами и выясним, правда ли, что некоторые тропы ведут не только к дворцам, но и к древним масонским символам. По желанию вы посетите дворец Синтры — средневековую королевскую резиденцию с необычными коническими дымоходами и роскошными интерьерами.
Организационные детали
Поездка проходит на комфортабельном автомобиле Mercedes EQA 250+ с возможностью зарядки телефонов и Wi-Fi
Возрастное ограничение: 12+
Экскурсию можно организовать в индивидуальном формате от 2 человек — подробности уточняйте в переписке
Примерный тайминг экскурсии: из Лиссабона до первой остановки — около 50 мин., дорога между локациями — 20 мин., из Синтры до Лиссабона — 50 мин.
Экскурсия по дворцу Синтры — 1 час 30 мин.
Подарим вам «Гид на 3 дня по Лиссабону» и «Foodie гид» по лучшим проверенным местным ташкам и ресторанам с фаду
По желанию возможно изменение маршрута и посещение Мыса Рока на закате. В этом случае время начала экскурсии будет изменено в соответствии с сезоном и временем захода солнца
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В центре Лиссабона
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник и вторник в 09:00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий — ваш гид в Лиссабоне
Провёл экскурсии для 130 туристов
Приветствую, amigos viajantes!
Рад видеть вас на моей странице Трипстера!
Лиссабон стал моим домом ещё в 2009 году — задолго до того, как город попал в моду и стал туристическим хитом. Тогда читать дальше
Португалия открылась как нечто удивительно подлинное, тёплое и человечное — как визит к старым друзьям, которых раньше никогда не знал. Решил остаться и попробовать, как это — жить «по-португальски», с душой и неспешно.
Сегодня создаю экскурсии не ради галочек и фото у памятников. Каждая прогулка — это настоящее путешествие вглубь культуры, истории и характера этой страны. Рассказываю не только, что перед вами, но и почему именно здесь замирает сердце.
Лиссабон — не открытка, а живая история, где каждая улица — как строка в романе, который хочется перечитывать снова и снова.
До встречи в солнечном городе — и да начнётся ваше настоящее путешествие во времени!
С
Света
25 сен 2025
Я завидую людям, которые еще не посетили эту экскурсию и у которых впереди такие потрясающие впечатления, потому что я осталась в полном восторге. Весь день пролетел как вихрь впечатлений. Дмитрий читать дальше
прекрасный гид - включенный, с личной подачей и большой любовью к стране. Видно, что программа отработанная - все прошло великолепно, без заминок и тематических пауз. У меня были некоторые ожидания перед экскурсией, но то, что я увидела, превзошло все ожидания. Так же в поездке у нас была остановка на обед, и эту часть экскурсии тоже невозможно не похвалить - это было очень вкусно и очень красиво.
Р
Рута
27 авг 2025
Очень комфортная экскурсия и приятная атмосфера была с Дмитрием весь день. Благодарим за то, что было учтено наше пожелание посетить мыс Рока на закате. После этого дня хочется возвращаться в Португалию снова и снова!
L
Lina
30 июн 2025
Дмитрий лучший! Из-за погоды меняли маршрут по его совету и остались бесконечно довольны. Чуткий, внимательный, помог решить все вопросы (в том числе личные)🫶🏼 спасибо за удивительный день рождения и исполнение мечты
Наталья
20 мая 2025
Сказать, что мне понравилось, это ничего не сказать! Я просто в восторге от сегодняшнего дня! Спасибо большое Дмитрию за невероятные эмоции, крутые фотографии, за заботу и внимание! Так было спокойно, комфортно и в тоже время очень интересно рядом с вами. Дима, благодаря вам, у меня в жизни теперь на один счастливый день больше. Удачи и процветания вашему делу! Надеюсь ещё увидимся.
А
Анастасия
17 апр 2025
Отличная экскурсия, когда хочешь посмотреть все и сразу) Потрясающие виды и пляжи, где океан взбивает воду до пены. Очень красивый дворец в Синтре, с богатейшей историей Португалии. Дмитрий - прекрасный гид, рассказывает и показывает много деталей, умеет пошутить и создать настроение!