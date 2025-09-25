Мы не просто проедем по маршруту — мы увидим, как бушует океан, в прибрежных деревушках застыло время, а сказки Синтры оживают среди дворцов. Темп поездки комфортный: с остановками в самых живописных местах и вкусным обедом. Это идеальный вариант как для первого знакомства с регионом, так и для тех, кто хочет увидеть больше, чем стандартные туристические программы.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Описание экскурсии

Мыс Рока, где «земля заканчивается и начинается море»

Самая западная точка континентальной Европы. Почему португальцы называли это место краем земли? Какую роль играл мыс в эпоху Великих географических открытий? Вы узнаете на экскурсии. Полюбуетесь Атлантическим океаном с высоты 140 метров и увидите старый маяк 1772 года — он до сих пор служит ориентиром для моряков.

Уединённый пляж Praia das Maças

Одно из самых живописных мест побережья Синтры, где природа веками формировала неповторимые пейзажи со скалами и пещерами. Идеальное место для отдыха, прогулок и впечатляющих фотографий.

Аутентичная деревня Азеньяш-ду-Мар

Белые домики с красными крышами создают особый колорит. Вы услышите, почему дома здесь строили на краю утёса и как водяные мельницы определили судьбу местных жителей.

Пляж Praia do Magoito

Пляж с уникальным золотистым песком, который сформировался из мельчайших морских окаменелостей. Мы насладимся красотой скал, спокойной атмосферой и бескрайними морскими горизонтами.

Таинственная Синтра — город королей, загадок и садов

А ещё — древних легенд и романтиков 19 века. Погуляем по лабиринту старинных улочек, обсудим историю города и его мистические предания. Заглянем в лавки с сувенирами и выясним, правда ли, что некоторые тропы ведут не только к дворцам, но и к древним масонским символам. По желанию вы посетите дворец Синтры — средневековую королевскую резиденцию с необычными коническими дымоходами и роскошными интерьерами.

Организационные детали

Поездка проходит на комфортабельном автомобиле Mercedes EQA 250+ с возможностью зарядки телефонов и Wi-Fi

Возрастное ограничение: 12+

Экскурсию можно организовать в индивидуальном формате от 2 человек — подробности уточняйте в переписке

Примерный тайминг экскурсии: из Лиссабона до первой остановки — около 50 мин., дорога между локациями — 20 мин., из Синтры до Лиссабона — 50 мин.

Экскурсия по дворцу Синтры — 1 час 30 мин.

Подарим вам «Гид на 3 дня по Лиссабону» и «Foodie гид» по лучшим проверенным местным ташкам и ресторанам с фаду

По желанию возможно изменение маршрута и посещение Мыса Рока на закате. В этом случае время начала экскурсии будет изменено в соответствии с сезоном и временем захода солнца

Дополнительные расходы: