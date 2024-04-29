Искусство и музеи – экскурсии в Лиссабоне

Найдено 7 экскурсий в категории «Искусство и музеи» в Лиссабоне на русском языке, цены от €50. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Уличное искусство Лиссабона
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
54 отзыва
Уличное искусство Лиссабона: граффити, азулейжу и стрит-арт
Погрузитесь в мир уличного искусства Лиссабона, от знаменитых граффити до уникальной азулейжу, в компании опытного гида
Начало: В районе Graça
Сегодня в 10:00
10 июня в 08:00
70 за человека
Диалог с Лиссабоном на языке стрит-арта
Индивидуальная
2 часа
14 отзывов
Диалог с Лиссабоном на языке стрит-арта
Проехать на тук-туке по самым ярким районам города, погружаясь в атмосферу уличного искусства
Начало: Largo Luis de Camões
Сегодня в 13:00
Завтра в 08:00
140 за всё до 3 чел.
Экскурсия по музею Галуста Гюльбенкяна
Индивидуальная
3 часа
1 отзыв
Экскурсия по музею Галуста Гюльбенкяна в Лиссабоне
Погрузитесь в мир искусства с экскурсией по музею Галуста Гюльбенкяна. Узнайте о жизни коллекционера и насладитесь шедеврами разных эпох и культур
Начало: В саду Jardim Amália Rodrigues
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
170 за всё до 4 чел.
Стрит-арт в историческом квартале Лиссабона
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
Стрит-арт Лиссабона: муралы, трамвай №28 и смотровые площадки
Погрузитесь в мир стрит-арта Лиссабона: от древних церквей до современных муралов и захватывающих видов на город
Начало: На площади Граса (Largo da Graça)
10 июня в 11:00
11 июня в 11:00
от 60 за человека
Лиссабон в вашем скетчбуке
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
Лиссабон через призму искусства: индивидуальная экскурсия со скетчингом
Погрузитесь в мир творчества с экскурсией по Лиссабону, где каждый уголок станет вашим вдохновением для создания уникальных скетчей
Начало: В районе метро Байша-Шиаду
Сегодня в 10:00
10 июня в 10:00
от 135 за всё до 3 чел.
Келуш: тайны и драмы королевского дворца
Мини-группа
2 часа
Келуш: тайны и драмы королевского дворца
В мини-группе узнать, что происходило в резиденции португальских королей и при чём тут коктейль
Начало: Возле дворца Келуш
Расписание: в среду, четверг и пятницу в 11:00
12 июня в 11:00
13 июня в 11:00
50 за человека
Уличное искусство на LX Factory
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
Уличное искусство на LX Factory
Прогуляться по арт-кварталу бывшей текстильной фабрики с искусствоведом
Начало: Возле LX Factory
Завтра в 14:00
11 июня в 10:00
170 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • K
    Katerina
    29 апреля 2024
    Экскурсия по музею Галуста Гюльбенкяна
    Мы в Лиссабоне уже несколько дней с ощущением что все посмотрели и больше не очень то есть куда девать время.
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    Искали чтото нестандартное, и увидели незнакомое имя - . Галуста Гульбенкян Большое спасибо Оле за нестандартно построеную экскурсию, с историей через судьбу семьи иммигранта, с комментариями профессионала влюбленного в дело искуствоведа - ожившую выставку, кофе и сад и незаметно пролетевшее время. Прекрасный музей с большим потенциалом экспозиции - и Оля как дирижер оживила и обьединила все его части

  • Е
    Екатерина
    5 апреля 2024
    Уличное искусство Лиссабона
    Экскурсия со Светланой нам очень понравилась. Были с тремя детьми школьного возраста. Светлана любезно принесла им баллончики с краской, чтобы
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    порисовать граффити. Полный детский восторг! Также показала нам тайные уголки Лиссабона, спрятанные от туриста, где оставили свои картины уличные художники. Парочку имен мы увезли с собой в памяти. Кроме того, Светлана охотно рассказывает и про другие достопримечательности города, показывает смотровые площадки, интересные улочки и пути, как удобнее передвигаться. Экскурсия гораздо интереснее и душевнее, чем классическая. В нашем случае вышло именно так. Так что если вам нужно первый раз познакомиться с Лиссабоном, то смело выбирайте Светлану. И город увидите, и граффити и душевно поболтаете.

  • А
    Андрей
    25 сентября 2023
    Уличное искусство Лиссабона
    Сидели сейчас с друзьями за ужином и обсуждали что больше всего понравилось в Лиссабоне. Сошлись на том, что больше всего
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    запомнился день экскурсии с Ланой по уличному искусству и поездка в LX Factory. Посмотрели на город с другой стороны, отлично пообщались, зарядились интересом и идеями на остаток дня. В общем здорово!

  • J
    Julia
    29 августа 2023
    Диалог с Лиссабоном на языке стрит-арта
    Как хорошо, что Роман проводит знакомство с Лиссабоном в таком формате! Мы получили все 33 удовольствия за одну прогулку: Покатались на тук-туке
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    + Посмотрели стритАрт + Побывали на самой впечатляющей смотровой площадке Лиссабона + Роман рассказал и показал исторические места города + В конце посоветовал нам хороший ресторан с португальской кухней + Там мы завершили наш день, ещё и послушали живую музыку + Роман общительный и доброжелательный человек. Спасибо. Роман.

  • М
    Мария
    4 августа 2023
    Уличное искусство Лиссабона
    Светлана очень приятный человек и интересный рассказчик. Прогулка мне понравилась, думаю, я бы порекомендовала сходить на нее, если вы недавно в
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    Лиссабоне. Рассказ Светланы зародил во мне интерес, и позже я сама нашла еще несколько маршрутов с граффити, посмотрела интервью художников и посмотрела на работы немного иными глазами.

  • O
    Oxana
    26 декабря 2021
    Диалог с Лиссабоном на языке стрит-арта
    Убежали на три для от трескучих морозов в Лиссабон и попали в настоящее лето в декабре. Было интересно познакомится не
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    только историей города, но и узнать современный Лиссабон. Экскурсию по стрит арту нам провел Роман. Прокатились на тук-туке по тем местам, где навряд ли ступала нога туриста. Было очень интересно и увлекательно посмотреть настенную живопись Лиссабона. А еще мы узнали о Bordello II, оказывается известная личность в современной Европе. По всему Лиссабону можно встретить его инсталляции из мусора. Получили много положительных эмоций от экскурсии. Было интересно пообщаться с Романом, говорили на разные темы, не только о Лиссабоне. Игорь и Оксана

    Убежали на три для от трескучих морозов в Лиссабон и попали в настоящее лето в декабреУбежали на три для от трескучих морозов в Лиссабон и попали в настоящее лето в декабре
  • Л
    Лев
    10 октября 2020
    Диалог с Лиссабоном на языке стрит-арта
    Хороший экскурсовод, хорошая экскурсия. Спасибо.

Ответы на вопросы от путешественников по Лиссабону в категории «Искусство и музеи»

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Сколько стоит экскурсия по Лиссабону в июне 2024
Сейчас в Лиссабоне в категории "Искусство и музеи" можно забронировать 7 экскурсий и билетов от 50 до 170. Туристы уже оставили гидам 69 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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