27 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Полчаса пути из Лиссабона, и вы окажетесь в Синтре - городе, где каждый уголок хранит свои тайны.Вас ждет погружение в историю португальских монархов в Королевском дворце, знакомство с мистической усадьбой

Регалейра, полная символов тамплиеров и франкмасонов. Не останетесь равнодушными к местным сладостям и вишневому ликеру «жиньжа». Эта экскурсия станет незабываемым путешествием в мир загадок и красоты, где каждый шаг открывает что-то новое и удивительное

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Резиденция португальских монархов

От вокзала Синтры мы отправимся в старейший сохранившийся дворец Португалии – Королевский (он же Национальный), силуэт которого легко узнаваем благодаря двум высоким коническим дымовым трубам. Вы осмотрите дворец снаружи и изнутри, увидите уникальные изразцы, отличительный элемент декора архитектуры Португалии. Познакомитесь с историей португальской монархии и самого дворца, возведенного в 14 веке на месте резиденции арабских правителей.

Увидеть Синтру изнутри

Вы прогуляетесь по улочкам волшебной Синтры, знакомясь с историей города и погружаясь в его атмосферу. Я покажу вам самые интересные и вкусные места города: где выпить чашечку кофе с местными сладостями, попробовать вишневый ликер «жиньжа» в шоколадном стаканчике, продегустировать портвейн или местное вино, купить сувениры на память и многое другое.

Мистический дворец Регалейра

А теперь вы окажетесь в самом загадочном месте Синтры – усадьбе Регалейра. Этот дворец обязательно нужно посетить всем, кто интересуется масонством, алхимией и эзотерической практикой. Каждый метр усадьбы окутан тайнами и легендами, повсюду встречаются символы тамплиеров и франкмасонов. Вы узнаете загадочную историю владельца Регалейры, пройдете по дворцовому парку, а затем спуститесь в Колодец Начинаний по винтовой лестнице, ведущей в лабиринт гротов. А преодолев 9 пролетов лестницы, которые соотносятся с 9 кругами Ада Данте, вы постараетесь выбрать правильный выход из колодца, чтобы символически возродиться, согласно легенде.

Организационные детали