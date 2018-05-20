27 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

От вокзала Синтры мы отправимся в старейший сохранившийся дворец Португалии – Королевский (он же Национальный), силуэт которого легко узнаваем благодаря двум высоким коническим дымовым трубам. Вы осмотрите дворец снаружи и изнутри, увидите уникальные изразцы, отличительный элемент декора архитектуры Португалии. Познакомитесь с историей португальской монархии и самого дворца, возведенного в 14 веке на месте резиденции арабских правителей.
Увидеть Синтру изнутри
Вы прогуляетесь по улочкам волшебной Синтры, знакомясь с историей города и погружаясь в его атмосферу. Я покажу вам самые интересные и вкусные места города: где выпить чашечку кофе с местными сладостями, попробовать вишневый ликер «жиньжа» в шоколадном стаканчике, продегустировать портвейн или местное вино, купить сувениры на память и многое другое.
Мистический дворец Регалейра
А теперь вы окажетесь в самом загадочном месте Синтры – усадьбе Регалейра. Этот дворец обязательно нужно посетить всем, кто интересуется масонством, алхимией и эзотерической практикой. Каждый метр усадьбы окутан тайнами и легендами, повсюду встречаются символы тамплиеров и франкмасонов. Вы узнаете загадочную историю владельца Регалейры, пройдете по дворцовому парку, а затем спуститесь в Колодец Начинаний по винтовой лестнице, ведущей в лабиринт гротов. А преодолев 9 пролетов лестницы, которые соотносятся с 9 кругами Ада Данте, вы постараетесь выбрать правильный выход из колодца, чтобы символически возродиться, согласно легенде.
Организационные детали
Дополнительные расходы: входные билеты в Национальный Дворец – 13€ с человека, Дворец Регалейра – 12€ с человека, личные расходы на сувениры и еду.
Мы встретимся на вокзале Синтры, откуда и начнется экскурсия. Из Лиссабона до Синтры вам будет удобнее всего добраться на электричке.
Выберите удобную дату из расписания
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Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваш гид в Лиссабоне
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 248 туристов
Русский гид в Лиссабоне и Синтре. Почему Вам нужна именно я? Потому что хорошо знаю страну, живя в Португалии с 2000 года. Здесь получила диплом гида, добавив его к филологическому читать дальшеуменьшить
образованию.
Мои экскурсии – это не только погружение в историю страны, которая богата своими победами и открытиями, но и рассказ о современной жизни, о характере португальцев. Это и знакомство с местной кухней и с замечательными винами Португалии.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 31 отзыва
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
28
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Olga
Синтру и, в частности, Кинта Регалейра, на мой взгляд, гораздо интереснее посещать именно с гидом. Без Елены больше половины тайных подземных ходов и гротов остались бы для нас неизвестными. Также читать дальшеуменьшить
как и история зданий, башен, деревьев и орнаментов. Тайные знаки остались бы просто метками. Да и пирожные с чудесным лимонадом были бы не так вкусны без душевной беседы. Спасибо Елене за прекрасный день и новые знания, за квесты для детей, за советы родителям. Обязательно воспользуемся ее услугами в следущий визит и будем рекомендовать друзьям и знакомым.
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О
Ольга
Спасибо Елене!! Интересно, не утомительно)) конечно, с нашей стороны можно было бы подготовиться - почитать про историю, правителей - среди интерьеров дворцов погружение было бы еще эффектнее! Тем более, что читать дальшеуменьшить
гид дает массу исторических фактов, с готовностью отвечает на ваши вопросы. Один момент: ожидали, что будет еще посещение и Замка Пена, но ограничились двумя замками. Нужно заранее оговаривать, какие из замков/музеев Синтры хотите посетить. Экскурсией остались очень довольны! Спасибо!
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Ж
Жанна
Экскурсию "открыть загадочную Синтру" Елена провела нам в декабре. Должна сказать, что было приятно и интересно слушать гида, настоящего профессионала своего дела! Посетили очень интересные места, узнали много нового! Энциклопедическое знание истории вопроса поражает! Елена, спасибо огромное за чудесный и интересный день! Всем, кто в Португалии - рекомендую Елену как замечательного гида и человека.
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Светлана
Спасибо Елене за интереснейшею экскурсию по замечательному городу. Елена прекрасный рассказчик, три часа пролетели незаметно, оставив чувство сопричастности к многовековой истории Синтры! Наша прогулка была познавательной и интересной! Елена приятный, образованный человек и отличный гид, с внимательным отношением к туристам, все было ненавязчиво и доверительно! Это была чудесная экскурсия!
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Д
Дмитрий
Елена замечательная. Мы получили огромное удовольствие от прогулки по городу, на которой узнали много интереснейших фактов о его истории. За время экскурсии вы посетите все основные достопримечательности города и даже немного больше) Эти впечатления останутся с вами надолго. Елена знает такое…) Очень рекомендую всем, кто путешествует по всей Португалии, не только по Синтре)
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Б
Белла
В марте со мной и супрогом провела экскурсию чудесный экскурсовод Елена Назарук. Хотим написать ей огромное спасибо за чудесную, познавательную экскурсию и приятное времяпровождение. Елена хорошо знает и преподносит информацию, внимательна к слушателю и чутко чувствует настроение и самочувствие человека. Очень рекомендую этого чудесного человека вскачестве экскурсовода. Белла.