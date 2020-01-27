27 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Прогулка по волшебному городу португальских королей, масонов и алхимиков

Елена
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Елена – ваш гид
Полчаса пути из Лиссабона – и вы в сказочной Синтре, невероятно красивом городе дворцов, королевских резиденций и монастырей.

Я помогу вам увидеть всё самое интересное и попробовать всё самое вкусное, поведаю историю Синтры и её таинственные легенды.

Вы посетите Королевский дворец и таинственную усадьбу Регалейра, обитель масонов и алхимиков.

Побродите по лабиринтам улочек, заглянете в колоритные магазинчики, попробуете вишневую «жинжу» и местные сладости.
120 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3 часа
До 4 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии27 отзывов
4.89
Открыть загадочную Синтру
Открыть загадочную Синтру

Что вас ожидает

Резиденция португальских монархов
От вокзала Синтры мы отправимся в старейший сохранившийся дворец Португалии – Королевский (он же Национальный), силуэт которого легко узнаваем благодаря двум высоким коническим дымовым трубам. Вы осмотрите дворец снаружи и изнутри, увидите уникальные изразцы, отличительный элемент декора архитектуры Португалии. Познакомитесь с историей португальской монархии и самого дворца, возведенного в 14 веке на месте резиденции арабских правителей.

Увидеть Синтру изнутри
Вы прогуляетесь по улочкам волшебной Синтры, знакомясь с историей города и погружаясь в его атмосферу. Я покажу вам самые интересные и вкусные места города: где выпить чашечку кофе с местными сладостями, попробовать вишневый ликер «жиньжа» в шоколадном стаканчике, продегустировать портвейн или местное вино, купить сувениры на память и многое другое.

Мистический дворец Регалейра
А теперь вы окажетесь в самом загадочном месте Синтры – усадьбе Регалейра. Этот дворец обязательно нужно посетить всем, кто интересуется масонством, алхимией и эзотерической практикой. Каждый метр усадьбы окутан тайнами и легендами, повсюду встречаются символы тамплиеров и франкмасонов. Вы узнаете загадочную историю владельца Регалейры, пройдете по дворцовому парку, а затем спуститесь в Колодец Начинаний по винтовой лестнице, ведущей в лабиринт гротов. А преодолев 9 пролетов лестницы, которые соотносятся с 9 кругами Ада Данте, вы постараетесь выбрать правильный выход из колодца, чтобы символически возродиться, согласно легенде.

Организационные детали

  • Дополнительные расходы: входные билеты в Национальный Дворец – 10€ с человека, Дворец Регалейра – 6€ с человека, личные расходы на сувениры и еду.
  • Мы встретимся на вокзале Синтры, откуда и начнется экскурсия. Из Лиссабона до Синтры вам будет удобнее всего добраться на электричке.
Открыть загадочную Синтру
Открыть загадочную Синтру
Открыть загадочную Синтру
Открыть загадочную Синтру
Открыть загадочную Синтру
Открыть загадочную Синтру
Открыть загадочную Синтру
Открыть загадочную Синтру
Открыть загадочную Синтру
Открыть загадочную Синтру

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Елена
Елена
Русский гид в Лиссабоне и Синтре. Почему Вам нужна именно я? Потому что хорошо знаю страну, живя в Португалии с 2000 года. Здесь получила диплом гида, добавив его к филологическому образованию. Мои экскурсии – это не только погружение в историю страны, которая богата своими победами и открытиями, но и рассказ о современной жизни, о характере португальцев. Это и знакомство с местной кухней и с замечательными винами Португалии.
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27 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

27 января 2020
В Синтре ходили на экскурсию "Открыть загадочную Синтру" с гидом Еленой. Сам город очаровал, восхитил!!! Экскурсия и сама гид тоже понравились. Грамотная речь, интересный материал. Очень советую экскурсию с гидом Еленой.
10 января 2020
Позитивная, очень артистичная Дарья! 3 часа пролетели как одна минута. Много не туристических мест, которых нет в путеводителях. Увлечённо с душой рассказывала Дарья о своём любимом городе. У дочки был ДР , Дарья подарила подарочек. Очень приятно было. Рекомендую!!!
10 октября 2019
Знающий гид
Спасибо за интересную экскурсию
2 августа 2019
Экскурсия и Елена очень понравились! В восприятии места , особенно в первый раз, очень многое зависит от гида. Елена тот человек, который способен увлечь и заинтересовать . Однозначно рекомендую этого гида, ну и конечно Синтра-это очень колоритное место!!! Португалия до новых встреч
3 июня 2019
Нашим гидом была Елена. Профессиональный, знающий человек. Самое главное, после экскурсии захотелось ещё почитать об этом удивительном месте!
8 апреля 2019
Замечательная экскурсия! Интересный и познавательный рассказ! А после посещения дворца и парка Регайлейра захотелось перечитать "Божественную комедию" Данте.
2 апреля 2019
Спасибо, Елене за такую замечательную экскурсию !! Было много исторических фактов , но подавалось все в легкой интересной форме. С нами были дети , остались в восторге ! Рекомендуем !
20 февраля 2019
Огромное спасибо Елене за проведённую экскурсию! Понравилось все и мне, и ребёнку. Все очень доступно и познавательно!!!
27 января 2019
От Экскурсии остались в восторге! Елена по истине владеющий информацией гид! Легко и непринуждённо ознакомила нас с красотами Синтры! Очень приятно провели время! Если ещё раз будем в Синтре то обязательно обратимся только к ней!
23 сентября 2018
Прекрасная экскурсия, огромное спасибо Елене за интересный тур по Синтре. Мы прошли с гидом по нижней части Синтры и получили весьма полезные рекомендации по верхнней, куда и отправились после экскурсии. Бесспорно рекомендую данную экскурсию с Еленой, без нее многие вещи остались бы нами незамеченными и мы не узнали бы массу интересных вещей из истории Португалии.
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