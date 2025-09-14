Групповая экскурсия «Край земли - на электрокаре из Лиссабона» приглашает на увлекательное путешествие вдоль Атлантического побережья.Участники смогут насладиться видами бескрайнего океана и величественных скал, посетить мыс Рока и узнать о

Описание экскурсии

Вдоль Атлантического побережья

Я заберу вас из отеля, где вы остановились. В дороге поговорим о богатой истории Лиссабона, его культурных особенностях и скрытых жемчужинах. Вы увидите бескрайний океан, величественные скалы и живописные пейзажи. Насладитесь природой Португалии и узнаете интересные факты о местной географии и флоре.

Край Европы

Мыс Рока — это самая западная точка континентальной Европы, где вы почувствуете мощь океана. В Средние века люди верили, что за этим утёсом заканчивается мир. Оживим путешествие местными историями и легендами о Кабо да Рока и его окрестностях.

Путешествие вдоль Атлантики в городок Кашкайш

От Кабо да Рока наш путь лежит вдоль океанских скал к изысканному Кашкайшу — бывшей летней резиденции португальской аристократии. Теперь это курорт с морским бризом, винтажными виллами и неторопливой элегантностью ушедшей эпохи.

Инсайдерские советы по Лиссабону

Я поделюсь с вами рекомендациями, где поесть, что посмотреть и куда отправиться. На обратном пути вы сможете задать вопросы и обсудить впечатления. Поездка завершится у вашего отеля.

Вы узнаете:

какую роль играл маяк Кабо да Рока в морской навигации

как природа формировала величественные скалы

как португальцы сохраняют свою культуру, несмотря на глобализацию

где в Лиссабоне попробовать настоящую португальскую кухню и как избежать туристических ловушек

