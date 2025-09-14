Я заберу вас из отеля, где вы остановились. В дороге поговорим о богатой истории Лиссабона, его культурных особенностях и скрытых жемчужинах. Вы увидите бескрайний океан, величественные скалы и живописные пейзажи. Насладитесь природой Португалии и узнаете интересные факты о местной географии и флоре.
Край Европы
Мыс Рока — это самая западная точка континентальной Европы, где вы почувствуете мощь океана. В Средние века люди верили, что за этим утёсом заканчивается мир. Оживим путешествие местными историями и легендами о Кабо да Рока и его окрестностях.
Путешествие вдоль Атлантики в городок Кашкайш
От Кабо да Рока наш путь лежит вдоль океанских скал к изысканному Кашкайшу — бывшей летней резиденции португальской аристократии. Теперь это курорт с морским бризом, винтажными виллами и неторопливой элегантностью ушедшей эпохи.
Инсайдерские советы по Лиссабону
Я поделюсь с вами рекомендациями, где поесть, что посмотреть и куда отправиться. На обратном пути вы сможете задать вопросы и обсудить впечатления. Поездка завершится у вашего отеля.
Вы узнаете:
какую роль играл маяк Кабо да Рока в морской навигации
как природа формировала величественные скалы
как португальцы сохраняют свою культуру, несмотря на глобализацию
где в Лиссабоне попробовать настоящую португальскую кухню и как избежать туристических ловушек
Организационные детали
Путешествие проходит на комфортабельном автомобиле Mercedes EQA 250+ с возможностью зарядки телефонов и Wi-Fi
Экскурсия подходит для взрослых и детей с 12 лет
В стоимость поездки входят услуги гида и транспорт
Подарим вам «Гид на 3 дня по Лиссабону» и «Foodie гид» по лучшим проверенным местным ташкам и ресторанам с Фаду
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий — ваш гид в Лиссабоне
Провёл экскурсии для 130 туристов
Приветствую, amigos viajantes!
Рад видеть вас на моей странице Трипстера!
Лиссабон стал моим домом ещё в 2009 году — задолго до того, как город попал в моду и стал туристическим хитом. Тогда читать дальше
Португалия открылась как нечто удивительно подлинное, тёплое и человечное — как визит к старым друзьям, которых раньше никогда не знал. Решил остаться и попробовать, как это — жить «по-португальски», с душой и неспешно.
Сегодня создаю экскурсии не ради галочек и фото у памятников. Каждая прогулка — это настоящее путешествие вглубь культуры, истории и характера этой страны. Рассказываю не только, что перед вами, но и почему именно здесь замирает сердце.
Лиссабон — не открытка, а живая история, где каждая улица — как строка в романе, который хочется перечитывать снова и снова.
До встречи в солнечном городе — и да начнётся ваше настоящее путешествие во времени!
Ирина
14 сен 2025
Спасибо Диме за приятную поездку, отвечает на вопросы, рассказывает историю, советует интересные места. Если нет желания добраться самим до мыса Рока, то рекомендую услуги Дмитрия
Мария
29 авг 2025
Прекрасно проведённое время с замечательным гидом!!! Интересная подача информации, комфортабельное авто, учитывает пожелания людей!!! Очень рекомендую!!! Спасибо огромное за интересную экскурсию!!!
Г
Галина
1 июл 2025
Я много хожу с гидами и практически не пишу отзывы, так как плохое писать не хочется, а хорошего я в них не нахожу… но Дмитрий - большое исключение из этой читать дальше
череды.
Я пишу этот отзыв в самолете и слезы снова появляются у меня на глазах. От переполняющей меня красоты Атлантики, которую Дмитрий показал, которой дал прожить, подышать и никуда не торопиться. Он показывал и рассказывал те «изюминки», которые ты никогда не увидишь путешествуя самостоятельно. А еще скрытые пляжи и топ места, куда он привез когда не было толп туристов, был красивый свет и его камера… для нас это было бесценно. Не сомневайтесь!
Спасибо большое Дмитрию за возможность побывать на мыссе Рокка и красивые фотографии! Экскурсия получилась насыщенной, интересной и познавательной. Рекомендую! Приятный бонус- городок Кашкайш на обратном пути! Дмитрий увлечён своей профессией и очень интересный рассказчик!
D
Daria
1 мая 2025
Если нужны рекомендации по Португалии на любой вкус, супер-комфортная поездка к незабываемым видам в приятной компании - вам к Дмитрию! Были в Португалии первый раз, и захотелось обязательно приехать ещё! Спасибо за прекрасный день 😊
А
Александра
27 апр 2025
Посещение Кабо-да-Рока, самой западной точки Европы, было в обязательной программе посещения Португалии! Нам повезло: отличная солнечная теплая погода и замечательный гид! Живописный океан, скалы и маяк на мысе мы наблюдали в читать дальше
сопровождении увлекательных рассказов об истории этого места. У нас было достаточно времени, чтобы не спеша прогуляться, полюбоваться природой и сделать много памятных фотографий. Это была не первая наша экскурсия с Дмитрием, и он снова сумел нас приято удивить! Время в его компании пролетает очень незаметно, но с большой пользой. Очень рекомендуем!
Irina
24 апр 2025
Спасибо за помощь в осуществлении ещё одной мечты)) Классно провели время. Дмитрий интересно рассказывал, в комфортном темпе. В общем все было супер 👍
Сергей
24 апр 2025
Дмитрий интересный, тактичный человек. Он всё делает, чтобы туристам было интересно. И подарочек в конце экскурсии - это очень приятная фишка. В Португалии живет дрстаточно давно, поэтому на любые вопросы знает ответ. Большое спасибо, было интересно!
Татьяна
17 апр 2025
Индивидуальный подход к каждому участнику путешествия поразил - это не просто экскурсия, это путешествие с чудесным рассказчиком, помощником, фотографом и просто чутким человеком! Всем рекомендую!
Ольга
14 апр 2025
Недавно побывала на экскурсии «Край земли — на электрокаре из Лиссабона» и осталась под большим впечатлением! Гид Дмитрий — настоящий профессионал: рассказывал живо, с увлечением и очень интересно, затрагивая не читать дальше
только исторические факты, но и культурные особенности Португалии.
Отдельное спасибо за приятный бонус — на обратном пути Дмитрий предложил заехать по живописному побережью океана, чего не было в программе. Это было неожиданно и невероятно красиво! Такие моменты делают поездку по-настоящему запоминающейся.
Очень рекомендую эту экскурсию тем, кто хочет увидеть Атлантику, насладиться видами и получить порцию вдохновения от общения с увлечённым гидом.
Владимир
10 апр 2025
Если нужен просто транспорт до мыса и обратно, то вам не сюда. Сюда- это за отличным настроением и впечатлениями на всю жизнь. Шикарный гид с отличным чувством юмора, отлично знающий историю страны и местные особенности, комфортный автомобиль. Экскурсия продумана до мелочей и пронизана различными фишками и трогательными моментами, которые создают особую атмосферу.
Лайк, репост, советую.
Евгения
9 апр 2025
Дорога ведёт вдоль побережья мимо красивых маленьких городков. Из динамика звучит незатейливая португальская мелодия… Всего каких-то 60 минут от Лиссабона и ты на краю земли, а точнее - на краю читать дальше
Европы,мысе Рока! Сказать, что красиво, торжественно и умиротворенно - не сказать ничего, это надо увидеть! С высоты 140-метрового обрыва открывается захватывающий вид на Океан. Волны разбиваются в пену о скалистый берег. Сочные зелёные холмы, цветущее разнотравье. Закатное солнце и мягкий пудровый свет. . Дмитрий умеет создать нужное настроение: в ход идёт винтажный бинокль Carl Zeiss и черно-белые открытки. . и можно сравнить Тогда и Теперь и ощутить, что здесь, на краю Земли, все будет неизменно, когда нас не станет.
В
Вероника
29 мар 2025
Благодарна Дмитрию за экскурсию край земли! Экскурсия прошла замечательно: комфортная машина, все организовано на высшем уровне. Дмитрий прекрасный рассказчик, с юмором. Диапазон знаний поражает. Человек любящий и знающий историю Португалии. Надеемся вернуться в будущем за новыми впечатлениями! Очень рекомендую познакомиться с этим экскурсоводом, который вас очарует историей.
T
Tatiana
24 мар 2025
Добрый день! С Женей была на экскурсии от Лиссабона до Мыса Рока. Все очень понравилось и повезло с погодой. Красота природы, которая захватывает дух. Очень понравился сюрприз после Мыса Рока. Там тоже прекрасный вид, не пожалеете.)