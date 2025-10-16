Мои заказы

Настоящий Лиссабон: с чего всё начиналось

Пройти по Алфаме и обсудить исторические эпохи города, творчество Жозе Сарамаго и музыку фаду
Вас ждёт неспешная прогулка по историческому центру Лиссабона — Алфаме, где за каждым уголком скрываются легенды, а мостовая хранит следы веков.

Вы узнаете, с чего началась история города, как он пережил землетрясение 1755 года и почему Лиссабон — это столица моряков, завоевателей и великих открытий. Мы не просто будем рассматривать город, а попробуем понять его душу.
1 отзыв
Время начала: 10:00, 11:00

Описание экскурсии

Сердце Лиссабона

  • Площадь Коммерции — здесь когда-то стоял королевский дворец, а сейчас это главная площадь города. Вы узнаете о её роли в эпоху Великих географических открытий, землетрясении 1755 года и перестройке города
  • Церковь Носа-Сеньора-да-Консейсан-Велья — одна из немногих построек, переживших землетрясение. Её мануэлино-фасад — редкий артефакт эпохи открытий
  • Дом с шипами (Casa dos Bicos) напоминает венецианские палаццо. Его история связана с Великими географическими открытиями

Алфама — душа города

  • Пройдём по старейшему району города, узнаем, как он пережил землетрясение и почему здесь зародилась музыка фаду
  • Познакомимся и узнаем историю знаменитого дома фаду, который облюбовала Мадонна, поговорим о её влиянии на популяризацию португальской музыки
  • Исследуем средневековые улочки Алфамы, заглянем в аутентичные переулки, сохранившие атмосферу старого города

Лучшие виды Лиссабона

  • Смотровая Портас-ду-Сол — одно из лучших мест, чтобы оценить панорамные виды на Алфаму, реку Тежу и купола старых церквей
  • Смотровая Санта-Лузия — романтичное место с арками, азулежу и потрясающими видами. Здесь же — церковь рыцарей Мальтийского ордена, скрытая жемчужина города

Наследие античности и мавров

  • Крепостные стены, помнящие времена арабского владычества. Обсудим завоевание Лиссабона христианами и влияние мавров на архитектуру

Обсудим:

  • Истоки Лиссабона — кто первым поселился здесь, почему город считался стратегической жемчужиной Европы
  • Землетрясение 1755 года — что произошло, как цунами смыло часть города и почему король Жозе I отказался от дворца
  • Мавры и христиане — что оставили арабы, как изменили Лиссабон и как его отвоевали христиане
  • Золотой век города — как португальцы открыли морской путь в Индию и почему сюда хлынули богатства
  • Римский Лиссабон — что осталось от древнего Олисипо, как Римская империя повлияла на город
  • Святой Антоний — как монах стал святым и почему его чтят не только в Португалии, но и в Италии
  • Фаду — музыку Лиссабона — где он появился, почему его любят и какое отношение к нему имеет Мадонна
  • Наследие писателя Жозе Сарамаго — чем его творчество потрясло мир и за что он получил Нобелевскую премию

Организационные детали

  • Особой физической подготовки, но будьте готовы к небольшим подъёмам. Для людей с ограниченной подвижностью могут быть трудности с некоторыми участками маршрута
  • Дополнительных расходов нет, но при желании вы можете попробовать жинжу — традиционный португальский вишневый ликёр: €1,5-4 за рюмку
  • Подарим вам «Гид на 3 дня по Лиссабону» и «Foodie гид» по лучшим проверенным местным ташкам и ресторанам с Фаду

в понедельник, вторник, пятницу, субботу и воскресенье в 10:00, в среду и четверг в 15:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€67
Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На площади Коммерции
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, вторник, пятницу, субботу и воскресенье в 10:00, в среду и четверг в 15:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий
Дмитрий — ваш гид в Лиссабоне
Провёл экскурсии для 130 туристов
Приветствую, amigos viajantes! Рад видеть вас на моей странице Трипстера! Лиссабон стал моим домом ещё в 2009 году — задолго до того, как город попал в моду и стал туристическим хитом. Тогда
читать дальше

Португалия открылась как нечто удивительно подлинное, тёплое и человечное — как визит к старым друзьям, которых раньше никогда не знал. Решил остаться и попробовать, как это — жить «по-португальски», с душой и неспешно. Сегодня создаю экскурсии не ради галочек и фото у памятников. Каждая прогулка — это настоящее путешествие вглубь культуры, истории и характера этой страны. Рассказываю не только, что перед вами, но и почему именно здесь замирает сердце. Лиссабон — не открытка, а живая история, где каждая улица — как строка в романе, который хочется перечитывать снова и снова. До встречи в солнечном городе — и да начнётся ваше настоящее путешествие во времени!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
Т
Татьяна
16 окт 2025
Были на экскурсии по Альфаме с Дмитрием — и это было супер! 🙌 Истории было немного, ровно столько, чтобы понять, где мы и почему это место особенное, а остальное —
читать дальше

море интересных фактов, деталей и просто классных моментов. Дмитрий рассказывает легко, с юмором, совсем не занудно, и к тому же прекрасно фотографирует! Чувствуется, что он реально любит то, чем занимается. Время пролетело незаметно — рекомендую всем, кто хочет узнать город не по учебнику, а по ощущениям 💫

