Вас ждёт неспешная прогулка по историческому центру Лиссабона — Алфаме, где за каждым уголком скрываются легенды, а мостовая хранит следы веков.
Вы узнаете, с чего началась история города, как он пережил землетрясение 1755 года и почему Лиссабон — это столица моряков, завоевателей и великих открытий. Мы не просто будем рассматривать город, а попробуем понять его душу.
Описание экскурсии
Сердце Лиссабона
- Площадь Коммерции — здесь когда-то стоял королевский дворец, а сейчас это главная площадь города. Вы узнаете о её роли в эпоху Великих географических открытий, землетрясении 1755 года и перестройке города
- Церковь Носа-Сеньора-да-Консейсан-Велья — одна из немногих построек, переживших землетрясение. Её мануэлино-фасад — редкий артефакт эпохи открытий
- Дом с шипами (Casa dos Bicos) напоминает венецианские палаццо. Его история связана с Великими географическими открытиями
Алфама — душа города
- Пройдём по старейшему району города, узнаем, как он пережил землетрясение и почему здесь зародилась музыка фаду
- Познакомимся и узнаем историю знаменитого дома фаду, который облюбовала Мадонна, поговорим о её влиянии на популяризацию португальской музыки
- Исследуем средневековые улочки Алфамы, заглянем в аутентичные переулки, сохранившие атмосферу старого города
Лучшие виды Лиссабона
- Смотровая Портас-ду-Сол — одно из лучших мест, чтобы оценить панорамные виды на Алфаму, реку Тежу и купола старых церквей
- Смотровая Санта-Лузия — романтичное место с арками, азулежу и потрясающими видами. Здесь же — церковь рыцарей Мальтийского ордена, скрытая жемчужина города
Наследие античности и мавров
- Крепостные стены, помнящие времена арабского владычества. Обсудим завоевание Лиссабона христианами и влияние мавров на архитектуру
Обсудим:
- Истоки Лиссабона — кто первым поселился здесь, почему город считался стратегической жемчужиной Европы
- Землетрясение 1755 года — что произошло, как цунами смыло часть города и почему король Жозе I отказался от дворца
- Мавры и христиане — что оставили арабы, как изменили Лиссабон и как его отвоевали христиане
- Золотой век города — как португальцы открыли морской путь в Индию и почему сюда хлынули богатства
- Римский Лиссабон — что осталось от древнего Олисипо, как Римская империя повлияла на город
- Святой Антоний — как монах стал святым и почему его чтят не только в Португалии, но и в Италии
- Фаду — музыку Лиссабона — где он появился, почему его любят и какое отношение к нему имеет Мадонна
- Наследие писателя Жозе Сарамаго — чем его творчество потрясло мир и за что он получил Нобелевскую премию
Организационные детали
- Особой физической подготовки, но будьте готовы к небольшим подъёмам. Для людей с ограниченной подвижностью могут быть трудности с некоторыми участками маршрута
- Дополнительных расходов нет, но при желании вы можете попробовать жинжу — традиционный португальский вишневый ликёр: €1,5-4 за рюмку
- Подарим вам «Гид на 3 дня по Лиссабону» и «Foodie гид» по лучшим проверенным местным ташкам и ресторанам с Фаду
в понедельник, вторник, пятницу, субботу и воскресенье в 10:00, в среду и четверг в 15:00
Стоимость экскурсии
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Коммерции
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, вторник, пятницу, субботу и воскресенье в 10:00, в среду и четверг в 15:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий — ваш гид в Лиссабоне
Провёл экскурсии для 130 туристов
Приветствую, amigos viajantes! Рад видеть вас на моей странице Трипстера! Лиссабон стал моим домом ещё в 2009 году — задолго до того, как город попал в моду и стал туристическим хитом.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзыве
Т
Татьяна
16 окт 2025
Были на экскурсии по Альфаме с Дмитрием — и это было супер! 🙌 Истории было немного, ровно столько, чтобы понять, где мы и почему это место особенное, а остальное —
