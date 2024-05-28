1 чел.
По популярности
Мини-группа
4.5 часа
Истории старого Лиссабона: живая картина веков
Погрузитесь в удивительный мир историй Лиссабона, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: На площади Dom Pedro IV
Расписание: во вторник, четверг и пятницу в 14:00, в среду, субботу и воскресенье в 09:00 и 14:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€43 за человека
Индивидуальная
4 часа
Индивидуальная экскурсия по Лиссабону: история и современность
На этой экскурсии вы увидите не только классические достопримечательности Лиссабона, но и его скрытые уголки. Узнайте историю, культуру и архитектуру города
Завтра в 09:00
15 июня в 09:00
€174 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Разгадать Лиссабон за 2 часа: индивидуальная экскурсия
Пройдите по улочкам Байши, Россио, Алфамы и Морарии, узнайте тайны Лиссабона и насладитесь его колоритом. Экскурсия с гидом за 2 часа
Начало: На площади Россио
12 июня в 08:00
15 июня в 08:00
€100 за всё до 4 чел.
Мини-группа
3 часа
Групповая экскурсия «Тайны Лиссабона»: путешествие по семи холмам
Исследуйте сокровенные уголки Лиссабона, открывая тайны и легенды, воплотившиеся в архитектуре и уличной жизни
Начало: Rua Calhariz Bica
Расписание: в понедельник, вторник и среду в 11:00, в четверг, пятницу и субботу в 11:00 и 15:00
10 июня в 11:00
11 июня в 11:00
€48 за человека
Индивидуальная
8 часов
Неповторимое путешествие: Трансфер и экскурсия по Лиссабону, Синтре, мысу Рока
Проведите свой день в Лиссабоне с максимальной пользой! Познакомьтесь с городом, его историей и культурой, не теряя времени на ожидание
Начало: ваше место пребывания
1 июля в 08:00
2 июля в 08:00
€320 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
5 часов
Лиссабон: пешком, на трамвае и фуникулёре - погружение в атмосферу города
Приглашаем вас на экскурсию по Лиссабону, где вы не только увидите все достопримечательности, но и почувствуете себя частью этого удивительного города
Начало: В вашем отеле или по договоренности. Если ваш отел...
2 июля в 09:00
3 июля в 09:00
€174 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
6 часов
Старый Лиссабон: уникальное путешествие по историческим местам
Погрузитесь в атмосферу Лиссабона, исследуя его исторические кварталы и памятники в компании опытного гида
10 июня в 09:00
24 июня в 09:00
€170 за всё до 4 чел.
скидка
20%
Мини-группа
3.5 часа
Авторская прогулка от историка по сердцу Лиссабона
Увидеть самое главное, узнать самое интересное, открыть самое колоритное
Начало: На площади Фигейра
Расписание: в понедельник, вторник, среду и четверг в 11:00, в пятницу, субботу и воскресенье в 11:00 и 16:00
Завтра в 11:00
12 июня в 11:00
40€32 за человека
скидка
10%
Индивидуальная
2 часа
По Лиссабону на тук-туке: история, панорамы и узкие улочки
Исследуйте живописный Лиссабон на уникальном транспорте. Индивидуальный маршрут, исторические рассказы и незабываемые впечатления
Начало: У здания Time Out
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
160€144 за всё до 6 чел.
Фотопрогулка
3 часа
Прогулка по Лиссабону с фотосессией: Байша, Шиаду, Алфама и Граса
Прогуляйтесь по колоритным районам Лиссабона, узнайте о местной жизни и получите профессиональные фотографии на память
15 июня в 09:30
16 июня в 09:30
от €156 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
3 часа
Лиссабон - древняя столица Португалии
Прогулка, после которой вы больше не будете с городом на «вы»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€134 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Всё лучшее в Лиссабоне - увидеть, услышать и попробовать
Колорит старых районов, звуки фаду и вкус настоящих паштеиш де ната на автопешеходной прогулке
Начало: Ваш отель в Лиссабоне
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
€250 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3 часа
Теплая встреча с солнечным Лиссабоном
Дружеская прогулка по атмосферным местам столицы с легким погружением в ее историю, культуру и быт
Начало: Площадь Россио
Сегодня в 10:30
1 июля в 10:30
€120 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Покорить Лиссабон под парусом
Насладиться панорамами города с бокалом вина и перенестись в эпоху мореплавателей
Начало: Пристань Белен
Завтра в 15:30
11 июня в 15:30
€380 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Район Белен и другие сокровища Лиссабона
Район Белен в Лиссабоне - место, откуда отправлялись португальские мореплаватели. Узнайте об истории, культуре и традициях Португалии
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€240 за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
3 часа
Лиссабон: путешествие по районам Байша и Алфама с гидом
Познайте культурное богатство Лиссабона: от средневековых районов до современных улиц, наслаждаясь вкусами и звуками города
Начало: На площади Praça dos Restauradores
Сегодня в 13:00
10 июня в 09:30
105€95 за всё до 4 чел.
Фотопрогулка
1 час
Фотопрогулка в Лиссабоне
Пройтись по центральным районам города и получить классные фотографии на фоне всей этой красоты
22 июня в 12:30
23 июня в 12:30
€67 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Тайны пяти районов Старого Лиссабона
Все, что нужно узнать, увидеть, попробовать и прочувствовать, чтобы влюбиться в город на семи холмах
Начало: Под Триумфальной аркой
Сегодня в 11:00
Завтра в 08:00
€92 за всё до 4 чел.
Фотопрогулка
4 часа
Фотопрогулка в сердце Лиссабона
Насладиться португальским ритмом и запечатлеть себя на фоне ярких локаций города
Начало: Триумфальная Арка на площади коммерции
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
€170 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Мифы и легенды Лиссабона
Начало: Площадь Реставраторов
Расписание: В любой день в любое время
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€120 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3 часа
Лиссабон: историческое путешествие по районам Байша, Шиаду и Алфама
Проведите день, исследуя уникальные районы Лиссабона, и узнайте секреты города от местного гида. Вас ждут впечатляющие виды и неповторимые вкусы
Начало: На площади Rossio
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от €140 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
Дух районов старого Лиссабона: история, культура и жизнь города
Погрузитесь в атмосферу Лиссабона: от средневековых стен замка до богемного Байру-Алту и душевной Алфамы. Индивидуальная экскурсия раскроет все тайны
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€95 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2 часа
Вкусы Лиссабона: гастрономическое путешествие по историческим кварталам
Погрузитесь в мир португальской кулинарии с экскурсией Вкусы Лиссабона. Откройте традиционные закуски, исторические районы и секреты местных жителей
Начало: На площади Россиу
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
от €65 за человека
Мини-группа
2 часа
По следам Великого землетрясения Лиссабона: путешествие в прошлое
Откройте для себя тайны Лиссабона XVIII века и его возрождение после катастрофы, изменившей мир
Начало: На Praça do Comércio
Расписание: в среду, субботу и воскресенье в 09:00 и 14:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 14:00
€37 за человека
Групповая
2 часа
Криминальный Лиссабон (18+)
Пройти по преступной стороне города - для любителей dark tourism
Начало: возле метро Cais do Sodré
Расписание: во вторник, четверг и пятницу в 14:00, в среду, субботу и воскресенье в 09:00 и 14:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 14:00
€33 за человека
Индивидуальная
2.5 часа
Лиссабон, который влюбляет
Выбрать из двух маршрутов тот, который вам ближе, или же пройти по обоим для полного погружения
Начало: На площади Реставраторов
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€130 за всё до 2 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлександр28 мая 2024Великолепная экскурсия. Анаит очень эрудирована, с прекрасными знаниями и чувством юмора. Настоятельно рекомендую экскурсию и организатора. Мы в восторге.
- ААнастасия26 мая 2024Денис - очень приятный гид и человек🤩. Это был наш первый день в Лиссабоне, и было отлично посмотреть обзорно город
- ААнна26 мая 2024Весело, быстро и увлекательно. Классная тема для детей, которые часто устают на экскурсиях- тут они точно не устанут. А ещё Алёна классный фотограф
- ААнгелина24 мая 2024Анаит просто замечательный гид!! У нас была очень непростая группа: 4 взрослых, 2 бабушки и 2 детей (7 и 1
- ООльга23 мая 2024Считаю, что нам очень повезло с гидом Татьяной. Рекомендую всем. особенно, кто впервые в Лиссабоне и хочет получить максимально полные
- AAndrei21 мая 2024Если знакомиться с Лиссабоном, то только с таким удивительным гидом, как Анаит. Это было настоящим открытием для всей нашей группы
- ВВиктория20 мая 2024Путешествовали на круизном лайнере. Был только один день в Лиссабоне, Экскурсия хорошая. За 3,5 часа обошли город, узнали много интересных исторических фактов. Денис хороший рассказчик. 👍
- ДДмитрий17 мая 2024Интересная, осознанная прогулка по Лиссабону. Денис отлично знает тему и как историк может раскрыть любой вопрос. Рекомендую!
- ВВасилий16 мая 2024Вчера мы побывали на замечательной шестичасовой экскурсии с Ольгой. Экскурсия и сам город произвели на нас неизгладимое впечатление. Ольга рассказывала
- ААлександр16 мая 2024Светлана открыла нам Лиссабон в наш первый день пребывания. Мы увидели Лиссабон в его многообразии: памятники, площади, церкви, соборы, магазины,
Ответы на вопросы от путешественников по Лиссабону в категории «Площадь Коммерции»
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