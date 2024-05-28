Экскурсии по площади Коммерции

Найдено 26 экскурсий в категории «Площадь Коммерции» в Лиссабоне на русском языке, цены от €32, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Истории старого Лиссабона
🚶 Пешая
Мини-группа
4.5 часа
111 отзывов
Истории старого Лиссабона: живая картина веков
Погрузитесь в удивительный мир историй Лиссабона, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: На площади Dom Pedro IV
Расписание: во вторник, четверг и пятницу в 14:00, в среду, субботу и воскресенье в 09:00 и 14:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
43 за человека
Автомобильная прогулка по Лиссабону: классика и импровизация
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
108 отзывов
Индивидуальная экскурсия по Лиссабону: история и современность
На этой экскурсии вы увидите не только классические достопримечательности Лиссабона, но и его скрытые уголки. Узнайте историю, культуру и архитектуру города
Завтра в 09:00
15 июня в 09:00
174 за всё до 4 чел.
Разгадать Лиссабон за 2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
16 отзывов
Разгадать Лиссабон за 2 часа: индивидуальная экскурсия
Пройдите по улочкам Байши, Россио, Алфамы и Морарии, узнайте тайны Лиссабона и насладитесь его колоритом. Экскурсия с гидом за 2 часа
Начало: На площади Россио
12 июня в 08:00
15 июня в 08:00
100 за всё до 4 чел.
Тайны Лиссабона
🚶 Пешая
Мини-группа
3 часа
199 отзывов
Групповая экскурсия «Тайны Лиссабона»: путешествие по семи холмам
Исследуйте сокровенные уголки Лиссабона, открывая тайны и легенды, воплотившиеся в архитектуре и уличной жизни
Начало: Rua Calhariz Bica
Расписание: в понедельник, вторник и среду в 11:00, в четверг, пятницу и субботу в 11:00 и 15:00
10 июня в 11:00
11 июня в 11:00
48 за человека
Трансфер + экскурсия: Лиссабон, Синтра и мыс Рока
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
8 часов
21 отзыв
Неповторимое путешествие: Трансфер и экскурсия по Лиссабону, Синтре, мысу Рока
Проведите свой день в Лиссабоне с максимальной пользой! Познакомьтесь с городом, его историей и культурой, не теряя времени на ожидание
Начало: ваше место пребывания
1 июля в 08:00
2 июля в 08:00
320 за всё до 6 чел.
Весь Лиссабон: пешком, на трамвае, фуникулёре и лифте
🚶 Пешая
🚋 На трамвае
Индивидуальная
5 часов
57 отзывов
Лиссабон: пешком, на трамвае и фуникулёре - погружение в атмосферу города
Приглашаем вас на экскурсию по Лиссабону, где вы не только увидите все достопримечательности, но и почувствуете себя частью этого удивительного города
Начало: В вашем отеле или по договоренности. Если ваш отел...
2 июля в 09:00
3 июля в 09:00
174 за всё до 10 чел.
Старый Лиссабон: знакомство с городом
🚶 Пешая
Индивидуальная
6 часов
178 отзывов
Старый Лиссабон: уникальное путешествие по историческим местам
Погрузитесь в атмосферу Лиссабона, исследуя его исторические кварталы и памятники в компании опытного гида
10 июня в 09:00
24 июня в 09:00
170 за всё до 4 чел.
Авторская прогулка от историка по сердцу Лиссабона
🚶 Пешая
скидка
20%
Мини-группа
3.5 часа
9 отзывов
Авторская прогулка от историка по сердцу Лиссабона
Увидеть самое главное, узнать самое интересное, открыть самое колоритное
Начало: На площади Фигейра
Расписание: в понедельник, вторник, среду и четверг в 11:00, в пятницу, субботу и воскресенье в 11:00 и 16:00
Завтра в 11:00
12 июня в 11:00
4032 за человека
По Лиссабону на тук-туке
скидка
10%
Индивидуальная
2 часа
10 отзывов
По Лиссабону на тук-туке: история, панорамы и узкие улочки
Исследуйте живописный Лиссабон на уникальном транспорте. Индивидуальный маршрут, исторические рассказы и незабываемые впечатления
Начало: У здания Time Out
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
160144 за всё до 6 чел.
Фотопрогулка по Лиссабону
🚶 Пешая
Фотопрогулка
3 часа
12 отзывов
Прогулка по Лиссабону с фотосессией: Байша, Шиаду, Алфама и Граса
Прогуляйтесь по колоритным районам Лиссабона, узнайте о местной жизни и получите профессиональные фотографии на память
15 июня в 09:30
16 июня в 09:30
от 156 за всё до 8 чел.
Лиссабон - древняя столица Португалии
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
13 отзывов
Лиссабон - древняя столица Португалии
Прогулка, после которой вы больше не будете с городом на «вы»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
134 за всё до 4 чел.
Всё лучшее в Лиссабоне - увидеть, услышать и попробовать
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
13 отзывов
Всё лучшее в Лиссабоне - увидеть, услышать и попробовать
Колорит старых районов, звуки фаду и вкус настоящих паштеиш де ната на автопешеходной прогулке
Начало: Ваш отель в Лиссабоне
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
250 за всё до 3 чел.
Теплая встреча с солнечным Лиссабоном
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
13 отзывов
Теплая встреча с солнечным Лиссабоном
Дружеская прогулка по атмосферным местам столицы с легким погружением в ее историю, культуру и быт
Начало: Площадь Россио
Сегодня в 10:30
1 июля в 10:30
120 за всё до 6 чел.
Покорить Лиссабон под парусом
🛥 На яхте
Индивидуальная
2 часа
4 отзыва
Покорить Лиссабон под парусом
Насладиться панорамами города с бокалом вина и перенестись в эпоху мореплавателей
Начало: Пристань Белен
Завтра в 15:30
11 июня в 15:30
380 за всё до 4 чел.
Район Белен и другие сокровища Лиссабона
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
10 отзывов
Район Белен и другие сокровища Лиссабона
Район Белен в Лиссабоне - место, откуда отправлялись португальские мореплаватели. Узнайте об истории, культуре и традициях Португалии
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
240 за всё до 4 чел.
Лиссабон: город солнца и улыбок
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
3 часа
6 отзывов
Лиссабон: путешествие по районам Байша и Алфама с гидом
Познайте культурное богатство Лиссабона: от средневековых районов до современных улиц, наслаждаясь вкусами и звуками города
Начало: На площади Praça dos Restauradores
Сегодня в 13:00
10 июня в 09:30
10595 за всё до 4 чел.
Фотопрогулка в Лиссабоне
🚶 Пешая
Фотопрогулка
1 час
1 отзыв
Фотопрогулка в Лиссабоне
Пройтись по центральным районам города и получить классные фотографии на фоне всей этой красоты
22 июня в 12:30
23 июня в 12:30
67 за всё до 4 чел.
Тайны пяти районов Старого Лиссабона
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
19 отзывов
Тайны пяти районов Старого Лиссабона
Все, что нужно узнать, увидеть, попробовать и прочувствовать, чтобы влюбиться в город на семи холмах
Начало: Под Триумфальной аркой
Сегодня в 11:00
Завтра в 08:00
92 за всё до 4 чел.
Фотопрогулка в сердце Лиссабона
🚶 Пешая
Фотопрогулка
4 часа
5 отзывов
Фотопрогулка в сердце Лиссабона
Насладиться португальским ритмом и запечатлеть себя на фоне ярких локаций города
Начало: Триумфальная Арка на площади коммерции
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
170 за всё до 4 чел.
Мифы и легенды Лиссабона
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
1 отзыв
Мифы и легенды Лиссабона
Начало: Площадь Реставраторов
Расписание: В любой день в любое время
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
120 за всё до 3 чел.
Лиссабон - знакомство c городом
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
Лиссабон: историческое путешествие по районам Байша, Шиаду и Алфама
Проведите день, исследуя уникальные районы Лиссабона, и узнайте секреты города от местного гида. Вас ждут впечатляющие виды и неповторимые вкусы
Начало: На площади Rossio
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 140 за всё до 6 чел.
Дух районов старого Лиссабона
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
Дух районов старого Лиссабона: история, культура и жизнь города
Погрузитесь в атмосферу Лиссабона: от средневековых стен замка до богемного Байру-Алту и душевной Алфамы. Индивидуальная экскурсия раскроет все тайны
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
95 за всё до 3 чел.
Вкусы Лиссабона
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
Вкусы Лиссабона: гастрономическое путешествие по историческим кварталам
Погрузитесь в мир португальской кулинарии с экскурсией Вкусы Лиссабона. Откройте традиционные закуски, исторические районы и секреты местных жителей
Начало: На площади Россиу
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
от 65 за человека
По следам Великого Лиссабонского землетрясения
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
По следам Великого землетрясения Лиссабона: путешествие в прошлое
Откройте для себя тайны Лиссабона XVIII века и его возрождение после катастрофы, изменившей мир
Начало: На Praça do Comércio
Расписание: в среду, субботу и воскресенье в 09:00 и 14:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 14:00
37 за человека
Криминальный Лиссабон (18+)
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
Криминальный Лиссабон (18+)
Пройти по преступной стороне города - для любителей dark tourism
Начало: возле метро Cais do Sodré
Расписание: во вторник, четверг и пятницу в 14:00, в среду, субботу и воскресенье в 09:00 и 14:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 14:00
33 за человека
Лиссабон, который влюбляет
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
Лиссабон, который влюбляет
Выбрать из двух маршрутов тот, который вам ближе, или же пройти по обоим для полного погружения
Начало: На площади Реставраторов
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
130 за всё до 2 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Александр
    28 мая 2024
    Трансфер + экскурсия: Лиссабон, Синтра и мыс Рока
    Великолепная экскурсия. Анаит очень эрудирована, с прекрасными знаниями и чувством юмора. Настоятельно рекомендую экскурсию и организатора. Мы в восторге.
  • А
    Анастасия
    26 мая 2024
    Авторская прогулка от историка по сердцу Лиссабона
    Денис - очень приятный гид и человек🤩. Это был наш первый день в Лиссабоне, и было отлично посмотреть обзорно город
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    без стресса как и куда дойти. Маршрут был удобно продуман без поднятий вверх👍🏼. Денис познакомил нас с интересными фактами истории и современности, которые мы бы вряд ли узнали просто ходя по городу. Денису удалось окунуть нас в историю города, чтобы мы при этом не устали от дат и имён 🙂 Отдельное спасибо за рекомендацию зайти и попробовать pastel de Nata именно в Pastelaria Santo António 😍 Их вкус действительно отличается (например от Castro. Было хорошо немного отдохнуть там на втором этаже во второй половине экскурсии. Само место также очень атмосферное. Денис, спасибо за приятное время!

    Денис - очень приятный гид и человек🤩. Это был наш первый день в Лиссабоне, и былоДенис - очень приятный гид и человек🤩. Это был наш первый день в Лиссабоне, и было
  • А
    Анна
    26 мая 2024
    По Лиссабону на тук-туке
    Весело, быстро и увлекательно. Классная тема для детей, которые часто устают на экскурсиях- тут они точно не устанут. А ещё Алёна классный фотограф
  • А
    Ангелина
    24 мая 2024
    Весь Лиссабон: пешком, на трамвае, фуникулёре и лифте
    Анаит просто замечательный гид!! У нас была очень непростая группа: 4 взрослых, 2 бабушки и 2 детей (7 и 1
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    год). Взрослые смогли отдохнуть, Анаит буквально отобрала детей и заменила няню)) старшая была в восторге, все было интересно и понятно. Мне кажется, мы посмотрели весь город, но не сильно устали потому что Анаит знает все лифты и секретные ходы:) настоятельно рекомендую! Мы пожалели, что не поехали с ней еще и в Синтру! Успехов ❤️

    Анаит просто замечательный гид!! У нас была очень непростая группа: 4 взрослых, 2 бабушки и 2
  • О
    Ольга
    23 мая 2024
    Автомобильная прогулка по Лиссабону: классика и импровизация
    Считаю, что нам очень повезло с гидом Татьяной. Рекомендую всем. особенно, кто впервые в Лиссабоне и хочет получить максимально полные
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    и полезные сведения об этом прекрасном городе за короткое время и на машине. Татьяна очень интересно, увлекательно рассказывает, видно. что любит этот город и готова поделиться с нами всем, что знает, еще и виртуозно водит машину на таких узких улочках центра Лиссабона. Большое спасибо Татьяне за экскурсию!

  • A
    Andrei
    21 мая 2024
    Весь Лиссабон: пешком, на трамвае, фуникулёре и лифте
    Если знакомиться с Лиссабоном, то только с таким удивительным гидом, как Анаит. Это было настоящим открытием для всей нашей группы
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    из четырех человек. Анаит сразу же располагает к себе, кажется,что знаешь ее много лет и встретился словно со старым другом. Ее любовь и страсть к городу пронизывает каждую улочку, каждый небольшой переулок, и это превращается в увлекательное путешествие. Она не только рассказывает о культуре и истории Лиссабона, но и вдохновляет на глубокое погружение в его атмосферу. Рассказы Анаит буквально влюбили нас в этот город. Немало важно и то, что она не сыпет цифрами, датами и событиями. Все очень в меру. Экскурсия по Лиссабону с Анаит- это незабываемые впечатления! Хочется возвращаться в этот солнечный город снова и снова! И за это ей огромное спасибо! И еще было очень здорово, что она угостила нас жижиньей, вишневым ликером. Мелочь, а приятно! Рекомендую от всей души и с легким сердцем!

  • В
    Виктория
    20 мая 2024
    Авторская прогулка от историка по сердцу Лиссабона
    Путешествовали на круизном лайнере. Был только один день в Лиссабоне, Экскурсия хорошая. За 3,5 часа обошли город, узнали много интересных исторических фактов. Денис хороший рассказчик. 👍
    Путешествовали на круизном лайнере. Был только один день в Лиссабоне, Экскурсия хорошая. За 3,5 часа обошлиПутешествовали на круизном лайнере. Был только один день в Лиссабоне, Экскурсия хорошая. За 3,5 часа обошлиПутешествовали на круизном лайнере. Был только один день в Лиссабоне, Экскурсия хорошая. За 3,5 часа обошлиПутешествовали на круизном лайнере. Был только один день в Лиссабоне, Экскурсия хорошая. За 3,5 часа обошли
  • Д
    Дмитрий
    17 мая 2024
    Авторская прогулка от историка по сердцу Лиссабона
    Интересная, осознанная прогулка по Лиссабону. Денис отлично знает тему и как историк может раскрыть любой вопрос. Рекомендую!
  • В
    Василий
    16 мая 2024
    Старый Лиссабон: знакомство с городом
    Вчера мы побывали на замечательной шестичасовой экскурсии с Ольгой. Экскурсия и сам город произвели на нас неизгладимое впечатление. Ольга рассказывала
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    о различных аспектах Португалии и Лиссабона, делясь обширной и полезной информацией. Мы смогли лучше понять, чем живет этот город и страна. Шесть часов пролетели незаметно. Мы получили множество полезных советов и рекомендаций, и Ольга с готовностью отвечала на все наши вопросы. В следующий раз обязательно воспользуемся её услугами снова.

  • А
    Александр
    16 мая 2024
    Лиссабон: город солнца и улыбок
    Светлана открыла нам Лиссабон в наш первый день пребывания. Мы увидели Лиссабон в его многообразии: памятники, площади, церкви, соборы, магазины,
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    кондитерские и рестораны, обзорная площадка и необычный фуникулер. Светлана очень доброжелательная, весёлая и много шутит. Наш гид т чувствует людей и даёт возможность увидеть то, что интересно именно нам, с энтузиазмом ответила на наши многочисленные вопросы и буквально заразила нас своей искренней любовью к городу, к стране, к истории. Рекомендую для всех тех, кто хочет увидеть город глазами человека, уважающего и любящего то, чем она занимается!

Ответы на вопросы от путешественников по Лиссабону в категории «Площадь Коммерции»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Лиссабоне
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 26
  1. Истории старого Лиссабона
  2. Автомобильная прогулка по Лиссабону: классика и импровизация
  3. Разгадать Лиссабон за 2 часа
  4. Тайны Лиссабона
  5. Трансфер + экскурсия: Лиссабон, Синтра и мыс Рока
Какие места ещё посмотреть в Лиссабоне
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Площадь Коммерции
  3. Мыс Рока
  4. Район Белен
  5. Набережная
  6. Старый город
  7. Музей Карет
  8. Дворец Келуш
  9. Мост 25 апреля
  10. Район Алфама
Сколько стоит экскурсия по Лиссабону в июне 2024
Сейчас в Лиссабоне в категории "Площадь Коммерции" можно забронировать 26 экскурсий и билетов от 32 до 380 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 806 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Экскурсии на русском языке в Лиссабоне (Португалия 🇵🇹) – у нас можно купить 26 экскурсий на 2024 год по теме «Площадь Коммерции», 806 ⭐ отзывов, цены от €32. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Португалии. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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