Ольга проводит ещё 4 экскурсии

На индивидуальной экскурсии по Лиссабону вы пройдете по историческим кварталам Байша и Алфама.В Байше вас ждут рассказы о португальских королях, восстановлении монархии и страшных событиях, таких как землетрясение 1755 года.

В Алфаме вы услышите истории о Св. Антонио Падуанском, посетите Кафедральный собор Се и насладитесь видами со смотровых площадок Санта Лузия и Порташ-ду-Сол. В течение дня вы попробуете традиционные португальские сладости и жинжу, а также узнаете о древнеримском соусе. Прогулка завершится полезными рекомендациями для вашего пребывания в Португалии

Описание экскурсии

Байша: прогулка по волнам истории

На основных площадях Лиссабона, которые находятся в этом элегантном квартале, вы услышите старинные предания об основании города и истории из его насыщенной жизни. На прогулке по просторным площадям Реставраторов, Россио и Коммерции я расскажу о процессе восстановления монархии и кострах инквизиции, о страшном еврейском погроме и разрушительном землетрясении 1755 года. А возле памятников португальским королям и простым работягам поговорим о знаменитых и безвестных людях, которые создали неповторимый Лиссабон.

Наследие Алфамы

Затем вы отправитесь в один из старейших районов города, где сохранились следы мавританского владычества, а в маленьких ресторанчиках и ташках (традиционных едальнях), как и раньше, исполняется задушевное и трогательное фаду. Вы узнаете о родившемся здесь в 12 веке любимце местных жителей — Св. Антонио Падуанском, который прославился проповедями и чудесами. Узнаете историю основания Кафедрального собора Се, который больше похож на защитное укрепление, и легенду о двух чёрных воронах. Поговорим о завоевании Лиссабона первым португальским королём и предании о славном рыцаре, в честь которого назвали одну из площадей. А со смотровых площадок Санта Лузия и Порташ-ду-Сол вы откроете изумительные виды города и попробуете разгадать секрет уникального явления, именуемого «свет Лиссабона».

Античный соус и лиссабонские вкусняшки

Спустившись по крутым ступенькам Алфамы к набережной, вы заглянете в бывшую древнеримскую «фабрику» по производству античного рыбного соуса, пользовавшегося огромным спросом во всей Римской империи. Также, в течение дня я покажу отличные места, где вы сможете отведать традиционные португальские сладости, крокеты из трески и оценить вишнёвый ликёр — жинжу. А в завершение прогулки я дам несколько полезных рекомендаций, которые помогут вам отлично провести время в Португалии.

Организационные детали