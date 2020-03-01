Ольга проводит ещё 4 экскурсии

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  4. Мифы и легенды Лиссабона

Разгадать феномен «лиссабонского света» и представить историю города по самым ярким преданиям о нем

Ольга
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Ольга – ваш гид
На дружеской прогулке по двум ярким кварталам, Байше и Алфаме, вы окинете взглядом путь португальских королей, узнаете о потрясениях Средневековья, побываете на родине фаду и услышите о местных чудесах.

А также откроете историю древнеримского соуса, отведаете жинжу и традиционные сладости в самых «правильных» местах Лиссабона.
90 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3.5 часа
До 4 человек
Можно с детьми
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Мифы и легенды Лиссабона
Мифы и легенды Лиссабона

Что вас ожидает

Байша: прогулка по волнам истории
На основных площадях Лиссабона, которые находятся в этом элегантном квартале, вы услышите старинные предания об основании города и истории из его насыщенной жизни. На прогулке по просторным площадям Реставраторов, Россио и Коммерции я расскажу о процессе восстановления монархии и кострах инквизиции, о страшном еврейском погроме и разрушительном землетрясении 1755 года. А возле памятников португальским королям и простым работягам поговорим о знаменитых и безвестных людях, которые создали неповторимый Лиссабон.

Наследие Алфамы
Затем вы отправитесь в один из старейших районов города, где сохранились следы мавританского владычества, а в маленьких ресторанчиках и ташках (традиционных едальнях), как и раньше, исполняется задушевное и трогательное фаду. Вы узнаете о родившемся здесь в 12 веке любимце местных жителей — Св. Антонио Падуанском, который прославился проповедями и чудесами. Узнаете историю основания Кафедрального собора Се, который больше похож на защитное укрепление, и легенду о двух чёрных воронах. Поговорим о завоевании Лиссабона первым португальским королём и предании о славном рыцаре, в честь которого назвали одну из площадей. А со смотровых площадок Санта Лузия и Порташ-ду-Сол вы откроете изумительные виды города и попробуете разгадать секрет уникального явления, именуемого «свет Лиссабона».

Античный соус и лиссабонские вкусняшки
Спустившись по крутым ступенькам Алфамы к набережной, вы заглянете в бывшую древнеримскую «фабрику» по производству античного рыбного соуса, пользовавшегося огромным спросом во всей Римской империи. Также, в течение дня я покажу отличные места, где вы сможете отведать традиционные португальские сладости, крокеты из трески и оценить вишнёвый ликёр — жинжу. А в завершение прогулки я дам несколько полезных рекомендаций, которые помогут вам отлично провести время в Португалии.

Организационные детали

Прогулка полностью пешеходная. Дополнительных расходов не предвидится, за исключением дегустаций (опционально).

Мифы и легенды Лиссабона
Мифы и легенды Лиссабона
Мифы и легенды Лиссабона
Мифы и легенды Лиссабона
Мифы и легенды Лиссабона
Мифы и легенды Лиссабона
Мифы и легенды Лиссабона
Мифы и легенды Лиссабона
Мифы и легенды Лиссабона
Мифы и легенды Лиссабона
Мифы и легенды Лиссабона

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Ольга
Ольга
Уважаемые друзья! Меня зовут Ольга. С 2001 года живу в Португалии. Имею диплом филолога и португальский диплом специалиста в сфере туризма. Очень люблю путешествовать и исследовать эту необычайно красивую страну. Увлекаюсь историей и культурой Португалии. Гидом я стала потому, что не могу не делиться своими впечатлениями, открытиями и любовью к Португалии с другими людьми.
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