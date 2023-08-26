Ольга проводит ещё 4 экскурсии

Мои заказы

Мифы и легенды Лиссабона

На дружеской прогулке по Байше и Алфаме вы узнаете о португальских королях, средневековых потрясениях и местных чудесах. Вкусите жинжу и традиционные сладости
На индивидуальной экскурсии по Лиссабону вы пройдете по историческим кварталам Байша и Алфама.

В Байше вас ждут рассказы о португальских королях, восстановлении монархии и страшных событиях, таких как землетрясение 1755 года.
читать дальшеуменьшить

В Алфаме вы услышите истории о Св.

Антонио Падуанском, посетите Кафедральный собор Се и насладитесь видами со смотровых площадок Санта Лузия и Порташ-ду-Сол.

В течение дня вы попробуете традиционные португальские сладости и жинжу, а также узнаете о древнеримском соусе. Прогулка завершится полезными рекомендациями для вашего пребывания в Португалии

5
4 отзыва

6 причин купить эту экскурсию

  • 🌟 Узнать о португальских королях и средневековых потрясениях
  • 🏰 Посетить исторические кварталы Байша и Алфама
  • 🎶 Погрузиться в атмосферу фаду
  • 🍬 Попробовать традиционные португальские сладости
  • 🍷 Оценить вишнёвый ликёр жинжу
  • 📸 Насладиться видами со смотровых площадок
Мифы и легенды Лиссабона
Мифы и легенды Лиссабона
Мифы и легенды Лиссабона

Что можно увидеть

  • Площадь Реставраторов
  • Площадь Россио
  • Площадь Коммерции
  • Кафедральный собор Се
  • Смотровая площадка Санта Лузия
  • Смотровая площадка Порташ-ду-Сол

Описание экскурсии

Байша: прогулка по волнам истории

На основных площадях Лиссабона, которые находятся в этом элегантном квартале, вы услышите старинные предания об основании города и истории из его насыщенной жизни. На прогулке по просторным площадям Реставраторов, Россио и Коммерции я расскажу о процессе восстановления монархии и кострах инквизиции, о страшном еврейском погроме и разрушительном землетрясении 1755 года. А возле памятников португальским королям и простым работягам поговорим о знаменитых и безвестных людях, которые создали неповторимый Лиссабон.

Наследие Алфамы

Затем вы отправитесь в один из старейших районов города, где сохранились следы мавританского владычества, а в маленьких ресторанчиках и ташках (традиционных едальнях), как и раньше, исполняется задушевное и трогательное фаду. Вы узнаете о родившемся здесь в 12 веке любимце местных жителей — Св. Антонио Падуанском, который прославился проповедями и чудесами. Узнаете историю основания Кафедрального собора Се, который больше похож на защитное укрепление, и легенду о двух чёрных воронах. Поговорим о завоевании Лиссабона первым португальским королём и предании о славном рыцаре, в честь которого назвали одну из площадей. А со смотровых площадок Санта Лузия и Порташ-ду-Сол вы откроете изумительные виды города и попробуете разгадать секрет уникального явления, именуемого «свет Лиссабона».

Античный соус и лиссабонские вкусняшки

Спустившись по крутым ступенькам Алфамы к набережной, вы заглянете в бывшую древнеримскую «фабрику» по производству античного рыбного соуса, пользовавшегося огромным спросом во всей Римской империи. Также, в течение дня я покажу отличные места, где вы сможете отведать традиционные португальские сладости, крокеты из трески и оценить вишнёвый ликёр — жинжу. А в завершение прогулки я дам несколько полезных рекомендаций, которые помогут вам отлично провести время в Португалии.

Организационные детали

  • Экскурсию можно провести для группы до семи человек. Стоимость: +35 евро за человека, если вас больше трёх.
  • Это пешеходная прогулка без дополнительных расходов (за исключением дегустаций — по вашему желанию)

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга
Ольга — ваш гид в Лиссабоне
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 9 часов 20 минут
Провела экскурсии для 271 туриста
Уважаемые друзья! Меня зовут Ольга. С 2001 года живу в Португалии. Имею диплом филолога и португальский диплом специалиста в сфере туризма. Очень люблю путешествовать и исследовать эту необычайно красивую страну. Увлекаюсь историей и культурой Португалии. Гидом я стала потому, что не могу не делиться своими впечатлениями, открытиями и любовью к Португалии с другими людьми.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
4
3
2
1
K
Спасибо большое Ольге за отлично проведенную экскурсию. Всё очень понравилось, несмотря на экстремальные условия (жара 38°)! Подача материала, много интересных фактов и исторических событий были рассказанны легко и непринуждённо! Также готовность ответить на любые вопросы, дельные советы после тура, все получили в полном объёме!!! Однозначно рекомендуем!!!!
Вам был полезен этот отзыв?
D
Отличная экскурсия!
Владение материалом, его подача, план экскурсии - все было очень интересно и профессионально.
Рекомендую всем, кто приезжает в Лиссабон и хочет познакомиться с городом.
Вам был полезен этот отзыв?
И
Ольга интересно и эмоционально рассказала о главном в Лиссабоне. Экскурсия получилась насыщенной и информативной. Советую.
Вам был полезен этот отзыв?
А
Большое спасибо гиду Ольге за замечательные рассказы и сопровождение!
Вам был полезен этот отзыв?

Входит в следующие категории Лиссабона

Похожие экскурсии на «Мифы и легенды Лиссабона»

Синтра, Атлантика и мыс Рока
На автобусе
8 часов
-
5%
209 отзывов
Мини-группа
до 8 чел.
Синтра, Атлантика и мыс Рока
Побывать на краю света на закате, посетить сказочный замок и насладиться океаном на пляже Гиньшу
Начало: Avenida Liberdade 29
Расписание: в понедельник и пятницу в 09:00
Завтра в 09:00
14 авг в 09:00
€76€80 за человека
Всё за один день: Лиссабон, Синтра, мыс Рока, Кашкаиш, Эшторил
На машине
8 часов
155 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Всё за один день: Лиссабон, Синтра, мыс Рока, Кашкаиш, Эшторил
Хотите увидеть всё за один день? Путешествуйте по Лиссабону, Синтре, мысу Рока, Кашкаишу и Эшторилу. Уникальная возможность за короткое время
Начало: От вашего отеля в Лиссабоне
11 авг в 08:00
12 авг в 08:00
от €410 за всё до 4 чел.
Авто-путешествие к яркой Синтре и мысу Рока
На машине
7 часов
148 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Авто-путешествие к яркой Синтре и мысу Рока
Необычная архитектура, восхитительные пейзажи, местная кухня и рассказы о Португалии
Начало: Ваш отель
11 авг в 09:00
12 авг в 09:00
от €325 за всё до 6 чел.
Район Шиаду как легенда о Фениксе
Пешая
3.5 часа
15 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Район Шиаду как легенда о Фениксе
Шиаду - сердце Лиссабона, где прошлое встречается с настоящим. Узнайте, как этот район восстал из пепла и стал символом города
Завтра в 09:00
11 авг в 09:00
от €230 за всё до 3 чел.
У нас ещё много экскурсий в Лиссабоне. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Лиссабоне
от €160 за экскурсию