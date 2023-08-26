Ольга проводит ещё 4 экскурсии

🌟 Узнать о португальских королях и средневековых потрясениях
🏰 Посетить исторические кварталы Байша и Алфама
🎶 Погрузиться в атмосферу фаду
🍬 Попробовать традиционные португальские сладости
🍷 Оценить вишнёвый ликёр жинжу
📸 Насладиться видами со смотровых площадок
Что можно увидеть
Площадь Реставраторов
Площадь Россио
Площадь Коммерции
Кафедральный собор Се
Смотровая площадка Санта Лузия
Смотровая площадка Порташ-ду-Сол
Описание экскурсии
Байша: прогулка по волнам истории
На основных площадях Лиссабона, которые находятся в этом элегантном квартале, вы услышите старинные предания об основании города и истории из его насыщенной жизни. На прогулке по просторным площадям Реставраторов, Россио и Коммерции я расскажу о процессе восстановления монархии и кострах инквизиции, о страшном еврейском погроме и разрушительном землетрясении 1755 года. А возле памятников португальским королям и простым работягам поговорим о знаменитых и безвестных людях, которые создали неповторимый Лиссабон.
Наследие Алфамы
Затем вы отправитесь в один из старейших районов города, где сохранились следы мавританского владычества, а в маленьких ресторанчиках и ташках (традиционных едальнях), как и раньше, исполняется задушевное и трогательное фаду. Вы узнаете о родившемся здесь в 12 веке любимце местных жителей — Св. Антонио Падуанском, который прославился проповедями и чудесами. Узнаете историю основания Кафедрального собора Се, который больше похож на защитное укрепление, и легенду о двух чёрных воронах. Поговорим о завоевании Лиссабона первым португальским королём и предании о славном рыцаре, в честь которого назвали одну из площадей. А со смотровых площадок Санта Лузия и Порташ-ду-Сол вы откроете изумительные виды города и попробуете разгадать секрет уникального явления, именуемого «свет Лиссабона».
Античный соус и лиссабонские вкусняшки
Спустившись по крутым ступенькам Алфамы к набережной, вы заглянете в бывшую древнеримскую «фабрику» по производству античного рыбного соуса, пользовавшегося огромным спросом во всей Римской империи. Также, в течение дня я покажу отличные места, где вы сможете отведать традиционные португальские сладости, крокеты из трески и оценить вишнёвый ликёр — жинжу. А в завершение прогулки я дам несколько полезных рекомендаций, которые помогут вам отлично провести время в Португалии.
Организационные детали
Экскурсию можно провести для группы до семи человек. Стоимость: +35 евро за человека, если вас больше трёх.
Это пешеходная прогулка без дополнительных расходов (за исключением дегустаций — по вашему желанию)
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваш гид в Лиссабоне
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 9 часов 20 минут
Провела экскурсии для 271 туриста
Уважаемые друзья! Меня зовут Ольга. С 2001 года живу в Португалии. Имею диплом филолога и португальский диплом специалиста в сфере туризма. Очень люблю путешествовать и исследовать эту необычайно красивую страну. Увлекаюсь историей и культурой Португалии. Гидом я стала потому, что не могу не делиться своими впечатлениями, открытиями и любовью к Португалии с другими людьми.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Ksenija
Спасибо большое Ольге за отлично проведенную экскурсию. Всё очень понравилось, несмотря на экстремальные условия (жара 38°)! Подача материала, много интересных фактов и исторических событий были рассказанны легко и непринуждённо! Также готовность ответить на любые вопросы, дельные советы после тура, все получили в полном объёме!!! Однозначно рекомендуем!!!!
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D
Dmitri
Отличная экскурсия! Владение материалом, его подача, план экскурсии - все было очень интересно и профессионально. Рекомендую всем, кто приезжает в Лиссабон и хочет познакомиться с городом.
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И
Иван
Ольга интересно и эмоционально рассказала о главном в Лиссабоне. Экскурсия получилась насыщенной и информативной. Советую.
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А
Анатолий
Большое спасибо гиду Ольге за замечательные рассказы и сопровождение!