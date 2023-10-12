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фирму и способ заказа (я из Томска) всем своим знакомым. Понравилось все! Прежде всего, конечно, гид - Кристина, которая обладает широкой эрудицией, прекрасно, грамотно и очень эмоционально излагает материал не только из прошлого Лиссабона, но и из настоящего. Все выверено до минуты, никаких накладок, прекрасное авто и водитель! Если бы я не была связана временем, то обязательно воспользовалась бы вашими услугами, заказав еще несколько экскурсий. Полагаю, что все, кто были со мной в этот день на экскурсии (а это Аня из Самары и супружеская чета из ТельАвива), разделяют мое мнение. Огромное спасибо за качественную работу. С уважением, благодарностью и надеждой на новые встречи — Ирина.