4 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Прогулка по Лиссабону: от смотровых площадок до средневековых улиц
Эта экскурсия позволит вам погрузиться в атмосферу Лиссабона, увидеть его лучшие виды, услышать фаду и попробовать традиционные пирожные. Всё это за 4 часа
Начало: Ваш отель в Лиссабоне
«У Музея фаду вы услышите звуки, которыми пропитаны старые районы Лиссабона: мелодии традиционного португальского романса»
18 ноя в 08:00
19 ноя в 08:00
€250 за всё до 3 чел.
4 часа
Индивидуальная
Вечер в Лиссабоне с фаду и португальской кухней
Вечер в Лиссабоне станет незабываемым с португальским ужином и фаду. Насладитесь вкуснейшими блюдами и живой музыкой в уютном ресторане
«Для местных жителей это не просто музыкальный жанр, а способ излить душу: в португальском языке даже есть слово «saudade», обозначающее целую бурю чувств и эмоций, которые сплетаются воедино в звуках фаду»
Завтра в 19:30
18 ноя в 19:30
от €199 за человека
4 часа
Водная прогулка
«Закат» вечеринка! Парусник, Лиссабон, океан и музыка
Начало: По договоренности
«Всё это в сопровождении веселой музыки, заводной команды аниматоров, и зажигательной компании ребят из разных стран мира»
Расписание: Каждый четверг с 19:00 до 23:00
21 ноя в 19:00
28 ноя в 19:00
€29 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- SSergej12 октября 2023Отличное мероприятие, неотъемлемая часть ознакомления с местной культурой. Доставка на место на комфортном автомобиле с дружелюбным, общительным водителем. Замечательная кухня, как в принципе везде в Лиссабоне. Считаю обязательной, для большего понимания местной культуры и обычаев
- MMaria5 октября 2022Очень понравилась экскурсия! Рекомендуем!
- ННаталья28 ноября 2021Португадьский ужин с фаду прошел отлично. Время отведенное для ужина пролетело незаметно. Был концерт с участием 3-х фадистов. Ужин тоже был неплохой. . Суп, рыба или мясо и десерт Ресторан был небольшой, но в стиле средневековья. Мы остались довольны.
- ИИрина14 октября 2019Экскурсия «Всё лучшее в Лиссабоне — увидеть, услышать и попробовать», которую блестяще провела Кристина, очень впечатлила. Я уже разрекламировала вашу
- ЕЕлена29 июля 2019Спасибо большое Марине за интересную экскурсию. Интересно и познавательно. Лиссабон очень красивый город.
- ДДмитрий18 июля 2019Экскурсия очень понравилась! Еда была вкусная, вино хорошее, фаду - это что-то потрясающее! Очень уютная атмосфера небольшого ресторанчика. Уходить не хотелось.)
Ответы на вопросы от путешественников по Лиссабону в категории «Музыкальные»
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