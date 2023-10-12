Музыкальные – экскурсии в Лиссабоне

Найдено 3 экскурсии в категории «Музыкальные» в Лиссабоне на русском языке, цены от €29. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2024 году
Всё лучшее в Лиссабоне - увидеть, услышать и попробовать
На машине
13 отзывов
4 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Прогулка по Лиссабону: от смотровых площадок до средневековых улиц
Эта экскурсия позволит вам погрузиться в атмосферу Лиссабона, увидеть его лучшие виды, услышать фаду и попробовать традиционные пирожные. Всё это за 4 часа
Начало: Ваш отель в Лиссабоне
«У Музея фаду вы услышите звуки, которыми пропитаны старые районы Лиссабона: мелодии традиционного португальского романса»
18 ноя в 08:00
19 ноя в 08:00
250 за всё до 3 чел.
Португальский ужин под звуки фаду
На машине
4 отзыва
4 часа
Индивидуальная
Вечер в Лиссабоне с фаду и португальской кухней
Вечер в Лиссабоне станет незабываемым с португальским ужином и фаду. Насладитесь вкуснейшими блюдами и живой музыкой в уютном ресторане
«Для местных жителей это не просто музыкальный жанр, а способ излить душу: в португальском языке даже есть слово «saudade», обозначающее целую бурю чувств и эмоций, которые сплетаются воедино в звуках фаду»
Завтра в 19:30
18 ноя в 19:30
от 199 за человека
«Закат» вечеринка! Парусник, Лиссабон, океан и музыка
На яхте
4 часа
Водная прогулка
«Закат» вечеринка! Парусник, Лиссабон, океан и музыка
Начало: По договоренности
«Всё это в сопровождении веселой музыки, заводной команды аниматоров, и зажигательной компании ребят из разных стран мира»
Расписание: Каждый четверг с 19:00 до 23:00
21 ноя в 19:00
28 ноя в 19:00
29 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • S
    Sergej
    12 октября 2023
    Португальский ужин под звуки фаду
    Отличное мероприятие, неотъемлемая часть ознакомления с местной культурой. Доставка на место на комфортном автомобиле с дружелюбным, общительным водителем. Замечательная кухня, как в принципе везде в Лиссабоне. Считаю обязательной, для большего понимания местной культуры и обычаев
  • M
    Maria
    5 октября 2022
    Всё лучшее в Лиссабоне - увидеть, услышать и попробовать
    Очень понравилась экскурсия! Рекомендуем!
  • Н
    Наталья
    28 ноября 2021
    Португальский ужин под звуки фаду
    Португадьский ужин с фаду прошел отлично. Время отведенное для ужина пролетело незаметно. Был концерт с участием 3-х фадистов. Ужин тоже был неплохой. . Суп, рыба или мясо и десерт Ресторан был небольшой, но в стиле средневековья. Мы остались довольны.
  • И
    Ирина
    14 октября 2019
    Всё лучшее в Лиссабоне - увидеть, услышать и попробовать
    Экскурсия «Всё лучшее в Лиссабоне — увидеть, услышать и попробовать», которую блестяще провела Кристина, очень впечатлила. Я уже разрекламировала вашу
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    фирму и способ заказа (я из Томска) всем своим знакомым. Понравилось все! Прежде всего, конечно, гид - Кристина, которая обладает широкой эрудицией, прекрасно, грамотно и очень эмоционально излагает материал не только из прошлого Лиссабона, но и из настоящего. Все выверено до минуты, никаких накладок, прекрасное авто и водитель! Если бы я не была связана временем, то обязательно воспользовалась бы вашими услугами, заказав еще несколько экскурсий. Полагаю, что все, кто были со мной в этот день на экскурсии (а это Аня из Самары и супружеская чета из ТельАвива), разделяют мое мнение. Огромное спасибо за качественную работу. С уважением, благодарностью и надеждой на новые встречи — Ирина.

  • Е
    Елена
    29 июля 2019
    Всё лучшее в Лиссабоне - увидеть, услышать и попробовать
    Спасибо большое Марине за интересную экскурсию. Интересно и познавательно. Лиссабон очень красивый город.
  • Д
    Дмитрий
    18 июля 2019
    Португальский ужин под звуки фаду
    Экскурсия очень понравилась! Еда была вкусная, вино хорошее, фаду - это что-то потрясающее! Очень уютная атмосфера небольшого ресторанчика. Уходить не хотелось.)

Ответы на вопросы от путешественников по Лиссабону в категории «Музыкальные»

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В ноябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Всё лучшее в Лиссабоне - увидеть, услышать и попробовать
  2. Португальский ужин под звуки фаду
  3. «Закат» вечеринка! Парусник, Лиссабон, океан и музыка
Какие места ещё посмотреть в Лиссабоне
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в ноябре:
  1. Самое главное
  2. Площадь Коммерции
  3. Мыс Рока
  4. Район Белен
  5. Район Алфама
  6. Набережная
  7. Площадь Реставраторов
  8. Площадь Россио
  9. Кафедральный собор
  10. Музей Карет
Сколько стоит экскурсия по Лиссабону в ноябре 2024
Сейчас в Лиссабоне в категории "Музыкальные" можно забронировать 3 экскурсии от 29 до 250. Туристы уже оставили гидам 17 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
Экскурсии на русском языке в Лиссабоне (Португалия 🇵🇹) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год по теме «Музыкальные», 17 ⭐ отзывов, цены от €29. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Португалии. Сегодня можно забронировать на 📅 ноябрь, декабрь и январь
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