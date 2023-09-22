Открыть неожиданные факты о плитке, ставшей одной из самых узнаваемых визитных карточек Португалии
Алхимия и азулежу, кажется, не имеют ничего общего, но это только на первый взгляд.
На экскурсии по музею керамики вы не только познакомитесь с историей и тонкостями изготовления декоративной плитки, но и обнаружите след средневековых экспериментаторов-мистиков.
Будем расшифровывать древние манускрипты, разгадывать алхимические шифры и, конечно, любоваться орнаментами изразцов.
На экскурсии по музею керамики вы не только познакомитесь с историей и тонкостями изготовления декоративной плитки, но и обнаружите след средневековых экспериментаторов-мистиков.
Будем расшифровывать древние манускрипты, разгадывать алхимические шифры и, конечно, любоваться орнаментами изразцов.
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Таким ли тёмным было Средневековье, каким его принято представлять? Глазами людей из 21 столетия мы посмотрим на те далёкие времена и представим, как, кем и для чего создавалась уникальная керамика, которая сегодня стала не только культурным символом Португалии, но и мировым трендом в интерьере и даже одежде.
- Правда ли, что гончары были мистиками (и остаются ими по сей день), а глина — не просто полезное ископаемое, а живая субстанция?
- Почему металлы изображали в виде драконов, химер, быков и других животных?
- Действительно ли алхимики искали золото или же преследовали другие цели?
- Что стоит за созданием майолики и бело-голубого азулежу?
- И почему вообще португальцы начали украшать здания плиткой?
Обсудим самые интересные вопросы из мира керамики. А также разберёмся в техниках её изготовления — в частности, я расскажу о методе сухой верёвки и ценности стекла в эпоху Средневековья. И всё это — в Национальном музее азулежу, расположенном в стенах древнего монастыря, где покоится прах любимой королевы Португалии Доны Леонор.
Организационные детали
Дополнительные расходы: билет в Национальный музей азулежу — 5 евро за человека.
в четверг и пятницу в 11:00
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в центре Лиссабона
- Когда и сколько длится?
- Когда: в четверг и пятницу в 11:00Экскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Валерия — ваш гид в Лиссабоне
Провела экскурсии для 1200 туристов
Приветствую, вас, дорогие первооткрыватели! Да, каждый путешественник — первооткрыватель, согласны? А на что похожи страны? На книги, которые предстоит прочесть за несколько дней. Книга «Португалия» — увесистый том. Давайте откроем его! Меня зовут Валерия. Я писатель, гид и коренная одесситка в 4 поколении. Лиссабон стал моим вторым домом после Одессы. Люблю историю, люблю находить необычные факты в обычных вещах, люблю наблюдать и выискивать что-то новое там, где, казалось бы, все давно известно и понятно. А еще я обожаю любопытных путешественников. Вы такие? Тогда давайте прогуляемся вместе по Лиссабону! Авторские прогулки и нестандартные маршруты вам гарантированы.
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