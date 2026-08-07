На экскурсии в мини-группе в Лиссабоне гости узнают о португальском азулежу и его связи с алхимией. В Национальном музее азулежу, расположенном в древнем монастыре, вы увидите уникальные орнаменты и раскроете тайны средневековых мастеров. Путешествие по миру керамики откроет секреты изготовления плитки и её роль в истории Португалии. Экскурсия предлагает уникальную возможность заглянуть в прошлое и понять, почему азулежу стал культурным символом страны

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Таким ли тёмным было Средневековье, каким его принято представлять? Глазами людей из 21 столетия мы посмотрим на те далёкие времена и представим, как, кем и для чего создавалась уникальная керамика, которая сегодня стала не только культурным символом Португалии, но и мировым трендом в интерьере и даже одежде.

Правда ли, что гончары были мистиками (и остаются ими по сей день), а глина — не просто полезное ископаемое, а живая субстанция?

Почему металлы изображали в виде драконов, химер, быков и других животных?

Действительно ли алхимики искали золото или же преследовали другие цели?

Что стоит за созданием майолики и бело-голубого азулежу?

И почему вообще португальцы начали украшать здания плиткой?

Обсудим самые интересные вопросы из мира керамики. А также разберёмся в техниках её изготовления — в частности, я расскажу о методе сухой верёвки и ценности стекла в эпоху Средневековья. И всё это — в Национальном музее азулежу, расположенном в стенах древнего монастыря, где покоится прах любимой королевы Португалии Доны Леонор.

Организационные детали

Дополнительные расходы: билет в Национальный музей азулежу — 5 евро за человека.