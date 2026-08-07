На экскурсии в мини-группе в Лиссабоне гости узнают о португальском азулежу и его связи с алхимией.
В Национальном музее азулежу, расположенном в древнем монастыре, вы увидите уникальные орнаменты и раскроете тайны средневековых мастеров. Путешествие по миру керамики откроет секреты изготовления плитки и её роль в истории Португалии.
Экскурсия предлагает уникальную возможность заглянуть в прошлое и понять, почему азулежу стал культурным символом страны
В Национальном музее азулежу, расположенном в древнем монастыре, вы увидите уникальные орнаменты и раскроете тайны средневековых мастеров. Путешествие по миру керамики откроет секреты изготовления плитки и её роль в истории Португалии.
Экскурсия предлагает уникальную возможность заглянуть в прошлое и понять, почему азулежу стал культурным символом страны
5 причин купить эту экскурсию
- 🔍 Узнать историю азулежу
- 🏺 Посетить Национальный музей азулежу
- 📜 Расшифровать средневековые манускрипты
- 🧙♂️ Погрузиться в мир алхимии
- 🏛 Исследовать древний монастырь
Что можно увидеть
- Национальный музей азулежу
- Древний монастырь
Описание экскурсии
Таким ли тёмным было Средневековье, каким его принято представлять? Глазами людей из 21 столетия мы посмотрим на те далёкие времена и представим, как, кем и для чего создавалась уникальная керамика, которая сегодня стала не только культурным символом Португалии, но и мировым трендом в интерьере и даже одежде.
- Правда ли, что гончары были мистиками (и остаются ими по сей день), а глина — не просто полезное ископаемое, а живая субстанция?
- Почему металлы изображали в виде драконов, химер, быков и других животных?
- Действительно ли алхимики искали золото или же преследовали другие цели?
- Что стоит за созданием майолики и бело-голубого азулежу?
- И почему вообще португальцы начали украшать здания плиткой?
Обсудим самые интересные вопросы из мира керамики. А также разберёмся в техниках её изготовления — в частности, я расскажу о методе сухой верёвки и ценности стекла в эпоху Средневековья. И всё это — в Национальном музее азулежу, расположенном в стенах древнего монастыря, где покоится прах любимой королевы Португалии Доны Леонор.
Организационные детали
Дополнительные расходы: билет в Национальный музей азулежу — 5 евро за человека.
в четверг и пятницу в 11:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|€60
Для бронирования достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В центре Лиссабона
Когда и сколько длится?
Когда: в четверг и пятницу в 11:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Валерия — ваша команда гидов в Лиссабоне
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 1585 туристов
Bom dia! Наши дорогие путешественники. Мы — команда гидов, влюблённых в Португалию и её историю. Не перестаём искать новые факты и делаем открытия для себя и для вас. Португалия действительно
Входит в следующие категории Лиссабона
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