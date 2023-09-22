Музей азулежу в мини-группе: тайны алхимиков и знаменитых изразцов

Открыть неожиданные факты о плитке, ставшей одной из самых узнаваемых визитных карточек Португалии

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Алхимия и азулежу, кажется, не имеют ничего общего, но это только на первый взгляд.

На экскурсии по музею керамики вы не только познакомитесь с историей и тонкостями изготовления декоративной плитки, но и обнаружите след средневековых экспериментаторов-мистиков.

Будем расшифровывать древние манускрипты, разгадывать алхимические шифры и, конечно, любоваться орнаментами изразцов.
Музей азулежу в мини-группе: тайны алхимиков и знаменитых изразцов
Музей азулежу в мини-группе: тайны алхимиков и знаменитых изразцов
Музей азулежу в мини-группе: тайны алхимиков и знаменитых изразцов
Музей азулежу в мини-группе: тайны алхимиков и знаменитых изразцов
Музей азулежу в мини-группе: тайны алхимиков и знаменитых изразцов
Музей азулежу в мини-группе: тайны алхимиков и знаменитых изразцов
Музей азулежу в мини-группе: тайны алхимиков и знаменитых изразцов
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Описание

Что вас ожидает

Таким ли тёмным было Средневековье, каким его принято представлять? Глазами людей из 21 столетия мы посмотрим на те далёкие времена и представим, как, кем и для чего создавалась уникальная керамика, которая сегодня стала не только культурным символом Португалии, но и мировым трендом в интерьере и даже одежде.

  • Правда ли, что гончары были мистиками (и остаются ими по сей день), а глина — не просто полезное ископаемое, а живая субстанция?
  • Почему металлы изображали в виде драконов, химер, быков и других животных?
  • Действительно ли алхимики искали золото или же преследовали другие цели?
  • Что стоит за созданием майолики и бело-голубого азулежу?
  • И почему вообще португальцы начали украшать здания плиткой?

Обсудим самые интересные вопросы из мира керамики. А также разберёмся в техниках её изготовления — в частности, я расскажу о методе сухой верёвки и ценности стекла в эпоху Средневековья. И всё это — в Национальном музее азулежу, расположенном в стенах древнего монастыря, где покоится прах любимой королевы Португалии Доны Леонор.

Организационные детали

Дополнительные расходы: билет в Национальный музей азулежу — 5 евро за человека.

в четверг и пятницу в 11:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в центре Лиссабона
Когда и сколько длится?
Когда: в четверг и пятницу в 11:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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