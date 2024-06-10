Экскурсии из центра Лиссабона

Найдено 4 экскурсии в категории «Из центра» в Лиссабоне на русском языке, цены от €39. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Белен: время открытий
🚌 На автобусе
Мини-группа
3.5 часа
8 отзывов
Экскурсия в Белен: мореплаватели, монастыри и мосты Лиссабона
Откройте для себя сокровища Белена: от Беленской башни до монастыря Жеронимуш и знаменитых паштейш
Начало: Центр Лиссабона
Расписание: в среду и субботу в 09:30
6 июля в 09:30
10 июля в 09:30
39 за человека
Моурария - побывать на родине фаду
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
8 отзывов
Моурария - побывать на родине фаду
Прогулка по Моурарии подарит вам незабываемые впечатления. Узнайте историю фаду, наслаждайтесь архитектурой и ощутите настоящий дух Лиссабона
Начало: В историческом центре
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
150 за всё до 3 чел.
Весь Лиссабон: пешком, на трамвае, фуникулёре и лифте
🚶 Пешая
🚋 На трамвае
Индивидуальная
5 часов
58 отзывов
Лиссабон: пешком, на трамвае и фуникулёре - погружение в атмосферу города
Приглашаем вас на экскурсию по Лиссабону, где вы не только увидите все достопримечательности, но и почувствуете себя частью этого удивительного города
Начало: В вашем отеле или по договоренности. Если ваш отел...
1 сен в 09:00
4 сен в 09:00
174 за всё до 10 чел.
Тайны португальского азулежу: экскурсия в мини-группе
Мини-группа
2 часа
Тайны португальского азулежу: экскурсия в мини-группе
Открыть неожиданные факты о плитке, ставшей одной из самых узнаваемых визитных карточек Португалии
Начало: В центре Лиссабона
Расписание: в четверг и пятницу в 11:00
5 июля в 11:00
11 июля в 11:00
45 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • V
    Vitaliy
    10 июня 2024
    Весь Лиссабон: пешком, на трамвае, фуникулёре и лифте
    Лиссабон казался огромным городом, по которому нужно передвигаться на машине, чтобы всё посмотреть. Но эта экскурсия выстроена настолько удобно, что
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    мы смогли пешком обойти все важные и интересные места столицы Португалии. Спасибо Анаит за замечательно проведенное время и знакомство с Лиссабоном. Очень грамотный экскурсовод, приятный человек и интересный собеседник!

  • А
    Ангелина
    24 мая 2024
    Весь Лиссабон: пешком, на трамвае, фуникулёре и лифте
    Анаит просто замечательный гид!! У нас была очень непростая группа: 4 взрослых, 2 бабушки и 2 детей (7 и 1
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    год). Взрослые смогли отдохнуть, Анаит буквально отобрала детей и заменила няню)) старшая была в восторге, все было интересно и понятно. Мне кажется, мы посмотрели весь город, но не сильно устали потому что Анаит знает все лифты и секретные ходы:) настоятельно рекомендую! Мы пожалели, что не поехали с ней еще и в Синтру! Успехов ❤️

    Анаит просто замечательный гид!! У нас была очень непростая группа: 4 взрослых, 2 бабушки и 2
  • A
    Andrei
    21 мая 2024
    Весь Лиссабон: пешком, на трамвае, фуникулёре и лифте
    Если знакомиться с Лиссабоном, то только с таким удивительным гидом, как Анаит. Это было настоящим открытием для всей нашей группы
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    из четырех человек. Анаит сразу же располагает к себе, кажется,что знаешь ее много лет и встретился словно со старым другом. Ее любовь и страсть к городу пронизывает каждую улочку, каждый небольшой переулок, и это превращается в увлекательное путешествие. Она не только рассказывает о культуре и истории Лиссабона, но и вдохновляет на глубокое погружение в его атмосферу. Рассказы Анаит буквально влюбили нас в этот город. Немало важно и то, что она не сыпет цифрами, датами и событиями. Все очень в меру. Экскурсия по Лиссабону с Анаит- это незабываемые впечатления! Хочется возвращаться в этот солнечный город снова и снова! И за это ей огромное спасибо! И еще было очень здорово, что она угостила нас жижиньей, вишневым ликером. Мелочь, а приятно! Рекомендую от всей души и с легким сердцем!

  • M
    Marina
    1 января 2024
    Белен: время открытий
    Мы поехали на эту экскурсию буквально на второй день пребывания в Лиссабоне. Наталья была вовремя и мы быстро нашли друг
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    друга на месте встречи. Рассказ гида был интересен и взрослым и подросткам (15 и 18 лет). Очень легко, интересно и быстро пролетело время экскурсии. Наши подростки были заняты экскурсией, фото и видео съемкой, что было очень приятно наблюдать! Мы плавно погрузились в атмосферу города, его истории и величественных архитектурных творений прошлого. Очень рады, что наша небольшая группа провела время с Натальей, узнали много интересного из прошлого, нашли отголоски в настоящем. С большим удовольствием желаем команде Юлии и Натальи успехов и благополучия! С Новым Годом!

  • А
    Анна
    16 октября 2023
    Белен: время открытий
    Все понравилось, экскурсия дает возможность комфортно посетить места, до которых не очень удобно добираться туристам самостоятельно) Рада, что мероприятие состоялось, несмотря на маленькую группу в наш день
  • Д
    Дарья
    1 августа 2023
    Белен: время открытий
    Наталья отличный гид, была на нескольких экскурсиях с ней, очень много интересной информации о посещенных нами местах, много полезных советов, все отлично организовано, спасибо!
  • м
    марина
    8 ноября 2018
    Моурария - побывать на родине фаду
    ЭТО УЖЕ ВТОРАЯ НАША ЭКСКУРСИЯ НА ТРИПСТЕРЕ И В ПОРТУГАЛИИ. МЫ С МУЖЕМ ОСТАЛИСЬ ОЧЕНЬ ДОВОЛЬНЫ. ЮЛИЯ МОЛОДАЯ ДЕВУШКА,КОТОРАЯ СТАРАЕТСЯ
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    ПРЕПОДНЕСТИ ЗНАНИЯ О ЛИССАБОНЕ И ПОРТУГАЛИИ НЕ ТРЕВИАЛЬНО И С ЖИВЫМ ИНТЕРЕСОМ К ЛЮДЯМ,ЖИВУЩИМ В ЭТОЙ СТРАРЕ. ГЕСМОТРЯ РС НЕПРОЭОДЯДИЙ ЖОДЖЬ -ЭКСКУРСИЯ СОСТОЯЛАСЬ И ЗАВЕРШИЛАСЬ ЧАШЕЧКОЙ КОФЕ И ЗНАМЕНИТЫМИ ПИРОЖЕННЫИИ,ЗА ЭТО ОТДЕЛЬНОЕ СПАСИБО. ПОНРАВИЛОСЬ ВСЕ ТОЛЬКО НЕБОЛЬШОЙ СОВЕТ,ДЛЯ УСИЛЕНИЯ ТЕМЫ ЭКСКУРСИИ МОЖНО ПРЕДЛОЖИТЬ УСЛУШАТЬ ФАДУ ПУСТЬ И ЗА ОТДЕЛЬНУЮ ПЛАТУ. С БЛАГОДАРНОСТЬЮ. МАРИНА И ПЕТР.

  • О
    Ольга
    6 июня 2018
    Моурария - побывать на родине фаду
    Юля прекрасно смогла подобрать нам маршрут согласно индивидуальному запросу и познакомить с городом. Экскурсия прошла легко, интересно и ярко. Настоятельно рекомендуем Юлю в качестве экскурсовода. Наше первое знакомство с городом стало незабываемым благодаря ей)
  • М
    Марина
    26 ноября 2017
    Моурария - побывать на родине фаду
    Утром мы сошли с корабля и первый раз оказались на земле Португалии. Альберто был абсолютно пунктуален, и уже в 10.00
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    мы начали нашу прогулку. За несколько часов Альберто влюбил нас в город и страну окончательно и бесповоротно. Мы увидели абсолютно другую Европу, какой, наверное, нигде уже не увидеть теперь; очаровательные осколки прошлого, улочки, здания, людей, истории, оттенки и даже запахи… Это мог показать лишь человек, сам беззаветно влюбленный в этот удивительный город, ах, нет прости Альберто, ведь Лисбоа- женского рода… Огромное спасибо! В коротком отзыве равно не передашь всех ощущений и эмоций, но если вам не важен шопинг и тусовки, и стали скучны путеводители-повторите, не пожалеете.

Ответы на вопросы от путешественников по Лиссабону в категории «Из центра»

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В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Белен: время открытий
  2. Моурария - побывать на родине фаду
  3. Весь Лиссабон: пешком, на трамвае, фуникулёре и лифте
  4. Тайны португальского азулежу: экскурсия в мини-группе
Какие места ещё посмотреть в Лиссабоне
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Самое главное
  2. Площадь Коммерции
  3. Мыс Рока
  4. Район Белен
  5. Набережная
  6. Старый город
  7. Музей Карет
  8. Дворец Келуш
  9. Район Алфама
  10. Мост 25 апреля
Сколько стоит экскурсия по Лиссабону в июле 2024
Сейчас в Лиссабоне в категории "Из центра" можно забронировать 4 экскурсии от 39 до 174. Туристы уже оставили гидам 74 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Экскурсии на русском языке в Лиссабоне (Португалия 🇵🇹) – у нас можно купить 4 экскурсии на 2024 год по теме «Из центра», 74 ⭐ отзыва, цены от €39. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Португалии. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь
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