1 чел.
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Мини-группа
3.5 часа
Экскурсия в Белен: мореплаватели, монастыри и мосты Лиссабона
Откройте для себя сокровища Белена: от Беленской башни до монастыря Жеронимуш и знаменитых паштейш
Начало: Центр Лиссабона
Расписание: в среду и субботу в 09:30
6 июля в 09:30
10 июля в 09:30
€39 за человека
Индивидуальная
3.5 часа
Моурария - побывать на родине фаду
Прогулка по Моурарии подарит вам незабываемые впечатления. Узнайте историю фаду, наслаждайтесь архитектурой и ощутите настоящий дух Лиссабона
Начало: В историческом центре
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€150 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
5 часов
Лиссабон: пешком, на трамвае и фуникулёре - погружение в атмосферу города
Приглашаем вас на экскурсию по Лиссабону, где вы не только увидите все достопримечательности, но и почувствуете себя частью этого удивительного города
Начало: В вашем отеле или по договоренности. Если ваш отел...
1 сен в 09:00
4 сен в 09:00
€174 за всё до 10 чел.
Мини-группа
2 часа
Тайны португальского азулежу: экскурсия в мини-группе
Открыть неожиданные факты о плитке, ставшей одной из самых узнаваемых визитных карточек Португалии
Начало: В центре Лиссабона
Расписание: в четверг и пятницу в 11:00
5 июля в 11:00
11 июля в 11:00
€45 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- VVitaliy10 июня 2024Лиссабон казался огромным городом, по которому нужно передвигаться на машине, чтобы всё посмотреть. Но эта экскурсия выстроена настолько удобно, что
- ААнгелина24 мая 2024Анаит просто замечательный гид!! У нас была очень непростая группа: 4 взрослых, 2 бабушки и 2 детей (7 и 1
- AAndrei21 мая 2024Если знакомиться с Лиссабоном, то только с таким удивительным гидом, как Анаит. Это было настоящим открытием для всей нашей группы
- MMarina1 января 2024Мы поехали на эту экскурсию буквально на второй день пребывания в Лиссабоне. Наталья была вовремя и мы быстро нашли друг
- ААнна16 октября 2023Все понравилось, экскурсия дает возможность комфортно посетить места, до которых не очень удобно добираться туристам самостоятельно) Рада, что мероприятие состоялось, несмотря на маленькую группу в наш день
- ДДарья1 августа 2023Наталья отличный гид, была на нескольких экскурсиях с ней, очень много интересной информации о посещенных нами местах, много полезных советов, все отлично организовано, спасибо!
- ммарина8 ноября 2018ЭТО УЖЕ ВТОРАЯ НАША ЭКСКУРСИЯ НА ТРИПСТЕРЕ И В ПОРТУГАЛИИ. МЫ С МУЖЕМ ОСТАЛИСЬ ОЧЕНЬ ДОВОЛЬНЫ. ЮЛИЯ МОЛОДАЯ ДЕВУШКА,КОТОРАЯ СТАРАЕТСЯ
- ООльга6 июня 2018Юля прекрасно смогла подобрать нам маршрут согласно индивидуальному запросу и познакомить с городом. Экскурсия прошла легко, интересно и ярко. Настоятельно рекомендуем Юлю в качестве экскурсовода. Наше первое знакомство с городом стало незабываемым благодаря ей)
- ММарина26 ноября 2017Утром мы сошли с корабля и первый раз оказались на земле Португалии. Альберто был абсолютно пунктуален, и уже в 10.00
Ответы на вопросы от путешественников по Лиссабону в категории «Из центра»
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