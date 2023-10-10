Тайны башни Белен

Побывать в местах, где создавалась история, и познакомиться с мореплавателями в мини-группе

Описание
Фото
О гиде
Выбрать день
Ответы на вопросы
Приглашаю вас погрузиться в атмосферу морских открытий, прочувствовать и представить, как, получив благословение от короля, великие португальские мореплаватели отправлялись именно из башни Белем к неизведанным берегам.

Вы пройдёте по их следам, увидите исторические памятники, познакомитесь с национальной кухней и узнаете историю путешествий кофейных зёрен.
Тайны башни Белен
Тайны башни Белен
Тайны башни Белен
Тайны башни Белен
Тайны башни Белен
Тайны башни Белен
Тайны башни Белен
Тайны башни Белен
Тайны башни Белен
Тайны башни Белен
Тайны башни Белен
Тайны башни Белен
Ближайшие даты:
10
окт
17
окт
21
окт
24
окт
28
окт
31
окт
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Та самая башня

Маршрут нашего путешествия начинается у башни Белен. История открытий Бразилии, мыса Доброй надежды, Гоа, Макао, Японии писалась именно в этом месте. Башня — по сути, свидетель этих уникальных моментов. Вы рассмотрите её снаружи, узнаете, какую печальную тайну она хранит, кого держали в её стенах и на кого здесь готовили покушение. А также откроете секреты самой влиятельной семьи Португалии 18 века.

Женщины и первооткрыватели

Как утверждают французы, именно женщина способна мотивировать мужчину на подвиг — тем более, если она королева. Каждый первооткрыватель чей-то сын. Вот и у Энрике Мореплавателя была своя мама, которая запечетлена на памятнике первооткрывателям. Его мы и посмотрим на следующей остановке. Вы попробуете отыскать на нём героев 15-16 столетия: математиков, астрологов, картографов, врачей, священников и переводчиков. И здесь же рассмотрите карту португальских завоеваний.

Монастырь и музей

Затем посетим монастырь Жеронимуш, где в часовне находится прах мореплавателя Васко да Гама, великого поэта Луиша де Камоэнса и короля Португалии Мануэла I — властителя 3 морей, чей мраморный саркофаг держат на своих спинах 2 слона. Завершим экскурсию дегустацией настоящего португальского кофе и знаменитых пирожных «Pasteis de Belem» в кафе Морского музея. Вы узнаете историю путешествия кофейных зёрен из Эфиопии до Бразилии и обратно в Африку, а также о национальных блюдах Японии и Индии, которые подарили этим странам португальцы.

Организационные детали

Обязательные дополнительные расходы не предусмотрены.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у башни Белен
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Лиссабона

Групповые
Пешеходные
Можно с детьми
История и архитектура
Летние
Обзорные
Башня Белен
Монастырь Жеронимуш
Святые места

Похожие туры из Лиссабона

Тайны Лиссабона
🚶 Пешая
Мини-группа
3 часа
182 отзыва
Тайны Лиссабона
Разнообразить впечатления о городе необычными фактами и скрытыми деталями его колоритной жизни
Rua Calhariz Bica
Сегодня
9 окт
10 окт
11 окт
46 за человека
Тайны еврейского Лиссабона
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
5 отзывов
Тайны еврейского Лиссабона
Открыть наследие сефардов в истории, культуре, архитектуре и гастрономии португальской столицы
у парка Звезды (парк да Эштрела)
Сегодня
Завтра
10 окт
11 окт
50 за человека
Тайны масонов Лиссабона
🚶 Пешая
Мини-группа
3 часа
19 отзывов
Тайны масонов Лиссабона
Расшифровать послания самого загадочного ордена мира на авторской прогулке по историческому центру
Базилика да Эштрела
Сегодня
Завтра
9 окт
10 окт
55 за человека
У нас ещё много экскурсий в Лиссабоне. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Лиссабоне
Дата и количество участников выбирается при бронировании
ХОРОШО
🧭
ТАМ