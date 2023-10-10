Приглашаю вас погрузиться в атмосферу морских открытий, прочувствовать и представить, как, получив благословение от короля, великие португальские мореплаватели отправлялись именно из башни Белем к неизведанным берегам. Вы пройдёте по их следам, увидите исторические памятники, познакомитесь с национальной кухней и узнаете историю путешествий кофейных зёрен.

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Описание

Что вас ожидает

Та самая башня

Маршрут нашего путешествия начинается у башни Белен. История открытий Бразилии, мыса Доброй надежды, Гоа, Макао, Японии писалась именно в этом месте. Башня — по сути, свидетель этих уникальных моментов. Вы рассмотрите её снаружи, узнаете, какую печальную тайну она хранит, кого держали в её стенах и на кого здесь готовили покушение. А также откроете секреты самой влиятельной семьи Португалии 18 века.

Женщины и первооткрыватели

Как утверждают французы, именно женщина способна мотивировать мужчину на подвиг — тем более, если она королева. Каждый первооткрыватель чей-то сын. Вот и у Энрике Мореплавателя была своя мама, которая запечетлена на памятнике первооткрывателям. Его мы и посмотрим на следующей остановке. Вы попробуете отыскать на нём героев 15-16 столетия: математиков, астрологов, картографов, врачей, священников и переводчиков. И здесь же рассмотрите карту португальских завоеваний.

Монастырь и музей

Затем посетим монастырь Жеронимуш, где в часовне находится прах мореплавателя Васко да Гама, великого поэта Луиша де Камоэнса и короля Португалии Мануэла I — властителя 3 морей, чей мраморный саркофаг держат на своих спинах 2 слона. Завершим экскурсию дегустацией настоящего португальского кофе и знаменитых пирожных «Pasteis de Belem» в кафе Морского музея. Вы узнаете историю путешествия кофейных зёрен из Эфиопии до Бразилии и обратно в Африку, а также о национальных блюдах Японии и Индии, которые подарили этим странам португальцы.

Организационные детали

Обязательные дополнительные расходы не предусмотрены.