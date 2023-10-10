Побывать в местах, где создавалась история, и познакомиться с мореплавателями в мини-группе
Вы пройдёте по их следам, увидите исторические памятники, познакомитесь с национальной кухней и узнаете историю путешествий кофейных зёрен.
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Описание
Что вас ожидает
Та самая башня
Маршрут нашего путешествия начинается у башни Белен. История открытий Бразилии, мыса Доброй надежды, Гоа, Макао, Японии писалась именно в этом месте. Башня — по сути, свидетель этих уникальных моментов. Вы рассмотрите её снаружи, узнаете, какую печальную тайну она хранит, кого держали в её стенах и на кого здесь готовили покушение. А также откроете секреты самой влиятельной семьи Португалии 18 века.
Женщины и первооткрыватели
Как утверждают французы, именно женщина способна мотивировать мужчину на подвиг — тем более, если она королева. Каждый первооткрыватель чей-то сын. Вот и у Энрике Мореплавателя была своя мама, которая запечетлена на памятнике первооткрывателям. Его мы и посмотрим на следующей остановке. Вы попробуете отыскать на нём героев 15-16 столетия: математиков, астрологов, картографов, врачей, священников и переводчиков. И здесь же рассмотрите карту португальских завоеваний.
Монастырь и музей
Затем посетим монастырь Жеронимуш, где в часовне находится прах мореплавателя Васко да Гама, великого поэта Луиша де Камоэнса и короля Португалии Мануэла I — властителя 3 морей, чей мраморный саркофаг держат на своих спинах 2 слона. Завершим экскурсию дегустацией настоящего португальского кофе и знаменитых пирожных «Pasteis de Belem» в кафе Морского музея. Вы узнаете историю путешествия кофейных зёрен из Эфиопии до Бразилии и обратно в Африку, а также о национальных блюдах Японии и Индии, которые подарили этим странам португальцы.
Организационные детали
Обязательные дополнительные расходы не предусмотрены.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у башни Белен
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.