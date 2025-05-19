Aлёна — ваш гид в Лиссабоне

Провела экскурсии для 882 туристов

читать дальше переезд из Нижнего Новгорода, в котором родилась и выросла, не планировала. Но всё сложилось иначе. И теперь я раскрываю Лиссабон путешественникам со всего мира, проводя экскурсии на тук-туке. Для него в этом городе открыты все дороги!

Меня зовут Алёна, и вот уже 6 лет я влюблена в Лиссабон. Приехав в этот волшебный город туристом в 2017 году, я почувствовала, что не хочу с ним расставаться. Свой