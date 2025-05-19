Мои заказы

Открывая Лиссабон - пешком и на жёлтом трамвае

Побывать в атмосферных уголках города и познакомиться с португальским колоритом
Чтобы почувствовать Лиссабон, его нужно не просто увидеть, а прожить! Мы пройдём по узким улочкам исторического центра, прокатимся на знаменитом трамвае, угостимся паштел-де-ната и ликёром жинжинья. Полюбуемся городом с лучших смотровых площадок и зайдём в Кафедральный собор. Эта динамичная прогулка украсит ваше португальское путешествие.
5
2 отзыва
Открывая Лиссабон - пешком и на жёлтом трамвае© Aлёна
Открывая Лиссабон - пешком и на жёлтом трамвае© Aлёна
Открывая Лиссабон - пешком и на жёлтом трамвае© Aлёна

Описание экскурсии

На прогулке по самым колоритным местам Лиссабона:

  • Вы увидите яркую Pink Street
  • Прокатитесь на фуникулёре, где проходили съёмки испанского сериала «Бумажный дом»
  • Попробуете традиционный португальский десерт в одной из лучших фабрик города
  • При желании насладитесь традиционным ликёром, вкус которого раскрывает неповторимую атмосферу Лиссабона

А также мы с вами:

  • Осмотрим город под скрип старинного жёлтого трамвая №28
  • Зайдём в кафедральный собор, где вы услышите о его необычной истории
  • Полюбуемся португальской столицей со смотровых площадок Portas do Sol и Santa Luzia
  • Заглянем на блошиный рынок
  • Увидим Национальный пантеон

А ещё:

  • Я покажу вам особенные места, которые вы не найдёте в обычных путеводителях
  • Расскажу захватывающие сюжеты о местных достопримечательностях
  • И многое другое!

Организационные детали

  • На маршруте есть крутые подъёмы, поэтому прогулка не подойдёт людям с ограничениями в передвижении
  • Блошиный рынок работает только по вторникам и субботам
  • Дополнительные расходы:
    — входные билеты в Кафедральный собор — €5 за чел.
    — 3 поездки на трамвае — €3,2 за чел. Также я могу приобрести для вас проездной на 3 поездки (напишите мне об этом заранее, пожалуйста)
    — перекус — €1,5–5
    — ликёр в шоколадном стаканчике — €1,5

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€39
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В районе Cais do Sodré
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Aлёна
Aлёна — ваш гид в Лиссабоне
Провела экскурсии для 882 туристов
Меня зовут Алёна, и вот уже 6 лет я влюблена в Лиссабон. Приехав в этот волшебный город туристом в 2017 году, я почувствовала, что не хочу с ним расставаться. Свой
читать дальше

переезд из Нижнего Новгорода, в котором родилась и выросла, не планировала. Но всё сложилось иначе. И теперь я раскрываю Лиссабон путешественникам со всего мира, проводя экскурсии на тук-туке. Для него в этом городе открыты все дороги!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Регина
Регина
19 мая 2025
Алена потрясающий гид!!!
Все четко и интересно, познавательно, определенно, рекомендую!
Думаю, подойдет как и взрослым, так и детям.
Спасибо еще раз огромные за экскурсию, она действительно помогла мне ощутить дух Лиссабона☺️
Алена потрясающий гид!!!Алена потрясающий гид!!!Алена потрясающий гид!!!Алена потрясающий гид!!!Алена потрясающий гид!!!Алена потрясающий гид!!!Алена потрясающий гид!!!Алена потрясающий гид!!!Алена потрясающий гид!!!Алена потрясающий гид!!!
Никита
Никита
5 апр 2025
Must visit в Лиссабоне. Нам очень понравилось)

Входит в следующие категории Лиссабона

Похожие экскурсии из Лиссабона

Трансфер из аэропорта в Лиссабон или города Португальской Ривьеры
На машине
1 час
34 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Трансфер из аэропорта Лиссабона: комфортное путешествие по Португалии
Встреча в аэропорту Лиссабона и комфортный трансфер до вашего отеля или любой точки Португальской Ривьеры
Начало: В аэропорту Лиссабона
Сегодня в 09:00
Завтра в 00:30
€40 за всё до 4 чел.
Весь Лиссабон: пешком, на трамвае, фуникулёре и лифте
Пешая
На трамвае
5 часов
84 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Весь Лиссабон: пешком, на трамвае, фуникулёре и лифте
Приглашаем вас на экскурсию по Лиссабону, где вы не только увидите все достопримечательности, но и почувствуете себя частью этого удивительного города
Начало: В вашем отеле или по договоренности. Если ваш отел...
26 ноя в 09:00
27 ноя в 09:00
€260 за всё до 10 чел.
Душевная экскурсия по Лиссабону
Пешая
2.5 часа
298 отзывов
Индивидуальная
до 8 чел.
Уникальная прогулка по Лиссабону: знаковые места и живые уголки
Погрузитесь в атмосферу Лиссабона на индивидуальной экскурсии. Узнайте о культуре, традициях и скрытых уголках города. Попробуйте местные сладости и жинжу
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от €150 за всё до 8 чел.
У нас ещё много экскурсий в Лиссабоне. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Лиссабоне