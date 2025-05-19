Чтобы почувствовать Лиссабон, его нужно не просто увидеть, а прожить! Мы пройдём по узким улочкам исторического центра, прокатимся на знаменитом трамвае, угостимся паштел-де-ната и ликёром жинжинья. Полюбуемся городом с лучших смотровых площадок и зайдём в Кафедральный собор. Эта динамичная прогулка украсит ваше португальское путешествие.
Описание экскурсии
На прогулке по самым колоритным местам Лиссабона:
- Вы увидите яркую Pink Street
- Прокатитесь на фуникулёре, где проходили съёмки испанского сериала «Бумажный дом»
- Попробуете традиционный португальский десерт в одной из лучших фабрик города
- При желании насладитесь традиционным ликёром, вкус которого раскрывает неповторимую атмосферу Лиссабона
А также мы с вами:
- Осмотрим город под скрип старинного жёлтого трамвая №28
- Зайдём в кафедральный собор, где вы услышите о его необычной истории
- Полюбуемся португальской столицей со смотровых площадок Portas do Sol и Santa Luzia
- Заглянем на блошиный рынок
- Увидим Национальный пантеон
А ещё:
- Я покажу вам особенные места, которые вы не найдёте в обычных путеводителях
- Расскажу захватывающие сюжеты о местных достопримечательностях
- И многое другое!
Организационные детали
- На маршруте есть крутые подъёмы, поэтому прогулка не подойдёт людям с ограничениями в передвижении
- Блошиный рынок работает только по вторникам и субботам
- Дополнительные расходы:
— входные билеты в Кафедральный собор — €5 за чел.
— 3 поездки на трамвае — €3,2 за чел. Также я могу приобрести для вас проездной на 3 поездки (напишите мне об этом заранее, пожалуйста)
— перекус — €1,5–5
— ликёр в шоколадном стаканчике — €1,5
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€39
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе Cais do Sodré
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Aлёна — ваш гид в Лиссабоне
Провела экскурсии для 882 туристов
Меня зовут Алёна, и вот уже 6 лет я влюблена в Лиссабон. Приехав в этот волшебный город туристом в 2017 году, я почувствовала, что не хочу с ним расставаться. Свой
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Регина
19 мая 2025
Алена потрясающий гид!!!
Все четко и интересно, познавательно, определенно, рекомендую!
Думаю, подойдет как и взрослым, так и детям.
Спасибо еще раз огромные за экскурсию, она действительно помогла мне ощутить дух Лиссабона☺️
Никита
5 апр 2025
Must visit в Лиссабоне. Нам очень понравилось)
