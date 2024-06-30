1 чел.
По популярности
скидка
8%
Мини-группа
3 часа
Групповая экскурсия «Тайны Лиссабона»: путешествие по семи холмам
Исследуйте сокровенные уголки Лиссабона, открывая тайны и легенды, воплотившиеся в архитектуре и уличной жизни
Начало: Rua Calhariz Bica
Расписание: в понедельник, вторник и среду в 11:00, в четверг, пятницу и субботу в 11:00 и 15:00
Сегодня в 11:00
19 июля в 11:00
48€44 за человека
скидка
20%
Мини-группа
3 часа
Авторская прогулка от историка по сердцу Лиссабона
Увидеть самое главное, узнать самое интересное, открыть самое колоритное
Начало: На площади Фигейра
Расписание: в понедельник, вторник, среду и четверг в 11:00, в пятницу, субботу и воскресенье в 11:00 и 16:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
35€28 за человека
скидка
20%
Индивидуальная
3.5 часа
Лиссабон за день: путешествие по золотому треугольнику исторического центра
Захватывающее путешествие по трём ключевым районам Лиссабона, где история и современность переплетаются в едином танце
Начало: На площади Россиу
9 июля в 06:30
10 июля в 06:30
180€144 за всё до 6 чел.
скидка
20%
Индивидуальная
3 часа
Лиссабон: инструкция по применению - путеводитель для будущих жителей
Откройте для себя Лиссабон с экспертом: от тихих районов до культурных традиций и гастрономических открытий
Начало: Районе Салданья
9 июля в 06:00
10 июля в 06:00
150€120 за всё до 6 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
2.5 часа
Уличное искусство на LX Factory
Прогуляться по арт-кварталу бывшей текстильной фабрики с искусствоведом
Начало: Возле LX Factory
Завтра в 14:00
9 июля в 10:00
170€153 за всё до 5 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
4 часа
Тайны масонов Синтры. Загадочный колодец и королевские секреты
Вдохновиться атмосферой города, посетить мистические дворцы и погрузиться в средневековую эзотерику
Начало: На вокзале Росиу
24 июля в 14:00
10 авг в 09:00
от 70€63 за всё до 6 чел.
скидка
20%
Индивидуальная
2.5 часа
Обзорная экскурсия по историческому центру «Лиссабон с детьми»
Прогулка, на которой будет познавательно взрослым и интересно детям
Начало: В парке Эдуарда VII
9 июля в 10:00
10 июля в 10:00
150€120 за всё до 6 чел.
скидка
10%
Мини-группа
6.5 часов
Групповая велопрогулка в Кашкайш
Вдоль Атлантического побережья - за живописными пейзажами и свежим морским воздухом
Начало: У железнодорожного вокзала Cascais
Расписание: в субботу в 11:30
13 июля в 11:30
20 июля в 11:30
70€63 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ККристина30 июня 2024Понравилось! Очень хороший гид, увлекательно рассказывал,все показал!
- ММарина30 июня 2024Денис отлично владеет материалом и заражает своей любовью к Лиссабону. Рекомендую!
- ООлег28 июня 2024Хорошо подобраная информация в хорошем изложении.
- ААлёна26 июня 2024Благодарю за замечательную экскурсию! Было и интересно, и красиво, и легко) Лена — знающий и увлечённый гид, изучающий информацию в местных
- ННаталия17 июня 2024Экскурсия удалась на 10 из 10 🤩 Елена нас очаровала! Душевная прогулка по классному маршруту с увлекательным рассказом - идеально для
- ВВиктория10 мая 2024Спасибо большое Валерии за чудесный день настроение и атмосферу.. Было интересно и весело, Обязательно вернемся😁🌸
- ААлексей2 мая 2024Замечательно провели время. Валерия увлекла даже того кто не очень любит экскурсии и долгие прогулки.. Была очень предупредительна и корректна. В следующее посещение города хотим продолжить и обязательно с Валерией.
- ЕЕкатерина25 апреля 2024Экскурсия очень понравилась. Я получила ответы на все свои вопросы и за короткое время составила представление о городе. Елена приятный собеседник и опытный гид. Рекомендую!
- ООльга17 апреля 2024Заказывала экскурсию для мамы, 77 лет, переживала, как она найдет место встречи и не устанет ли во время экскурсии. Оказалось,
- ППетр19 марта 2024Увлекательная экскурсия поможет вам составить представление о городе. Елена производит впечатление знающего профессионала и приятного человека. Наша группа из 4-х человек включала в себя участников разного возраста, но всем рассказ Елены был интересен: и 11-летнему ребенку, и его бабушке-дедушке.
Ответы на вопросы от путешественников по Лиссабону в категории «Со скидкой»
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