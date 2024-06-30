Со скидкой – экскурсии в Лиссабоне

Найдено 8 экскурсий в категории «Со скидкой» в Лиссабоне на русском языке, цены от €28, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Тайны Лиссабона
🚶 Пешая
скидка
8%
Мини-группа
3 часа
199 отзывов
Групповая экскурсия «Тайны Лиссабона»: путешествие по семи холмам
Исследуйте сокровенные уголки Лиссабона, открывая тайны и легенды, воплотившиеся в архитектуре и уличной жизни
Начало: Rua Calhariz Bica
Расписание: в понедельник, вторник и среду в 11:00, в четверг, пятницу и субботу в 11:00 и 15:00
Сегодня в 11:00
19 июля в 11:00
4844 за человека
Авторская прогулка от историка по сердцу Лиссабона
🚶 Пешая
скидка
20%
Мини-группа
3 часа
17 отзывов
Авторская прогулка от историка по сердцу Лиссабона
Увидеть самое главное, узнать самое интересное, открыть самое колоритное
Начало: На площади Фигейра
Расписание: в понедельник, вторник, среду и четверг в 11:00, в пятницу, субботу и воскресенье в 11:00 и 16:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
3528 за человека
Лиссабон одним днём: золотой треугольник
🚶 Пешая
скидка
20%
Индивидуальная
3.5 часа
4 отзыва
Лиссабон за день: путешествие по золотому треугольнику исторического центра
Захватывающее путешествие по трём ключевым районам Лиссабона, где история и современность переплетаются в едином танце
Начало: На площади Россиу
9 июля в 06:30
10 июля в 06:30
180144 за всё до 6 чел.
Лиссабон: инструкция по применению
🚶 Пешая
скидка
20%
Индивидуальная
3 часа
2 отзыва
Лиссабон: инструкция по применению - путеводитель для будущих жителей
Откройте для себя Лиссабон с экспертом: от тихих районов до культурных традиций и гастрономических открытий
Начало: Районе Салданья
9 июля в 06:00
10 июля в 06:00
150120 за всё до 6 чел.
Уличное искусство на LX Factory
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
2.5 часа
Уличное искусство на LX Factory
Прогуляться по арт-кварталу бывшей текстильной фабрики с искусствоведом
Начало: Возле LX Factory
Завтра в 14:00
9 июля в 10:00
170153 за всё до 5 чел.
Тайны масонов Синтры. Загадочный колодец и королевские секреты
скидка
10%
Индивидуальная
4 часа
Тайны масонов Синтры. Загадочный колодец и королевские секреты
Вдохновиться атмосферой города, посетить мистические дворцы и погрузиться в средневековую эзотерику
Начало: На вокзале Росиу
24 июля в 14:00
10 авг в 09:00
от 7063 за всё до 6 чел.
Обзорная экскурсия по историческому центру «Лиссабон с детьми»
🚶 Пешая
скидка
20%
Индивидуальная
2.5 часа
Обзорная экскурсия по историческому центру «Лиссабон с детьми»
Прогулка, на которой будет познавательно взрослым и интересно детям
Начало: В парке Эдуарда VII
9 июля в 10:00
10 июля в 10:00
150120 за всё до 6 чел.
Групповая велопрогулка в Кашкайш
скидка
10%
Мини-группа
6.5 часов
Групповая велопрогулка в Кашкайш
Вдоль Атлантического побережья - за живописными пейзажами и свежим морским воздухом
Начало: У железнодорожного вокзала Cascais
Расписание: в субботу в 11:30
13 июля в 11:30
20 июля в 11:30
7063 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • К
    Кристина
    30 июня 2024
    Авторская прогулка от историка по сердцу Лиссабона
    Понравилось! Очень хороший гид, увлекательно рассказывал,все показал!
  • М
    Марина
    30 июня 2024
    Авторская прогулка от историка по сердцу Лиссабона
    Денис отлично владеет материалом и заражает своей любовью к Лиссабону. Рекомендую!
  • О
    Олег
    28 июня 2024
    Авторская прогулка от историка по сердцу Лиссабона
    Хорошо подобраная информация в хорошем изложении.
  • А
    Алёна
    26 июня 2024
    Лиссабон одним днём: золотой треугольник
    Благодарю за замечательную экскурсию! Было и интересно, и красиво, и легко) Лена — знающий и увлечённый гид, изучающий информацию в местных
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    библиотеках (ни один из наших многочисленных вопросов не остался без развёрнутого ответа); и приятный открытый человек — на экскурсии была очень дружеская атмосфера, у меня осталось классное ощущение, что теперь у меня есть свой человек в Лиссабоне) С маршрутом тоже всё здорово, как в описании экскурсии: мы прошли по трём районам и вместе сравнили их, разведали интересные локации для будущего самостоятельного изучения города, заглянули на потрясающие смотровые площадки. В итоге благодаря Лене у меня в голове сложилась мозаика этого красочного необычного города — и его прошлое, и традиции, и вкусы, и современная жизнь. Отдельное спасибо за рекомендации вкусных мест, отправленные после нашей встречи — везде побывали и остались очень довольны!)

    Благодарю за замечательную экскурсию! Было и интересно, и красиво, и легко)Благодарю за замечательную экскурсию! Было и интересно, и красиво, и легко)Благодарю за замечательную экскурсию! Было и интересно, и красиво, и легко)Благодарю за замечательную экскурсию! Было и интересно, и красиво, и легко)Благодарю за замечательную экскурсию! Было и интересно, и красиво, и легко)Благодарю за замечательную экскурсию! Было и интересно, и красиво, и легко)Благодарю за замечательную экскурсию! Было и интересно, и красиво, и легко)Благодарю за замечательную экскурсию! Было и интересно, и красиво, и легко)
  • Н
    Наталия
    17 июня 2024
    Лиссабон одним днём: золотой треугольник
    Экскурсия удалась на 10 из 10 🤩 Елена нас очаровала! Душевная прогулка по классному маршруту с увлекательным рассказом - идеально для
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    знакомства с городом. Мы прошлись по трем районам, узнали много интересных фактов, полюбовались городом с разных видовых площадок, попробовали национальные блюда, получили ответы на все вопросы и множество рекомендаций. Елена прекрасный рассказчик, очень хорошо чувствует собеседников и щедро делится своей любовью к Лиссабону! Спасибо большое ❤️

  • В
    Виктория
    10 мая 2024
    Тайны Лиссабона
    Спасибо большое Валерии за чудесный день настроение и атмосферу.. Было интересно и весело, Обязательно вернемся😁🌸
  • А
    Алексей
    2 мая 2024
    Тайны Лиссабона
    Замечательно провели время. Валерия увлекла даже того кто не очень любит экскурсии и долгие прогулки.. Была очень предупредительна и корректна. В следующее посещение города хотим продолжить и обязательно с Валерией.
    Замечательно провели время. Валерия увлекла даже того кто не очень любит экскурсии и долгие прогулки.
  • Е
    Екатерина
    25 апреля 2024
    Лиссабон: инструкция по применению
    Экскурсия очень понравилась. Я получила ответы на все свои вопросы и за короткое время составила представление о городе. Елена приятный собеседник и опытный гид. Рекомендую!
  • О
    Ольга
    17 апреля 2024
    Тайны Лиссабона
    Заказывала экскурсию для мамы, 77 лет, переживала, как она найдет место встречи и не устанет ли во время экскурсии. Оказалось,
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    зря переживала. Валерия встретила ее в удобном месте, выстроила маршрут максимально удобным образом, увлекательно рассказывала о местах посещения. Мама осталась очень довольна, все рассказывала мне о местах и деталях. Спасибо Валерии за интересную и легкую подачу информации и непринужденное общение. С удовольствием рекомендуем гида и предлагаемую программу.

  • П
    Петр
    19 марта 2024
    Лиссабон одним днём: золотой треугольник
    Увлекательная экскурсия поможет вам составить представление о городе. Елена производит впечатление знающего профессионала и приятного человека. Наша группа из 4-х человек включала в себя участников разного возраста, но всем рассказ Елены был интересен: и 11-летнему ребенку, и его бабушке-дедушке.

Ответы на вопросы от путешественников по Лиссабону в категории «Со скидкой»

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  4. Лиссабон: инструкция по применению
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Самое главное
  2. Площадь Коммерции
  3. Мыс Рока
  4. Район Белен
  5. Набережная
  6. Старый город
  7. Музей Карет
  8. Дворец Келуш
  9. Район Алфама
  10. Мост 25 апреля
Сколько стоит экскурсия по Лиссабону в июле 2024
Сейчас в Лиссабоне в категории "Со скидкой" можно забронировать 8 экскурсий и билетов от 28 до 153 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 222 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Экскурсии на русском языке в Лиссабоне (Португалия 🇵🇹) – у нас можно купить 8 экскурсий на 2024 год по теме «Со скидкой», 222 ⭐ отзыва, цены от €28. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Португалии. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь
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