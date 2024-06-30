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библиотеках (ни один из наших многочисленных вопросов не остался без развёрнутого ответа); и приятный открытый человек — на экскурсии была очень дружеская атмосфера, у меня осталось классное ощущение, что теперь у меня есть свой человек в Лиссабоне) С маршрутом тоже всё здорово, как в описании экскурсии: мы прошли по трём районам и вместе сравнили их, разведали интересные локации для будущего самостоятельного изучения города, заглянули на потрясающие смотровые площадки. В итоге благодаря Лене у меня в голове сложилась мозаика этого красочного необычного города — и его прошлое, и традиции, и вкусы, и современная жизнь. Отдельное спасибо за рекомендации вкусных мест, отправленные после нашей встречи — везде побывали и остались очень довольны!)