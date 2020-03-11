37 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

  1. Португалия
  2. Лиссабон
  3. Экскурсии

  4. Весь Лиссабон: пешком, на трамвае, фуникулёре и лифте

Яркая прогулка по многоликому городу с рюмочкой ликёра или чашкой кофе в руке

Грачья
Задать вопрос
Грачья – представитель гидов
Если вы любите ходить пешком, хотите обойти все достопримечательности Лиссабона, все его районы и почувствовать себя местным жителем — эта экскурсия для вас.

Воспользоваться общественным транспортом — трамваем, фуникулёром и даже лифтом, пообедать там, где обедают лиссабонцы, выпить на ходу рюмочку ликера и сделать кофе-паузу в самой знаменитой паштеларии страны! В общем, приглашаю вас исследовать город разными путями и получить максимум удовольствия от прогулки.
145 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Пешеходная
Продолжительность 6 часов
До 10 человек
Можно с детьми
Встреча в вашем отеле или по договоренности
Забронировать экскурсию
У этой экскурсии37 отзывов
5
Весь Лиссабон: пешком, на трамвае, фуникулёре и лифте
Весь Лиссабон: пешком, на трамвае, фуникулёре и лифте

Что вас ожидает

Лиссабон изнутри
Лиссабон — вовсе не город-музей, потому что каждый из его старых районов живёт своей современной жизнью. Вы побываете везде: пройдёте пешком по извилистым улочкам Алфамы и строгим линиям Байши, по просторному и равнинному району Белень, аристократичным Байру Алту и Шиаду. А некоторые переходы мы совершим с помощью наземного транспорта: на лифте Сан-Жушта спустимся от площади Карму, при помощи фуникулёра Глория поднимемся к смотровой площадке Сан-Педру-де-Алкантара и на знаменитом жёлтом лиссабонском трамвае поедем в район Белень к монастырю Иеронимитов и Памятнику первооткрывателям.

Знаковые места города
Экскурсия начнётся на площади Россиу: именно здесь раньше всего открывались торговые лавки — просыпался средневековый Лиссабон. Вы посетите выгоревшую изнутри церковь Святого Доминика и уникальную по сохранности роскошного внутреннего убранства церковь святого Роха. Побываете в самом старом районе Лиссабона — Алфама, по пути к замку Святого Георгия заглянете в церковь Святого Антония и главный кафедральный собор Лиссабона, остановитесь на смотровых площадках Святая Лусия и Ворота Солнца и спуститесь к набережной реки Тежу, к площади Коммерции и Триумфальной Арке. По пути мы пообедаем в настоящей лиссабонской ташке (таверне), выпьем рюмочку вишневого ликера и кофе с паштеиш де Белень за рассказами о португальской кухне, виноделии и десертах.

Организационные детали

  • Экскурсию проведет один из гидов нашей профессиональной команды
  • Дополнительно оплачиваются: билеты на общественный транспорт — 6,50 евро, обед — 15 евро, кофе с паштеиш де Белень — 3 евро, рюмочка ликера — в подарок
Весь Лиссабон: пешком, на трамвае, фуникулёре и лифте
Весь Лиссабон: пешком, на трамвае, фуникулёре и лифте
Весь Лиссабон: пешком, на трамвае, фуникулёре и лифте
Весь Лиссабон: пешком, на трамвае, фуникулёре и лифте
Весь Лиссабон: пешком, на трамвае, фуникулёре и лифте
Весь Лиссабон: пешком, на трамвае, фуникулёре и лифте
Весь Лиссабон: пешком, на трамвае, фуникулёре и лифте
Весь Лиссабон: пешком, на трамвае, фуникулёре и лифте

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура в вашем отеле или по договоренности.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Март 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Апрель 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Май 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Июнь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Июль 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Август 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Сентябрь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Грачья
Грачья
Мне 41 год, водительский стаж — 20 лет. Увлеченный автотурист, неоднократно проехал всю Европу на автомобиле. Изучаю Португалию и Иберийский полуостров с 2000-го года. Хобби превратилось в профессию, благодаря которой познакомился с единомышленниками. И сегодня наша команда рада предложить автомобильные и пешеходные экскурсии, которые мы разрабатываем и придумываем для вас.
Напишите мне

37 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

11 марта 2020
Большое спасибо Татьяне за содержательную и интересную экскурсию! Татьяна - Экскурсовод с большой буквы! Грамотная, доброжелательная, внимательная к особым пожеланиям. Спасибо за чудесный день в Лиссабоне!
6 января 2020
Здравствуйте! Экскурсия отличная. Рекомендую всем, кто впервые в Лиссабоне, желательно взять в самом начале своего пребывания в городе, чтобы "почувствовать" город, познакомиться с основными особенностями и просто насладиться красотой.
2 января 2020
За несколько часов с Анаит вы проживете еще одну жизнь, на этот раз в Лиссабоне. Рекомендую !
10 декабря 2019
Очень все понравилось, гид просто замечательный, хоть экскурсия и долгая но прошла на ура, как будто ходили час! все подробно рассказала и познакомила с Лиссабоном провела по всем значимым местам, за один день, сами бы не смогли осилить! мега познавательно и очень интересно, ответила на все интересующие вопросы, Даже дала наводки где лучше поесть и купить сувениры и как провести оставшееся время в португалии за пределами Лиссабона! остались очень довольны! Большое спасибо Анаит!
21 ноября 2019
Вся экскурсия на одном дыхании. Очень интересно узнать Лиссабон поближе. Гид выше всех похвал
13 октября 2019
Добрый день всем. 4 октября мы были на экскурсии Весь Лиссабон...Хочу передать огромное спасибо гиду Анаит за проведенный день. Мало того, что мы увидели все основные достопримечательности центра, мы узнали много полезной информации, которая позволила лучше ориентироваться по городу самостоятельно. Анаит реагировала на любое желание членов группы, а нас было немало - 6 человек. Про сами достопримечательности писать нет смысла, приходите и все увидите. Браво!
1 октября 2019
Анаит - Профессионал высочайшего класса! Экскурсия прошла великолепно. настоятельно рекомендуем эту экскурсию с Анаит. Огромное спасибо. Elina, Leo.
30 сентября 2019
Профессионально подготовленных гидов найти можно, а вот сделать так, чтобы экскурсия проходила бы как в компании старого друга, это уже талант. Анаит в этом деле не только профессионал с большой буквы, но и просто замечательный человек и очень интересный собеседник. А за чётко продуманный удачный маршрут я вообще молчу, просто супер! Особая наша благодарочка за помощь и непосредственное участие в организации поздравления с ДР члена нашей команды путешественников! Дякуемо Вам дуже Вери матч!))) Внимание путешественники, рекомендуем на все 100%!!!
Елена
8 сентября 2019
Благодарим Анаит за замечательную экскурсию! Она показала нам самые интересные места в Лиссабоне, познакомила с жизнью португальцев, охотно ответила на наши многочисленные вопросы, дала полезные рекомендации.
Лиссабон - большой по протяженности город, и мы, честно говоря, устали за шесть часов пешеходной экскурсии в сильную жару. Вины Анаит в этом, конечно, не было, просто мы дамы "за 60", а в трамвае, где мы рассчитывали отдохнуть, сидячие места уже были заняты. Анаит всячески старалась давать нам передышки, усаживая в тенечке парка, и, продолжая свой интересный рассказ.
А еще эта экскурсия очень помогла нам сориентироваться в этом городе и чувствовать себя там в следующие дни увереннее.
22 августа 2019
Анаид - прекрасный экскурсавод!!!
Ещё 27 отзывов

Грачья проводит ещё 5 экскурсий

Трансфер + экскурсия по центру ЛиссабонаТрансфер + экскурсия по центру ЛиссабонаТрансфер + экскурсия по центру Лиссабона
145 за трансфер
4 часа
14 отзывов
Познакомиться со знаковыми районами сердца Португалии на автомобиле
Вы прилетели в Лиссабон и готовы нырнуть с головой в жизнь города, но не знаете, откуда начать, или ограничены во времени? Ваш отдых начнется с момента, как вы сойдёте с трапа самолёта. Прямо из аэропорта вы отправитесь знакомиться с самыми знаковыми и колоритными районами Лиссабона и увидите город с лучших смотровых площадок, поймёте, как он устроен и чем особенно примечателен. А главное, здорово и с комфортом проведёте время!
Трансфер + экскурсия: Лиссабон, Синтра и мыс РокаТрансфер + экскурсия: Лиссабон, Синтра и мыс РокаТрансфер + экскурсия: Лиссабон, Синтра и мыс Рока
255 за трансфер
8 часов
15 отзывов
Путешествие из аэропорта в столицу и по всем её окрестностям
Если вы оказались в Лиссабоне всего на один день, или у вас длительная транзитная пересадка, то эта экскурсия — ваш шанс увидеть весь Лиссабон, великолепные курорты Кашкаиш и Эшторил, резиденцию португальских королей Синтру, а ещё проехать по красивейшей ривьере и побывать в крайней точке Евразии на берегу океана. Долой скучное ожидание в аэропорту или блуждание наобум только по центру города! Сделайте ваше пребывание в столице насыщенным и позвольте Лиссабону очаровать вас.
Лиссабон и Порту: две столицы за один деньЛиссабон и Порту: две столицы за один деньЛиссабон и Порту: две столицы за один день
80 за экскурсию
10 часов
Познакомиться с визитными карточками городов, наслаждаясь ароматами выпечки, моря и дубовых бочек
История страны — это история Лиссабона и Порту, двух вечных соперников за право называться столицей и самым красивым городом Португалии. Наш маршрут спланирован так, что вы проведете два часа в каждом городе, а по дороге увидите красивые провинциальные пейзажи. В Лиссабоне познакомитесь с историей арабской Алфамы, элитарного Байру-Алту, аккуратной Байши и роскошного района Белень. А в Порту осмотрите украшенные изразцами церкви и красочную Рибейру, пройдете по набережной реки Доуру и таинственным переулкам. А еще отведаете традиционную выпечку и вишневый ликер «жинжа».
Лиссабон: лучшие панорамыЛиссабон: лучшие панорамыЛиссабон: лучшие панорамы
145 за экскурсию
4 часа
20 отзывов
Автопутешествие по самым интересным районам и к 7 смотровым площадкам
Лиссабон — ровесник Рима, и как любой уважающий себя город с многовековой историей, он расположен на 7 холмах. Мы предлагаем вам взглянуть на сердце Португалии с 7 лучших смотровых площадок, проехать по красивейшим улицам и открыть для себя самые интересные районы. Лиссабон поделится с вами своим колоритом, атмосферой, необычными фактами и, конечно, захватывающими видами!
Трансфер + средневековая ПортугалияТрансфер + средневековая ПортугалияТрансфер + средневековая Португалия
360 за трансфер
10 часов
5 отзывов
Томар, Баталья, Алкобаса, Назаре, Обидуш — памятники истории и жизнь в провинции
Если вы уже познакомились с городом и окрестностями, побывали в мистической Синтре, королевских курортах Кашкаиш и Эшторил и посетили самую западную точку Евразии — мыс Рока, предлагаем провести день в португальской провинции. Вы увидите не только значимые памятники из списка ЮНЕСКО — монастыри в Томаре, Баталье и Алкобасе, но и город Назаре, мекку серфингистов, и средневековый Обидуш, а главное — познакомитесь с реалиями современной провинциальной жизни. Вы проедете по автострадам и национальным дорогам, мимо аккуратных белых деревушек, виноградников, фруктовых садов и ветряных мельниц.

Обзорные экскурсии в Лиссабоне

Такой разный ЛиссабонТакой разный ЛиссабонТакой разный Лиссабон
12 за человека
3.5 часа
290 отзывов
Проникнуться особым ритмом столицы Португалии на обзорной прогулке по Алфаме, Байше и Шиаду
Лиссабон пьянит и увлекает, берет под крыло и делится магической энергией океана. На этой прогулке вы проникнитесь очарованием таинственных и удивительно контрастных районов Лиссабона и начнете лучше понимать португальцев. Вы побываете в Алфаме и узнаете, почему здесь можно перекидывать соль из окна в окно, а не ходить к соседу. Пройдете сквозь арку Августа и увидите пристань Кайш-даш-Колунаш, принимавшей королей и великих мореплавателей. И, конечно, прогуляетесь по роскошному району Шиаду, где в старинной кондитерской продают знаменитые «паштел де ната».
Прогулка в атмосфере старого доброго ЛиссабонаПрогулка в атмосфере старого доброго ЛиссабонаПрогулка в атмосфере старого доброго Лиссабона
65 за экскурсию
3 часа
160 отзывов
Проникнуться духом, традициями и видами на дружеской экскурсии по самобытным районам
Предупреждаем: прогулка не оставит шансов не влюбиться в Лиссабон! Украшенные плиткой азулежу дома Алфамы и Моурарии, старинные площади Байши и виды Грасы — вы исследуете самые аутентичные кварталы. Полюбуетесь панорамами и удивитесь сочетанию традиционного стиля и современных граффити, ароматов сардин и выпечки. С рассказами о менталитете португальцев и полезными советами эти три часа станут запоминающейся первой встречей с Лиссабоном.
Знакомство с Лиссабоном на тук-тукеЗнакомство с Лиссабоном на тук-тукеЗнакомство с Лиссабоном на тук-туке
84 за экскурсию
2 часа
67 отзывов
Прокатиться по старейшим районам от Алфамы до Шиаду, останавливаясь на главных панорамных площадках
Взбираться на семь крутых холмов Лиссабона трудно даже выносливым — куда лучше неспешно прокатиться по ним на тук-туке! Приготовьтесь погрузиться в культурную среду Португалии среди стройных фасадов Байши и самобытных переулков Моурарии, увидеть волшебные панорамы Алфамы и проникнуться контрастами города.
Ежедневная прогулка по ЛиссабонуЕжедневная прогулка по ЛиссабонуЕжедневная прогулка по Лиссабону
20 за человека
2 часа
285 отзывов
Узнать и полюбить город за 2 часа
Во время прогулки по Лиссабону мы поделимся с вами историческими фактами и расскажем о реалиях города, покажем яркие достопримечательности и нетуристические места. Выбирайте один из двух маршрутов — и вы увидите город со смотровых площадок, узнаете, где послушать фаду, в какие необычные бары стоит заглянуть и где попробовать типичные португальские блюда.
Лиссабон, который покорит ваше сердцеЛиссабон, который покорит ваше сердцеЛиссабон, который покорит ваше сердце
77 за экскурсию
2.5 часа
188 отзывов
Ощутить колорит Старого города и навсегда влюбиться в Лиссабон с первого дня путешествия
Знакомство с Лиссабоном лучше всего начать с левой части города — районов Байша, Алфама, Моурария и Граса, по которым я зову вас прогуляться. Именно здесь вы почувствуете особый контраст между прошлыми эпохами города и современным укладом его жизни. Проникнете в историю фаду, услышите местные легенды, узнаете о блошиных рынках и модных кафешках. Лиссабон — это город постоянных открытий, и я буду счастлива влюбить в него вас!
Первые шаги в ЛиссабонеПервые шаги в ЛиссабонеПервые шаги в Лиссабоне
От 65 за экскурсию
4 часа
7 отзывов
Познакомиться с историей многоликого города на улицах блистательной Байши и старинной Алфамы
На этой прогулке вы погрузитесь в гущу исторических событий Лиссабона, исследуете многолюдные улицы Байши и извилистые переулочки Алфамы. Насладитесь волнующими панорамами города и чашечкой кофе с паштейш-де-ната. А главное, не только узнаете столицу Португалии — но и почувствуете её!

Выбирайте и другие экскурсии в Лиссабоне

За городомСинтраМузеи и искусствоВ другой городНеобычные маршрутыСетубалГастрономическиеТрансферыБашня БеленДля детейОбзорныеМыс РокаМонастырь ЖеронимушКашкайшПлощадь КоммерцииФотосессииГрупповыеДворец КелушМонастырь КармелитовКрыши и панорамыИндивидуальныеЗамок Святого ГеоргияРайон БеленМонсантоПлощадь РоссиуВсеАлфамаИстория и архитектураПешкомДворец АжудаНа автомобилеСо скидкойОбидушНа корабликеМузей КаретАугуштаНа автобусе