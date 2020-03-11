37 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Лиссабон изнутри

Лиссабон — вовсе не город-музей, потому что каждый из его старых районов живёт своей современной жизнью. Вы побываете везде: пройдёте пешком по извилистым улочкам Алфамы и строгим линиям Байши, по просторному и равнинному району Белень, аристократичным Байру Алту и Шиаду. А некоторые переходы мы совершим с помощью наземного транспорта: на лифте Сан-Жушта спустимся от площади Карму, при помощи фуникулёра Глория поднимемся к смотровой площадке Сан-Педру-де-Алкантара и на знаменитом жёлтом лиссабонском трамвае поедем в район Белень к монастырю Иеронимитов и Памятнику первооткрывателям.

Знаковые места города

Экскурсия начнётся на площади Россиу: именно здесь раньше всего открывались торговые лавки — просыпался средневековый Лиссабон. Вы посетите выгоревшую изнутри церковь Святого Доминика и уникальную по сохранности роскошного внутреннего убранства церковь святого Роха. Побываете в самом старом районе Лиссабона — Алфама, по пути к замку Святого Георгия заглянете в церковь Святого Антония и главный кафедральный собор Лиссабона, остановитесь на смотровых площадках Святая Лусия и Ворота Солнца и спуститесь к набережной реки Тежу, к площади Коммерции и Триумфальной Арке. По пути мы пообедаем в настоящей лиссабонской ташке (таверне), выпьем рюмочку вишневого ликера и кофе с паштеиш де Белень за рассказами о португальской кухне, виноделии и десертах.