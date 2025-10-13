Индивидуальная
до 3 чел.
Лучшее в Лиссабоне за 2 часа
Идеальный вариант для знакомства с Лиссабоном: исторические районы, местные легенды и виды со смотровых площадок. Погрузитесь в атмосферу города
Начало: На площади Россиу
13 окт в 09:30
14 окт в 09:00
€95 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Индивидуальная экскурсия по Старому Лиссабону
Погрузитесь в уникальную атмосферу Лиссабона: от средневековых улочек до панорамных видов и традиционных вкусов
Начало: На Площади Россиу
13 окт в 09:30
14 окт в 09:30
€150 за всё до 5 чел.
Мини-группа
до 10 чел.
Тайны куртизанок Лиссабона: ночная жизнь и история
Погрузитесь в мир ночного Лиссабона, открыв для себя истории знаменитых куртизанок и тайные уголки города
Начало: Площадь Руссиу
Расписание: в понедельник, вторник, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 16:00
Завтра в 16:00
12 окт в 16:00
€55 за человека
Индивидуальная
Уличное искусство Лиссабона: граффити, азулейжу и стрит-арт
Погрузитесь в мир уличного искусства Лиссабона, от знаменитых граффити до уникальной азулейжу, в компании опытного гида
Начало: В районе Graça
12 окт в 10:00
13 окт в 08:00
€70 за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
Теплая встреча с солнечным Лиссабоном
Дружеская прогулка по атмосферным местам столицы с легким погружением в ее историю, культуру и быт
Начало: Площадь Россио
Завтра в 10:30
13 окт в 10:30
€240 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
Must-eat Лиссабона: гастрономическая экскурсия
Прогулка по Лиссабону с дегустацией местных блюд. Узнайте о кулинарных традициях, посетите старинные кафе и рюмочные, попробуйте лучшие стритфуд и напитки
Начало: На площади Россиу
Завтра в 09:30
14 окт в 10:30
от €70 за человека
Мини-группа
до 6 чел.
Увлекательная экскурсия по Лиссабону: расшифровка масонских символов
Прогулка по Лиссабону, раскрывающая тайны масонов. Узнайте о шифрах и кодах на старинных домах, традициях ордена и его роли в истории столицы
Начало: Базилика да Эштрела
Расписание: в четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 15:00
Завтра в 15:00
12 окт в 15:00
€55 за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
Лиссабон без стереотипов: дружеская прогулка по центру
Познайте Лиссабон под новым углом: дружеская прогулка по центру без туристических стереотипов
Начало: В парке Эдуарда VII
Завтра в 19:30
12 окт в 10:30
€140 за всё до 6 чел.
-
5%
Индивидуальная
до 8 чел.
Узкие улочки Алфамы: история и культура
Алфама - сердце Лиссабона. Узкие улочки, азулежу, фаду и панорамные виды ждут вас на этой индивидуальной экскурсии. Откройте для себя многоликий квартал
Начало: Площадь Коммерции (Praça do Comércio)
Завтра в 10:00
12 окт в 10:00
от €134
€141 за всё до 8 чел.
Мини-группа
до 10 чел.
Историческая экскурсия по Белену: от монастыря до пирожных
Откройте для себя Белень - сердце морских открытий Лиссабона, вкусите знаменитые пирожные и ощутите дух эпохи
Начало: Возле монастыря Жеронимуш
Расписание: во вторник, среду и пятницу в 10:00 и 15:00, в субботу и воскресенье в 15:00
Завтра в 15:00
14 окт в 10:00
€43 за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Лиссабона - в живописный Сетубал: индивидуальная экскурсия
Путешествие по настоящей Португалии: от узких улочек Сетубала до невероятных пейзажей Серра да Аррабида. Уникальные истории и лучшие морепродукты ждут вас
Начало: На вокзале Сетубала
12 окт в 14:00
21 окт в 10:00
€250 за всё до 4 чел.
Мини-группа
до 10 чел.
Групповая экскурсия «Тайны Лиссабона»: путешествие по семи холмам
Исследуйте сокровенные уголки Лиссабона, открывая тайны и легенды, воплотившиеся в архитектуре и уличной жизни
Начало: Rua Calhariz Bica
Расписание: в понедельник, вторник, среду и пятницу в 11:00, в четверг в 10:00 и 15:00, в субботу в 10:00
Завтра в 10:00
13 окт в 11:00
€55 за человека
Индивидуальная
Тайны королевского Лиссабона: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в историю Лиссабона и его королей. Прогулка по красивым площадям, подъем на фуникулере и множество интересных фактов ждут вас
Начало: На площади Коммерции
Завтра в 11:00
14 окт в 11:00
€55 за человека
Индивидуальная
Тайны еврейского Лиссабона: от сефардов до современности
Откройте для себя уникальное наследие иудеев в Лиссабоне, их вклад в культуру и историю города
Начало: В парке Принсипе Реал
Завтра в 15:00
12 окт в 11:00
от €65 за человека
Индивидуальная
Еврейские тени в Лиссабоне
Откройте тайны еврейской культуры Лиссабона, прогуливаясь по историческим местам и узнавая о влиянии иудеев на развитие города
Начало: Площадь Rossio
Завтра в 09:00
12 окт в 09:00
от €180 за человека
Индивидуальная
до 3 чел.
Индивидуальная экскурсия по королевским покоям и чудесам Лиссабона
Посетите дворец Ажуда и узнайте о последней королеве Португалии. Насладитесь беленьскими пирожными и откройте для себя два из семи чудес страны
Начало: Королевский Дворец Ажуда
14 окт в 10:30
16 окт в 10:30
€160 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальная экскурсия по историческому центру Лиссабона
Узнайте Лиссабон за три часа: история, культура, кухня. Площадь Реставраторов, Байрру-Алту и многое другое ждут вас
13 окт в 09:00
14 окт в 09:00
€150 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Моурария - побывать на родине фаду
Прогулка по Моурарии подарит вам незабываемые впечатления. Узнайте историю фаду, наслаждайтесь архитектурой и ощутите настоящий дух Лиссабона
Начало: В историческом центре
12 окт в 09:00
13 окт в 09:00
€200 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Увлекательная экскурсия по Синтре из Лиссабона
Полчаса пути от Лиссабона - и вы в Синтре, где вас ждут дворцы, монастыри и удивительные истории
Завтра в 10:00
13 окт в 10:00
€200 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Нетуристический Лиссабон
Хотите увидеть Лиссабон с другой стороны? Прогуляйтесь по районам Estrela и Campo de Ourique, узнайте их историю и насладитесь местной атмосферой
12 окт в 09:00
13 окт в 09:00
€200 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Район Шиаду как легенда о Фениксе
Шиаду - сердце Лиссабона, где прошлое встречается с настоящим. Узнайте, как этот район восстал из пепла и стал символом города
12 окт в 09:00
13 окт в 09:00
€200 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Роскошные интерьеры дворца Ажуда и жизнь королевской семьи
Прогулка по Лиссабону, где вас ждут дворец Ажуда, монастырь Жеронимуш и башня Белен. Узнайте о мореплавателях и попробуйте знаменитые пирожные
Начало: Дворец Ажуда-у билетной кассы на входе
14 окт в 10:30
21 окт в 10:30
€161 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Белен и эпоха мореплавателей: индивидуальная экскурсия по Лиссабону
Прогулка по Белену с рассказом о португальских мореплавателях и их открытиях. В завершение экскурсии попробуйте знаменитые беленские пирожные
Завтра в 09:00
12 окт в 09:00
€130 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Старый Лиссабон: уникальное путешествие по историческим местам
Погрузитесь в атмосферу Лиссабона, исследуя его исторические кварталы и памятники в компании опытного гида
Завтра в 09:00
12 окт в 09:00
€200 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Завтра в 09:00
12 окт в 09:00
€250 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Завтра в 09:00
12 окт в 09:00
€200 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Разгадать Лиссабон за 2 часа: индивидуальная экскурсия
Пройдите по улочкам Байши, Россио, Алфамы и Морарии, узнайте тайны Лиссабона и насладитесь его колоритом. Экскурсия с гидом за 2 часа
Начало: На площади Россио
13 окт в 08:00
27 окт в 08:00
€120 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Индивидуальная экскурсия по Лиссабону
Захватывающее путешествие по трём ключевым районам Лиссабона, где история и современность переплетаются в едином танце
Начало: На площади Россиу
Завтра в 06:00
12 окт в 06:30
€200 за всё до 6 чел.
Мини-группа
до 5 чел.
Интеллигентный паб-кроул (в мини-группе)
Откройте для себя ночную жизнь Лиссабона с интеллигентным паб-кроулом. Посетите стильные бары, исторические пабы и секретные заведения в мини-группе
Начало: На площади Praça Dom Pedro IV
Расписание: ежедневно в 19:00
Завтра в 19:00
12 окт в 19:00
€50 за человека
Индивидуальная
до 8 чел.
Уникальная прогулка по Лиссабону: знаковые места и живые уголки
Погрузитесь в атмосферу Лиссабона на индивидуальной экскурсии. Узнайте о культуре, традициях и скрытых уголках города. Попробуйте местные сладости и жинжу
Завтра в 09:00
12 окт в 09:00
от €150 за всё до 8 чел.
