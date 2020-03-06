2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Изящная башня и эпоха моряков

Знаменитая Беленская башня — один из главных пунктов нашего маршрута. Вы услышите её историю и поймете, почему фортификационное сооружение больше похоже на дворец принцессы, чем на оборонительный форт.

Далее рассмотрите всех знаменитых моряков и мореплавателей, изображенных на Памятнике первооткрывателям. Странствия, приключения, клады и сокровища — я расскажу о периоде, который важен как для Португалии, так и для всего мира. Ведь моряки меняли не только карты, но мировоззрение того времени.

В тот же период был построен прекрасный монастырь Жеронимуш — вы узнаете о богатейшем португальском короле Мануэле и мореплавателе Васко да Гамма, с судьбой которых связана история монастыря.

Посетив церковь Беленской Богоматери, увидите, как саркофаги знаменитостей 16 и 17 веков несут слоны, а также услышите любопытные факты о португальской архитектуре. А у стен резиденции президента мы вспомним о жизни португальских королей и обсудим, какое значение имел дворец для Португалии 18 века.

Паштейш: секреты сладости

После мы заглянем в одну из старейших кондитерских Лиссабона: вы без очереди попадете на дегустацию сладостей, приготовленных по монастырским рецептам. Вы увидите кухню, где рождается вкуснейшая выпечка, попробуете расшифровать секретный рецепт и поймете разницу между паштел и паштейш, а также между «беленскими» и «ната».