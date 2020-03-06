2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Побывать на западе Лиссабона, нырнуть в эпоху мореплавателей и понять характер португальцев

Юлия
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Юлия – представитель гидов
Белен расположен далеко от исторического центра Лиссабона, но именно здесь находятся одни из самых ярких памятников столицы.

На прогулке вы полюбуетесь архитектурой Беленской башни и монастыря Жеронимуш, через погружение в эпоху географических открытий раскроете менталитет местных жителей.

Без очереди посетите старинную кондитерскую, где продегустируете знаменитый паштейш — и в подарок получите рецепт португальской сладости.
12 за человека
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Это групповая экскурсия
Пешеходная
Продолжительность 3 часа
До 15 человек
Можно с детьми
Встреча в районе Белен
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У этой экскурсии2 отзыва
5
Белен: время открытий
Белен: время открытий

Что вас ожидает

Изящная башня и эпоха моряков
Знаменитая Беленская башня — один из главных пунктов нашего маршрута. Вы услышите её историю и поймете, почему фортификационное сооружение больше похоже на дворец принцессы, чем на оборонительный форт.

Далее рассмотрите всех знаменитых моряков и мореплавателей, изображенных на Памятнике первооткрывателям. Странствия, приключения, клады и сокровища — я расскажу о периоде, который важен как для Португалии, так и для всего мира. Ведь моряки меняли не только карты, но мировоззрение того времени.

В тот же период был построен прекрасный монастырь Жеронимуш — вы узнаете о богатейшем португальском короле Мануэле и мореплавателе Васко да Гамма, с судьбой которых связана история монастыря.
Посетив церковь Беленской Богоматери, увидите, как саркофаги знаменитостей 16 и 17 веков несут слоны, а также услышите любопытные факты о португальской архитектуре. А у стен резиденции президента мы вспомним о жизни португальских королей и обсудим, какое значение имел дворец для Португалии 18 века.

Паштейш: секреты сладости
После мы заглянем в одну из старейших кондитерских Лиссабона: вы без очереди попадете на дегустацию сладостей, приготовленных по монастырским рецептам. Вы увидите кухню, где рождается вкуснейшая выпечка, попробуете расшифровать секретный рецепт и поймете разницу между паштел и паштейш, а также между «беленскими» и «ната».

Организационные детали

  • Дегустация сладостей включена в стоимость экскурсии, дополнительных расходов не предвидится
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Белен: время открытий
Белен: время открытий
Белен: время открытий
Белен: время открытий
Белен: время открытий
Белен: время открытий
Белен: время открытий

Экскурсия проводится во вторник, четверг, субботу и воскресенье в 15:30

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 15 человек.
  • Местов встречи для начала тура в районе Белен.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Юлия
Юлия
Привет, меня зовут Юлия. Я лицензированный русскоговорящий гид в Португалии. На своих экскурсиях я предлагаю посетить знаменитые достопримечательности, а также интересные места вдали от стандартных туристических дорог. Такие места помогают понять и почувствовать страну по-настоящему. Я работаю в команде с несколькими коллегами — профессиональными гидами. За качество экскурсий «команды» ручаюсь, как за качество своей работы. Мы гарантируем профессионализм и интересные, познавательные, увлекательные экскурсии.
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2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

6 марта 2020
Это вторая экскурсия, которую проводила для нас гид Наталья. Так как мы уже встречались с Натальей в Синтре, то сразу поняли - будет очень интересно! Многое узнали про времена морских открытий и завоеваний. Причем информация подавалась не как в учебнике по истории, а живым и понятным языком. Для меня это очень важно, так как только в этом случае получается запомнить многое из рассказа. Как и в первый раз, Наталья прекрасно чередует рассказы о событиях прошлого с историями из жизни португальцев в наше время. Экскурсия очень понравилась, рекомендую всем! Наталья, огромное спасибо!
29 февраля 2020
Экскурсовод Василий - настоящий профессионал своего дела . Помимо интересной подачи материала , отвечает на все сопутствующие вопросы . Видно, что влюблён в свою работу и страну :) предлагает свою помощь , если возникают вопросы о стране , о вкусных местах и т.д и т.п
Очень важно , чтобы гид не просто водил вас проложенным маршрутом и отрабатывал день , а вкладывал душу в это дело , как делает Василий . Спасибо за экскурсию !

Юлия проводит ещё 6 экскурсий

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