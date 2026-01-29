Мини-группа
до 5 чел.
Интеллигентный паб-кроул (в мини-группе)
Откройте для себя ночную жизнь Лиссабона с интеллигентным паб-кроулом. Посетите стильные бары, исторические пабы и секретные заведения в мини-группе
Начало: На площади Praça Dom Pedro IV
Расписание: ежедневно в 19:00
24 фев в 19:00
27 фев в 19:00
€50 за человека
Мини-группа
до 10 чел.
Тайны Лиссабона
Исследуйте сокровенные уголки Лиссабона, открывая тайны и легенды, воплотившиеся в архитектуре и уличной жизни
Начало: Rua Calhariz Bica
Расписание: в понедельник, вторник, среду и пятницу в 11:00, в четверг в 10:00 и 15:00, в субботу в 10:00
Завтра в 11:00
24 фев в 11:00
€70 за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
По уникальным барам Лиссабона
Путешествие по ночным районам Лиссабона - Принсипе Реал, Байру-Алту, Байша и Шиаду. Оцените коктейли, участвуйте в квесте и наслаждайтесь панорамами
Начало: В районе Принсипе Реал
Завтра в 19:30
24 фев в 19:30
€145 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Прекрасный Лиссабон
Не просто путешествие по городу - это было настоящее погружение в его историю, культуру и душу
Начало: Площадь Россиу/Rossio
7 мар в 09:00
9 мар в 09:30
€175 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Теплая встреча с солнечным Лиссабоном
Дружеская прогулка по атмосферным местам столицы с легким погружением в ее историю, культуру и быт
Начало: Площадь Россио
Завтра в 10:30
24 фев в 10:30
€240 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Знакомство с Лиссабоном - история, панорамы и вкусы
Погрузитесь в историю Лиссабона, исследуя его улицы и наслаждаясь видами. Узнайте о культуре и традициях, попробуйте местные деликатесы
Начало: На площади Россиу (Praça do Rossio)
Завтра в 08:00
24 фев в 08:00
€140 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Прогулка в атмосфере старого доброго Лиссабона
Погрузитесь в уникальную атмосферу Лиссабона: от средневековых улочек до панорамных видов и традиционных вкусов
Начало: На Площади Россиу
Завтра в 09:30
24 фев в 09:30
€150 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Понять и полюбить Лиссабон
На этой экскурсии вы почувствуете атмосферу Лиссабона, прогуляетесь по старым кварталам, попробуете местный кофе и насладитесь видами города
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€170 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Всё лучшее в Лиссабоне - увидеть, услышать и попробовать
Эта экскурсия позволит вам погрузиться в атмосферу Лиссабона, увидеть его лучшие виды, услышать фаду и попробовать традиционные пирожные. Всё это за 4 часа
Начало: Ваш отель в Лиссабоне
24 фев в 08:00
25 фев в 08:00
€300 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 15 чел.
Авторская прогулка от историка по сердцу Лиссабона
Увидеть самое главное, узнать самое интересное, открыть самое колоритное
Начало: На площади Фигейра
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:00
от €150 за всё до 15 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Трансфер + экскурсия по центру Лиссабона
Прилетели в Лиссабон и хотите сразу погрузиться в атмосферу города? Начните свое путешествие с комфортного трансфера и захватывающей экскурсии
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
€280 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Вечерний Лиссабон: знакомство с душой города
Откройте для себя волшебство Лиссабона вечером: от узких улочек Алфамы до музыкального Байрру-Алту
Начало: На площади Rossio
Сегодня в 19:00
Завтра в 19:00
€200 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Лиссабон - знакомство c городом
Погрузитесь в атмосферу Лиссабона, путешествуя сквозь века и наслаждаясь его историей и культурой
Начало: На площади Rossio
Завтра в 09:00
24 фев в 09:00
от €200 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Парк Наций: территория счастливых португальцев
Начало: Эстасау ду Ориенте Авенида Дом Жоау 2, Ложа Ж212
Расписание: Ежедневно с 10:30
€75 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ССветлана29 января 2026Классные и аутентичные бары со своим вайбом и историей.
Стоит прогуляться с Галей, чтобы попробовать что-то новое и окунуться в ночную жизнь Лиссабона.
Все места можно смело записывать в must see и рекомендовать хорошим знакомым и друзьям;)
- ССветлана29 января 2026Валерия давно живет в Лиссабоне и чутко чувствует город🤍
Ее легкость, гибкость и юмор могут дать возможность каждому участнику прогулки в
- ккристина22 января 2026Во время поездки в Лиссабон мы выбрали экскурсию с Ольгой — и это был один из лучших дней в путешествии!
- ССветлана13 января 2026Если Вы прилетаете утром в Лиссабон как мы, то экскурсия, предложенная Анаит, будет Вам очень полезна и интересна. Наше заселение
- ММельникова12 января 2026Все было отлично - и супер места и расссказы) Рекомендую👍👌
- ЕЕвгений4 января 2026Спасибо Елене за душевную атмосферу, очень интересное путешествие по вечернему городу и новые знания о прекрасном Лиссабоне.
- ЭЭдгар30 декабря 2025Очень насыщенный рассказ, много интересных исторических деталей. Не понимаю как можно не брать экскурсии в таких городах, особенно когда есть такие крутые гиды. Очень рекомендую.
- ККирилл29 декабря 2025Всем привет.
Экскурсия в целом не плохая.
Плюсы:
1. Отвечают на любые вопросы.
2. Знают о чем говорят.
3. Очень дружелюбные.
4. Увлекательно.
5. Фактически посетили весь
- ЛЛилия27 декабря 2025Чудесная экскурсия с чудесным человеком! Именно о таком первом вечере в Лиссабоне я мечтала: Елена не загружала историческими фактами, архитектурными
- ССтепан2 декабря 2025Отличная экскурсия. Легко и интересно Юлия раскрыла нам Прекрасный Лиссабон, грани его прошлого и их отражения в настоящем. Спасибо, Юлия))
