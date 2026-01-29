Мои заказы

Парк наций – экскурсии в Лиссабоне

Найдено 14 экскурсий в категории «Парк наций» в Лиссабоне на русском языке, цены от €50. Расписание для бронирования на февраль, март и апрель 2026 г.
Интеллигентный паб-кроул (в мини-группе)
Пешая
3 часа
12 отзывов
Мини-группа
до 5 чел.
Откройте для себя ночную жизнь Лиссабона с интеллигентным паб-кроулом. Посетите стильные бары, исторические пабы и секретные заведения в мини-группе
Начало: На площади Praça Dom Pedro IV
Расписание: ежедневно в 19:00
24 фев в 19:00
27 фев в 19:00
€50 за человека
Тайны Лиссабона
Пешая
3 часа
207 отзывов
Мини-группа
до 10 чел.
Исследуйте сокровенные уголки Лиссабона, открывая тайны и легенды, воплотившиеся в архитектуре и уличной жизни
Начало: Rua Calhariz Bica
Расписание: в понедельник, вторник, среду и пятницу в 11:00, в четверг в 10:00 и 15:00, в субботу в 10:00
Завтра в 11:00
24 фев в 11:00
€70 за человека
По уникальным барам Лиссабона
Пешая
2.5 часа
4 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие по ночным районам Лиссабона - Принсипе Реал, Байру-Алту, Байша и Шиаду. Оцените коктейли, участвуйте в квесте и наслаждайтесь панорамами
Начало: В районе Принсипе Реал
Завтра в 19:30
24 фев в 19:30
€145 за всё до 4 чел.
Прекрасный Лиссабон
Пешая
4 часа
120 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Не просто путешествие по городу - это было настоящее погружение в его историю, культуру и душу
Начало: Площадь Россиу/Rossio
7 мар в 09:00
9 мар в 09:30
€175 за всё до 5 чел.
Теплая встреча с солнечным Лиссабоном
Пешая
3 часа
14 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Дружеская прогулка по атмосферным местам столицы с легким погружением в ее историю, культуру и быт
Начало: Площадь Россио
Завтра в 10:30
24 фев в 10:30
€240 за всё до 6 чел.
Знакомство с Лиссабоном - история, панорамы и вкусы
Пешая
3 часа
3 отзыва
Индивидуальная
до 5 чел.
Погрузитесь в историю Лиссабона, исследуя его улицы и наслаждаясь видами. Узнайте о культуре и традициях, попробуйте местные деликатесы
Начало: На площади Россиу (Praça do Rossio)
Завтра в 08:00
24 фев в 08:00
€140 за всё до 5 чел.
Прогулка в атмосфере старого доброго Лиссабона
Пешая
2.5 часа
272 отзыва
Индивидуальная
до 5 чел.
Погрузитесь в уникальную атмосферу Лиссабона: от средневековых улочек до панорамных видов и традиционных вкусов
Начало: На Площади Россиу
Завтра в 09:30
24 фев в 09:30
€150 за всё до 5 чел.
Понять и полюбить Лиссабон
Пешая
3 часа
41 отзыв
Индивидуальная
до 6 чел.
На этой экскурсии вы почувствуете атмосферу Лиссабона, прогуляетесь по старым кварталам, попробуете местный кофе и насладитесь видами города
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€170 за всё до 6 чел.
Всё лучшее в Лиссабоне - увидеть, услышать и попробовать
На машине
4 часа
14 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Эта экскурсия позволит вам погрузиться в атмосферу Лиссабона, увидеть его лучшие виды, услышать фаду и попробовать традиционные пирожные. Всё это за 4 часа
Начало: Ваш отель в Лиссабоне
24 фев в 08:00
25 фев в 08:00
€300 за всё до 3 чел.
Авторская прогулка от историка по сердцу Лиссабона
Пешая
3 часа
63 отзыва
Индивидуальная
до 15 чел.
Увидеть самое главное, узнать самое интересное, открыть самое колоритное
Начало: На площади Фигейра
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:00
от €150 за всё до 15 чел.
Трансфер + экскурсия по центру Лиссабона
На машине
На микроавтобусе
4 часа
24 отзыва
Индивидуальная
до 8 чел.
Прилетели в Лиссабон и хотите сразу погрузиться в атмосферу города? Начните свое путешествие с комфортного трансфера и захватывающей экскурсии
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
€280 за всё до 8 чел.
Вечерний Лиссабон: знакомство с душой города
На машине
4 часа
9 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Откройте для себя волшебство Лиссабона вечером: от узких улочек Алфамы до музыкального Байрру-Алту
Начало: На площади Rossio
Сегодня в 19:00
Завтра в 19:00
€200 за всё до 4 чел.
Лиссабон - знакомство c городом
Пешая
3 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Погрузитесь в атмосферу Лиссабона, путешествуя сквозь века и наслаждаясь его историей и культурой
Начало: На площади Rossio
Завтра в 09:00
24 фев в 09:00
от €200 за всё до 6 чел.
Парк Наций: территория счастливых португальцев
Пешая
2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Начало: Эстасау ду Ориенте Авенида Дом Жоау 2, Ложа Ж212
Расписание: Ежедневно с 10:30
€75 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Светлана
    29 января 2026
    Интеллигентный паб-кроул (в мини-группе)
    Классные и аутентичные бары со своим вайбом и историей.
    Стоит прогуляться с Галей, чтобы попробовать что-то новое и окунуться в ночную жизнь Лиссабона.
    Все места можно смело записывать в must see и рекомендовать хорошим знакомым и друзьям;)
    Классные и аутентичные бары со своим вайбом и историей.
Стоит прогуляться с Галей, чтобы попробовать что-то новое и окунуться в ночную жизнь Лиссабона.
Все места можно смело записывать в must see и рекомендовать хорошим знакомым и друзьям;)
  • С
    Светлана
    29 января 2026
    Тайны Лиссабона
    Валерия давно живет в Лиссабоне и чутко чувствует город🤍
    Ее легкость, гибкость и юмор могут дать возможность каждому участнику прогулки в
    читать дальше

    полной мере насладиться атмосферой города, настроением местных жителей и историческими артефактами.
    И в конце концов вы непременно захотите вернуться в новую лиссабонскую историю))

    Валерия давно живет в Лиссабоне и чутко чувствует город🤍
  • к
    кристина
    22 января 2026
    Прогулка в атмосфере старого доброго Лиссабона
    Во время поездки в Лиссабон мы выбрали экскурсию с Ольгой — и это был один из лучших дней в путешествии!
    читать дальше

    Заявлено было 2,5 часа, но на деле всё растянулось подольше. Всё прошло абсолютно не напряжно: ни усталости, ни сложностей — маршрут логичный, с остановками для отдыха.
    Ольга всегда подстраивалась под нас. Никаких неудобств, только увлекательные факты истории,интересные места, юмор и комфорт.
    Если ищете персональный подход в Лиссабоне без толпы, берите Ольгу — это будет незабываемо! Рекомендую на все 100%. 🌟

  • С
    Светлана
    13 января 2026
    Трансфер + экскурсия по центру Лиссабона
    Если Вы прилетаете утром в Лиссабон как мы, то экскурсия, предложенная Анаит, будет Вам очень полезна и интересна. Наше заселение
    читать дальше

    в отель было только в 15-00.
    Анаит встретила нас утром в аэропорту, и мы с удовольствием путешествовали вместе с нашим багажом в машине по Лиссабону, слушая интересные рассказы Анаит. После экскурсии Анаит привезла нас к нашему отелю. Это было очень удобно для нас.
    Анаит дала нам полезные рекомендации, где нам нужно побывать, и мы на следующий день с удовольствием погуляли по ее маршруту.

  • М
    Мельникова
    12 января 2026
    Интеллигентный паб-кроул (в мини-группе)
    Все было отлично - и супер места и расссказы) Рекомендую👍👌
  • Е
    Евгений
    4 января 2026
    Вечерний Лиссабон: знакомство с душой города
    Спасибо Елене за душевную атмосферу, очень интересное путешествие по вечернему городу и новые знания о прекрасном Лиссабоне.
    Спасибо Елене за душевную атмосферу, очень интересное путешествие по вечернему городу и новые знания о прекрасном Лиссабоне.
  • Э
    Эдгар
    30 декабря 2025
    Авторская прогулка от историка по сердцу Лиссабона
    Очень насыщенный рассказ, много интересных исторических деталей. Не понимаю как можно не брать экскурсии в таких городах, особенно когда есть такие крутые гиды. Очень рекомендую.
  • К
    Кирилл
    29 декабря 2025
    Прогулка в атмосфере старого доброго Лиссабона
    Всем привет.
    Экскурсия в целом не плохая.
    Плюсы:
    1. Отвечают на любые вопросы.
    2. Знают о чем говорят.
    3. Очень дружелюбные.
    4. Увлекательно.
    5. Фактически посетили весь
    читать дальше

    исторический Лис
    6. Заботятся о группе
    Минусы:
    1. Если группа более 4 человек - 1 из этой группы ни чего не слышит.
    2. Мало исторической информации
    3. Думаю, можно проложить маршрут более оптимально.
    Нас было 4 человека - как минимум 1 одному было скучно. Маршрут сложный, много подъемов в гору и много ступенек.
    Итого - смелая, заслуженная 4! Самому экскурсоводу ставлю 6, по пятибальной шкале!
    Огромное спасибо.
    P.S Буду советовать друзьям.

  • Л
    Лилия
    27 декабря 2025
    Вечерний Лиссабон: знакомство с душой города
    Чудесная экскурсия с чудесным человеком! Именно о таком первом вечере в Лиссабоне я мечтала: Елена не загружала историческими фактами, архитектурными
    читать дальше

    деталями, а просто рассказывала о Португалии и ее жителях, об их привычках и культурных, гастрономических пристрастиях, об их чувстве юмора и демонстрировала все это на наглядных примерах. Елена привела нас на замечательный концерт фаду в живописной Алфаме, показала смотровые площадки, указала на вкусности португальской кухни - море удовольствия от неспешной прогулки по вечернему городу для постижения души Лиссабона! Спасибо большое!

    Чудесная экскурсия с чудесным человеком! Именно о таком первом вечере в Лиссабоне я мечтала: Елена неЧудесная экскурсия с чудесным человеком! Именно о таком первом вечере в Лиссабоне я мечтала: Елена неЧудесная экскурсия с чудесным человеком! Именно о таком первом вечере в Лиссабоне я мечтала: Елена не
  • С
    Степан
    2 декабря 2025
    Прекрасный Лиссабон
    Отличная экскурсия. Легко и интересно Юлия раскрыла нам Прекрасный Лиссабон, грани его прошлого и их отражения в настоящем. Спасибо, Юлия))

Сколько стоит экскурсия по Лиссабону в феврале 2026
Сейчас в Лиссабоне в категории "Парк наций" можно забронировать 14 экскурсий и билетов от 50 до 300. Туристы уже оставили гидам 783 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Экскурсии на русском языке в Лиссабоне (Португалия 🇵🇹) – у нас можно купить 14 экскурсий на 2026 год по теме «Парк наций», 783 ⭐ отзыва, цены от €50. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Португалии. Сегодня можно забронировать на 📅 февраль, март и апрель