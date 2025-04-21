Первое знакомство: Лиссабон (индивидуальная экскурсия)

Впервые в Лиссабоне? Откройте его вместе с нами! - Если вы только начинаете знакомство с Лиссабоном или у вас ограниченное время, но хочется увидеть главные достопримечательности — эта смотровая авто-пешеходная экскурсия точно
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для вас! Мы не просто покажем вам город, а устроим личное знакомство с его историей, атмосферой и тайнами. - В программе — прогулка по центру Лиссабона, где вы почувствуете пульс столицы, а также знаменитый район Белень с его величественными памятниками и невероятными видами.

Мы учтём ваши интересы и пожелания, адаптируя маршрут под ваши предпочтения — будь то история, культура или панорамные виды. - Погружение в Лиссабон будет лёгким, увлекательным и личным!

Первое знакомство: Лиссабон (индивидуальная экскурсия)
Первое знакомство: Лиссабон (индивидуальная экскурсия)
Первое знакомство: Лиссабон (индивидуальная экскурсия)
Ближайшие даты:
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апр
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00

Описание экскурсии

Познакомьтесь с Лиссабоном

Вы впервые в Лиссабоне и хотите погрузиться в атмосферу этого удивительного города? Или, возможно, у вас ограниченное время, но вы стремитесь увидеть основные достопримечательности столицы? В любом случае, смотровая авто-пешеходная экскурсия по Лиссабону станет отличным решением!

Что вас ждет?

Во время экскурсии вы сможете:

  • Исследовать центр Лиссабона, полон жизни и историй.
  • Посетить район Белен, известный своими историческими памятниками.
  • Узнать интересные факты и легенды о городе, которые делают его уникальным.

Погружение в историю

Лиссабон — это не просто город, это настоящая сокровищница истории и культуры. Вы сможете прислушаться к его рассказам, которые бережно хранятся в архитектуре и традициях. Откройте для себя, кто же он — этот древний Лиссабон, вдохновлявший художников и поэтов на протяжении веков.

Не упустите возможность увидеть главные достопримечательности города и насладиться его атмосферой. Ваша экскурсия станет отличным началом знакомства с Лиссабоном!

В любой удобный Вам день

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Парк Эдуарда VII
  • Памятник маркизу де Помбалу
  • Проспект Свободы
  • Главные площади центральной части города
  • Базилика-да-Эштрела
  • Здание Парламента
  • Резиденция президента Португалии
  • Белемская Башня
  • Самая знаменитая кондитерская столицы
  • Городской акведук
  • Набережная реки Тежу
  • Мост 25 Апреля
  • Статуя Христа
  • Монастырь Жеронимуш
  • Собор Лиссабона
Что включено
  • Услуги гида
  • Транспорт
Что не входит в цену
  • Личные расходы
  • Радиоприёмники с наушниками (по желанию) - €2
Где начинаем и завершаем?
Начало: Praça Marquês de Pombal или другое удобное Вам
Завершение: По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: В любой удобный Вам день
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 1 чел.
Важная информация
  • Пожалуйста
  • На время экскурсии наденьте удобную обувь и возьмите с собой фотоаппарат и солнцезащитный крем
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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