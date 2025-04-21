Описание экскурсии
Познакомьтесь с Лиссабоном
Вы впервые в Лиссабоне и хотите погрузиться в атмосферу этого удивительного города? Или, возможно, у вас ограниченное время, но вы стремитесь увидеть основные достопримечательности столицы? В любом случае, смотровая авто-пешеходная экскурсия по Лиссабону станет отличным решением!
Что вас ждет?
Во время экскурсии вы сможете:
- Исследовать центр Лиссабона, полон жизни и историй.
- Посетить район Белен, известный своими историческими памятниками.
- Узнать интересные факты и легенды о городе, которые делают его уникальным.
Погружение в историю
Лиссабон — это не просто город, это настоящая сокровищница истории и культуры. Вы сможете прислушаться к его рассказам, которые бережно хранятся в архитектуре и традициях. Откройте для себя, кто же он — этот древний Лиссабон, вдохновлявший художников и поэтов на протяжении веков.
Не упустите возможность увидеть главные достопримечательности города и насладиться его атмосферой. Ваша экскурсия станет отличным началом знакомства с Лиссабоном!
В любой удобный Вам день
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Парк Эдуарда VII
- Памятник маркизу де Помбалу
- Проспект Свободы
- Главные площади центральной части города
- Базилика-да-Эштрела
- Здание Парламента
- Резиденция президента Португалии
- Белемская Башня
- Самая знаменитая кондитерская столицы
- Городской акведук
- Набережная реки Тежу
- Мост 25 Апреля
- Статуя Христа
- Монастырь Жеронимуш
- Собор Лиссабона
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Радиоприёмники с наушниками (по желанию) - €2
Где начинаем и завершаем?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Важная информация
- Пожалуйста
- На время экскурсии наденьте удобную обувь и возьмите с собой фотоаппарат и солнцезащитный крем