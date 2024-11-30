Белен – экскурсии в Лиссабоне

Найдено 3 экскурсии в категории «Белен» в Лиссабоне на русском языке, цены от €170. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2024 году
Белень - начало португальской колониальной экспансии
4 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Белень - начало португальской колониальной экспансии
Начало: Ваш отель в городе Лиссабон
Расписание: Каждый день в 8 утра
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
180 за всё до 4 чел.
Обзорная экскурсия по красивым местам Лиссабона
Пешая
3.5 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Обзорная экскурсия по красивым местам Лиссабона
Начало: Ваш отель
Расписание: Каждый день с 09:00 или 10:00.
2 дек в 10:00
3 дек в 09:00
от 190 за всё до 2 чел.
Мы к вам приехали на час
На автобусе
3 часа
Индивидуальная
до 8 чел.
Мы к вам приехали на час
Начало: Аэропорт/Отель/Апартаменты
Расписание: Любой день с 21:00.
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
170 за всё до 8 чел.

Ответы на вопросы от путешественников по Лиссабону в категории «Белен»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Лиссабоне
В ноябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Белень - начало португальской колониальной экспансии
  2. Обзорная экскурсия по красивым местам Лиссабона
  3. Мы к вам приехали на час
Какие места ещё посмотреть в Лиссабоне
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в ноябре:
  1. Самое главное
  2. Площадь Коммерции
  3. Мыс Рока
  4. Район Белен
  5. Район Алфама
  6. Площадь Реставраторов
  7. Район Байша
  8. Площадь Россио
  9. Площадь Фигейра
  10. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Лиссабону в ноябре 2024
Сейчас в Лиссабоне в категории "Белен" можно забронировать 3 экскурсии от 170 до 190.
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