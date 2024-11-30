Найдено 3 экскурсии в категории « Белен » в Лиссабоне на русском языке, цены от €170. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2024 году

1 чел. По популярности 4 часа Индивидуальная до 4 чел. Белень - начало португальской колониальной экспансии Начало: Ваш отель в городе Лиссабон Расписание: Каждый день в 8 утра € 180 за всё до 4 чел. Пешая 3.5 часа Индивидуальная до 6 чел. Обзорная экскурсия по красивым местам Лиссабона Начало: Ваш отель Расписание: Каждый день с 09:00 или 10:00. от € 190 за всё до 2 чел. На автобусе 3 часа Индивидуальная до 8 чел. Мы к вам приехали на час Начало: Аэропорт/Отель/Апартаменты Расписание: Любой день с 21:00. € 170 за всё до 8 чел. Другие экскурсии Лиссабона

Ответы на вопросы от путешественников по Лиссабону в категории «Белен»

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