4 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Белень - начало португальской колониальной экспансии
Начало: Ваш отель в городе Лиссабон
Расписание: Каждый день в 8 утра
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
€180 за всё до 4 чел.
3.5 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Обзорная экскурсия по красивым местам Лиссабона
Начало: Ваш отель
Расписание: Каждый день с 09:00 или 10:00.
2 дек в 10:00
3 дек в 09:00
от €190 за всё до 2 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 8 чел.
Мы к вам приехали на час
Начало: Аэропорт/Отель/Апартаменты
Расписание: Любой день с 21:00.
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
€170 за всё до 8 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Лиссабону в категории «Белен»
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