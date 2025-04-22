Если вы в Лиссабоне впервые — эта экскурсия идеально подходит для знакомства с городом! Вы увидите главные достопримечательности португальской столицы: соборы и мосты, проспекты, памятники и парки… Прокатитесь по центру, Лиссабон станет вам ближе.
Описание экскурсии
Первое знакомство с Лиссабоном
Вы впервые в Лиссабоне и хотите насладиться атмосферой этого удивительного города? Это отличная идея! Лиссабон, вдохновлявший многих художников и поэтов, полон истории и культуры. Вам предстоит узнать, кто же он на самом деле — этот древний и загадочный город.
Знакомство с достопримечательностями
Если у вас немного времени, но большое желание увидеть основные достопримечательности столицы, смотровая авто-пешеходная экскурсия по Лиссабону станет идеальным вариантом для вас. Вы сможете:
- Исследовать центр Лиссабона, где сосредоточены самые яркие памятники архитектуры.
- Посетить район Белен, знаменитый своими историческими зданиями и вкусными пастéis de nata.
Почему стоит выбрать экскурсию?
Эта экскурсия позволит вам не только увидеть ключевые места, но и услышать увлекательные истории о них. Вы сможете погрузиться в атмосферу города, узнать о его традициях и культуре. Это отличный способ познакомиться с Лиссабоном и создать незабываемые воспоминания!
Время по договоренности.
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Парк Эдуарда VII
- Памятник маркизу де Помбалу
- Проспект Свободы
- Главные площади центральной части города
- Базилика-да-Эштрела
- Здание Парламента
- Резиденция президента Португалии
- Белемская Башня
- Самая знаменитая кондитерская столицы
- Городской акведук
- Набережная реки Тежу
- Мост 25 Апреля
- Статуя Христа
- Монастырь Жеронимуш
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Радиоприёмники с наушниками (по желанию) - €2
Где начинаем и завершаем?
Начало: Praça dos Restauradores
Завершение: По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Время по договоренности.
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 1 человек.
Важная информация
- Пожалуйста, на время экскурсии наденьте удобную обувь, возьмите с собой фотоаппарат и солнцезащитный крем
- Дополнительных расходов не предвидится
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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