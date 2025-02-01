Выбирайте между Красным маршрутом, ведущим через узкие улочки Моурарии и Алфамы, и Синим маршрутом, раскрывающим богемные кварталы Шиаду и Байрру Алту.
В каждом из них вы найдете интересные достопримечательности и узнаете много нового о культуре и традициях Лиссабона
5 причин купить эту экскурсию
- 📸 Великолепные виды со смотровых площадок
- 🎶 Погружение в мир фаду
- 🏛️ Исторические достопримечательности
- 🍷 Уникальные бары и рестораны
- 🚶♂️ Пешеходная экскурсия без спешки
Что можно увидеть
- Моурария
- Алфама
- Кафедральный собор
- Торговая площадь
- Лифт Санта-Жушта
- Вокзал Россиу
Описание экскурсии
Чтобы вы исследовали все главные места Лиссабона, у нас два маршрута экскурсии — Красный и Синий. Они охватывают 90% основных достопримечательностей города! Вы сами выбираете, по какому маршруту гулять:
Красный маршрут: старинные районы
Вы прогуляетесь по колоритным тесным улочкам старых кварталов Европы — Моурарии и Алфамы, посетите несколько смотровых площадок холма Каштелу, откуда открывается великолепная панорама реки и города. Узнаете о романсах фаду, внесенных в ЮНЕСКО, и о самых интересных праздниках и традициях, которые лиссабонцы хранят до сих пор. Несомненно, встретите по ходу прогулки легендарные желтые трамваи, осмотрите Кафедральный собор и очутитесь в центре старой Торговой площади!
Синий маршрут: богемные кварталы
Программа посвящена элегантным районам Шиаду, Байрру Алту и Байша. Вы увидите знаменитый лифт Санта-Жушта и раскроете, с какой целью он был построен. Рассмотрите церковь Доминиканцев и поймете, с чем столкнулся город во время землетрясения. А в квартале Байрру Алту узнаете о ночной жизни города и её особенностях. Мы также обойдём старинные магазины, посетим вокзал Россиу, заглянем в церковь кармелитов и в другие не менее интересные места.
Кому подходит экскурсия
- Тем, кто хочет успеть увидеть всё самое интересное в городе и решить, куда потом пойти самостоятельно, а также задать интересующие вопросы местному эксперту
- Программа будет интересна и тем, кто впервые в Лиссабоне, и частым гостям города
Организационные детали
- Экскурсия проходит по двум маршрутам. Вы сами выбираете какой вам нравится больше!
- Экскурсия полностью пешеходная. По пути предусмотрены удобные остановки и фотопаузы с выгодным ракурсом у достопримечательностей
- Цена указана для группы 1-5 человек, за каждого следующего участника необходимо доплатить €25, дети до 8 лет — бесплатно
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|€25
|Дети до 8 лет включительно
|Бесплатно
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