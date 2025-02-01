Личное свидание с Лиссабоном

Погрузитесь в историю и культуру Лиссабона, выбрав один из двух маршрутов. Узнайте о фаду, насладитесь видами и откройте для себя уникальные места
Прогулка по Лиссабону - это уникальная возможность увидеть город с высоты смотровых площадок, познакомиться с историей фаду и насладиться атмосферой старинных районов.

Выбирайте между Красным маршрутом, ведущим через узкие улочки Моурарии и Алфамы, и Синим маршрутом, раскрывающим богемные кварталы Шиаду и Байрру Алту.

В каждом из них вы найдете интересные достопримечательности и узнаете много нового о культуре и традициях Лиссабона
5
5 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 📸 Великолепные виды со смотровых площадок
  • 🎶 Погружение в мир фаду
  • 🏛️ Исторические достопримечательности
  • 🍷 Уникальные бары и рестораны
  • 🚶‍♂️ Пешеходная экскурсия без спешки
Личное свидание с Лиссабоном
Личное свидание с Лиссабоном
Личное свидание с Лиссабоном
Ближайшие даты:
15
фев16
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фев18
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фев21
фев
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00

Что можно увидеть

  • Моурария
  • Алфама
  • Кафедральный собор
  • Торговая площадь
  • Лифт Санта-Жушта
  • Вокзал Россиу

Описание экскурсии

Чтобы вы исследовали все главные места Лиссабона, у нас два маршрута экскурсии — Красный и Синий. Они охватывают 90% основных достопримечательностей города! Вы сами выбираете, по какому маршруту гулять:

Красный маршрут: старинные районы

Вы прогуляетесь по колоритным тесным улочкам старых кварталов Европы — Моурарии и Алфамы, посетите несколько смотровых площадок холма Каштелу, откуда открывается великолепная панорама реки и города. Узнаете о романсах фаду, внесенных в ЮНЕСКО, и о самых интересных праздниках и традициях, которые лиссабонцы хранят до сих пор. Несомненно, встретите по ходу прогулки легендарные желтые трамваи, осмотрите Кафедральный собор и очутитесь в центре старой Торговой площади!

Синий маршрут: богемные кварталы

Программа посвящена элегантным районам Шиаду, Байрру Алту и Байша. Вы увидите знаменитый лифт Санта-Жушта и раскроете, с какой целью он был построен. Рассмотрите церковь Доминиканцев и поймете, с чем столкнулся город во время землетрясения. А в квартале Байрру Алту узнаете о ночной жизни города и её особенностях. Мы также обойдём старинные магазины, посетим вокзал Россиу, заглянем в церковь кармелитов и в другие не менее интересные места.

Кому подходит экскурсия

  • Тем, кто хочет успеть увидеть всё самое интересное в городе и решить, куда потом пойти самостоятельно, а также задать интересующие вопросы местному эксперту
  • Программа будет интересна и тем, кто впервые в Лиссабоне, и частым гостям города

Организационные детали

  • Экскурсия проходит по двум маршрутам. Вы сами выбираете какой вам нравится больше!
  • Экскурсия полностью пешеходная. По пути предусмотрены удобные остановки и фотопаузы с выгодным ракурсом у достопримечательностей
  • Цена указана для группы 1-5 человек, за каждого следующего участника необходимо доплатить €25, дети до 8 лет — бесплатно

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный€25
Дети до 8 лет включительноБесплатно
Необходима полная оплата. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На площади Россиу
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 5 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
5
4
3
2
1
A
1 фев 2025
Максим, огромное спасибо за увлекательную и познавательную экскурсию по Лиссабону! Вы — настоящий мастер своего дела: обаятельный, тактичный и профессиональный. Программа была насыщенной, но совершенно не утомительной. Мы получили огромное
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удовольствие, узнали множество исторических фактов и интересных деталей о современной жизни Лиссабона. 2,5 часа пролетели как одно мгновение благодаря тёплой, дружеской атмосфере и увлекательным рассказам. Ваши советы о том, куда сходить, что посмотреть и как добраться, оказались очень полезными. Замечательный проект! Пользуемся им и в других городах. Рекомендуем всем!

Варвара
29 янв 2025
Всем привет из Лиссабона! Позавчера побывали на экскурсии, которую провел гид Максим. Остались в полном восторге: интересный рассказ, много полезной информации и очень приятная атмосфера. Время пролетело совершенно незаметно! Огромное спасибо Максиму, от всей души рекомендуем. Желаем всем успехов и незабываемого отдыха в прекрасном Лиссабоне!
В
28 янв 2025
Побывали на экскурсии с замечательным гидом Максимом и остались в абсолютном восторге! Благодаря его рассказам и советам мы смогли составить идеальный план для оставшихся дней в Лиссабоне. Узнали массу полезных лайфхаков и окончательно влюбились в этот город! Максим, так держать! Всем настоятельно рекомендуем эту экскурсию!
I
28 янв 2025
Спасибо большое Максиму за отличную экскурсию! Все показал и рассказал, нам очень понравилось!
Влюбил нас в Лиссабон 😉
К
28 янв 2025
Наш первый опыт экскурсий в таком формате оказался потрясающим! Несмотря на то, что до этого мы провели несколько дней, исследуя Лиссабон и его окрестности, этот город раскрылся для нас совершенно с другой стороны. Еще раз убедились: никакой путеводитель не сможет заменить живую экскурсию с гидом, который искренне увлечен своим делом. Экскурсия была насыщенной, увлекательной и душевной. Огромное спасибо!

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