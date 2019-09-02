15 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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  4. Район Шиаду, как легенда о Фениксе

Познакомиться с центром Лиссабона и научиться самостоятельно ориентироваться в городе

Юлия
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Юлия – ваш гид
Район Шиаду — сердце Лиссабона.

Здесь бьется и кипит жизнь, он своенравный, фотогеничный и полон тайн.

Это идеальная экскурсия для первого знакомства с городом, так как проходит по историческому центру.

Я расскажу, как многовековая история уживается в современном городе, как за обычным фасадом может скрываться восточный дворец, и как местные жители готовы до победного защищать старые рюмочные.

Лиссабон — это больше чем замок и паштел да Белем.
От 98 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 7 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3.5 часа
До 8 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии15 отзывов
4.93
Район Шиаду, как легенда о Фениксе
Район Шиаду, как легенда о Фениксе

Что вас ожидает

Экскурсия проходит в вашем темпе. Мы никуда не несемся и наслаждаемся городом и его ритмом жизни, как говорят португальцы «com calma». Вы узнаете:

  • как район монастырей превратился в богемный
  • что за склады были в центре города
  • где надо пить правильную жиньжиню
  • о рекламных войнах и как они изменили образ жизни лиссабонцев
  • почему Лиссабон такой азартный
  • почему пиво чуть не убило вино, и где в Лиссабоне был масонский пивной завод
  • где спрятались старожилы лиссабонской торговли
  • о португальском «Иванушке-дурачке»
  • кто такой современный принц Шиаду

В течение или в конце экскурсии отвечу на любые вопросы: куда еще лучше сходить, какие города посетить, что и в каких ресторанах лучше поесть, и как и куда добраться. Та информация, которая поможет стать своим в Лиссабоне и ориентироваться в городе! Наденьте удобную обувь и захватите хорошее настроение!

Район Шиаду, как легенда о Фениксе
Район Шиаду, как легенда о Фениксе
Район Шиаду, как легенда о Фениксе
Район Шиаду, как легенда о Фениксе
Район Шиаду, как легенда о Фениксе
Район Шиаду, как легенда о Фениксе
Район Шиаду, как легенда о Фениксе
Район Шиаду, как легенда о Фениксе
Район Шиаду, как легенда о Фениксе
Район Шиаду, как легенда о Фениксе
Район Шиаду, как легенда о Фениксе

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Юлия
Юлия
Меня зовут Юля и я живу в городе мечты. Лиссабоша — это больше чем, просто город, она живая, она настоящая. И мне очень хочется, чтобы вы вышли за рамки традиционных знаний из путеводителя и узнали настоящий город, тот, который покорил меня. Уже на протяжении 5-ти лет я популяризирую Португалию в рунете, помогала в организации съемок телепередачи «Орёл и Решка», написала не один десяток интересных статей, обожаю вкусную еду и кофе. А еще у меня очень крутая страничка в инстаграм.
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15 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

2 сентября 2019
Это была наша первая экскурсия с Юлей сразу по прибытии в Лиссабон и это было самое верное решение: введение в историю Лиссабона, маленькие секреты города. Юлия очень хороший рассказчик и интересный собеседник. В конце у нас была ещё одна экскурсия с Юлей: «Нетуристический Лиссабон», что было интересно в свете того, что узнали, гуляя по городу.
22 мая 2019
По-товарищески, профессионально и ненавязчиво. Юлия пунктуальна и рассказывает обо всем интересно.
Неля
1 января 2019
Альберто очень хороший гид, отлично знает Лиссабон и любит свой город!
12 октября 2018
Нам очень понравилась экскурсия, для нас это был первый день в Лиссабоне и получилось классно структурировать представление о городе. Спасибо большое Альберто за то, что погрузил нас в историю страны и города, при этом сделал это очень искусно на понятных примерах и через призму знакомого родного русского языка)) Мы познакомились и с историей города, и с секретами местной кухни, пометили для себя с десяток мест, куда обязательно нужно вернуться, и научились легко ориентироваться на местности. Альберто помог со всеми нашими вопросами и нюансами, как же здорово в первый день узнать все необходимое для недельного отдыха. Спасибо, это было классно!
17 сентября 2018
Если вы едете в Португалию и любите проводить время интересно и с пользой, если вы любите изучать мир ы своем темпе, то вам безусловно стоит обратиться к замечательному Альберто. Его любовь к истории Португалии, щедрость в общении вы будете чувствовать все то время, что проведете с ним, гуляя по интересным местам Лиссабона. Темп будет абсолютно ваш. Красивые виды обеспечены. Доброе расположение Альберто тоже. (Кстати, я не знала, почему договаривалась с Юлией, а благодарят все Альберто, так вот это просто замечательный, любящий Португалию тандем). Огромное спасибо, я рада, что выбрала этих людей для своего знакомства с Лиссабоном.
21 августа 2018
Экскурсия понравилась. Узнали много о прошлом и настоящем Лиссабона. Юлия интересный рассказчик, провела нас по интересным местам и по секретным переходам с улицы на улицу через магазины. Юля охотно отвечала на вопросы и рекомендовала места для посещения. Мы остались довольны и будем рекомендовать друзьям и знакомым.
28 апреля 2018
Громадное спасибо за экскурсию Альберто! Она прошла практически на одном дыхании. Я думала, почему? Поняла, что из-за отсутствия официозности, нервозности и других вещей, часто, к сожалению, присущих гидам. Здесь же было ощущение, больше похожее на ситуацию, когда тебе показывает новое место друг. Остались только положительные впечатления, очень рекомендуем всем, кто хочет познакомиться с чудесным Лиссабоном по-человечески. Альберто ещё раз спасибо и так держать!
3 апреля 2018
Экскурсия с Альберто была очень крутой! Мы узнали много интересного о городе и нам это помогло выбрать дальнейший курс путешествия. Всем очень рекомендую!
3 апреля 2018
Экскурсия по извилистому Лиссабону прошла интересно и легко . Провели по основным центральным местам , по улочкам и площадям. Юлия интересный рассказчик , достаточно легкий в общении . Мы закидывали ее вопросами , на все получали ответ . Спасибо !
30 марта 2018
Юля -потрясающий разказчик, эрудированный, лёгкий, с великолепным чувством юмора и неповторимым стилем изложения. Наша компания состояла из очень разновозрастных участников, все были очарованы. Рекомендуем от души! Надеемся на новую встречу)
Ещё 5 отзывов

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