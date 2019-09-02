15 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Экскурсия проходит в вашем темпе. Мы никуда не несемся и наслаждаемся городом и его ритмом жизни, как говорят португальцы «com calma». Вы узнаете:
как район монастырей превратился в богемный
что за склады были в центре города
где надо пить правильную жиньжиню
о рекламных войнах и как они изменили образ жизни лиссабонцев
почему Лиссабон такой азартный
почему пиво чуть не убило вино, и где в Лиссабоне был масонский пивной завод
где спрятались старожилы лиссабонской торговли
о португальском «Иванушке-дурачке»
кто такой современный принц Шиаду
В течение или в конце экскурсии отвечу на любые вопросы: куда еще лучше сходить, какие города посетить, что и в каких ресторанах лучше поесть, и как и куда добраться. Та информация, которая поможет стать своим в Лиссабоне и ориентироваться в городе! Наденьте удобную обувь и захватите хорошее настроение!
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
Меня зовут Юля и я живу в городе мечты. Лиссабоша — это больше чем, просто город, она живая, она настоящая. И мне очень хочется, чтобы вы вышли за рамки традиционных знаний из путеводителя и узнали настоящий город, тот, который покорил меня. Уже на протяжении 5-ти лет я популяризирую Португалию в рунете, помогала в организации съемок телепередачи «Орёл и Решка», написала не один десяток интересных статей, обожаю вкусную еду и кофе. А еще у меня очень крутая страничка в инстаграм.
Это была наша первая экскурсия с Юлей сразу по прибытии в Лиссабон и это было самое верное решение: введение в историю Лиссабона, маленькие секреты города. Юлия очень хороший рассказчик и интересный собеседник. В конце у нас была ещё одна экскурсия с Юлей: «Нетуристический Лиссабон», что было интересно в свете того, что узнали, гуляя по городу.
Игорь
22 мая 2019
По-товарищески, профессионально и ненавязчиво. Юлия пунктуальна и рассказывает обо всем интересно.
Неля
1 января 2019
Альберто очень хороший гид, отлично знает Лиссабон и любит свой город!
Антон
12 октября 2018
Нам очень понравилась экскурсия, для нас это был первый день в Лиссабоне и получилось классно структурировать представление о городе. Спасибо большое Альберто за то, что погрузил нас в историю страны и города, при этом сделал это очень искусно на понятных примерах и через призму знакомого родного русского языка)) Мы познакомились и с историей города, и с секретами местной кухни, пометили для себя с десяток мест, куда обязательно нужно вернуться, и научились легко ориентироваться на местности. Альберто помог со всеми нашими вопросами и нюансами, как же здорово в первый день узнать все необходимое для недельного отдыха. Спасибо, это было классно!
Ирина
17 сентября 2018
Если вы едете в Португалию и любите проводить время интересно и с пользой, если вы любите изучать мир ы своем темпе, то вам безусловно стоит обратиться к замечательному Альберто. Его любовь к истории Португалии, щедрость в общении вы будете чувствовать все то время, что проведете с ним, гуляя по интересным местам Лиссабона. Темп будет абсолютно ваш. Красивые виды обеспечены. Доброе расположение Альберто тоже. (Кстати, я не знала, почему договаривалась с Юлией, а благодарят все Альберто, так вот это просто замечательный, любящий Португалию тандем). Огромное спасибо, я рада, что выбрала этих людей для своего знакомства с Лиссабоном.
зина
21 августа 2018
Экскурсия понравилась. Узнали много о прошлом и настоящем Лиссабона. Юлия интересный рассказчик, провела нас по интересным местам и по секретным переходам с улицы на улицу через магазины. Юля охотно отвечала на вопросы и рекомендовала места для посещения. Мы остались довольны и будем рекомендовать друзьям и знакомым.
Мария
28 апреля 2018
Громадное спасибо за экскурсию Альберто! Она прошла практически на одном дыхании. Я думала, почему? Поняла, что из-за отсутствия официозности, нервозности и других вещей, часто, к сожалению, присущих гидам. Здесь же было ощущение, больше похожее на ситуацию, когда тебе показывает новое место друг. Остались только положительные впечатления, очень рекомендуем всем, кто хочет познакомиться с чудесным Лиссабоном по-человечески. Альберто ещё раз спасибо и так держать!
Olga
3 апреля 2018
Экскурсия с Альберто была очень крутой! Мы узнали много интересного о городе и нам это помогло выбрать дальнейший курс путешествия. Всем очень рекомендую!
Светлана
3 апреля 2018
Экскурсия по извилистому Лиссабону прошла интересно и легко . Провели по основным центральным местам , по улочкам и площадям. Юлия интересный рассказчик , достаточно легкий в общении . Мы закидывали ее вопросами , на все получали ответ . Спасибо !
Ольга
30 марта 2018
Юля -потрясающий разказчик, эрудированный, лёгкий, с великолепным чувством юмора и неповторимым стилем изложения. Наша компания состояла из очень разновозрастных участников, все были очарованы. Рекомендуем от души! Надеемся на новую встречу)
Хотите увидеть другой Лиссабон? Не тот, где около ресторана стоит зазывала и со словами «Типикал Португеш Фуд» приглашает вас заглянуть вовнутрь. А те районы, где по большей части живут местные, где почти нет гостиниц, где течет размеренный темп жизни. Где пожилые португальцы выходят во двор сыграть партийку в картишки, а напомаженные пожилые сеньоры сплетничают на лавочках или в кафе. Я покажу вам места, в которых любят бывать местные, скверы, где они отдыхают, школы, парки — все то, что остается за рамками путеводителей.
Узкие улочки, уютные площади, тупики, лестницы, плитка и современное искусство
Вы совершите путешествие в один из самых колоритных районов города, когда-то ставший родиной особого музыкального жанра фаду. Здесь вы увидите настоящих лиссабонцев, рассмотрите фасады зданий в причудливо сплетенных стилях и узнаете любопытную историю района, который сумели превратить из криминального квартала в чудесное место для жизни.
Проникнуться особым ритмом столицы Португалии на обзорной прогулке по Алфаме, Байше и Шиаду
Лиссабон пьянит и увлекает, берет под крыло и делится магической энергией океана. На этой прогулке вы проникнитесь очарованием таинственных и удивительно контрастных районов Лиссабона и начнете лучше понимать португальцев. Вы побываете в Алфаме и узнаете, почему здесь можно перекидывать соль из окна в окно, а не ходить к соседу. Пройдете сквозь арку Августа и увидите пристань Кайш-даш-Колунаш, принимавшей королей и великих мореплавателей. И, конечно, прогуляетесь по роскошному району Шиаду, где в старинной кондитерской продают знаменитые «паштел де ната».
Проникнуться духом, традициями и видами на дружеской экскурсии по самобытным районам
Предупреждаем: прогулка не оставит шансов не влюбиться в Лиссабон! Украшенные плиткой азулежу дома Алфамы и Моурарии, старинные площади Байши и виды Грасы — вы исследуете самые аутентичные кварталы. Полюбуетесь панорамами и удивитесь сочетанию традиционного стиля и современных граффити, ароматов сардин и выпечки. С рассказами о менталитете португальцев и полезными советами эти три часа станут запоминающейся первой встречей с Лиссабоном.
Прокатиться по старейшим районам от Алфамы до Шиаду, останавливаясь на главных панорамных площадках
Взбираться на семь крутых холмов Лиссабона трудно даже выносливым — куда лучше неспешно прокатиться по ним на тук-туке! Приготовьтесь погрузиться в культурную среду Португалии среди стройных фасадов Байши и самобытных переулков Моурарии, увидеть волшебные панорамы Алфамы и проникнуться контрастами города.
Во время прогулки по Лиссабону мы поделимся с вами историческими фактами и расскажем о реалиях города, покажем яркие достопримечательности и нетуристические места. Выбирайте один из двух маршрутов — и вы увидите город со смотровых площадок, узнаете, где послушать фаду, в какие необычные бары стоит заглянуть и где попробовать типичные португальские блюда.
Ощутить колорит Старого города и навсегда влюбиться в Лиссабон с первого дня путешествия
Знакомство с Лиссабоном лучше всего начать с левой части города — районов Байша, Алфама, Моурария и Граса, по которым я зову вас прогуляться. Именно здесь вы почувствуете особый контраст между прошлыми эпохами города и современным укладом его жизни. Проникнете в историю фаду, услышите местные легенды, узнаете о блошиных рынках и модных кафешках. Лиссабон — это город постоянных открытий, и я буду счастлива влюбить в него вас!
Познакомиться с историей многоликого города на улицах блистательной Байши и старинной Алфамы
На этой прогулке вы погрузитесь в гущу исторических событий Лиссабона, исследуете многолюдные улицы Байши и извилистые переулочки Алфамы. Насладитесь волнующими панорамами города и чашечкой кофе с паштейш-де-ната. А главное, не только узнаете столицу Португалии — но и почувствуете её!