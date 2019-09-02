15 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Район Шиаду — сердце Лиссабона. Здесь бьется и кипит жизнь, он своенравный, фотогеничный и полон тайн. Это идеальная экскурсия для первого знакомства с городом, так как проходит по историческому центру. Я расскажу, как многовековая история уживается в современном городе, как за обычным фасадом может скрываться восточный дворец, и как местные жители готовы до победного защищать старые рюмочные. Лиссабон — это больше чем замок и паштел да Белем.

Что вас ожидает

Экскурсия проходит в вашем темпе. Мы никуда не несемся и наслаждаемся городом и его ритмом жизни, как говорят португальцы «com calma». Вы узнаете:

как район монастырей превратился в богемный

что за склады были в центре города

где надо пить правильную жиньжиню

о рекламных войнах и как они изменили образ жизни лиссабонцев

почему Лиссабон такой азартный

почему пиво чуть не убило вино, и где в Лиссабоне был масонский пивной завод

где спрятались старожилы лиссабонской торговли

о португальском «Иванушке-дурачке»

кто такой современный принц Шиаду

В течение или в конце экскурсии отвечу на любые вопросы: куда еще лучше сходить, какие города посетить, что и в каких ресторанах лучше поесть, и как и куда добраться. Та информация, которая поможет стать своим в Лиссабоне и ориентироваться в городе! Наденьте удобную обувь и захватите хорошее настроение!