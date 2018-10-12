15 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Район Шиаду в Лиссабоне - это место, где многовековая история встречается с современностью.
Здесь можно узнать, как монастыри превратились в богемные кварталы, а за фасадами скрываются восточные дворцы. Экскурсия раскрывает тайны
Здесь можно узнать, как монастыри превратились в богемные кварталы, а за фасадами скрываются восточные дворцы. Экскурсия раскрывает тайны
5 причин купить эту экскурсию
- 📜 Узнать историю Шиаду
- 🏛 Посетить культурные центры
- 🍷 Попробовать местные напитки
- 🏰 Открыть тайны дворцов
- 🕰 Погрузиться в атмосферу прошлого
Что можно увидеть
- Шиаду
- Исторический центр Лиссабона
Описание экскурсии
Экскурсия проходит в вашем темпе. Мы никуда не несемся и наслаждаемся городом и его ритмом жизни, как говорят португальцы «com calma». Вы узнаете:
- как район монастырей превратился в богемный
- что за склады были в центре города
- где надо пить правильную жиньжиню
- о рекламных войнах и как они изменили образ жизни лиссабонцев
- почему Лиссабон такой азартный
- почему пиво чуть не убило вино, и где в Лиссабоне был масонский пивной завод
- где спрятались старожилы лиссабонской торговли
- о португальском «Иванушке-дурачке»
- кто такой современный принц Шиаду
В течение или в конце экскурсии отвечу на любые вопросы: куда еще лучше сходить, какие города посетить, что и в каких ресторанах лучше поесть, и как и куда добраться. Та информация, которая поможет стать своим в Лиссабоне и ориентироваться в городе! Наденьте удобную обувь и захватите хорошее настроение!
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — ваш гид в Лиссабоне
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2016 года
Обычно отвечает за 3 часа 50 минут
Провела экскурсии для 466 туристов
Мы — Юля и Альберто. Нас называют амбассадорами Лиссабона. Нам очень хочется, чтобы вы вышли за рамки традиционных знаний из путеводителя и узнали настоящий город и его историю Мы популяризируем Португалию
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 15 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Нам очень понравилась экскурсия, для нас это был первый день в Лиссабоне и получилось классно структурировать представление о городе. Спасибо большое Альберто за то, что погрузил нас в историю страны
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И
Если вы едете в Португалию и любите проводить время интересно и с пользой, если вы любите изучать мир ы своем темпе, то вам безусловно стоит обратиться к замечательному Альберто. Его
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Н
В нужный нам день у Юлии было все занято и она предложила нам экскурсию с Альберто, ее партнером. Поскольку это был наш первый день в Лиссабоне и вообще в Португалии,
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М
Громадное спасибо за экскурсию Альберто! Она прошла практически на одном дыхании. Я думала, почему? Поняла, что из-за отсутствия официозности, нервозности и других вещей, часто, к сожалению, присущих гидам. Здесь же
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Экскурсию проводил Альберто, весь его расказ пропитан любовью и интересом к городу, видно, что он живет в этом, а не просто рассказывает. По ходу экскурсии, лучше узнав собеседников, он смещает фокус в сторону более интересующих вас вещей (так мне показалось, а может так совпало). В любом случае, считаю, что нам повезло с гидом и экскурсией для первого знакомства с Лиссабоном.
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M
Это была наша первая экскурсия с Юлей сразу по прибытии в Лиссабон и это было самое верное решение: введение в историю Лиссабона, маленькие секреты города. Юлия очень хороший рассказчик и интересный собеседник. В конце у нас была ещё одна экскурсия с Юлей: «Нетуристический Лиссабон», что было интересно в свете того, что узнали, гуляя по городу.
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