15 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Район Шиаду в Лиссабоне - это место, где многовековая история встречается с современностью.Здесь можно узнать, как монастыри превратились в богемные кварталы, а за фасадами скрываются восточные дворцы. Экскурсия раскрывает тайны

города, от правильной жиньжини до масонского пивного завода. Прогулка обещает стать настоящим открытием для тех, кто хочет почувствовать ритм Лиссабона и понять его душу. Удобная обувь и хорошее настроение - все, что нужно для незабываемого путешествия

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена если вас не более 3 человек, но есть вариант до 4 чел.

Описание экскурсии

Экскурсия проходит в вашем темпе. Мы никуда не несемся и наслаждаемся городом и его ритмом жизни, как говорят португальцы «com calma». Вы узнаете:

как район монастырей превратился в богемный

что за склады были в центре города

где надо пить правильную жиньжиню

о рекламных войнах и как они изменили образ жизни лиссабонцев

почему Лиссабон такой азартный

почему пиво чуть не убило вино, и где в Лиссабоне был масонский пивной завод

где спрятались старожилы лиссабонской торговли

о португальском «Иванушке-дурачке»

кто такой современный принц Шиаду

В течение или в конце экскурсии отвечу на любые вопросы: куда еще лучше сходить, какие города посетить, что и в каких ресторанах лучше поесть, и как и куда добраться. Та информация, которая поможет стать своим в Лиссабоне и ориентироваться в городе! Наденьте удобную обувь и захватите хорошее настроение!