15 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Район Шиаду как легенда о Фениксе

Шиаду - сердце Лиссабона, где прошлое встречается с настоящим. Узнайте, как этот район восстал из пепла и стал символом города
Район Шиаду в Лиссабоне - это место, где многовековая история встречается с современностью.

Здесь можно узнать, как монастыри превратились в богемные кварталы, а за фасадами скрываются восточные дворцы. Экскурсия раскрывает тайны
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города, от правильной жиньжини до масонского пивного завода.

Прогулка обещает стать настоящим открытием для тех, кто хочет почувствовать ритм Лиссабона и понять его душу. Удобная обувь и хорошее настроение - все, что нужно для незабываемого путешествия

5
15 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 📜 Узнать историю Шиаду
  • 🏛 Посетить культурные центры
  • 🍷 Попробовать местные напитки
  • 🏰 Открыть тайны дворцов
  • 🕰 Погрузиться в атмосферу прошлого
Район Шиаду как легенда о Фениксе
Район Шиаду как легенда о Фениксе
Район Шиаду как легенда о Фениксе

Что можно увидеть

  • Шиаду
  • Исторический центр Лиссабона

Описание экскурсии

Экскурсия проходит в вашем темпе. Мы никуда не несемся и наслаждаемся городом и его ритмом жизни, как говорят португальцы «com calma». Вы узнаете:

  • как район монастырей превратился в богемный
  • что за склады были в центре города
  • где надо пить правильную жиньжиню
  • о рекламных войнах и как они изменили образ жизни лиссабонцев
  • почему Лиссабон такой азартный
  • почему пиво чуть не убило вино, и где в Лиссабоне был масонский пивной завод
  • где спрятались старожилы лиссабонской торговли
  • о португальском «Иванушке-дурачке»
  • кто такой современный принц Шиаду

В течение или в конце экскурсии отвечу на любые вопросы: куда еще лучше сходить, какие города посетить, что и в каких ресторанах лучше поесть, и как и куда добраться. Та информация, которая поможет стать своим в Лиссабоне и ориентироваться в городе! Наденьте удобную обувь и захватите хорошее настроение!

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия
Юлия — ваш гид в Лиссабоне
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2016 года
Обычно отвечает за 3 часа 50 минут
Провела экскурсии для 466 туристов
Мы — Юля и Альберто. Нас называют амбассадорами Лиссабона. Нам очень хочется, чтобы вы вышли за рамки традиционных знаний из путеводителя и узнали настоящий город и его историю Мы популяризируем Португалию
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в рунете, помогали в организации съёмок телепередач «Орёл и Решка», работали с блогерами над контентом, поэтому, возможно, вы уже где-то нас видели. Мы написали не один десяток интересных статей, обожаем вкусную еду и кофе. Альберто наполовину португалец, у него невероятная история семьи, поэтому некоторые эпизоды из летописи Португалии он знает из первых уст. Он даже успел послужить в португальской армии. А у Юли очень классная страничка в соцсети с картинками.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 15 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
14
4
1
3
2
1
А
Нам очень понравилась экскурсия, для нас это был первый день в Лиссабоне и получилось классно структурировать представление о городе. Спасибо большое Альберто за то, что погрузил нас в историю страны
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и города, при этом сделал это очень искусно на понятных примерах и через призму знакомого родного русского языка)) Мы познакомились и с историей города, и с секретами местной кухни, пометили для себя с десяток мест, куда обязательно нужно вернуться, и научились легко ориентироваться на местности. Альберто помог со всеми нашими вопросами и нюансами, как же здорово в первый день узнать все необходимое для недельного отдыха. Спасибо, это было классно!

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И
Если вы едете в Португалию и любите проводить время интересно и с пользой, если вы любите изучать мир ы своем темпе, то вам безусловно стоит обратиться к замечательному Альберто. Его
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любовь к истории Португалии, щедрость в общении вы будете чувствовать все то время, что проведете с ним, гуляя по интересным местам Лиссабона. Темп будет абсолютно ваш. Красивые виды обеспечены. Доброе расположение Альберто тоже. (Кстати, я не знала, почему договаривалась с Юлией, а благодарят все Альберто, так вот это просто замечательный, любящий Португалию тандем). Огромное спасибо, я рада, что выбрала этих людей для своего знакомства с Лиссабоном.

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Н
В нужный нам день у Юлии было все занято и она предложила нам экскурсию с Альберто, ее партнером. Поскольку это был наш первый день в Лиссабоне и вообще в Португалии,
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мы просили порекомендовать нам подходящую экскурсию для первого знакомства. Альберто порекомендовал выбрать именно экскурсию по району Шиаду, но на самом деле мы обошли и посмотрели гораздо больше. Это было именно то, что мы хотели - обзорная экскурсия для первого знакомства. Мы гуляли, беседовали, заходили в необычные магазинчики и пробовали местные напитки и сладости. Шесть часов пролетели незаметно (по плану экскурсия должна была быть 3-4 часа).
Отдельное спасибо Альберто за хорошо составленный маршрут, мы совсем не устали, хотя Лиссабон - это постоянные подъемы и спуски. Но мы ходили как-то так, что подниматься практически не пришлось. Альберто знает массу возможностей облегчить маршрут, что, поверьте, в Лиссабоне особенно важно.

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М
Громадное спасибо за экскурсию Альберто! Она прошла практически на одном дыхании. Я думала, почему? Поняла, что из-за отсутствия официозности, нервозности и других вещей, часто, к сожалению, присущих гидам. Здесь же
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было ощущение, больше похожее на ситуацию, когда тебе показывает новое место друг. Остались только положительные впечатления, очень рекомендуем всем, кто хочет познакомиться с чудесным Лиссабоном по-человечески. Альберто ещё раз спасибо и так держать!

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Виталий
Экскурсию проводил Альберто, весь его расказ пропитан любовью и интересом к городу, видно, что он живет в этом, а не просто рассказывает. По ходу экскурсии, лучше узнав собеседников, он смещает фокус в сторону более интересующих вас вещей (так мне показалось, а может так совпало). В любом случае, считаю, что нам повезло с гидом и экскурсией для первого знакомства с Лиссабоном.
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M
Это была наша первая экскурсия с Юлей сразу по прибытии в Лиссабон и это было самое верное решение: введение в историю Лиссабона, маленькие секреты города. Юлия очень хороший рассказчик и интересный собеседник. В конце у нас была ещё одна экскурсия с Юлей: «Нетуристический Лиссабон», что было интересно в свете того, что узнали, гуляя по городу.
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