285 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Узнать и полюбить город за 2 часа

Tripster
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Tripster – представитель гидов
Во время прогулки по Лиссабону мы поделимся с вами историческими фактами и расскажем о реалиях города, покажем яркие достопримечательности и нетуристические места.

Выбирайте один из двух маршрутов — и вы увидите город со смотровых площадок, узнаете, где послушать фаду, в какие необычные бары стоит заглянуть и где попробовать типичные португальские блюда.
20 за человека
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Это групповая экскурсия
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 20 человек
Можно с детьми
Встреча в районе Площади Россиу (Praça do Rossio)
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У этой экскурсии285 отзывов
4.86
Ежедневная прогулка по Лиссабону
Ежедневная прогулка по Лиссабону

Что вас ожидает

Красный маршрут: старинные районы
Вы прогуляетесь по колоритным тесным улочкам старых кварталов Европы — Моурарии и Алфамы, посетите несколько смотровых площадок холма Каштелу, откуда открывается великолепная панорама реки и города. Узнаете о романсах фаду, внесенных в ЮНЕСКО, и о самых интересных праздниках и традициях, которые лиссабонцы хранят до сих пор. Несомненно, встретите по ходу прогулки легендарные желтые трамваи, осмотрите Кафедральный собор и очутитесь в центре старой Торговой площади!

Синий маршрут: богемные кварталы
Программа посвящена элегантным районам Шиаду, Байрру Алту и Байша. Вы увидите знаменитый лифт Санта-Жушта и раскроете, с какой целью он был построен. Рассмотрите церковь Доминиканцев и поймете, с чем столкнулся город во время землетрясения. А в квартале Байрру Алту узнаете о ночной жизни города и её особенностях. Мы также обойдём старинные магазины, посетим вокзал Россиу, заглянем в церковь кармелитов и в другие не менее интересные места.

Кому подходит экскурсия

• Тем, кто хочет успеть увидеть всё самое интересное в городе и решить, куда потом пойти самостоятельно, а также уточнить интересующие вопросы у местного эксперта.
• Программа будет интересна и тем, кто впервые в Лиссабоне, и частым гостям португальской столицы.

Организационные детали

  • Людей в группе может быть больше 20, поскольку для детей билеты не приобретаются
  • Экскурсия полностью пешеходная. По пути предусмотрены удобные остановки и фотопаузы с выгодным ракурсом у достопримечательностей. С картой маршрута можно ознакомиться в разделе «Фото».
  • Экскурсия проводится без наушников
  • В конце экскурсии вас ждет сессия вопросов и ответов: вы сможете задать гиду любые вопросы о Лиссабоне, обсудить экскурсию и обменяться впечатлениями!
Ежедневная прогулка по Лиссабону
Ежедневная прогулка по Лиссабону
Ежедневная прогулка по Лиссабону
Ежедневная прогулка по Лиссабону
Ежедневная прогулка по Лиссабону
Ежедневная прогулка по Лиссабону
Ежедневная прогулка по Лиссабону
Ежедневная прогулка по Лиссабону
Ежедневная прогулка по Лиссабону

Экскурсия проводится ежедневно в 15:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 20 человек.
  • Местов встречи для начала тура в районе Площади Россиу (Praça do Rossio).
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Tripster
Tripster
Мы делаем полезные и доступные обзорные экскурсии в крупнейших городах мира. Программы устроены так, чтобы вы узнали самое важное из истории, открыли необычные места, любимые местными жителями, а после экскурсии с гораздо большим интересом гуляли по городу самостоятельно. Наши экскурсии водят только лучшие гиды после специальной подготовки. Мы работаем в Риме, Париже, Лиссабоне, Будапеште, Лондоне, Барселоне и везде-везде!
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285 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

2 марта 2020
В целом экскурсия нам понравилась. Я не хотела занудной долгой экскурсии, а хотела немного истории и основные моменты. И конечно же бюджет здесь тоже играл свою роль. Мы молодая парочка, сами прекрасно исколесили Лиссабон на сколько это было возможно, но в начале нашего путешествия хотелось получить вот такой краткий обзор о центре Лиссабона и истории. Еще плюсом нам подсказали массу классных дополнительных мест для посещения. В общем, я рекомендую, спасибо!
28 февраля 2020
Идеальная Обзорная экскурсия.
Maria
24 февраля 2020
Ожидала более динамичную экскурсию, а не показ закрытых кафе и ресторанов. Очень короткий маршрут, без помещений достопримечательностей.
25 января 2020
Мне очень понравился гид, профессионально, интересно.
24 января 2020
Очень хороший год. Экскурсия маленькая, но для старта в Лиссабоне самое то
13 января 2020
Экскурсия была чудесная, ёмкая, интересная.
Наш гид -Антон , раскрыл город для нас. Особенности , тонкости города. Ответил на все все вопросы
11 января 2020
Все понравилось, отличный гид, рассказывает интересно.
5 января 2020
Прекрасная экскурсия!
Обычно путешествуем самостоятельно, экскурсии не берём. В этот раз решили попробовать и ни разу не пожалели. Содержательно, эмоционально, интересно! Спасибо большое нашему гиду - Антону, за чудесную экскурсию!
Сергей
31 декабря 2019
На самом деле Экскурсия отличная , гид Антон хороший , все очень интересно рассказал. Прошлись по очень интересным местам. Не хватило для коларита добавить улицу с граффити.
23 декабря 2019
Записалась на групповую экскурсию, но по факту была единственным экскурсантом. Так что у меня был индивидуальный тур. Очень интересная экскурсия. Я не только узнала историю города, но и продегустировала местные напитки и еду. 2 часа пролетели незаметно. Огромное спасибо Антону за увлекательный экскурсию и фото. Рекомендую!
Ещё 275 отзывов

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