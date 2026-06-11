285 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Свидание с Лиссабоном каждый день

Откройте для себя Лиссабон с экспертом: исторические районы, живая музыка фаду и уникальные традиции
Отправляйтесь в увлекательное путешествие по Лиссабону и исследуйте его богатую историю, архитектуру и культуру.

Выберите маршрут и откройте для себя живописные кварталы, величественные смотровые площадки и уникальные бары.

Погрузитесь в атмосферу фаду,
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насладитесь местной кухней и узнайте тайны столицы Португалии в компании опытного гида.

Экскурсия идеально подойдет как новичкам, так и тем, кто уже знаком с Лиссабоном, но хочет увидеть его под новым углом

5
360 отзывов

7 причин купить эту экскурсию

  • 🌟 Увидите знаковые достопримечательности Лиссабона
  • 🎵 Узнаете о традиционной музыке фаду
  • 🏙️ Посетите живописные смотровые площадки
  • 🍷 Откроете для себя лучшие бары и рестораны
  • 🏛️ Погрузитесь в историю и культуру города
  • 📸 Сделаете потрясающие фотографии
  • 🗣️ Получите ответы на все вопросы от местного гида

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для прогулок по Лиссабону - летние месяцы с июня по август, когда город наполняется солнечным светом и теплом. В это время погода позволяет наслаждаться пешими экскурсиями в полной мере. Однако весной и осенью, в апреле, мае и октябре, также приятно гулять, так как туристов меньше, а температура более комфортная. Зимой может быть прохладно и дождливо, что ограничивает комфортность прогулок.
Сейчас август — это идеальное время.
Свидание с Лиссабоном каждый день
Свидание с Лиссабоном каждый день
Свидание с Лиссабоном каждый день

Что можно увидеть

  • Моурария
  • Алфама
  • Каштелу
  • Кафедральный собор
  • Торговая площадь
  • Шиаду
  • Байрру Алту
  • Байша
  • Лифт Санта-Жушта
  • Церковь Доминиканцев
  • Вокзал Россиу
  • Церковь кармелитов

Описание экскурсии

Красный маршрут: старинные районы

Вы прогуляетесь по колоритным тесным улочкам старых кварталов Европы — Моурарии и Алфамы, посетите несколько смотровых площадок холма Каштелу, откуда открывается великолепная панорама реки и города. Узнаете о романсах фаду, внесенных в ЮНЕСКО, и о самых интересных праздниках и традициях, которые лиссабонцы хранят до сих пор. Несомненно, встретите по ходу прогулки легендарные желтые трамваи, осмотрите Кафедральный собор и очутитесь в центре старой Торговой площади!

Синий маршрут: богемные кварталы

Программа посвящена элегантным районам Шиаду, Байрру Алту и Байша. Вы увидите знаменитый лифт Санта-Жушта и раскроете, с какой целью он был построен. Рассмотрите церковь Доминиканцев и поймете, с чем столкнулся город во время землетрясения. А в квартале Байрру Алту узнаете о ночной жизни города и её особенностях. Мы также обойдём старинные магазины, посетим вокзал Россиу, заглянем в церковь кармелитов и в другие не менее интересные места.

Календарь маршрутов — в галерее.

Кому подходит экскурсия

• Тем, кто хочет успеть увидеть всё самое интересное в городе и решить, куда потом пойти самостоятельно, а также уточнить интересующие вопросы у местного эксперта.
• Программа будет интересна и тем, кто впервые в Лиссабоне, и частым гостям португальской столицы.

Организационные детали

  • Экскурсия полностью пешеходная. По пути предусмотрены удобные остановки и фотопаузы с выгодным ракурсом у достопримечательностей. С картой маршрута можно ознакомиться в разделе «Фото»
  • Экскурсия проводится без наушников
  • В конце экскурсии вас ждет сессия вопросов и ответов: вы сможете задать гиду любые вопросы о Лиссабоне, обсудить экскурсию и обменяться впечатлениями!
  • Эту экскурсию вы также можете забронировать в индивидуальном формате (только для вашей компании)

ежедневно в 15:15

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Стандартный билет€30
Дети до 8 лет включительноБесплатно
Необходима полная оплата. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В районе Площади Россиу (Praça do Rossio)
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 15:15
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Международная команда гидов
Международная команда гидов — ваша команда гидов в Лиссабоне
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 1.5 часа
Провели экскурсии для 93656 туристов
Мы «Туры в 15:15» — международный сервис авторских экскурсий для знакомства с городом. Амстердам в 15:15, Тбилиси в 15:15, Мадрид в 15:15, Будапешт в 15:15… — в любом из городов наши гиды сумеют показать и рассказать всё самое главное: знаковые места, полезные советы и увлекательные истории современной жизни! Бронируй экскурсию на любую удобную дату — и встречаемся в 15:15!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 360 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Валерия
Очень качественная экскурсия, приятный гид. Прошли по уютным старинным райончикам, обсудили культуру Португальцев, попробовали Паштель де Нато, полюбовались чудесными видами города.
Очень качественная экскурсия, приятный гид. Прошли по уютным старинным райончикам, обсудили культуру Португальцев, попробовали Паштель де
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А
Юлия замечательный гид, экскурсия очень понравилась. спасибо!
Юлия замечательный гид, экскурсия очень понравилась. спасибо!
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О
Экскурсия по Лиссабону с Юлей оставила самые замечательные впечатления! Всё было очень интересно, познавательно и прекрасно организовано. Юля - настоящий профессионал, талантливый экскурсовод, который с любовью рассказывает о городе.
Особенно хочется
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отметить её творческий талант - стихи о Лиссабоне, которые пишет Юля, просто потрясающие и придают экскурсии особую атмосферу.
Мы очень благодарны и остались в полном восторге. От всей души рекомендуем экскурсию всем, кто хочет по-настоящему почувствовать и полюбить Лиссабон!

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I
Хочу оставить тёплый отзыв о нашем гиде Юли в Лиссабоне — это был не просто экскурсовод, а настоящий проводник в атмосферу города. Благодаря Юли Лиссабон раскрылся с живой, душевной стороны:
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не только красивые виды и исторические факты, но и маленькие детали, которые сам бы никогда не заметил.

Экскурсия прошла легко, интересно и с юмором — время пролетело незаметно. Чувствуется любовь к своему делу и желание поделиться этим настроением с другими. После такой прогулки город остаётся не только в фотографиях, но и в сердце.

Очень рекомендую всем, кто хочет увидеть Лиссабон по-настоящему ✨

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V
Редко пишу отзывы, но это свидание с Лиссабоном на Синем маршруте было невероятно увлекательным. Нашим гидом был Максим. Максим великолепно владеет множеством исторических фактов, знает легенды, с прекрасным чувством юмора. Я отлично провела время, узнала много интересного. Если бы можно было поставить 10, однозначно поставила бы. Благодарю
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Ирина
Впервые в Лиссабоне. Юлия познакомила и влюбила нас в этот город. Стихи, которые она пишет, трогали и очаровывали, создавая незабываемую атмосферу. Организация на высшем уровне! Спасибо!
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