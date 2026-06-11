285 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Лучшее время для прогулок по Лиссабону - летние месяцы с июня по август, когда город наполняется солнечным светом и теплом. В это время погода позволяет наслаждаться пешими экскурсиями в полной мере. Однако весной и осенью, в апреле, мае и октябре, также приятно гулять, так как туристов меньше, а температура более комфортная. Зимой может быть прохладно и дождливо, что ограничивает комфортность прогулок.

Отправляйтесь в увлекательное путешествие по Лиссабону и исследуйте его богатую историю, архитектуру и культуру.Выберите маршрут и откройте для себя живописные кварталы, величественные смотровые площадки и уникальные бары.Погрузитесь в атмосферу фаду,

насладитесь местной кухней и узнайте тайны столицы Португалии в компании опытного гида. Экскурсия идеально подойдет как новичкам, так и тем, кто уже знаком с Лиссабоном, но хочет увидеть его под новым углом

Описание экскурсии

Красный маршрут: старинные районы

Вы прогуляетесь по колоритным тесным улочкам старых кварталов Европы — Моурарии и Алфамы, посетите несколько смотровых площадок холма Каштелу, откуда открывается великолепная панорама реки и города. Узнаете о романсах фаду, внесенных в ЮНЕСКО, и о самых интересных праздниках и традициях, которые лиссабонцы хранят до сих пор. Несомненно, встретите по ходу прогулки легендарные желтые трамваи, осмотрите Кафедральный собор и очутитесь в центре старой Торговой площади!

Синий маршрут: богемные кварталы

Программа посвящена элегантным районам Шиаду, Байрру Алту и Байша. Вы увидите знаменитый лифт Санта-Жушта и раскроете, с какой целью он был построен. Рассмотрите церковь Доминиканцев и поймете, с чем столкнулся город во время землетрясения. А в квартале Байрру Алту узнаете о ночной жизни города и её особенностях. Мы также обойдём старинные магазины, посетим вокзал Россиу, заглянем в церковь кармелитов и в другие не менее интересные места.

Календарь маршрутов — в галерее.

Кому подходит экскурсия

• Тем, кто хочет успеть увидеть всё самое интересное в городе и решить, куда потом пойти самостоятельно, а также уточнить интересующие вопросы у местного эксперта.

• Программа будет интересна и тем, кто впервые в Лиссабоне, и частым гостям португальской столицы.

Организационные детали