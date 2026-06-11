285 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Лучшее время для посещения
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Лучшее время для прогулок по Лиссабону - летние месяцы с июня по август, когда город наполняется солнечным светом и теплом. В это время погода позволяет наслаждаться пешими экскурсиями в полной мере. Однако весной и осенью, в апреле, мае и октябре, также приятно гулять, так как туристов меньше, а температура более комфортная. Зимой может быть прохладно и дождливо, что ограничивает комфортность прогулок.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Моурария
Алфама
Каштелу
Кафедральный собор
Торговая площадь
Шиаду
Байрру Алту
Байша
Лифт Санта-Жушта
Церковь Доминиканцев
Вокзал Россиу
Церковь кармелитов
Описание экскурсии
Красный маршрут: старинные районы
Вы прогуляетесь по колоритным тесным улочкам старых кварталов Европы — Моурарии и Алфамы, посетите несколько смотровых площадок холма Каштелу, откуда открывается великолепная панорама реки и города. Узнаете о романсах фаду, внесенных в ЮНЕСКО, и о самых интересных праздниках и традициях, которые лиссабонцы хранят до сих пор. Несомненно, встретите по ходу прогулки легендарные желтые трамваи, осмотрите Кафедральный собор и очутитесь в центре старой Торговой площади!
Синий маршрут: богемные кварталы
Программа посвящена элегантным районам Шиаду, Байрру Алту и Байша. Вы увидите знаменитый лифт Санта-Жушта и раскроете, с какой целью он был построен. Рассмотрите церковь Доминиканцев и поймете, с чем столкнулся город во время землетрясения. А в квартале Байрру Алту узнаете о ночной жизни города и её особенностях. Мы также обойдём старинные магазины, посетим вокзал Россиу, заглянем в церковь кармелитов и в другие не менее интересные места.
Календарь маршрутов — в галерее.
Кому подходит экскурсия
• Тем, кто хочет успеть увидеть всё самое интересное в городе и решить, куда потом пойти самостоятельно, а также уточнить интересующие вопросы у местного эксперта. • Программа будет интересна и тем, кто впервые в Лиссабоне, и частым гостям португальской столицы.
Организационные детали
Экскурсия полностью пешеходная. По пути предусмотрены удобные остановки и фотопаузы с выгодным ракурсом у достопримечательностей. С картой маршрута можно ознакомиться в разделе «Фото»
Экскурсия проводится без наушников
В конце экскурсии вас ждет сессия вопросов и ответов: вы сможете задать гиду любые вопросы о Лиссабоне, обсудить экскурсию и обменяться впечатлениями!
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
Стандартный билет
€30
Дети до 8 лет включительно
Бесплатно
Необходима полная оплата. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе Площади Россиу (Praça do Rossio)
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 15:15
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Международная команда гидов — ваша команда гидов в Лиссабоне
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 1.5 часа
Провели экскурсии для 93656 туристов
Мы «Туры в 15:15» — международный сервис авторских экскурсий для знакомства с городом. Амстердам в 15:15, Тбилиси в 15:15, Мадрид в 15:15, Будапешт в 15:15… — в любом из городов наши гиды сумеют показать и рассказать всё самое главное: знаковые места, полезные советы и увлекательные истории современной жизни! Бронируй экскурсию на любую удобную дату — и встречаемся в 15:15!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 360 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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2
Валерия
Очень качественная экскурсия, приятный гид. Прошли по уютным старинным райончикам, обсудили культуру Португальцев, попробовали Паштель де Нато, полюбовались чудесными видами города.
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А
Алиса
Юлия замечательный гид, экскурсия очень понравилась. спасибо!
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О
Ольга
Экскурсия по Лиссабону с Юлей оставила самые замечательные впечатления! Всё было очень интересно, познавательно и прекрасно организовано. Юля - настоящий профессионал, талантливый экскурсовод, который с любовью рассказывает о городе. Особенно хочется читать дальшеуменьшить
отметить её творческий талант - стихи о Лиссабоне, которые пишет Юля, просто потрясающие и придают экскурсии особую атмосферу. Мы очень благодарны и остались в полном восторге. От всей души рекомендуем экскурсию всем, кто хочет по-настоящему почувствовать и полюбить Лиссабон!
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I
Ilana
Хочу оставить тёплый отзыв о нашем гиде Юли в Лиссабоне — это был не просто экскурсовод, а настоящий проводник в атмосферу города. Благодаря Юли Лиссабон раскрылся с живой, душевной стороны: читать дальшеуменьшить
не только красивые виды и исторические факты, но и маленькие детали, которые сам бы никогда не заметил.
Экскурсия прошла легко, интересно и с юмором — время пролетело незаметно. Чувствуется любовь к своему делу и желание поделиться этим настроением с другими. После такой прогулки город остаётся не только в фотографиях, но и в сердце.
Очень рекомендую всем, кто хочет увидеть Лиссабон по-настоящему ✨
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V
Volha
Редко пишу отзывы, но это свидание с Лиссабоном на Синем маршруте было невероятно увлекательным. Нашим гидом был Максим. Максим великолепно владеет множеством исторических фактов, знает легенды, с прекрасным чувством юмора. Я отлично провела время, узнала много интересного. Если бы можно было поставить 10, однозначно поставила бы. Благодарю
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Ирина
Впервые в Лиссабоне. Юлия познакомила и влюбила нас в этот город. Стихи, которые она пишет, трогали и очаровывали, создавая незабываемую атмосферу. Организация на высшем уровне! Спасибо!
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