Готовы к незабываемой авантюре? Следуя указаниям профессионального пилота, вы научитесь выполнять фигуры пилотажа и сажать воздушное судно, осмотрите город 🏙️ в масштабе, как если бы он лежал на ладони, и получите ни с чем несравнимые ощущения. Пристегните ремни и приготовьтесь к головокружительному приключению!

Проверка связи

Безопасность — превыше всего. И если театр начинается с вешалки, полет — с инструктажа. Профессиональный пилот расскажет о базовых правилах управления самолетом и поведения на борту. Чтобы закрепить новые знания 🎓 вы попробуете на себе 3D симуляцию полета, где выполните несколько базовых заданий. А после сразу же примените полученные навыки на практике!

✈ Мы взлетаем!

Паря над солнечным Лиссабоном вы увидите все обязательные к посещению достопримечательности 🏛️ Синтры, знаменитый мыс Рока и, конечно, бескрайние океанские просторы. Пилот научит вас правильно набирать и снижать высоту, расскажет о выполнении основных фигур пилотажа и поможет самостоятельно посадить самолет ✈️. А после приключения вы получите отснятые фото и видео-материалы!

Организационные детали

Как проходит экскурсия

Предварительное бронирование обязательно, дата и время могут корректироваться в зависимости от метеорологических условий​

Продолжительность полета – 30 минут, предварительный инструктаж — так же 30 минут

Мы заберем вас из отеля на комфортабельном автомобиле 🚘 и доставим обратно после экскурсии

Старт с аэродрома Тирешь или Алкошете — в зависимости от загруженности

Полет проходит на двухместном сверхлегком самолете WT9 DYNAMIC, технические характеристики которого позволяют отнести его к разряду лучших представителей своего класса