Готовы к незабываемой авантюре? Следуя указаниям профессионального пилота, вы научитесь выполнять фигуры пилотажа и сажать воздушное судно, осмотрите город 🏙️ в масштабе, как если бы он лежал на ладони, и получите ни с чем несравнимые ощущения. Пристегните ремни и приготовьтесь к головокружительному приключению!
Проверка связи
Безопасность — превыше всего. И если театр начинается с вешалки, полет — с инструктажа. Профессиональный пилот расскажет о базовых правилах управления самолетом и поведения на борту. Чтобы закрепить новые знания 🎓 вы попробуете на себе 3D симуляцию полета, где выполните несколько базовых заданий. А после сразу же примените полученные навыки на практике!
✈ Мы взлетаем!
Паря над солнечным Лиссабоном вы увидите все обязательные к посещению достопримечательности 🏛️ Синтры, знаменитый мыс Рока и, конечно, бескрайние океанские просторы. Пилот научит вас правильно набирать и снижать высоту, расскажет о выполнении основных фигур пилотажа и поможет самостоятельно посадить самолет ✈️. А после приключения вы получите отснятые фото и видео-материалы!
Организационные детали
Как проходит экскурсия
Предварительное бронирование обязательно, дата и время могут корректироваться в зависимости от метеорологических условий
Продолжительность полета – 30 минут, предварительный инструктаж — так же 30 минут
Мы заберем вас из отеля на комфортабельном автомобиле 🚘 и доставим обратно после экскурсии
Старт с аэродрома Тирешь или Алкошете — в зависимости от загруженности
Полет проходит на двухместном сверхлегком самолете WT9 DYNAMIC, технические характеристики которого позволяют отнести его к разряду лучших представителей своего класса