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Полет над Лиссабоном

Garin S.
Garin S. – Гид из Лиссабона
Полет над Лиссабоном
Задать вопрос
  • 🎩Индивидуальная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-7 человек

  • €275 за экскурсию

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Полет над Лиссабоном
Полет над Лиссабоном

Что вы увидите

  • Окрестности Лиссабона с высоты птичьего полета
Готовы к незабываемой авантюре? Следуя указаниям профессионального пилота, вы научитесь выполнять фигуры пилотажа и сажать воздушное судно, осмотрите город 🏙️ в масштабе, как если бы он лежал на ладони, и получите ни с чем несравнимые ощущения. Пристегните ремни и приготовьтесь к головокружительному приключению!
Проверка связи
Безопасность — превыше всего. И если театр начинается с вешалки, полет — с инструктажа. Профессиональный пилот расскажет о базовых правилах управления самолетом и поведения на борту. Чтобы закрепить новые знания 🎓 вы попробуете на себе 3D симуляцию полета, где выполните несколько базовых заданий. А после сразу же примените полученные навыки на практике!
✈ Мы взлетаем!
Паря над солнечным Лиссабоном вы увидите все обязательные к посещению достопримечательности 🏛️ Синтры, знаменитый мыс Рока и, конечно, бескрайние океанские просторы. Пилот научит вас правильно набирать и снижать высоту, расскажет о выполнении основных фигур пилотажа и поможет самостоятельно посадить самолет ✈️. А после приключения вы получите отснятые фото и видео-материалы!
Организационные детали
Как проходит экскурсия
Предварительное бронирование обязательно, дата и время могут корректироваться в зависимости от метеорологических условий​
Продолжительность полета – 30 минут, предварительный инструктаж — так же 30 минут
Мы заберем вас из отеля на комфортабельном автомобиле 🚘 и доставим обратно после экскурсии
Старт с аэродрома Тирешь или Алкошете — в зависимости от загруженности
Полет проходит на двухместном сверхлегком самолете WT9 DYNAMIC, технические характеристики которого позволяют отнести его к разряду лучших представителей своего класса
Что входит
  • В стоимость включена фото- и видео-фиксация
Начало
🚩 Ваш отель/апартаменты
Место завершения
🏁 Любой адрес в Лиссабоне
Полет над Лиссабоном
Полет над Лиссабоном
Полет над Лиссабоном
Полет над Лиссабоном
Полет над Лиссабоном

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Garin S.
Garin S.
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